三毛《奔走在日光大道》：這個人萍水相逢，可是他知道我，知道我心中要的是什麼

文：三毛

情人。──阿根廷紀行

載著我們的大巴士在開過了整個早晨時光的大平原之後，終於轉入一條古木參天的林蔭大道上去。

進口處沒有木柵，看不到人跡。

一棵古樹上釘著塊小木牌，上面寫著「恬睡牧場」。

夏日晴空下的草原散落著看似玩具的牛羊，地平線的盡頭一幢幢淡成骨灰色的小屋冒著青煙，樹林邊無韁的駿馬成群，一隻快樂的黑狗在草地上追逐，而那條貫穿牧場的小溪，絲帶般的繫住了這一片夢土。

路的最底端，揚起了沙塵，幾匹駿騎迎著我們狂奔而來。

車上的遊客一陣騷動，都趴出窗口去搖手，長途的累一霎間已消失了。

我的窗口什麼時候已經有了騎馬的人，那些馬匹肌肉的美令人炫目。

牧場的名字便如眼前的景色一般的甜美而不真實，人間哪裏可能還有這樣的樂土？

面對著已經進來的牧場，我仍是不信，望著那些有血有肉的「高裘」，怎能明白他們也是如我一般的人呢！

一時裏，我的心被一陣巨大柔軟的歡樂淹過，生命的美，又一次向我證明呈現。

別人急著下車，我的雙手托住下顎，動也不敢動，只怕一瞬眼，自己要流下淚來。

一生裏夢想的日子，不就是明白放在這兒嗎？

騎在馬背上的一個人，就在注意的看我，那麼銳利的目光，便是在樹蔭下也是灼人。

「下來啊！還在睡覺嗎？小姑娘！」導遊在草地上喊著。

我的樣子在外國人的眼裏確是一個工裝褲梳辮子的小姑娘，誰又知道我心裏在想什麼呢！

理理衣服，最後下了車，騎馬的那個人一勒韁繩，彎下腰來扶我，我的手從他手中滑過，對他笑了一笑。

參加旅行團出來做一日的遊覽，在這四個半月的長程旅行中尚是第一次。

阿根廷這一站只想看牧場，私人沒有門路，不得已請旅行社給安排，說好必要有馬騎的地方才去。

買票的時候我一再的問，是不是行動受制的，如果非得跟著導遊走，那麼便不參加了。

「只要吃午飯的時候妳回來，其他表演如果不想看，可以自由，不拘束妳啦！」

導遊小姐見我下車，立刻又對我表明了一次，態度非常和氣又愉快的。

下了車，早有一群「高裘」彈著吉他，在一大排炭火烤著的牛排、羔羊、香腸的架子邊高唱起草原之歌來。

遠遠的樹林裏站著上好鞍的駿馬，正午的陽光並不炎熱，一團一團銅板似的灑落在靜靜吃草的馬群身上。

周圍的一大批遊客，包括米夏在內，大都進入了一個草棚，去喝冰凍的葡萄酒和檸檬汁去了。

我不急於去騎馬，注視著「高裘」們的服裝，目不轉睛的看著他們。

「高裘」是阿根廷草原上一種特別的居民，早先這個字的意思，等於是：「沒有父親的孩子。」

一五八○年時，西班牙人阿裏亞斯在南美阿根廷這片近三百萬平方公里的土地上移進了牛群。

當時因為管理的困難，牛群四散蔓延生長，終於變成了上萬的野牛。

那時候，一種居所不定的人，叫做「高裘」的，開始跟著野牛一同生活，不放牧，不佔土地，逐水草而生。他們的生活方式演變到今天，已成了大牧場中牛仔生活的代稱。

「高裘」們到現在仍穿著古式黑色的上衣，同色的燈籠長褲，腰紮綴滿銀幣的闊皮帶，腳蹬牛皮靴，背後插得一把手肘般長銀鞘刀，右臂圈著牛筋繩索，頭上一頂呢帽及脖上繫著的手絹永遠跟著。

