爸媽警告每天喝手搖杯會得糖尿病，是真的嗎？

文：黃彗倫（新竹東元醫院／家庭醫學科主治醫師）

含糖手搖杯可以說是台灣文化的縮影，每個年齡層，不同時代背景，都有在不同飲料店的溫馨回憶。從古早泡沫紅茶店，到琳瑯滿目的手搖杯店，光是選擇就令人眼花撩亂；然而，從小就被爸媽耳提面命的警告，「喝太多飲料，當心以後會得糖尿病！」。

乍聽之下好像蠻合理的，喝太多糖造成糖尿病，光就字面意義上推敲就感覺有相關性。但實際上真的是這樣嗎？為什麼隔壁的阿伯沒什麼在喝飲料也會得糖尿病，而剛從台南搬上來的小花每天都固定來一杯全糖飲料也都沒有事呢？本篇文章就根據科學根據以及有意義的學術統計來做整理，以最客觀的角度來實際解析「喝含糖飲料會得糖尿病」這件事吧！

糖尿病是什麼？

首先，我們來先簡單的介紹糖尿病這個疾病的病程，糖尿病最簡單的分類就是「第一型糖尿病」與「第二型糖尿病」。

第一型糖尿病大部分屬於先天疾病，一般來說很難預防，主要以打胰島素來作為治療。

而我們一般口中的糖尿病，就是指第二型糖尿病，與後天的飲食或生活習慣有很大的關聯。第二型糖尿病的病程通常分五期，從最一開始單純血糖較高，胰島素需要代償分泌更多，造成胰島素的工作壓力逐漸增大，慢慢的發生胰島素阻抗，而胰島素就是身體告訴細胞多利用血液裡面的血糖的訊號；如果訊號越來越少，身體接收到訊號的反應越來越小，血糖就會逐漸高居不下；高血糖則會逐漸影響腎功能，造成腎功能不可回復的損害。

造成糖尿病最主要的原因是什麼？是肥胖嗎？

隨便上網打關鍵字「糖尿病原因」，一堆網路上的健康資訊都箭指肥胖是糖尿病的主要原因，然而根據一份台灣國衛院的統計（ref.1），東方人僅20％~30％為糖尿病患者BMI>27，超過肥胖的標準，該篇報導同時指出東方糖尿病患者與酵素基因的缺失有較大的關聯，很顯然與主流想法並不太相同。

但其實我們回想剛剛介紹糖尿病的病程階段，糖尿病最主要的原因是高血糖，而卻從來沒有人想過高血糖與肥胖到底有什麼關係。筆者認為，長時間的高血糖只能代表著某一個瞬間確實身體的所攝取的能量大於身體所需，而且造成了胰臟分泌胰島素的壓力，跟身體多少脂肪組成，體重有多重，事實上沒有太直接的關聯。

肥胖並不一定會造成糖尿病，高血糖才會造成糖尿病真正的主因

「我不胖，是不是就可以放心喝飲料，不用擔心糖尿病的問題？」

我們直接攤開來回顧看看國外的統計研究資料，來看看喝含糖飲料這件事到底跟糖尿病有沒有直接關係，讓讀者有個客觀的資料可以參考：

根據一份2010年的超過三十萬人的統計（ref.2），得知每天喝超過一杯含糖飲料得糖尿病的風險比普通沒有喝飲料的人高26％。

又跟據一份2016年的約2000人的統計研究（ref.3），得知喝含糖飲料與糖尿病前期和胰島素抗性確實有相關性。

看完這兩份統計資料，我們基本上可以總結，喝含糖飲料確實是有得糖尿病的風險，有趣的是，在同樣2016年有另一份統計研究（ref.4），總結糖尿病與含糖飲料沒有關聯，但作者卻在利益迴避一欄提及多家大型食品與飲料製造商的贊助，包含大名鼎鼎的可樂公司，其中背後的糾葛耐人尋味。

雖然很不想承認，但爸媽好像是對的，不過，為什麼喝飲料跟糖尿病有關呢？

與一般人的認知不同的是，不是因為喝含糖飲料，一段時間以後把自己變得很胖，進而造成糖尿病問題。喝含糖飲料造成糖尿病的風險，反而是喝糖的那一瞬間造成。

我們回歸到前面所提到的，高血糖才是造成糖尿病最主要的原因，我們喝下去含糖飲料的一瞬間，因為飲料的糖份不太需要太耗時的消化過程即可進入身體循環中，會在身體循環中瞬間造成一個血糖的高峰，進而造成胰島素的壓力提升。而這樣的高峰壓力如果常常發生，就像彈簧潭疲乏一樣，胰島素抗性發生的機率提高，糖尿病的風險也升高。其實不只含糖飲料，過多攝取糖果、零時等糖份高的食物其實也會造成一樣的效果與風險。在醫院裡，很多外科醫生在趕時間下會以含糖飲料取代正餐快速補充養分，似乎也有異曲同工之妙。

米不是也是糖嗎，那豈不是吃飯就會造成糖尿病？

錯！此糖非比糖，米飯等是｢醣｣不是｢糖｣，這裡就要引進一個新的概念，升糖指數（GI）。

舉例而言，我們說的澱粉食物如胚芽米、糙米、麵粉、五穀米和地瓜等，是屬於結構較複雜的碳水化合物，要實際完成消化穿過腸道進到血液變血糖的速度較慢，較不會產生血糖高峰，血糖容易維持穩定，胰島素的分泌壓力就沒有那麼高，這就屬於低升糖指數的食物。反之，剛剛提到的含糖飲料、糖果等，就屬於高升糖指數的食物，胰臟想要穩定血糖，分泌胰島素的壓力過大，就容易疲乏，產生胰島素抗性。所以臨床也都會建議糖尿病患者要多吃低升糖指數的食物，避免惡化糖尿病病情。

可是還是好想喝，有沒有什麼變通辦法，零卡汽水可以嗎？

零卡汽水的概念就是用會讓你舌頭覺得甜的分子來欺騙自己，實際上完全不產生熱量的代糖或甜味劑，巧妙地繞過我們前述的血糖上升造成的風險。實際上一篇2016年的統計研究（ref.5）就指出，一般的含糖飲料確實會造成糖尿病的風險，然而代糖汽水卻不會。事實上，代糖是不是就是一個兩全其美、完美的方案在目前醫界跟科學界都還是相當有爭議。一方面說代糖仍然會有肝腎風險，甚至有研究說會因為欺騙中樞神經造成低血糖。

筆者滑過大量文獻後，至少有一件事情可以確定，代糖確實不會造成高血糖的風險，臨床上針對糖尿病患者也確實會建議用代糖取代一般糖類。我想，我們回歸主題，站在享樂主義的角度，就喝吧！

參考資料

國衛院與台中榮總合作發現非肥胖型第第二型糖尿病致病機轉 發炎性淋巴細胞有潛力開發為生物偵測標記衛生福利部 Sugar-Sweetened Beverages and Risk of Metabolic Syndrome and Type 2 Diabetes A meta-analysis Sugar-Sweetened Beverage but Not Diet Soda Consumption Is Positively Associated with Progression of Insulin Resistance and Prediabetes Relationship between Added Sugars Consumption and Chronic Disease Risk Factors: Current Understanding Sugar-Sweetened Beverage but Not Diet Soda Consumption Is Positively Associated with Progression of Insulin Resistance and Prediabetes

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航