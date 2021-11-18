《國民黨禁書始末》：《重塑台灣的心靈》收錄謝里法的11篇文章，近半數犯了國民黨的大忌

文：廖為民

《重塑台灣的心靈》

謝里法著 自由時代出版社 1988年7月初版

台灣人的歷史意識，是依照台灣歷史發展的軌跡而建立起來的。台灣人的自主、自救意識，也是通過先人的頓挫經驗而提煉出來的。謝里法會寫出那篇文章（指〈從二二八事件看台灣知識份子的歷史盲點〉），乃是在沉痛反省之後留下的證言。圍剿他的正人君子，完全離開台灣的歷史事實來發洩他們的情緒；彷彿情緒得到解放，就可恢復中華民族的信心。陳列在上面的文章題目是一張荒蕪的成績單，是走了調的民族主義，足夠讓後人憑弔。 文化工作是寂寞的，因為這樣的工作往往不能看到立即的效果，因此也總是難以得到掌聲。但是，文化的成績單畢竟是要依賴累積。當政治運動的呼喊與掌聲沉寂時，文化的功能才會出現。謝里法寧可忍受寂寞，堅持他的台灣信念，他自奉甚薄，寧可把全副生命呈現給文化整理的工作。⋯⋯然而，在潛移默化中，他已為台灣年輕的美術工作者，奠下不少啟蒙的基礎。在政治掌聲零落之際，我們才發現他工作的成績竟是豐碩的。 陳芳明，本書序〈荒蕪與豐饒——寫在書前〉

台灣在1987年7月15日已經「解除戒嚴」，查禁書刊的任務由行政院新聞局引用《出版法》來執行：

台北市政府出版品行政處分書

77.9.10.（77）府新一字第272746號 出版事業名稱：自由時代出版社

登記證字號：局版台業字第3573號

發行人姓名：胡慧玲

住址：台北市民權東路550巷3弄11號3樓 處分事由： 貴社發行「台灣文史叢刊2」《重塑台灣的心靈》一書（24開本，計261頁，謝里法著），內容〈拾回那個荒蕪的年代〉、〈從二二八事件看台灣知識份子的歷史盲點〉、〈論台灣人的土性與水性〉、〈塑造文化的造型〉、〈談中國的貪汙文化〉等多篇文字主張分離意識，鼓吹台獨思想，違反出版法規定，案經轉准行政院新聞局77.9.8.（77）銘版四字第12419號函核定，應予行政處分。 處分種類： 定期停止發行一年（自77年9月12日至78年9月11日止），並同時扣押其出版品。

違反法律： 違反出版法第三十二條第一款，依出版法第四十條第一、第三款及第三項之規定予以處分。 右列出版品經依法核定行政處分如上

市長 吳伯雄

《重塑台灣的心靈》是謝里法由文化、藝術的角度談台灣的書，本書收錄他的11篇文章，不料竟有近半的五篇犯了國民黨的大忌——主張分離意識，鼓吹台獨思想。所以，查禁及扣押出版品理所當然，對於喜愛購買禁書的朋友也很高興，因為又有新的購書目標。

Photo Credit: 前衛出版提供 《重塑台灣的心靈》一書，由自由時代出版社於1988年7月初版，9月10日即遭查禁。

〈拾回那個荒蕪的年代——一個留法學生的政治自白〉敘述：

作者從1964年3月16日由基隆港搭四川輪至香港，等候十天再搭法國郵輪「越南號」赴法國。在香港停留時，還特意到新界羅湖橋沙頭角去瞭望中國大陸，心生仰慕。他又因為好奇及愛發狂言，被同行的留學生小山東，向大使館打小報告說他是台獨又左傾。

抵達巴黎後，先和小山東同住學生宿舍，暑假找到一處房租便宜的小房間，課餘閱讀從友人處取回的《人民日報》、四處觀看免費的中國電影，同時也定期收到東京《台灣青年》刊物，加上在巴黎的自由思考及觀察，並親身參與1968年的巴黎學生運動。正因如此，他說道：