那塊厚料子中挖一個洞，套頭穿下的「蹦裘」在冬天是外衣，在寒流的原野，也是睡覺的毯子。

除了這些東西之外，大草原中討生活的他們，一匹駿馬之外，可能也只有一把吉他了。

過去的高裘沒有家庭，沒有固定的女人，到處留情的結果，又產生了一群沒有父親的孩子。

我喝了兩大杯紫紅色的好酒，便問米夏去不去騎馬。

「太陽曬，再說騎了馬明天要痠痛死的！」

「先享受再說嘛！不痛也沒有快樂了，是不是？」

「不去！」他說。

「那我去了啊！一會兒你來替馬和我照相！」

我離開了人群，向那些馬兒跑過去。

寂寂的草原上聽不見自己的足音，馬兒們見我去了，起了輕微的騷動。

「不要怕，好寶貝，來，來──」我輕輕的靠上去，貼著一匹棕色的馬低低說話。

「不怕，不怕，乖！」試著用手慢慢撫過馬鼻，牠不動了。

雙手環上去親吻馬，牠貼著我好舒服的樣子，大眼睛溫柔的一溜一溜偷看著我。

「我們去玩，你帶我，好不好？」我問。

馬兒不說話，又貼近了我一點，我解下了繫著的馬韁，爬到鐵欄杆上，再扳住馬鞍，一下子跨上去了。

「走吧！好孩子！」我拍拍馬，兩個便在陽光下小跑起來。

那匹馬並不知有幾歲了，也許因為天氣對牠仍是太熱，跑得不烈，最後乾脆慢吞吞的在那一大片藍天下散起步來。

不勉強馬兒載著我快跑，坐直了身子，讓草原的輕風暢快的吹拂著，一顆心，在這兒飛揚起來。

四周什麼也不見，蒼鷹在高高無雲的天空打轉。

那個人奔馳而來的時候先在草原上帶起了一陣輕煙，他的領巾在風裏抖動得如同一隻跟著飛翔的白鳥，馬蹄狂翻的聲音遠遠便能聽見，直直的往我追上來。

眼看又是下車時釘住我看的那個「高裘」，我一掉頭，便不看他了。

那匹大馬嘩一下衝過我，手中高舉的鞭子呼的打在我背後，結結實實一鞭。

他打我的馬。

馬吃了鞭子，嘶叫了一聲，我一拉緊韁繩，牠乾脆站立起來，這時我也狂叫了。

前面的人聽見我喊，勒住了馬，見我並沒有跌下來，一轉身又跑，我的馬瘋狂的追了上去。

追逐的馬怎麼也收不回，任著牠奔騰，不知自己在什麼時候會滾下馬背。

前面那匹馬跑進了樹林，我見那些低垂的枝椏越來越近，一低頭抱住了馬的脖子。

「呀──救命──」

那人就在我衝進去的地方站著，伸手一搆我的馬韁，馬硬煞住了，蹬著蹄子呼呼喘氣。

「我不會騎馬的，你怎麼開這樣的玩笑？」

嚇得全身發抖，要哭了似的叫著。

那個高裘勒馬過來，遞上一條手帕，我啪一下打開了他，滑下馬背，抱住一棵樹咳個不停。

「對不起！」

「你故意的，走開！滾開！」

他凝視了我好一會兒，臉上絲絲的笑著，也不再說話，拎起尚在掙扎的我，往那匹空馬上一丟，自己悠然的出了林子，頭都不再回一下。

吃中飯的時候我坐在長桌最邊上的一個，高裘們開始弄吉他，氣氛非常熱烈，葡萄美酒大壺大壺的傳上來。牧場裏的宴會，粗粗獷獷的大盤牛排帶血的放滿了長桌。

「今天第一首阿根廷的民歌，是我們中間的一個高裘，特別指定送給一位中國女孩子的，向她獻上最真誠的歡迎──」

聽見吉他手那麼說，也沒抬頭，不知他是指的誰，四周便響起了掌聲。

「中國女孩，就是妳嘛！」導遊西維亞指著我叫。

我放下了刀叉，站起來舉舉雙手，算做答謝，那首情歌便在空空朗朗的草原上蕩著飄下去，也不知誰送來的。

遠遠大樹下一張小方桌特別鋪了白桌布，一張椅子等著人來，不是遊客的位子。

那個打我馬的人，大家都沒注意的時候在那單獨的桌子前坐了。立刻有烤肉的茶房拿了一份酒和牛排上去。

我看了那人一眼，遠遠的他向我悄悄舉了一下酒杯，輕微得只有我們兩人知曉。

這一頓長長的午餐便是再也不肯看他了。

其實，那是一個非常神氣的人。

馬術表演熱熱鬧鬧的在草原裏展開，滿場狂奔的馬匹又引來了一群無鞍的馬，不知何處衝來那麼多條獵狗，跟著這場喧譁吠叫。

我坐在一只木箱上，遠遠的離開了觀眾，身後幾十棵巨大的尤加利樹，密密的落下一片蔭涼。

那匹穿飾得特別華麗的馬並不在表演。

我悄悄的一回頭，又看見他騎在馬上，站在林蔭深處，望著我出神。

我們對視了很久，誰都不肯動。

