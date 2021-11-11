拿破崙三世想靠「鐵甲艦」一舉超越對手，但這場軍備競賽最終還是英國獲勝

1853年10月，俄羅斯、土耳其互換宣戰布告，後世所謂的克里米亞戰爭開打。

在同年11月的錫諾普（Sinope）海戰中，俄羅斯艦隊的明輪船將三層砲甲板、120門艦砲的戰列艦拖近土耳其艦隊狂轟六小時，將對手的七艘巡防艦（frigate）、三艘護衛艦（corvette）盡數擊沉；土軍傷亡近3000，而俄艦隊的六艘戰列艦、兩艘巡防艦一艘未沉，人員損失還不到300。

這場海戰還不入海軍發展最前延的列強法眼，英、法在1850年代初便已紛紛趕造螺槳戰列艦、改造風帆艦，俄、土交戰雙方卻連一艘螺旋槳推進的艦船也無；但俄軍使用的36門培克松（Paixhans）新式火砲發射的開花彈（shell）倒十分引人注目。至少剛剛稱帝（1852）的法皇拿破崙三世從此懷疑木殼戰艦在新式重砲之前的存活率。

培克松開花彈是否真是決定錫諾普海戰勝負的關鍵，現在爭議很大；畢竟土耳其完全沒有戰列艦參戰，而戰鬥又整整經過了六小時，即使俄軍沒有新式火砲只用實心彈，結果可能沒多大區別。

後世史家儘有時間爭吵錫諾普海戰的勝敗關鍵，但對當時的列強來說，擺在面前的是東南歐與近東勢力範圍大洗牌的變局，失去艦隊保護的土耳其可能讓俄羅斯一口氣直逼伊斯坦堡城下。

Photo Credit: Alexey Bogolyubov @ public domain 錫諾普海戰

過去25年來，英國與鄂圖曼帝國間的貿易增長了八倍，英國特別不希望現狀被打破，尤其感冒對近東野心勃勃的法國。早在1850年，還沒稱帝的路易・拿破崙為了取悅國內的保守派天主教徒，就已經把腦筋動到基督教聖地的保護上，近東基督徒的保護者卻向來是俄羅斯專利。

俄國的勝利促使英、法兩國擱置爭議，共同對付起更迫切的威脅。英法聯合艦隊先是在1854年1月開進黑海，兩個月後便連袂向俄羅斯宣戰。對俄國人來說這場變局也有些出乎意料。自1690年代以來，俄、土雙方大戰已不下七次，到了這第8回合英、法卻站在土耳其一邊。歐洲列強為了土耳其對俄宣戰，這還是頭一遭。

吃下定心丸的土耳其則十分愜意讓英、法艦隊帶頭打前鋒。其實土耳其這時還保有5艘戰列艦，紙面實力並不如何落下風。但既然英國一口氣就帶了10艘、法國帶了九艘戰列艦移師伊斯坦堡，那海上就沒有土耳其蘇丹什麼事。

確實，一但面對世界數一數二的海軍聯手，俄羅斯艦隊當初爆打土耳其的氣燄便收斂許多，龜縮在塞凡堡高掛免戰牌。不僅僅是海軍避戰，沒有意願同英法交手的俄羅斯還把進攻巴爾幹、高加索的俄軍全撤回，老實巴交地以為這樣就算回復原狀。

英、法當局卻不這麼想，有一就有二，要打消俄國侵略土耳其的可能性，最好是拔掉俄國在黑海的艦隊基地。於是戰爭的焦點聚集在了克里米亞半島上的塞凡堡。

1854年9月，英法聯軍89艘大小戰艦護送著百餘艘運兵船，將55000名聯軍士兵送上克里米亞半島，將塞凡堡團團包圍，但始終留給俄軍北方一線通路沒完全切斷。登陸行動持續了14天，此時船團極易遭受攻擊，然而俄軍完全沒動作——俄國艦隊的人員火砲都已卸下增防塞凡堡，五艘戰列艦則自沉於港道堵截入口。換句話說，這以後俄軍完全沒有海上決戰的能力。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 英法聯軍艦隊砲擊塞凡堡

