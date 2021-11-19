《起造台灣政府芻議》：全台重劃為八個行政區包含原住民自治區，金馬歸屬交由「住民自決」

文：李界木

全民政治：地方自治化

設立八個行政區

為使國土資源合理配置及有效利用，並確保國土永續及區域均衡發展，故配合國土整體規劃，並考量行政轄區人口規模、自然及人文資源、生態環境、族群特性、鄉土文化發展、地方財政、民意趨勢及其他政策性等因素，配合國土空間規劃的基本原則：此即是資源、環境、參與、治理等四大意涵。

經審慎評估之後，將全台重劃為八區域（北北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、花東、澎金馬及原住民自治區）。比照現行直轄市功能和編組，統稱為縣（或自治區），計有北台縣、桃竹縣、中台縣、南台縣、高屏縣、東台（花東）縣、西台（離島）縣和自治區等8個行政區。

Photo Credit: 前衛出版提供

Photo Credit: 前衛出版提供

設立原住民自治區

山地原住民鄉是依據台灣的《地方制度法》所設置之地方行政區，而在該部法律中仍沿襲以往舊稱，稱為山地鄉，此一設置源於日治時期台灣各地之蕃地，在戰後初期所改制。山地原住民鄉（山地鄉）境內以台灣原住民族為主要居民，其鄉長須經過民選，且必須為原住民族籍者方能擔任。

目前山地鄉區包括：新北市烏來區、桃園市復興區、新竹縣尖石鄉、五峰鄉、苗栗縣泰安鄉、台中市和平區、南投縣信義鄉、仁愛鄉、嘉義縣阿里山鄉、高雄市桃源區、那瑪夏區、茂林區、屏東縣三地門鄉、瑪家鄉、霧台鄉、牡丹鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、台東縣達仁鄉、金峰鄉、延平鄉、海端鄉、蘭嶼鄉、花蓮縣卓溪鄉、秀林鄉、萬榮鄉、宜蘭縣大同鄉、南澳鄉。

由上可知，台灣共有30個山地原住民鄉，其分布以南部為首、東部次之，兩者合計超過總數三分之二。

台灣的原住民族包括平埔族和原住民，都是南島語族的一支系，平埔族因長期與漢語系移民接觸而產生深刻的文化變容，其文化特質已消隱於台灣社會。目前所通稱的原住民族人口約有53萬人，占總人口數的2％，依據目前行政院原住民族委員會的標準來看，即經政府認定的原住民族有：阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、卑南族、魯凱族、鄒族、賽夏族、雅美族（達悟族）、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族等16族，各族群擁有自己的文化、語言、風俗習慣和社會結構。

對台灣而言，原住民族是歷史與文化的重要根源，也是獨一無二的美麗瑰寶。分布在30個山地鄉區，其種族體質特徵、傳統經濟生業、社會習俗文化等各方面與漢語系族群有很大不同，形塑台灣多元族群、多元文化的風貌。

Photo Credit: 前衛出版提供

Photo Credit: 前衛出版提供

以30個山地鄉來說，最大的是花蓮縣秀林鄉（面積有1,641.8555平方公里），最小的是台東縣蘭嶼鄉（面積48.3892平方公里）。

另有25平地原住民鄉（鎮、市）包括：新竹縣關西鎮、苗栗縣南庄鄉、獅潭鄉、南投縣魚池鄉、屏東縣滿洲鄉、花蓮縣花蓮市、光復鄉、瑞穗鄉、豐濱鄉、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、玉里鎮、新城鄉、富里鄉、台東縣台東市、成功鎮、關山鎮、大武鄉、太麻里鄉、卑南鄉、東河鄉、長濱鄉、鹿野鄉、池上鄉。因長期與平地人混居，融入現有縣市轄區內，難以分割，且如平埔族人雖消隱於漢人為主的社會，但是很多地名保留了其歷史遺蹟，進而成為當地的代表。

其他如宜蘭、基隆、新竹、苗栗、雲林、嘉義、高雄、屏東等縣市名稱多來自平埔族，其他小地名更是不勝枚舉，已成台灣主體的一部分。他們族群具原住民族歷史淵源及文化特色，若願意與自治區同存的話，俟日後再調整。

山地原住民鄉區劃為台灣森林保育和水土保護區，同時也是原住民自治區，因此現在農委會轄下的林務局和水土保持局之經費，年約87億元，再加原委會的60幾億，新的自治區每年至少有120億的預算，中央授權給自治區，讓居民認養森林（如每人一千棵），有充分就業機會。台灣水土保持確實做好，免去土石流威脅，降低災害的社會成本，這是一個良策。

金馬歸屬：自決

當年中國國民黨蔣介石占據金門和馬祖之主要目的是拒絕「兩個中國」政策。蔣介石堅持占據中國的金門和馬祖，表面上是為向台灣人民表示，他要反攻大陸奪回「中國代表權」，也拒絕「兩個中國」政策。