他輕輕一策馬，移到我身邊來。

馬蹄再移一步便要踩上我了，我站起來，靠到樹幹上去，瞪了他一眼。

四周的喧譁突然聽不見了，樹林裏靜得只有沙沙風吹的聲音。

「上來吧！」他輕輕的說。

我猶豫了一會兒，又接觸到他的眼光。

我不說什麼，將木箱豎直了，站在它上面，也不動也不求他。

他彎腰下來一提，我上了他的馬背。

這個人乘勢親了一下我的頭髮。

「抱住我。」他說。

我順從的做了。

那匹馬踏著小跑步，繞過樹林，慢慢的離開了看表演的人群。

「喜歡牧場嗎？」

「太喜歡了！」我嘆了口氣。

「喜歡高裘們嗎？」

「你算一個真正的高裘嗎？」

「當然，孩子，一生都是的啊！」

「我卻不是孩子。」我說。

那人勒住了馬，轉過身來，握住我的手，靜靜的看著我，深深的看進我的眼裏去。

「妳這種女人，對馬說話的樣子，天生該是一個『高恰』，孩子，我一直在觀察妳呢！」

「沒有高恰的，只有牧場男人叫高裘，女人沒有的。」我笑了起來。

「哪裏學的西班牙文？」他問。

「馬德里。」

「妳知道，在阿根廷，一般如我們的鄉下人怎麼叫自己的太太嗎？」

「China。」我說，想到玻利維亞魔鬼們的太太也發這個音，不禁笑了。

「妳願做一個China嗎？」

「本來就是一個中國女人嘛！」

他玩文字遊戲，便不好講下去了。

「帶我去看牛。」我拍拍馬，馬小跑起來。

「帶妳去一個地方──」

「樹林不去的。」我說。

「不是──」

這人縱馬跑著，不再說話。

跑到河邊他不停步，進入完全密封了的大柳樹，穿過花花的流水，涉了過去。

是不是每星期一次的旅行團來，在他的馬背上必有一個不同國籍的女人呢？

想到自己可能只是別人收集的一個數目，就想下馬走路算了，一時裏非常後悔自己的輕浮。

「這個地方平日沒有人來，就連牧場上的人也不過來的。」他說。

又跑了許多路，一幢維多利亞時代建築的大房子巨人般的呈現在寂寂的草原上。他停住了馬，遠遠的站著。

那幢樓房不能否認的是一個人間的夢魅，靜靜的立在地平線上，四周的百葉窗全下著，午後的陽光下，一份凝固的死寂。

「喜歡嗎？」

「很喜歡，非常喜歡。」

我快要哭起來了，這一切，於我都是平日生活裏不可能看見的幸福！

「我們走近去看！」他慢慢騎過去。

這個人萍水相逢，可是他知道我，知道我心中要的是什麼。

書籍介紹

本文摘錄自《奔走在日光大道【三毛逝世30週年紀念版】》，皇冠文化出版

作者：三毛

【作者介紹】

三毛，1943年，她來到這世界。她的本名是陳懋平，因為學不會寫「懋」字，便自己改名為「陳平」。很久以後，她又給自己取了另一個筆名「三毛」。她從小活潑熱情，行事獨立自主，對萬物充滿好奇。兩歲時就跑去墳場玩土，三歲時曾落入水缸，被救起後卻一片淡定。她的記憶力極佳，感受力豐富，多以真實生活為寫作場域，展現獨有的浪漫與遼闊。曾不吃不喝只為買一張羅浮宮門票，也曾為了寫作閉關七天七夜直至暈倒。

她沒有數字概念，更不肯為金錢工作。她最捨不得花錢吃東西，更不喜歡給別人請。她的每一個口袋裡都有忘掉的錢，而每一元的失而復得，總會花在書店裡。她活在現在，不活在將來。她喜歡孤獨，也喜歡陪伴。她倔強叛逆，又真誠體貼。她時常不按牌理出牌，思想總是跳躍靈動。

大學三年級第一次遠走他鄉後，便開啟她一生對流浪的追求。後來她走得更遠，遠到天涯海角的撒哈拉沙漠。在那裏，她讓華文世界吹起了一股「三毛熱」，也將「流浪文學」推向顛峰。她用她的眷戀和熱情，寫下那些人情與風景。她在1991年化為點點繁星，將溫暖永留後世。這世界因為她的愛過與走過，而從此多了一分無可取代的浪漫。

【本書特色】

這些東西，不是我此行的目的──

我是來活一場的。



那一張張美麗的臉，才是最好看的風景。

走過熱情的中南美和壯闊的中國，最「三毛」的旅行。

三毛逝世

30週年

紀念版

Photo Credit: 皇冠文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航