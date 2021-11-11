台灣第一位新住民立委林麗蟬：曾靠台灣連續劇練中文，來台後耕耘地方並投身政壇

文字整理：吳象元

2016年1月，台灣選出中華民國史上第一位新住民立委，她是林麗蟬，1997年從柬埔寨嫁來台灣，2016年以國民黨不分區立委身份，成為第一位進入國會殿堂的新住民立法委員。

在這集《阿峇卡巴東南亞電台》中，我們除了要來與林麗蟬聊聊作為一位新移民來到台灣的故事，也希望透過她自身的經驗，分享關於柬埔寨的文化與經貿。

林麗蟬首先談到來台過程，分享到先生在20多年前隨「相親團」來到柬埔寨，是直到要離開那日，才在媒人介紹下在林家見到林麗蟬，並在上機前兩小時，完成買喜餅、戒指和拍照的訂婚儀式。林麗蟬表示，雖然這段過往如今談來很有趣，但這種「相親團」到東南亞娶外籍新娘、把女性當商品的背景，也是造成台灣民眾對移民婚姻並不尊重的原因，很多婚姻移民也存在許多辛酸。

等待赴台前，林麗蟬靠著台灣連續劇《牽手出頭天》練習中文，不過在先生的家鄉彰化，鄰居幾乎都是講台語為主，不過不管是飲食或語言，都在時間推進下慢慢習慣且熟悉，但孩子不經意的一句「他們國家沒教她中文，不要理她」，讓林麗蟬決定回到校園重拾課本，大學畢業後又進入暨南大學唸研究所，如今還在暨南大學東南亞研究所唸博士班。進修的日子，除了讓她深深體會到「人生不是只有三合院和先生孩子，而是能和許多人當朋友」，其認真的態度，也讓孩子們對媽媽刮目相看，有重要的事都會與媽媽諮詢。

Photo Credit：林麗蟬提供 參與彰化地方的新住民活動，中為林麗蟬

學業之外她也積極參與地方事務，將老舊社區整修、參與新住民事務，擔任彰化縣花壇鄉長春社區發展協會總幹事、成立新移民發展與交流協會、擔任「新住民及其子女海外培力計畫」發起人，因而獲得十大傑出青年、遠見「平民英雄」等殊榮，後又加入「行政院青年顧問團」，並受到國民黨徵召，2016年當選為國民黨不分區立委。

林麗蟬表示，進入政壇後，過去在地方累積的經驗都成為養份，讓她能維持初心把事情做好，例如促成多年來未修改的《國籍法》部份條文；林麗蟬解釋，許多婚姻移民在取得中華民國國籍前婚姻出問題後，因已放棄母國國籍而成為「無國籍狀態」，因此法案的修改，是給予婚姻移民者在取得中華民國國籍前仍保有原國籍的權利。

除此之外，林麗蟬擔任立委期間，也透過修法、行政命令、公文解決移工、移民權益，處理的新住民相關議題就約有上百項，過程也讓她體會「原來可以做出這麼多改變」。

Photo Credit：林麗蟬提供 林麗蟬於今年10月開始擔任國民黨婦女部主任

提到如何向台灣人介紹柬埔寨，林麗蟬表示柬埔寨因為是佛教國家，人民都非常溫和友善，另外當地還有最好吃的水果，如果到柬埔寨水果攤，也一定不要忘記跟攤販要水果沾醬，除了基本款的鹽與辣椒，還有魚露加棕梠糖、炒蝦醬加糖等。而在經貿部分，林麗蟬介紹柬埔寨目前是瑞爾和美金雙軌制，也建議若有台商到當地，必須要先了解柬埔寨法規，不要只聽從牽線者的單一資訊；目前柬埔寨已進入後疫情時代，線上購物更加活躍與便利，而對於喜愛歷史古蹟者，擁有豐富的歷史的柬埔寨也真的是必去的國家。

最後談到自2016年推出的「新南向政策」，林麗蟬表示政府要做更多整合性和務實性的發展，從對婚姻移民到以人為本，應要更能和所編預算相符，對於「新南向辦公室」撤除讓許多人有所質疑，林麗蟬也呼籲，希望總統蔡英文在該政策上，要能盤點從預算到實質成果的效益。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