這並不是說舳艫相接浩浩蕩蕩的英法艦隊就失去了較量的對手，戰列艦隊上千火砲彈洗的目標，也可以是塞凡堡陣地本身。1854年10月，30來艘大小艦艇、包括五艘螺旋槳戰列艦、八艘風帆戰列艦的艦隊對俄軍岸防砲台實行岸轟。雙方實力懸殊，艦隊載砲1100門以上，俄軍堡壘中的岸砲則不過區區73門。

但在連續六小時的砲戰中，聯軍遭到俄軍燒紅了的砲彈痛擊，連同旗艦在內四艘戰列艦、一艘巡防艦中彈失火，一艘戰列艦還因此擱淺，不得不由拖船拖離戰團。英、法聯軍傷亡520人，而俄軍才損失50人，效果之差可見一斑。

這任務實在不該由戰列艦承擔，即便承擔得起岸防砲陣地帶來的傷亡。不過對英法聯軍來說更不幸的是，11月間刮起的一陣風暴將聯軍26艘船艦刮沉，帶來的「戰損」比戰爭中任何一次戰鬥都來得大。

這之後聯軍艦隊的活動轉移到亞速海，靠著砲艇隊逼降了俄軍在克赤的守軍。而在塞凡堡，得到40000土耳其部隊、15500新參戰的薩丁尼亞生力軍的支援，聯軍終於在1855年9月經由陸路拿下塞凡堡。

同年（1855）10月，聯軍艦隊向西航行，這次的目標是扼守聶伯河口的金伯恩（Kinburn）要塞。雖然英、法各有四艘戰列艦參與岸轟，真正起作用的則是各種砲艇、臼砲艇，有淺水明輪船也有螺槳船。

其中最受矚目的，則是拿破崙三世親自下令建造的三艘浮動砲台——有鑒於錫諾普海戰中木殼帆船不經打，這些排水量1575噸的平底船木殼外加裝了4英寸（10公分）厚的鍛鐵甲片。

Photo Credit: Franz Xaver Winterhalter @ public domain 拿破崙三世

當這些浮動砲台下錨在目標1000碼（914公尺）外開火時，俄軍岸砲的砲彈、開花彈紛紛從裝甲上彈開，儘管這種遲重的浮砲台很容易成為目標——各船被擊中的次數在29至55次之間。雖然有著船的外表還加裝了蒸氣輪機，但實際上他們的航行能力很差，四節的航速只能勉強維持舵效，實際上是拖船一路從法國拖進黑海的，也不能駕以風帆。

話雖如此，這些裝甲浮動砲台正是隨後誕生的鐵甲艦（ironclad）最直接的前身，他們的威力十分具有說服力——每艘砲台上裝配了16門50磅滑膛砲，三艘船共傾瀉了3000多發砲彈，在正午之前便將俄軍陣地圯平。觀戰英軍忙不迭向國內要求不列顛也得要有不下於法國人的浮動砲台，不但同款還得同數量，而英國人確實早在1854年便已開始建造類似的裝甲浮砲台。

當今史學家對這些鐵甲艦原型的威力多所質疑。俄軍的岸砲陣地建得並不好，只裝備了彈重24磅的火砲，位置過於突出，很容易遭到側擊。在浮動砲台加入攻擊之前，其他各式砲艇、臼砲艇的火力就已經壓制住了俄軍。

鐵甲的作用也不宜誇大。比浮動砲台位置更接近敵砲的戰列艦也是損失輕微，這距離24磅砲依然打不穿木殼船，砲戰中英軍的Princess Royal號在650碼（594公尺）開外才負傷兩員，而毀滅號（Dévastation）反而陣亡兩員（因為一發「幸運彈」不偏不倚射進舷側砲門）。

實際上，英國在1854年對四英寸鐵甲的試射結果就已說明300碼外的32磅砲對鐵甲無效，但對上68磅砲防護效果就不令人滿意了。再說，金伯恩砲戰前兩個月，英法聯軍在波羅的海針對Sveaborg的岸轟作戰中就已經顯示出各式砲艇、臼砲艇、明輪船的威力。

這些小艇不僅比戰列艦不起眼，也比戰列艦難瞄準，整個砲戰期間就只損失了一條小艇，陣亡一人、傷15人，卻給俄軍造成不成比例的損失——俄軍大約傷亡2000人，港內停泊的船隻當中還被打沉了六艘戰列艦外加17艘小型戰艦。這個戰果與浮動砲台就沒什麼關係，但無疑是後來金伯恩砲戰致勝所仰賴的前車之鑑。

