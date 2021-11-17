《製造聖經》：〈馬可福音〉與〈路加福音〉中，關於耶穌死亡的故事有多大的差距？

文：巴特・葉爾曼（Bart D. Ehrman）

開箱文：〈馬可福音〉和〈路加福音〉中耶穌的死亡

我可以從一個對我而言特別清楚並吸引人的範例開始討論如何比較經文。就如同我們在第二章探討過的那些差異細節，這一類的差異只能透過對每一段落細心地水平閱讀來發現；這次，我們不再找這裡或那裡的微小差異，而是尋找更大主題的差異，也就是差異在於作者如何談論一個故事。

在眾福音書中，一個以非常不同的方式來陳述的關鍵故事是耶穌被釘十字架的故事。你也許會認為所有的福音書對於釘十字架的故事都有相同的訊息，而它們之間的差異只是反映了不同觀點而稍微更動而已，也許這位作者比較強調這件事，那位作者強調那件事。但事實上，福音書間的差距遠比這還要大而且更為基礎。再沒有比〈馬可福音〉和〈路加福音〉中關於耶穌死亡的故事更能清楚展示這種差距的了。

自十九世紀以來，學者們認識到〈馬可福音〉是第一卷被寫下的福音書，大約寫於公元六十五至七十年間。〈馬太福音〉和〈路加福音〉兩卷則寫於十五或二十年後，它們使用〈馬可福音〉作為許多故事的根據。這是為什麼幾乎所有馬可的故事都可以在〈馬太福音〉或〈路加福音〉中找到，也是為什麼有些時候三卷福音書在陳述故事時甚至用字都一樣。有些時候，兩卷福音書講的一樣，但第三卷則否，這是因為偶爾這第三卷福音書會修改〈馬可福音〉上的紀錄。

而這表示，如果我們在〈馬可福音〉和〈路加福音〉中有一樣的故事，但有些微不同，這些差異的存在肯定是因為路加修改了他原始文獻的內容，有些時候是刪除一些字或詞，有時是加入新材料，或甚至一整段，有時則是修改句子中用字的順序。我們可以安全地假設，如果路加修改了馬可所說的，這是因為他希望用不同的方法來陳述。有時這些差異只是對文字很小的修改，但有時它們對於整個故事的陳述方式有非常重大的影響。這方法在描述耶穌面對死亡時顯得非常可信。

〈馬可福音〉中耶穌的死亡

在馬可版本的故事中（〈馬可福音〉15章16-39節），耶穌被彼拉多判處死刑，被羅馬士兵嘲笑和毆打，並被帶走釘十字架。古利奈人西門揹他的十字架，耶穌從頭到尾都沒說任何話。士兵們把耶穌釘上十字架時，他仍然沒說話。兩個一起被釘十字架的強盜嘲笑他，那些經過的人嘲笑他，猶太人的領袖嘲笑他。

耶穌保持沉默一直到最後，才悲慘地大喊「以利、以利、拉馬撒巴各大尼」，馬可替他的讀者把這句話從亞蘭文翻譯過來，意思是「我的上帝、我的上帝，為什麼離棄我」。有人給了耶穌沾了醋和酒的海綿，他呼出了最後一口氣就死了。很快地，兩件事緊接著發生：聖殿的幔子裂為兩半，而看管他的百夫長則承認「這人真是上帝的兒子」。

這是個有力且感人的場景，充滿情緒和感傷。耶穌從頭到尾都保持靜默，如同被嚇到一般，直到最後他大聲呼喊，呼應了〈詩篇〉22篇的內容。我認為他對上帝的質問是真的。他真的想知道為什麼上帝這樣對待他。對於這經節非常受歡迎的解釋是認為，既然耶穌引用〈詩篇〉22篇1節，那麼他事實上想到的是該篇的結尾——那裡上帝介入並為受苦的詩人復仇。我想，這是過度解讀了，並把「大聲喊叫」這句話的力道都剝奪了。