金門和馬祖是蔣介石政府在中國土地上最後的立足點，他不能主動放棄這些島嶼，否則他將失去代表中國與自己人民的支持。

金門和馬祖適用「住民自決原則」。然「正確的認知」是全民投票之基本要件，無論是外島或本島住民，對「中華民國的法定位之真相」和「台灣獨立自主之必要」必須要有「正確的」認知，才能喚起「住民自決意識」之抬頭。在正確的認知之下，以符合民主程序之方式（全民投票）行使「住民自決權」，由當地住民決定自己和土地的命運。台灣政府應該早日使台灣人了解真相，舉行全民投票，由當地住民自己決定金門和馬祖未來的法定位，之後，以民主程序之結果為依據，協助離島或留島計畫和行動，作最妥善安置。

直接民權

在政治上，我們將行使直接民權，盡量去除間接民權：代議士。

減縮立法院，由113名委員縮減至50名以下。

縣區的代議士則依行政區而定。

8名委員代表縣區的民意代表（每縣區不論大小，各選出一名），再加25 名委員，依縣區人口數選出（每百萬人選出一名），選區可重劃，未必依行政區而定。

不設不分區委員。

健全地方稅收：調整稅賦

營利事業所得稅及其他稅收，均由地方政府收取。

遺產及贈與稅、地價稅、土增稅、房屋稅、契稅、娛樂稅，可分配100％。原本遺產及贈與稅，地方只得50％，現可全得。

貨物出售地固可抽營業稅，貨物現產地也可抽營得稅。稅率地方自訂。

中央的補助金制度是可以分為「統籌分配款」及「補助款」等兩大類。

統籌分配款：指由中央政府依法收取之國稅。除保留極少部分為中央留用款項之外，依各地稅基比例、人口比例或依一定公式之計算，重分配給地方政府，作為各地方之財政經費。新法將以該地人口比例占60％ 和以面積比例占40％合計分配，即（總額×0.6×人口％＋總額×0.4×面積％）。

因同是一輛垃圾車收集一噸垃圾，在都市裡走不到一公里可達成，可是幅員廣大的鄉間就要走幾公里才能達到，不考慮幅員大小是不公平的。

補助款：中央依其立法決定或行政裁量，於評比地方之需求或施政績效後，從中央總預算的補助支出項目中，發給地方的財政經費。

可發行地方政府公債

地方政府債券一般用於交通、通訊、住宅、教育、醫院和污水處理系統等地方性公共設施的建設。同中央政府發行的國債一樣，地方政府債券一般也是以當地政府的稅收能力作為還本付息的擔保。

允許地方政府發行債券，無疑解決了地方政府財政吃緊的問題。地方政府可以根據地方議會或公投通過的發展規劃，更加靈活地籌集資金，解決發展中存在的問題。更主要的是，由於地方政府擁有了自籌資金、自主發展的能力，中央政府與地方政府之間的關係將會更加成熟，地方議會在監督地方政府方面將會有更高的積極性，憲政體制將會得到進一步鞏固。但要有嚴格的約束機制，不讓地方政府過分舉債，防止出現破產問題。

根據過去財政部國庫署公布之公共債務統計表資料顯示，中央及地方政府債台高築，截至2021年6月底，全台負債高達5兆9048億元（平均每人負債25.1萬元），其中苗栗縣、宜蘭縣更嚴重超出舉債上限，恐成為台灣「希臘化」的縣市。

根據公債表，目前苗栗縣1 年以上債務占縣政府總預算67.67％，高居負債王；宜蘭縣以63.91％ 緊追在後，皆遠超過規定上限50％。其他包括雲林縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、新竹縣、新竹市及花蓮縣等7個縣市，皆有占超過40％的債務，財務狀況吃緊。

自2004年迄今，1年以上非自償債額實際數從3兆8784億元，增長至2021年已達5兆7048億元，增幅高達一倍。

Photo Credit: 前衛出版提供

書籍介紹

本文摘錄自《起造台灣政府芻議》，前衛出版

作者：李界木

懷抱想望國家的熱情，擘畫革新務實的治理

脫離名為「中華民國」的桎梏

尋找台灣正名獨立的進化之路

本書作者李界木以其地理與環境科學專業，任職於美國聯邦政府機關數十年，亦因投身海外台獨運動被列為黑名單，滯美32年才重回故土。2000年政黨輪替後，因政府治理人才之需，李界木放棄美國籍，投身地方與中央的建設，繼續發揮專才。

經歷美國的三權分立與中華民國的五權憲法體制，李界木透過長年的實務經驗與第一線的細膩觀察，比較並揭開當前政府組織結構與管理制度的各種浪費與弊端，提出詳實且可行的改革方案，也為理想的台灣國指出朝向新生現代國家邁進的道路。

本書以國際公認的《台灣關係法》為經，以政府體制的除弊改造為緯，互為表裡，形構宏觀且細膩的國家治理藍圖。面對瞬息萬變的全球化局勢與中國侵逼，台灣唯有正名制憲，各方面健全發展，具備獨立自主的國格，起造真正的台灣政府，推動國家正常化，才能以平等的地位加入國際社會，創造和諧共榮的未來。

Photo Credit: 前衛出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航