大學未畢業之前，大家尋找的是出國的路﹔如今來到國外，尋找的卻是回國的路。二十年後的今天，才知道出國的路容易走，回國的路難行。

這條難行的路，在我這一生中毋寧說是台獨的路。

就這樣一位充滿中國心、熱愛中國的青年，在海外自由民主國家接受獨立思考的啓蒙，自我內心的掙扎，終於蛻化成燦爛的蝴蝶。他如實地寫下：

多年來，我始終不肯也不敢對既已塑造的台獨形象刻意去認同，因為我認為這不過是一般台灣人的共通形象。一個最普通的台灣人所有的最平凡的遭遇，本來並不值得大書特書，而今我寫出來不過是為了自我反省，為了替時代見證，為了拾回那荒蕪的年代。

〈從二二八事件看台灣知識份子的歷史盲點〉說：

追尋史書記載，明末以還台灣與中國的關係，無異在依賴與對立兩種情勢下發展過來。依賴的結果常使台灣蒙受屈辱與創傷；對立的結果則台灣必遭失敗而降服。兩種結果不論哪一種，對台灣都不是好結果。

從「光復」到「二二八」短短兩年間，台灣人嘗到了上述兩種後果。

先是憑過度的依賴心態，昧於「光復」與「祖國」的實質，去迎懷送抱，終導致無端的屈辱與創傷，惹起事變的發生。事變中雖是對立的局面，仍不免有依賴與妥協，一俟中國大軍壓境便又降服了。依賴與對立就像歷史的定律，從1945年到47年兩年之間，在台灣島上又重演了一次，使台灣人內心又加深一層的創痛。

或在有意無意之間，或在情急之下，台灣人似曾以依賴與對立之外尋找過第三條路。那就是事變中處理委員會提出的「三十二條要求」，反映出台灣民眾實施高度自治的訴求，想藉自治的局面而減低依賴和對立的繼續發生。在台灣這是第一次傳出對中國不信賴的訊息，是當時所能找到的自保之道。

中國人（梁啟超）對台灣人說：「三十年內我們幫不了你的忙，只好自己保護自己了；日本人（後藤新平）對台灣人說：「只要聽話，保證你在八十年後有資格當日本人」；台灣人（蔣渭水）對中國人和日本人說：「我幫助你們變成好朋友，然後世界就和平了，人類就幸福了」。分析起來，中國人的話雖然無情，但很實在；日本人的話雖然蠻橫，但有實現的一天；台灣人的話是了不起的願望，卻要令人感嘆他的不自量力。

蔣渭水醫師是日本治台後期的政治運動家，在政治上是台灣民眾信服的人物，可惜對歷史文化的認識尚且有限，在他的歷史觀裡永遠不能認清什麼是中國的，什麼是台灣的。與其說知識份子善於對中國寄予鄉愁，不如說台灣人無法割除對大中國依賴的根性，屈辱與創痛於是成了必然的後果。

自古台灣島上三年一小反五年一大反，從抗清到反日，大小變亂不知多少回，人們如今都能忘懷。就只有「光復」所帶來的二二八事變，台灣人無法釋然。

過去在變亂中，波及全島致使人民犧牲上萬者不是沒有，只是這一次已不僅是表面看到的武力抗衡，它同時是文化的矛盾所激發的對立與衝突。因而台灣人受到的傷害是種族文化的壓制，其創痛深入內心，更影響至後來的幾代，這是「二二八」之痛在台灣人身上留存四十年始終不能化解的理由。

從文化的層面分析，衝突之所以產生，在於台灣社會近代化的法治觀念及中國統治者封建心態的不協調，及台灣都市近代化生活型態與中國人價值觀的矛盾，尤其是台灣新知識份子思想與中國文化的差異。當先進思想遭到外來舊文化的壓制時，反抗是無可避免的，這就是事變所以發生的潛在因素。

戰後台灣知識份子所做最大努力是推銷（或代購）中國文化，他們不知道中國近代文化的一無是處，而古代文化也只供學者研究，對當今的社會已無實用價值。這批可憐的推銷員於「二二八」發生後不久，不是被關、慘死，就是逃亡，對文化工作者這是莫大的諷刺。四十年後的今天，他們的子孫只談政治而不談文化，大概也是這緣故吧！

