2021/11/11,
科學

面對COVID-19的專業課題，如何有效消彌民眾與科學家之間的學習與溝通成本？

面對COVID-19的專業課題，如何有效消彌民眾與科學家之間的學習與溝通成本？
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我們想讓你知道的是

科學並非建立在對立的討論形式上，共同找出當下最適合解方，才是真正在使用「科學」。

文：林毓傑（台灣科技媒體中心助理研究員）

截至今（2021）年9月，在Facebook就有超過七個討論COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的社團。其中一個由醫療背景領域人員組成的社團，甚至已超過1萬9千人，可見專家在COVID-19的科學討論上，呈現高昂的熱度。

又由於COVID-19議題橫跨多個領域，具有高度學術性。從病毒演化等基礎研究，到臨床醫學的預防和治療，甚至是公共衛生的流病疫調、邊境管控，到封城對幼童身心影響等。單一議題就可能牽涉兩、三個專業領域，這也引出更多不同領域的專家，必須在社群平台上討論。

回歸科學的最終意義，科學應是促進人類社會發展的工具。科學傳播其實蘊含迷人的浪漫情懷，並試圖在專業與民眾之間，搭建一座讓科學雙向對話的橋樑，同時又可以供民眾參與科學討論與回饋，有利於未來學術與產業的發展。然而，科學家與民眾間，卻有全然不同的溝通成本。

對民眾來說，認識問題背景和相關知識要付出學習成本；對專家而言，則要兼顧淺顯易懂和避免過度詮釋的轉譯成本。因為雙方都要付出一定的溝通成本，就可能減低討論的意願。

專家和民眾隨著疫情變化，不但討論話題不同，思惟邏輯也不相同。因為全球Delta疫情，使得原先討論熱度極高的疫苗保護力，轉變成Delta高傳染力、或是合併討論兩者間的關聯，但中間仍有差別。「台灣科技媒體中心」（SMC）長期觀察，初步發現幾個現象。

「突破性感染」是必然或偶然？

首先，在科學家眼中看起來沒有疑義的科學數據，民眾卻有不同的解讀方式。之所以如此，實因為兩者在背景知識與基本的科學邏輯認知上，有很大的落差。以「突破性感染」為例，專家較認為這是理所當然會發生的事，但民眾或社會認知卻可能覺得，一直出現這樣的案例，真的蠻嚇人的。

又如全球疫情初期時，科學無法提供讓民眾滿意的解答。因為當時學界對COVID-19所知甚少，尚未有研究定論，所以常出現「需要更多研究支持」等說法。只是民眾非常焦急，又誤以為科學萬能，較無法理解科學家的嚴謹態度。

舉例來說，在去年吵得激烈的「普篩」議題上，各方學者也依據自身專業或過往經驗，進行熱絡的討論。民眾在不具備相關背景知識下，很容易因為聽到等合自己想法的專家說法後，直接選邊站，也間接引發民眾對快篩與否的對立心態。

而在後續實際驗證下，這才確認較適合的做法，仍以「疫調＋匡列」與個人防護衛生的方式為主。然而，大規模的血清抗體調查，也確實能讓我們更了解新冠的傳播風險與模式，對後續研究或政策制定都有很大的幫助。也讓我們知道，科學並非建立在對立的討論形式上，共同找出當下最適合解方，才是真正在使用「科學」。

科學證據的變動性：單一篇科學研究，未必能代表真實現況

再者，民眾較注重研究給出什麼結論和對現況的影響，較容易忽略科學證據的變動性。尤以在COVID-19相關研究中，較常因為期刊投稿量太多導致審稿人負擔過重，產生不少參差不齊的投稿研究。許多科學數值和證據，也會因為最新的發現或研究更新而改變。如：R0值會隨著疫情階段或不同病毒特性而變動，以及疫苗保護力會因不同臨床試驗規模、地區、當時病毒傳播狀況等，影響各家疫苗的數值。

民眾可能也無法明白，單一篇科學研究，未必能代表真實現況。科學家則能從中有效分辨研究的可信度，並篩選合適的證據與其他學者討論。但是，轉譯民眾關心的問題，或是淺白說明其中的背景知識，卻不是科學家的專長。導致研究與現實社會關心的事物，一直很難進行連結。

上述狀況可能是影響兩方在溝通意願的原因，面對COVID-19的專業課題，必須透過多層轉譯，才能有效消彌民眾與科學家間的學習與溝通成本。或許，這也是國內在面對COVID-19疫情時，非常重要且即時的科學素養教育。有關新冠的科學轉播，對民眾和科學家都是挑戰，是值得雙方付出溝通成本的重要課程。

本文經台灣科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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