身上處處紅草莓？「蕁麻疹」情人，讓你1111光棍節偽脫單

近年流行1111光棍節，部分年輕人以自己是單身一族為傲，而單身已久的陳同學卻在光棍節過後，全身出現「紅草莓」，讓全班同學驚呼連連，直覺案情不單純。然而實情是陳同學近來課業繁忙壓力大，加上十一月天氣轉涼日夜溫差大，蕁麻疹又發作了，身上長滿蚊子咬般的丘疹塊，才導致誤會一場。

蕁麻疹是一種常見的過敏性皮膚疾病，發生於各年齡層。皮膚科林俊銘醫師觀察到蕁麻疹有年輕化的趨勢，臨床上也常遇到工作壓力大的上班族或學生病患。日前一位蕁麻疹學生患者，在高三時因為準備大學指考，蕁麻疹又如同魔神仔般再次找上門，讓他深陷在課業及疾病的無限輪迴痛苦中，續接受治療才獲得控制。

Photo Credit: 照護線上

林俊銘醫師說明蕁麻疹分為急性和慢性，急性蕁麻疹患者引發過敏的原因，通常為接觸到過敏原，症狀來得快去得也快，而若是反覆發作持續超過六週，就屬於慢性蕁麻疹。由於慢性蕁麻疹難以找出確切原因，多與免疫系統有關，易因溫度變化、壓力或是睡眠不足誘發症狀，因此除了遠離過敏原外更需借助藥物治療達到病情穩定。

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「新型第二代抗組織胺」效果持續24小時，有效控制症狀

林俊銘醫師說明傳統抗組織胺藥物多數為短效型，雖可舒緩蕁麻疹患者不適的症狀，但因脂溶性高而易穿過「血腦障壁」進入大腦中樞，導致多數患者吃了這類藥物會引起嗜睡，或是發生便秘或排尿不順的副作用，年長者、有攝護腺肥大、尿道阻塞等皆不建議使用，同時藥效也不持久。

「新型第二代抗組織胺」的水溶性及專一性較高，比起傳統抗組織胺藥物除了抗過敏的作用外，也會影響體內其他接受器。「新型第二代抗組織胺」更集中在抗過敏的治療上，效果可持續24小時，且安全性高，持續使用1年耐受性依然良好。

林俊銘醫師提及若患者的工作或作息需要長時間專注力，如上班族、司機或工程師等，希望避開嗜睡的副作用，通常醫師會先開立「新型第二代抗組織胺」，不僅在臨床使用經驗成效較好，相對也提高患者的服藥順從性。

林俊銘醫師也提醒蕁麻疹患者最重要需保持良好的生活作息，避免過度勞累及熬夜，也可選擇穿著寬鬆的衣服，隔絕刺激，亦可幫助減低蕁麻疹的發作。治療慢性蕁麻疹與三高慢性病一樣，需遵從醫囑，定期服用藥物以穩定控制病情。

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航