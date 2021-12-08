使用酪梨油、橄欖油，就等於選擇「健康」嗎？

文：方慈聲（營養師）

現代人飲食愈來愈追求健康，近年出現了蔬食風潮、未來肉、植物奶或健康餐，這些生活方式或商品也逐漸受大家歡迎跟接受。俗話說：「民以食為天」，飲食之於我們的健康絕對是高度相關的，你也想開始往更健康的飲食邁進嗎？

是。的。最簡單的一步就是從脂肪攝取的改變開始。油品真的是一個令我們又愛又恨的烹飪必需品，尤其東方烹調手段常用的煎、炒、煮、炸絕對少不了油脂的存在，因此許多人開始想選擇「更健康」的油品，像是橄欖油或酪梨油等。

相較於橄欖油，酪梨油沒有那麼普及跟為人所熟悉，但沒關係。這次就帶你一起看看關於酪梨油的三個小知識吧。

酪梨油聽說很健康？那你知道為什麼嗎？

其實跟橄欖油一樣，酪梨油常被說是更好、更健康的油品，但大家其實都有點「霧煞煞」，不知道酪梨油到底健康在哪裡。它們之所以較為健康，是因為酪梨油是從酪梨萃取的油品，而酪梨富含維他命A、D、E、B群以及蛋白質、卵磷脂、葉黃素、膳食纖維及微量元素，像是鉀、鈉、鎂等。

不過要說起優點，大家最常聽到「酪梨是優良油脂」的說法，但許多人卻不知道它到底優良在哪裡？所以接下來，讓我先為你介紹脂肪的基本概念吧。

Photo Credit: 健康010

其實酪梨油的健康由來是因為它富含「單元不飽和脂肪酸」。人體的脂肪可以分成兩種，一種是飽和脂肪酸、另一種是不飽和脂肪酸，而不飽和脂肪酸又可以再分為單元和多元不飽和脂肪酸。

脂肪分類 日常飲食中的脂肪酸來源 【飽和脂肪】 主要來自動物性脂肪，如各種肉類、奶油（牛油）、豬油。 少數植物性來源：椰子油、棕櫚油。 【不飽和脂肪】 單元不飽和脂肪酸(MUFA)，如Omega-9 多元不飽和脂肪酸(PUFA)，如Omega-3、Omega-6 主要來自植物性脂肪，如酪梨油、橄欖油、芥花籽油、花生油、瓜子、松子、核桃、腰果以及魚油等。

那麼單元不飽和脂肪酸又好在哪？

單元不飽和脂肪能幫助身體降低低密度脂蛋白膽固醇（Low-density Lipoprotein，LDL，又稱為壞膽固醇），因為壞膽固醇的主要作用是將肝臟製造的膽固醇帶到血液中，若是血液裡太多壞膽固醇就會堆積在血管壁中，長久下來會造成血管壁發炎、阻塞、硬化，有引起中風、心肌梗塞和猝死的風險。

酪梨油的六大好處大公開

了解了酪梨油之所以被稱為較健康的油品後，我們一起來看看酪梨油有哪6種好處，為什麼減重、養生的人們都喜歡用酪梨油烹飪呢？

富含不飽和脂肪酸 含較高葉黃素，對眼睛有益 改善皮膚和幫助傷口癒合 協助其他脂溶性營養素的吸收 發煙點很高（高達270°C） 使用多元和容易保存

綜上所述，我們可以發現酪梨油本身還有不少功效，尤其是發煙點很高這個特質，它是所有植物性油品裡發煙點最高的油之一，也較適合各種烹調手法。

最後，使用酪梨油一定健康？

為了保健，你一定聽過不少人會每天飲用一小杯橄欖油，用補充的心態攝取這些植物油，但這裡想建議各位不要用「營養補充」的心態去攝取酪梨油或橄欖油，根據世界衛生組織（WHO）和聯合國糧食及農業組織（FAO）的營養攝取建議，油脂1天最多不要超過攝取總能量的30％，因此將每餐用油替換成植物油是更好的做法。

也就是說人體一天所需的油脂是固定的，並不是你額外補充就會更健康、更好，若是日常飲食還是一樣的油量，你又額外補充油脂到體內，長久下來反而會對身體造成負擔，達不到原本所想的保健功效喔。

本文經健康010授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航