這裡的重點在於耶穌被每個人捨棄了：被自己人背叛、三次被自己最親近的追隨者否認、被所有門徒捨棄、被猶太人領袖拒絕、被羅馬當權者判罪、被祭司和路過的人嘲笑，還被兩位跟他一起釘十字架的人嘲笑。直到最後，他甚至感覺到被上帝捨棄了。耶穌絕對處在絕望和悲傷欲絕的最深處，而這正是他死去的方式。馬可嘗試在這場景中說些什麼。他不希望讀者認為上帝真的在現場為耶穌提供身體的安慰而感到放心。耶穌是痛苦地死去，不確定自己的死因是什麼。

但讀者知道原因。在耶穌死後，幔子裂成兩半，百夫長也說出了自己的感言。裂成兩半的幔子顯示因著耶穌的死，上帝可以直接被祂的子民所擁有，不必再透過猶太祭司在聖殿的祭祀了。耶穌的死帶來贖罪（參考〈馬可福音〉10章45節），而有人立刻就理解這點了：這人不是耶穌最親近的追隨者或圍觀的猶太人，而是剛剛才把他釘上十字架並且信仰異教的士兵。耶穌的死帶來了救贖，而正是外邦人認清了這點。這並不是對耶穌「真的」怎麼死亡平鋪直述的故事，這是帶著敘事外表的神學。

歷史學者長期以來認為馬可不僅是在故事中解釋耶穌死去的重要性，同時還非常有可能心中想的是特定的聽眾，這聽眾可能是耶穌後來的追隨者，同樣也有遭逼迫的經驗，並正在反對上帝的當權者手上受苦。如同耶穌，他的追隨者也許不知道為什麼他們要經驗這樣的痛苦和悲慘，但馬可告訴這些基督徒，他們可以非常肯定即使他們不知道自己為何受苦，但上帝知道，並且上帝在這些事件背後動工，使得受苦成為救贖。

上帝的目的會藉著受苦而得以成就，不是透過逃避來達成，即使這些目的在當下看起來不那麼明顯。馬可關於耶穌之死的說法，為理解受迫害的基督徒提供了一種模範。

〈路加福音〉中耶穌的死亡

路加的故事也非常有趣、感人並發人深省，但卻非常不一樣（〈路加福音〉23章26-49節），它不僅僅是在細節上有幾個差異而已，而是比那些差異還要大，影響了故事陳述的方式，並且最終影響到整個故事的詮釋方式。

在〈路加福音〉就如同在〈馬可福音〉一樣，耶穌被猶大背叛，被彼得否認，被猶太的領袖拒絕，並且被彼拉多判罪，但他並沒有被彼拉多的士兵們嘲笑和毆打。只有路加提到，彼拉多企圖讓加利利的希律王（也就是耶穌誕生故事中那個希律王的兒子）來審理耶穌的故事，而在彼拉多認為耶穌有罪之前，嘲笑耶穌的是希律的士兵們。這是一個差異，但對整體的閱讀沒有影響，不影響我在這裡想強調的兩個故事之間的差異。

在〈路加福音〉，耶穌被帶出去處死，古利奈人西門被迫替他揹十字架。但耶穌在前往釘十字架的路上並沒有保持安靜。這一路上，他看到不少婦女為即將發生在他身上的事哭泣，他轉向她們並說：「耶路撒冷的女子，不要為我哭，當為自己和自己的兒女哭。」（〈路加福音〉23章28節）他繼續預言他們將會面對的即將來到的毀滅。耶穌對於正發生在他身上的事顯然一點都不感到訝異。他更關心週遭的其他人，而非他自己的命運。

此外，當耶穌被釘在十字架上時，他也不像〈馬可福音〉中的耶穌那樣保持安靜，相反地他禱告說：「父啊！赦免他們；因為他們所做的，他們不曉得。」（〈路加福音〉23章34節）耶穌顯然跟上帝有親密的溝通，並且更為關心那些對他做這些事的人，而非他自己。

