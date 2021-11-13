李白〈清平調詞〉賞析：一般而言奉詔應制之作沒有好詩，然而此作卻是難得之佳構

文：李建崑

清人汪辟疆曾說：「有唐一代，能自闢宇宙者，唯李、杜、昌黎、玉谿。」當然是就詩人風格表現之獨特、語言藝術之創造性而言。李白的作品在中國詩壇的確展現出前所未有的雄放氣象；其胸襟之豁達，想像之豐富、情感之熾烈、超越詩律的雄才，都在中國文學史上十分稀罕。

李白以古詩見長，尤工於樂府。清．趙翼《甌北詩話》嘗云：「青蓮工於樂府，蓋其才思橫溢，無以發抒，輒借此以逞筆力。故集中多至一百十五首。」然則，樂府古辭對於李白詩歌創作究竟產生什麼影響呢？明．楊慎在其《升菴詩話》中曾作比較：

古樂府「暫出白門前，楊柳可藏烏。歡作沈水香，儂作博山壚。」李白用其義，衍為〈楊叛兒歌〉曰：「君歌楊叛兒，妾勸新豐酒。何許最關情？烏啼隱楊花。君醉留妾家。博山壚中沈香火，雙煙一氣凌紫霞。」 古樂府：「朝見黃牛，暮見黃牛；三朝三暮，黃牛如故。」李白則云：「三朝見黃牛。三暮行太遲。三朝又三暮，不覺鬢如絲。」 古樂府：「郎今欲渡畏風波。」李白云：「郎今欲渡緣何事？如此風波不可行。」 古樂府云：「春風復多情，吹我羅裳開。」李白反其意云：「春風復無情，吹我夢魂散。」古人謂李詩出自樂府古選，信矣！其楊叛兒一篇，即暫出白門前之鄭箋也。因其拈用，而古樂府之意益顯，奇妙益見。

由楊慎的對照比較，我們不難知悉：李白對古樂府並非單純模擬，古樂府對李白的影響在精神與語氣方面，因此李白能創造出自己獨有的詩歌境界。自難怪明朝人王世貞在其《藝苑巵言》卷四要讚嘆道：「太白古樂府，窈冥惝怳，縱橫變幻，極才人之至，然自是太白樂府。」在此不擬詳論李白所有樂府作品，僅就其〈清平調詞〉三首試為析論，或可略見一斑。全詩如次：

雲想衣裳花想容，春風拂檻露華濃。

若非羣玉山頭見，會向瑤臺月下逢。 一枝紅豔露凝香，雲雨巫山枉斷腸。

借問漢宮誰得似，可憐飛燕倚新妝。 名花傾國兩相歡，長得君王帶笑看。

解釋春風無限恨，沉香亭北倚欄干。

所謂「清平調」原是唐代的俗樂，根據《舊唐書.禮樂志》的記載，俗樂二十八調中有正平調、高平調。所謂「清平調」也屬於此類。雖然宋・王灼在《碧雞漫志》中提出修正意見，認為：「明皇宣白進清平調，乃令李白於清調、平調製曲，蓋古樂其聲調高下合為三調曰清調、平調、側調，明皇止令就擇上兩調，偶不樂側調故也。」但不論如何，李白乃根據固有曲調製詞是可以確定的。

清．王琦注認為此詩：「蓋天寶中所製供奉新曲，如〈荔枝香〉、〈伊州曲〉、〈涼州曲〉、〈甘州曲〉、〈霓裳羽衣曲〉之儔。」所言甚是。所以宋．郭茂倩《樂府詩集》卷八十將此詩列入《近代曲辭》也不是沒有道理。關於此詩的述作本事，唐．韋叡《松窗錄》有云：

開元中（筆者案：應為天寶中。因李白在開元間尚未供奉翰林院。）禁中初重木芍藥，即今牡丹也，得四本，紅、紫、淺紅、通白者，上因移植於興慶池東沉香亭前。會花方繁開，上乘照夜白（筆者案：此為馬名。）妃以步輦從。詔選梨園弟子中尤者，得樂一十六部。李龜年以歌擅一時之名，手捧檀板，押眾樂前。將歌之。上曰：『名花對妃子焉用舊樂詞為？』命龜年花手持金花箋，宣賜翰林供奉李白立進〈清平調辭〉三章，白欣然承旨…