「二二八」的犧牲太大了，後人若不知從挫敗與犧牲之後獲取教訓，重新振作，建立自我，不僅讓先民的血白流，也讓後代子孫繼續糾纏在舊情結之間，永無脫身的一日。在反省之後知道，只有靠自己的力爭取來的，才是真正屬於自己的，誰也不可依賴；不依賴於人的台灣，必然是獨立的台灣，獨立的台灣，命運才是自己的。

〈塑造文化的造型——台灣的美 台灣的情 台灣的心〉一文，由作者和朋友為了介紹台灣美術，共同製作一套配有音樂與旁白的幻燈片，在各地巡迴放映之後，經過修正，作者將之與當前熱門的政治運動始相互印證，漸漸摸索出一套對台灣歷史探討的方法；幫助作者追索島民意識的形成、評估史觀、塑造拓荒先民形象，來確立台灣文化造型。他認為，只要有台灣的心、台灣的情，自然可以欣賞到台灣所特有的美。

台灣意識已大體形成的今天，回頭去看三百年前先民的渡海行為，跨越黑水溝的抉擇，無異就是台灣意識萌芽的先兆，因為渡海行為本身則是完成做一個台灣人的過程。

檢驗四百年台灣史，誰是島上的大贏家？我認為是從來不當主人的拿鋤頭耕地的一群。因此，史家所言「四百年來台灣人受外族統治者的欺壓」這句話必須重新考慮，更正確的說法應該是：受欺壓的族群以生產勞動受到土地挽留，終成為島上的主人，因而才稱為台灣人。台灣史是一群移民者的歷史，寫的是投入生產、融入土地的族群如何變成台灣人的過程。

當我們追索先民墾荒時的情景：一頂草笠、一根鋤頭，加上拓荒者強健有力的脊背，以這三個特色為台灣島奠基者塑造初步的形象，也就是人在勞動生產中表現力的象徵。在這裡且試著找出兩種對照的形象：如果脊背可用以代表來台者的特徵，那留守家鄉代表則是懷抱了。若問那是什麼樣的懷抱？我想嘗過祖國懷抱滋味的台灣人，必然比誰都清楚，懷抱的意義莫非是擁有與滿足。人的脊背、牛的脊背、大地的脊背，三者結合而後體現出來的是移民者的性格，代表了移民文化的精神。

歷史的鏡子照出來的台灣命運，告訴我們屈辱與出賣的歷史事件只是政治的現象，是仰賴心理所得來的果；文化的錯覺而招致的扭曲與變貌，才是製造一連串歷史被拒的因。

只要你有一顆台灣的心，對自己的容貌必能生情，它出現在你眼中也必然是美的。將這些美的事物收拾組合，使之成為完整的形象，那麼就是台灣文化的造型了。

〈談中國的「貪汙文化」——聽宋澤萊演講會的一點感想〉一文，是作者參加1987年7月20日作家宋澤萊在紐約台灣會館的〈台灣文化的展望〉演講的感想。

宋澤萊提到：「他們（中國）帶來的文化對台灣人而言當然也多半是壞文化。只是他們又同時把日本的壞文化掃除出去，這點不能說他們沒有功勞。關於中國人帶來的壞文化，其中最具代表性的就是貪汙文化。四十多年來這習俗已在台灣生根繁殖，成為台灣文化的一部分。所以我們要推展台灣新文化，首先要做的就是將所有包括外來、本土的壞文化排出去。」

美國《中報》記者陳國坤提問，他以貪汙並非中國獨有，不應視為文化，而只能視為普遍人性，因為時間有限，最終此問題便未能深入探討。

作者在回途時，把他自己想法稍加整理，遂寫下本文來和大家共同思考。作者以為先要釐清人性與文化的關係。文化的形成，人性是條件之一，但人性的自然反映，並不能說就是文化。它必須落實為民族習俗，才能成為文化的一部分。

