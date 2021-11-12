聯發科工程師在飯店泳池猝死案，不只是管理問題，更是法規問題

文：朱璿

去（2020）年台北知名高級飯店「寒舍艾美」傳出聯發科高級工程師王靖傑在該飯店泳池猝死。不過相關消息直至今（2021）年才遭披露。

王靖傑的親姐王致雅，目前為台北市政府顧問，找上媒體控訴飯店方處理不當又拒絕道歉，怒告業者與員工等九人「過失致死」。針對整起事件，有媒體率先披露消息，稱檢方予以相關人等不起訴處分。

日前，王致雅更向媒體公開全文達5,500字的聲明書，直指負責案件的檢察官黃逸帆，並嘗試提出「再議」。

王致雅提到，「被告是大財團台北艾美飯店董事長蔡伯翰等，告訴過程中，時遭黃逸帆檢察官阻止，同時疾言厲色，不許為較詳細說明。旁邊書記官也參與指責，應有錄影及錄音帶可證，問話避重就輕。尤其該問，都避而不問。」

有生命危險的時候，還應該問客人「要不要到醫院」嗎？

家屬質疑，要求檢察官調查的事項都未獲准，同時卻未說明不調查原因。根據聲明書內容，內容提到：

「要求黃逸帆檢察官問被告等對王靖傑求救時，為何不打119搶救，同時求救上來後，為何不依被害人要求，急送醫院搶救。放在沙發上，長有50分鐘之久。放在那裡會比送到醫院安全嗎？黃逸帆檢察官對此問題，均避而不答，況且也不問。這時間長有達一年多之久。檢察官起訴處分，顯有違背事實及不備理由之違法。」

搶救客人是飯店應盡的責任與義務，當被告主張「客人有的要搭救護車，有的要搭計程車，客人沒有同意，我們會依客人意思，客人不到醫院，我們就沒辦法」時，難道忘記搶救人命還是第一嗎？何況，被害人是被告客戶，是在被告店內消費，而當時客人表示「呼吸不到空氣、胸悶，要到醫院」，更沒有蔡伯翰所說「客人不到醫院就不送醫院」的問題。

這樣的狀況，不就是有不搶救之故意、不就和「被告不打119搶救」的事實相符合嗎？

溺水有可能是救生員的責任，但和這個狀況並不一樣

該案其實牽涉到「作為設施提供的那一方，究竟是否該負急難救助的責任」，不論究竟是否發生於泳池裡面，或是上岸後「向飯店方『明確』表示身體不適，需要就醫，即須予以協助」？

王致雅向媒體指出，台北寒舍艾美號稱六星級，但急救管理居然比入場費50元的公共游泳池還落伍，經查主管機關交通部觀光局，方知台北寒舍艾美並未申請也無通過交通部的星級評鑑事實，更可惡的是，寒舍艾美對悲痛的家屬表達「並無救人的義務」、「因此不必道歉」。

Photo Credit: 寒舍艾美

若按照一般情況「泳池經營者」的相關規定，泳池的經營方應依法配置救生器材與人員，須備置救生器材，比如救生浮具、人工呼吸器等，而救生員的配置數量也不能少於法定標準，最少配置1名救生員，如泳池面積超過375平方公尺則應增加再增加救生員。

倘若，泳池經營者未依法令配置器材與救生員，發生事故則可能須承擔《消費者保護法》第7條的「經營者責任」。如果救生員未善盡監督泳池職責，導致泳客溺水或未能及時搶救，泳池經營方也需要承擔《民法》第188條的「雇主責任」，與未盡職責的救生員連帶承擔賠償責任。在賠償完畢之後，泳池經營方可以依照《民法》第188條第3項，轉而向救生員、教練求償，請救生員、教練負擔「最終責任」。

所以，泳客、學生於泳池溺水，教練、救生員可能需要承擔保護監督不周的責任，不僅需要負擔賠償，甚至有可能被依照《刑法》以「過失致死罪」起訴。此外，不僅現場的教練或救生員必須負責，泳池經營方若沒有善盡救生器材與人力配置的法定職責，也需要連帶承擔賠償責任。

然而，王致雅控訴的部分與一般泳池情況相似卻又不盡相同。原因在於，當事人並非溺水，而是感到身體不適，向飯店方表示需要尋求醫療協助。據悉，當事人向飯店人員表示身體不適、略微描述身體狀況，飯店人員是「自行」判斷是「血糖過低」，給予其巧克力等，而非第一時間聯想到相關症狀「可能是」心肌梗塞。

飯店急救能力的不足，在台灣並非個案

據王致雅向媒體表示的說法及提供的資料，飯店人員始終沒有通報消防局，僅詢問當事人是否要幫忙叫計程車，直到40幾分鐘過去，當事人失去生命跡象，眼看大勢不妙的寒舍艾美才打119，但早就為時已晚。

此外，飯店人員進行CPR時，在不能中斷的過程，有約2分半的時間沒有持續為當事人做CPR，而施救的飯店人員甚至連AED也不會用。飯店人員在叫救護車時，謊稱當事人僅有5分鐘不舒服，隨後就昏倒，導致救護車抵達時僅是準備擔架的普通救護車，沒有「緊急救護技術員」（EMT）無法立即替他進行救治。

Photo Credit: 中央社

「王靖傑案」也點出是我國現行法規未臻完善之處。按照「常理」而言，飯店經營方（設施提供者）「當然」應負急難救助、損害賠償之責，即便並非溺水，而是離開泳池後表示身體不適，設施提供者都應給予「立即有效」的幫助。就王致雅公開的資料而言，飯店方對當事人施予救助的過程「顯有可供議論之處」，過程究竟是否顯有瑕疵，任一個理智的人都能寫下自己心中的答案。

值得注意的是，當網路討論類似「王靖傑案」時，不少參與討論的網友表示「我的家人就在某某飯店類似情況而發生令人遺憾的事情」，在在點出我國現行相關監督法規，需更趨完善之外，也必須對飯店方（設施提供者）遂行實際具體的監督之為，以避免讓類似案子再次發生。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航