耶穌被猶太人領袖和羅馬士兵嘲笑，但跟〈馬可福音〉不一樣的是，他並沒有明白地被兩位跟他一起釘十字架的人嘲笑。相反地，其中一位嘲笑耶穌，而另一位反駁第一位，強調他們是活該如此，而耶穌沒有做錯任何事（回憶一下先前所說的：〈路加福音〉強調耶穌是全然無罪的）。第二位因此請求耶穌：「你的國降臨的時候，求你記念我！」而耶穌給了他正面的回答：「我實在告訴你，今日你要同我在樂園裡了。」（23章42-43節）

在這則故事中，耶穌對於發生在他身上的事以及原因一點都不困惑。他完全平靜，掌握情勢，知道接下來會發生什麼事，還知道在這之後會發生什麼事：他會在上帝的樂園中醒來，而這位罪犯會在那裡與他一起。這跟〈馬可福音〉中那位一直到結局都覺得被拋棄的耶穌非常不一樣。

黑暗籠罩了大地，與馬可不一樣的是，當耶穌還活著時聖殿的幔子就裂了開來。在這裡，幔子撕裂開來代表的必然不是耶穌的死帶來了罪的救贖，因為他那時還沒死。相反地，正如他在稍早時所講的，這表示他的死是「黑暗掌權了」（22章53節），而這也標示了上帝對猶太人的審判。撕裂的幔子在這邊顯然代表上帝拒絕了猶太人透過聖殿符號化的崇拜系統。

最重要的是，在〈路加福音〉中，耶穌並沒有在最後大聲喊叫表達他全然被拋棄的感覺（為什麼離棄我？），而是大聲向上帝禱告「父啊！我將我的靈魂交在你手裡」，而後就斷氣死了（23章46節）。

這不是一位感到自己被上帝忘卻，並懷疑為什麼要經歷遺棄和死亡痛苦的耶穌；這是一位感受到上帝的存在、與祂在一起，並且自信上帝與他站在同一邊的耶穌。他全然知道現在發生在他身上的是什麼事，以及為什麼，並且把自己交託給天父的慈愛照護，對於接下來要發生的事情充滿了自信。百夫長證實了耶穌自己充分知道的事實，而說了「這真是個義人」。

我們要再次強調，這兩個耶穌死亡故事的圖像是如何地不同。稍早，我曾指出，學者有時候認為馬可的故事是為了那些被逼迫和受苦的人而寫，讓他們明白雖然外在的世界如此，但上帝在苦難的背後工作，為的是達到祂救贖的目的。而路加修改馬可的故事，他的目的又是什麼呢？是為了不讓耶穌死得那麼痛苦和絕望嗎？

有些歷史批判學者這樣解釋：〈路加福音〉也許也是為那些遭受逼迫的基督徒而寫，但他對那些因信仰而受苦的人所提供的訊息卻與〈馬可福音〉不一樣。路加並不強調上帝在這場景的背後動工（儘管看起來不像），而是向基督徒展示了一個模型，告訴他們，他們也可以像耶穌那樣受苦。

耶穌是一位完美的殉道者、確信自己無罪而走上死亡的道路、堅信上帝曾在他人生的路上明確地顯現過、平靜並能控制情勢、知道受苦對天堂的報償是必要的、而這一切很快都會結束，並可為來生帶來祝福。這兩位作者所在意的也許是類似的情勢，但他們帶來的卻是不同的訊息，不論是關於耶穌如何死，還是關於他的追隨者可以如何面對逼迫，都是如此不同。

