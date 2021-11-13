2021/11/13,
藝文

【書評】《JOJO論》：從哲學、社會學、心理學剖析，提供一個「另眼看JOJO並反思自我」的方式

【書評】《JOJO論》：從哲學、社會學、心理學剖析，提供一個「另眼看JOJO並反思自我」的方式
《JoJo的奇妙冒險》，東立出版社發行

我們想讓你知道的是

或許大家會問，《JOJO》作者荒木飛呂彥自己都已出版《漫畫術》、《奇妙恐怖電影論》等著作剖析自己的各項創作靈感了，我們還需要看一本非作者自身論述，而是由一個讀者、評論者論述的《JOJO論》嗎？答案是必要的。

《JOJO的奇妙冒險》本身就是個奇妙的作品，任誰都想不到，荒木當年提出的「人類讚歌」——一個他編造用來回絕「畫那種駕駛機械打來打去的機器人漫畫」的藉口，竟然成了連載一個長達30多年的故事。

關於「人類的美好之處到底為何？」，荒木始終還在追求的路上。各種奇妙事件、每個角色獨特的慾望、成長、邂逅，使得《JOJO》即便「致敬」了大量元素，卻沒人會否認《JOJO》是荒木飛呂彥獨具匠心的作品。

在這樣的基礎上，本書作者提出的論點是：《JOJO》是一本關於「自我發展」的作品，對於慾望、平等、自我啟發、協作、自立、命運、奇蹟、生命都有一定程度的探討。

或許大家會問，《JOJO》作者荒木飛呂彥自己都已出版《漫畫術》、《奇妙恐怖電影論》等著作剖析自己的各項創作靈感了，我們還需要看一本非作者自身論述，而是由一個讀者、評論者論述的《JOJO論》嗎？答案是必要的。

本書作者杉田俊介除了是個高度涉獵動漫與文學的評論家之外，也是一個NPO工作者，從事照護殘疾人士的工作。漫畫作品雖然是虛構的，但始終來自現實社會的滋養，漫畫有時甚至會回過頭來，發揮比現實事件更大的影響力，進而模糊兩者的疆界。杉田對於社會的觀察，使他看動漫的態度十分不同。

《JOJO論》討論JOJO故事，時而飛來一筆哲學、社會學、心理學剖析，這似乎都揭示了《JOJO》已超越了少年漫畫不斷戰鬥、戰力通膨的範疇，指向更多種強韌的可能。

對決的精彩之處，不在於主角群透過自身優越能力打擊對手，而在於敵我雙方對自己的認知、能力的使用方式、當下的心態等等。角色沒有強弱之分，身體的殘疾未必就是一種弱勢、心靈層面的成熟也未必帶來勝利，端看個人如何認知自我、超越自我。

《JOJO論》正是提供了一個「另眼看JOJO並反思自我」的方式，正如《JOJO》每一部的主題，都直指人類主體的潛力－不論是什麼樣的人，不分善惡、階級，都有可能在特定情況下成長甚至超越自己，使自己即便身陷困境卻仍能心懷勇氣，克敵制勝。

jojo_2
Photo Credit: 典藏藝術家庭出版

由此也可看出，創作者荒木與評論者杉田的著眼點不同，創作者善於汲取生活中的大小事物化為靈感，重新將之化作故事賦予生命（宛如黃金之風中，主角喬魯諾可以透過擊打或碰觸物體給予物品生命）；評論者善於指出這樣的過程，並賦予作品本身無限的意義與詮釋（宛如喬尼・喬斯達的黃金迴旋）。

而每一部作品帶給人們的感動是不一的——例如覺悟，或許你贊同喬魯諾的看法而非普奇神父；相較於喬納森正大光明的戰鬥方式，喬瑟夫敗中求勝，擅長欺騙的方式也未嘗不可；黃金精神也並非只有貴族才能擁有，不良少年、黑幫流氓、一個不知名的路人都可能有黃金精神。

JOJO的「奇妙」之處，或許不在冒險，而是思想上的百花齊放。閱讀《JOJO論》時，別忘了手邊多放一套漫畫，搭配各名場面服用，更加有效。

延伸閱讀

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航

關鍵藝文週報

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。