在國外，雖然也有貪汙，但是它的文化的道德標準會構成社會壓力，使得貪汙案會成為社會全體指責的對象，因此社會道德壓力會成為反貪汙文化。反觀中國社會，人們對貪汙行為是司空見慣的事，它已經形成一種風氣，得到民間習俗的認同，在中國文化中生了根。宋澤萊已經看到這點，所以指出中國的貪汙文化，觀點是正確的，只可惜沒有足夠時間說明清楚。

中國古諺「書中自有顏如玉，書中自有黃金屋」，早已明講：在中國人心目中，做大官與賺大錢是一碼子事了。然而有人會問「不為五斗米折腰」，又如何解釋？

中國人對五斗米的官，居然也能擁有黃金屋的事，千年來皆視為是不成問題的問題，沒有人會追究那額外之財如何得來。中國人對此早已見怪不怪視為平常，甚至還說「人不為己，天誅地滅」，來同情做官之道，這不是中國文化的特色又是什麼！

中國民間習俗最受歡迎的話就是「升官發財」，尤其在官場過年時節彼此以悅耳的「升官發財」互相恭賀。為何「升官」與「發財」合為一談，倒是無人問其所以然。這種不問之道，謂之「道無道非常道」，乃是中華文化之最高境界。

陳儀當年初到台灣，曾以「三不」告誡台灣人，要求台灣人「不偷懶、不撒謊、不揩油」，純樸的台灣人居然聽不懂揩油是什麼意思，實乃中國的「化外之民」。

在台灣人民主運動的過程中，貪汙文化既將成為一種誘惑，也成為一種考驗，它很快會出現在我們自己管理自己的政治意願途中。要如何才能克服，把這原本屬於中國的歸還中國，將是今後我們必須嚴謹面對、審慎處理的課題。

Photo Credit: 前衛出版提供 前衛版的《台灣心靈探索》，係《重塑台灣的心靈》的增訂新版。

經過11年後的1999年11月，前衛出版社在原有的內容上，加入作者陸續發表的〈回味那已散的筵席〉、〈二二八童話〉、〈台灣新文化、新政治的再出發〉、〈垃圾美學〉及作者的〈重版序〉五篇，書名改為《台灣心靈探索》再次發行，有意找來一讀的朋友，可以找出版社購書。

作者簡介

謝里法，1938年生於台北大稻埕。畫家、藝術評論家、歷史學家。是一位彷彿獨行於台灣史沉暗的隧道中，不斷反芻、沉思台灣人的滄桑與悲歡，而切切於台灣的過去、現在與未來的台灣人。是一個融凝了藝術家的敏銳、史家的慧識與人子的衿懷，而擁抱整個時代的台灣心靈的探索者。出版作品有：《日據時代台灣美術運動史》、《美術書簡》、《藝術的冒險》、《紐約的藝術世界》、《台灣出土人物誌》、《紫色大稻埕》、《變色的年代》等書。

書籍介紹

本文摘錄自《國民黨禁書始末》，前衛出版

作者：廖為民

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｜禁書目錄等於國民黨推薦好書的時代｜

槍桿子開啟台灣強人政治

筆桿子寫盡威權時代荒謬

期盼，用法律條文與體制恫嚇箝制人民思想的時代

以及人民心中的「小警總」

永遠不再以任何形式籠罩在自由的台灣

自1975年8月閱讀《台灣政論》開始，作者盡可能保留每一本買到的黨外雜誌及書籍；因國民黨的瘋狂查禁，萌生「為後人保留一本」的初心。

2015年到2021年的六年時間，日夜埋首查找禁書資料、消化資料、挑選禁書、閱讀禁書、釐清如何寫禁書，可以說頭腦想的、手上做的都離不開禁書，完成約五十萬字的四本書，本書即是系列收山之作。

本書將重心放在當時的政權掌控者——國民黨的身上，著重觀察那些只是因為「違反黨意」就被查禁的書籍。

想知道李敖、柏楊、鄭南榕等人，有多少種禁書？為何被查禁？查禁的原因是？打開本書，你將會知道它的來龍去脈。

特別收錄：四個戰後國民黨佔台的「查禁命令」條文，讓人讀出時代的變化及其緣由。

Photo Credit: 前衛出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航