小結

當讀者把這兩個福音中所說關於耶穌說的、做的、經驗的每件事拿來合併成一更大結構的故事時，問題就來了。這樣的結果會導致〈馬可福音〉和〈路加福音〉各自的訊息被消除和掩蓋掉了。耶穌不再像〈馬可福音〉中所說的那樣處於深深的痛苦中（因為他在〈路加福音〉中是那麼地充滿自信），他也不再像〈路加福音〉中所說的那樣平靜和自制（因為他在〈馬可福音〉中是那樣絕望）。他某些程度上變成這一切的綜合體。

同樣地，既然兩個故事中提到的話他都說了，這些話的意義也變得不一樣了。當讀者錯誤地以為他們在建構一個真實發生的故事，再把〈馬太福音〉和〈約翰福音〉丟進來混為一談時，耶穌的形象變得更讓人困惑和混亂。用這種方式解讀這些故事，是剝奪每一位作者的個體性，將他在自己的故事中所承載的意義去除掉。

這是為什麼《聖經》讀者會提出著名的「十架七言」，將四本福音書中耶穌死前所說的每一句話都匯集在一起，想像因為合併了這些故事而能擁有一個完整的故事。這一詮釋的作法並不能得到一個完整的故事，而是第五個故事，一個跟正典中四卷福音書所說的都不一樣的故事。這第五個故事事實上改寫了福音書，並產生了第五本福音書。如果這就是你想要的，那麼這樣做當然很好，這是自由的國家，沒有人可以阻止你。但是對歷史批判的學者而言，這不是解讀福音書最好的方法。

總之，我認為福音書或是《聖經》上所有的經卷都是特別的，不該被當作都是一樣的事情來解讀。福音書的作者寫作時不是為了講一樣的事，即使是一樣的主題（比如說耶穌的死）。〈馬可福音〉不同於〈路加福音〉，〈馬太福音〉不同於〈約翰福音〉，如同你自己透過水平的方式個別閱讀釘十字架的故事時可以看到的。對福音書的歷史性解讀允許每位作者的聲音都能被聽到，並且拒絕將它們合併扁平化為某種「大福音」，抹煞了個別作者的重點。

相關書摘 ►《製造聖經》導讀：聖經可能充滿人為謬誤，但文本的有限性，並不必然會限制真理的無限性

書籍介紹

本文摘錄自《製造聖經：聖經中不為人知的矛盾（以及為什麼我們看不出來！）》，鷹出版

作者：巴特・葉爾曼（Bart D. Ehrman）

譯者：黃恩鄰

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聖經出於神之手，還是人之手？

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都是後代神學家的發明！？

傳道三年就中斷的耶穌福音X被隱蔽兩千年的新約歷史

在這本《紐約時報》暢銷書中，學界公認的傑出學者，巴特・葉爾曼（Bart Ehrman）透過歷史批判法，指出聖經新約各個經卷之間，彼此有難以調和的矛盾，甚至夾雜後人杜撰、偽造和改寫的內容。此外，這些經卷幾乎都是在耶穌甚至耶穌門徒之後三、四十年的作者，假託門徒之名所寫下。

換言之，基督宗教的重要觀念可能並非耶穌本意，而是後世神學家的發明。聖經是被後人製造出來，而基督教是被製造出來的宗教，不是屬於耶穌的宗教。

葉爾曼表明，一般教牧人員在神學院都受過歷史批判訓練，但未將這些聖經知識告訴教會教友，一般大眾更是一無所知。就如肉體復活、耶穌既是人又是神等等概念，都是耶穌本人不曾提出的主張。因此，有必要讓讀者瞭解兩世紀以來聖經學者的普遍認識，以及聖經是人類歷史的產物，打破「聖經是天啟」的觀念。

透過回顧自己如何從一個保守福音派的堅信者走向不可知論者的過程，葉爾曼一再申明，發現聖經的矛盾不一定會讓人失去信仰，反而是知道聖經究竟是什麼，會讓人更加認識自己所信為何，對信仰產生有意義的反思。因此，鼓勵信仰者或非信仰者的讀者，對於這本人類文明史上最重要的書，一起來場知識冒險。

Photo Credit: 鷹出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九