【書評】《JOJO論》：從哲學、社會學、心理學剖析，提供一個「另眼看JOJO並反思自我」的方式

《JOJO的奇妙冒險》本身就是個奇妙的作品，任誰都想不到，荒木當年提出的「人類讚歌」——一個他編造用來回絕「畫那種駕駛機械打來打去的機器人漫畫」的藉口，竟然成了連載一個長達30多年的故事。

關於「人類的美好之處到底為何？」，荒木始終還在追求的路上。各種奇妙事件、每個角色獨特的慾望、成長、邂逅，使得《JOJO》即便「致敬」了大量元素，卻沒人會否認《JOJO》是荒木飛呂彥獨具匠心的作品。

在這樣的基礎上，本書作者提出的論點是：《JOJO》是一本關於「自我發展」的作品，對於慾望、平等、自我啟發、協作、自立、命運、奇蹟、生命都有一定程度的探討。

或許大家會問，《JOJO》作者荒木飛呂彥自己都已出版《漫畫術》、《奇妙恐怖電影論》等著作剖析自己的各項創作靈感了，我們還需要看一本非作者自身論述，而是由一個讀者、評論者論述的《JOJO論》嗎？答案是必要的。

本書作者杉田俊介除了是個高度涉獵動漫與文學的評論家之外，也是一個NPO工作者，從事照護殘疾人士的工作。漫畫作品雖然是虛構的，但始終來自現實社會的滋養，漫畫有時甚至會回過頭來，發揮比現實事件更大的影響力，進而模糊兩者的疆界。杉田對於社會的觀察，使他看動漫的態度十分不同。

《JOJO論》討論JOJO故事，時而飛來一筆哲學、社會學、心理學剖析，這似乎都揭示了《JOJO》已超越了少年漫畫不斷戰鬥、戰力通膨的範疇，指向更多種強韌的可能。

對決的精彩之處，不在於主角群透過自身優越能力打擊對手，而在於敵我雙方對自己的認知、能力的使用方式、當下的心態等等。角色沒有強弱之分，身體的殘疾未必就是一種弱勢、心靈層面的成熟也未必帶來勝利，端看個人如何認知自我、超越自我。

《JOJO論》正是提供了一個「另眼看JOJO並反思自我」的方式，正如《JOJO》每一部的主題，都直指人類主體的潛力－不論是什麼樣的人，不分善惡、階級，都有可能在特定情況下成長甚至超越自己，使自己即便身陷困境卻仍能心懷勇氣，克敵制勝。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版

由此也可看出，創作者荒木與評論者杉田的著眼點不同，創作者善於汲取生活中的大小事物化為靈感，重新將之化作故事賦予生命（宛如黃金之風中，主角喬魯諾可以透過擊打或碰觸物體給予物品生命）；評論者善於指出這樣的過程，並賦予作品本身無限的意義與詮釋（宛如喬尼・喬斯達的黃金迴旋）。

而每一部作品帶給人們的感動是不一的——例如覺悟，或許你贊同喬魯諾的看法而非普奇神父；相較於喬納森正大光明的戰鬥方式，喬瑟夫敗中求勝，擅長欺騙的方式也未嘗不可；黃金精神也並非只有貴族才能擁有，不良少年、黑幫流氓、一個不知名的路人都可能有黃金精神。

JOJO的「奇妙」之處，或許不在冒險，而是思想上的百花齊放。閱讀《JOJO論》時，別忘了手邊多放一套漫畫，搭配各名場面服用，更加有效。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航