2021/11/12,
藝文

百年前的台灣女子化妝多是為了引起丈夫注意，和現代的妝容有哪些不同？

百年前的台灣女子化妝多是為了引起丈夫注意，和現代的妝容有哪些不同？
Photo Credit: 截圖自作者／陳進作品〈化妝〉

我們想讓你知道的是

傳統農業社會的婦女較少有打扮自己的餘韻；或是「女為悅己者容」，化妝打扮大多是為了引起丈夫的注意。然而隨著逐漸進入到現代化社會，日治時期的台灣也出現了不少「新興職業婦女」，也就是如售貨員、接線生、車掌小姐等服務業女性。這時的「化妝」，便逐漸與上個時代的意義不同，除了是保持氣色、彰顯自己美麗的一面以外，更是讓人產生「專業」印象的方式。

文：台灣服飾誌

「口紅顏色到底差別在哪？」、「為什麼化妝品有這麼多罐？」這恐怕是現代很多男友都搞不懂的問題。

每個女孩對化妝都有一套自己的心法，保養品、唇膏、眼影色號，都是獨一無二呈現自己的準備。當然，這樣愛美的心情，一百年前的台灣女子們也是相同的。

到底一百年前的台灣女子怎麼化妝呢？一起來看看吧！

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Photo Credit: 截圖自作者／陳進作品〈化妝〉

一百年前的化妝步驟與現代大致沒有差太多，簡略可以分為：「清潔」、「保養」、「上妝」 三個部分。

清潔

化妝之前通常會先洗臉，一百年前也是一樣。清除臉部的灰塵與油脂之後，妝粉會比較均勻也不易阻塞毛孔。

當日本來到台灣後，在台灣推動「石鹼」（肥皂）、「齒磨」（牙膏）的使用，希望透過推動衛生政策，降低殖民地人民的死亡率，這也改變了台灣人清潔身體的方式。

而除了清洗臉部肌膚，還要定期拔除臉上的雜毛。台灣已婚婦女會用「挽面」，也就是用棉線絞除臉上的雜毛。不同於日本婦女用剃刀「顏剃」，挽面的方式雖然疼痛，但也被日人稱讚較不會傷害肌膚導致暗沉。⠀⠀

保養

清洗完臉部後，需要補充臉部的水分，避免乾燥出油導致脫妝。

在還沒有化妝水的年代，台灣女子會用純天然的「菜瓜水」敷臉，也就是絲瓜莖的汁液；在日治時期甚至是現代，都是許多人愛用的保養聖品。

進入日治時期後，日本的化妝品也逐漸被引進台灣，像是「資生堂」、「中山太陽堂」等的化妝品也在台灣販售。

其中在台灣賣的數一數二好的，便是「クリーム」（雪花膏／面霜）。像是中山太陽堂的「クラブ美身クリーム」（雙美人牌雪花膏）就是深受台灣婦女喜愛的暢銷貨，許多女學生就算不化妝，出門前也會擦上面霜。

上妝

接下來就進入到萬眾矚目的上妝了！而百年前的妝容，又主要分為幾個部分：底妝、眉毛、口紅、腮紅⠀⠀

  • 底妝⠀⠀⠀

直接在臉上塗上色彩會非常不顯色，還有當時「以白為美」的審美，因此會在臉上先撲上一層底妝。不同於現在常見的膚色粉底液，當時的粉底大多是一種稱為「澎粉」或「香粉」的白色粉末（也稱「白粉」）。

「澎粉」的製造有很多種方式：有用米穀研磨而成的；有混入重金屬的鉛白粉（會隨時間過去而氧化，太常使用會傷害皮膚，甚至引起中毒）。

而台灣最常見的「澎粉」做法則是將大理石打磨，反覆沉澱出細緻的白粉，加入天然香料後壓固乾燥成一塊粉餅。現在則常作為痱子粉、挽面粉。

畫眉⠀

把臉部均勻地拍上澎粉，再來就是畫眉毛了。

最早畫眉毛的用品是一種名為「黛石」的礦物顏料，以香料油調開以後，用毛筆沾取畫上眉毛；日本化妝品公司的畫眉產品則被稱為「眉墨」，用眉刷筆混和眉墨與少量白粉，刷上眉毛，再擦拭多餘的眉墨。

台灣女子畫眉則是使用「眉筆」。不同於現代的眉筆，當時的眉筆多為前端燒黑的木枝、火柴棒，用前端的炭黑去勾勒出眉型。

腮紅

為了增加氣色，不要讓妝容死白，還會在兩頰刷上腮紅。

腮紅以前被稱為「胭脂」或「頰紅」，是一種以固狀油脂與紅色植物染料混合而成的膏體，通常會使用刷子撲在臉頰兩側，增加氣色。

台灣能見到的腮紅像是資生堂，則是將頰紅膏裝在圓形鐵盒裡，並附上腮紅刷。

口紅⠀⠀⠀

唇部是提升整體氣色與氣場的大重點，因此口紅非常、非常的重要。

傳統中式口紅多稱為「唇脂」，多以硃砂（紅色礦石）與蠟或水調和，毛筆沾取刷上唇部。另外還有一種常見的「紅紙」，就是將紙反覆浸入染料後曬乾，上妝時將嘴唇沾濕，輕抿紅紙，嘴唇就可上色，也是台灣婦女常見的方法。

到了一戰以後，管狀口紅發明，日本化妝品公司不久後也推出了管狀口紅，進而傳到台灣。

到這裡，一個完整的百年前妝容就完成了。

傳統農業社會的婦女較少有打扮自己的餘韻；或是「女為悅己者容」，化妝打扮大多是為了引起丈夫的注意。然而隨著逐漸進入到現代化社會，日治時期的台灣也出現了不少「新興職業婦女」，也就是如售貨員、接線生、車掌小姐等服務業女性。

這時的「化妝」，便逐漸與上個時代的意義不同，除了是保持氣色、彰顯自己美麗的一面以外，更是讓人產生「專業」印象的方式。

許多活過半個世紀的阿嬤，對於化妝方式都擁有一套屬於自己的堅持與心法。家裡的長輩又有什麼化妝習慣呢？一起來分享吧！

參考資料

  • 王薇涵〈日治時期女性的妝扮與美感〉

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航

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