由此段紀錄，我們不難知悉李白待詔應制完成〈清平調詞〉的經過，其吟詠的對象可獲致歷史的實證。

本詩三首聯章，第一首押上平聲二冬韻，第二首押下平聲七陽韻，第三首押十四寒韻。冬陽寒三韻韻部較寬，音響華麗。傳統的詩評家認為〈清平調詞〉首章詠妃，次章詠花，三章合詠，全章合花與人言之，故風流猗旎，丰神絕世。可是如果我們從更深的層次來看，〈清平調詞〉不只擁有華麗的丰神尚且含有隱微的諷喻。其語言頗具華彩，意象的塑造、隱喻象徵，都有足觀。

詩是語言的藝術，語言是其媒材，但詩意其實存在語言的表層結構與語言意義的背後。詩根據語言的機能而呈現出空間性的視覺效果、時間性的音樂聽覺效果，同時，語言的構成表式，也提供整體性的感覺效果。詩境的分析，首先須從意象入手，也只有從詩的意象才能揣摩作者的心靈活動狀態。

李白〈清平調詞〉第一章中，首句以「雲」與「花」明喻楊貴妃的衣裳與容貌，表示見「雲」則思其「衣」，見「花」則想其「貌」，雲與花意象的鮮明色彩，已給予讀者初步的美感。二句藉「春風」與「露華」以點明時間，「欄」字點明空間。而且透過「撫」字給予動感。

三四兩句，使用《穆天子傳》、《山海經》典故，提供「群玉山」與「月下瑤台」將讀者心思牽引至一個遙遠的神話國度，謂：若非在群玉山上見及楊貴妃，便是瑤台的月光下看過貴妃；使得全詩由實入虛，奇幻莫測。李白巧妙用「若非」兩個虛擬字眼加以控馭，使讀者跑野馬的想像，獲得制衡。再者，本章吟詠的主體是貴妃神仙般的美艷，所以，納入意象群中的每一個元素，都準確地服役於雕塑「美艷」這個目的之上。

李白〈清平調詞〉第二章中，首句詠花，除了點出「紅艷」與「露」兩個視覺意象，賞且提供了「香」的嗅覺意象。「雲雨巫山」是借用楚襄王夢見巫山神女與之歡合的典故；「漢宮飛燕」則是借重《漢書．外戚傳》趙飛燕入宮的典故。

一般而言，用典之目的或為求精約、婉曲、雅麗，以便作為象徵暗示之用；或者作為比喻之表現，或為了詩的語言與詩體要求，大都是關乎表現手法的，亦即：用典可以避免直接表現。可以造成最有效的「客觀投影」，而達到抒發感情或表現某種特殊情境的目的。

李白在此暗示：巫山神女雖得到襄王的寵幸，然而這只是一個虛幻的故事，為之悲傷難過，謂為「枉斷腸」，而貴妃之受到寵愛，卻是一項實際的恩惠。

其次，又以趙飛燕為喻，認為趙飛燕之姿容堪與貴妃比擬，然而趙飛燕畢竟倚靠新妝而獲得寵幸，不若貴妃之自然國色、無須倚賴外在妝扮，此為極端揄揚的筆法。在此，要特別指出的是：本章雖吟詠貴妃之受寵，使用的卻是反襯法而非直述法，這是與前章最大的不同處。

李白〈清平調詞〉第三章中，首句將貴妃與芍藥花對舉，是總承前兩章之分詠名花與貴妃而來。二句出現「君王」意象，使前面的虛寫獲致實證。「常得」、「帶笑」兩組動詞將貴妃「沐君恩」之意象具體化，也給予讀者想像的彈性。第三句將「春風」擬人化，謂其有「無限恨」，至於所「恨」為何？李白之用意深沉，不易猜解，但是，這也是全詩隱喻所在。

一種說法是：明皇賞名花對妃子，此情此景，就連春風看到都要生出忌妒。另一種說法是：春風吹拂、芍藥盛開；然而深恨名花終有凋落之時，影射貴妃雖受到明皇的恩寵，亦必有遲暮之時。我們考察一下本章的情緒變化，先是「相歡」，再是「帶笑」，皆為愉快的情緒，怎麼轉入下句就成了「無限恨」呢？不難看出情緒的對比，而洩露出蛛絲馬跡。

以上是就三首詩分開來看，假使以總體的眼光來考察，我們可以發現：李白〈清平調詞〉三首，詠花即詠妃，詠妃即詠花，「花」「妃」二者是融合為一的。其次是，李白的寄寓甚為幽微，甚至難以察覺。賞明花、對妃子原本是樂事，李白由久觀暫，知事不長，故藉「春風」含恨以喻之。

一般言之，奉詔應制之作，沒有好詩，然而李白〈清平調詞〉三首，卻是此類作品難得之佳構。於是千古以來，為人所津津樂道。筆者不揣淺陋，試析如上，或可作為愛詩朋友之參考。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航