1856年3月，俄羅斯認栽，克里米亞戰爭結束。但老想打破現狀的法蘭西雄心勃勃，已準備好下一場同不列顛的較量。

雖然有後世的種種質疑，但對自詡為砲術專家的拿破崙三世而言，錫諾普的海戰、塞凡堡的艦砲對岸砲都說明了木質船殼的不牢靠，而金伯恩則提供了另一次海軍建設趕超英國的契機——在1850年代初螺旋槳推進器的安裝大賽中，法國已經確定失敗了。

雖然1850年代中葉雙方的蒸氣螺槳艦數量恰恰相等，都是27艘（都是新造六艘、改造21艘），但英國建造中的（八艘）、改造中的（八艘）蒸氣螺槳艦還足足有16艘，法國卻只剩三艘在建、四艘改造，更別提英國人造的戰列艦比起法國都是既大且貴。

不過現在這些都不要緊了，由於金伯恩的教訓，拿破崙三世確信，未來將是鐵甲艦（ironclad）的天下。1857年11月，過去為法國設計第一艘全新螺旋槳戰列艦——拿破崙號（Napoléon）——的設計師德洛梅（dupuy de lôme）寶刀未老，10年後又親手操刀鐵甲艦光榮號（Gloire）的設計。

排水量5630噸的光榮號木質船殼，外裝4.5英寸（11.4公分）厚的鍛鐵裝甲，配備了36門彈重68磅的前膛線膛砲，火砲如以往的風帆艦一般羅列左右。雖然吃水不少，滿載後光榮號的砲門距離海面僅有六英尺（1.8公尺），但照往常的慣例，這等尺寸與艦載砲數量只夠一層砲甲板的，只能算是巡防艦（frigate）。

話雖如此，法國人並不真拿他當巡防艦看待。砲門離水面近意謂著適航性差，而光榮號的燃煤搭載量僅有700噸，可沒辦法滿足巡防艦巡迴海外的任務需求。光榮號實際上就是奔著艦隊決戰設計的。

1859年11月，光榮號下水，次年8月完成艤裝。而在光榮號完成之前，拿破崙三世迫不及待，又下了另外五艘同級艦的訂單；這些船到1862年才服役，但下一批10艘船的訂單1860年拿破崙三世又已經發出去了，儘管第二批鐵甲艦服役要等到1865年以後。

然而相對於法國人的大膽激進，英國人的態度卻是很保守的，畢竟不列顛海軍早已世界第一，現狀是應該保持而不是打破。替英國一手打造蒸氣艦隊的海軍總監（surveyor of the navy）沃克（Baldwin Walker）對鐵甲艦半信半疑，小規模試造之外還伴隨大量拿火砲試射鐵甲的試驗。他一直認為鍛鐵裝甲板擋不住最新式的線膛砲。

但法國人激進改革的步伐之快嚇著了英國人，在維多利亞女王的壓力下，首相在議會上為此事專設委員會質詢沃克。而沃克儘管是既不相信裝甲的好處、也還想不明白安上裝甲的戰艦到底該扮演什麼角色（直到最新式的阿姆斯壯砲穿甲實驗失敗後他才擁抱鐵甲艦），卻也認為法國有什麼英國就有什麼，準沒錯，而且刻不容緩，還要比法國人的高大上。

Photo Credit: geni @ CC BY-SA 4.0 現在被改建成為海上博物館的英國第一艘鐵甲艦戰士號

1859年5月，在光榮號開工後14個月，英國版本的鐵甲艦戰士（Warrior）號也放下了龍骨開始建造。

戰士號確實展現了英國人天下第一的底氣——安上裝甲後他的排水量達到了9140噸，比光榮號整整多出60%；個子大不妨礙速度快，戰士號裝設了當時最好的輪機，航速達到14.3.節，比光榮號還快1節，即便放到20年後這速度也首屈一指。假如風帆、輪機並用，他甚至可以跑上17節。

不過這也反映了沃克設計的保守——儘管尺寸比假想敵撐出一大圈，沃克卻指望這艘巡防艦能盡巡防艦的本份，給他裝設的風帆面積是光榮號的3倍，搭載的燃煤比光榮號還多200噸，真心想讓他遨遊四海，雖然服役後戰士號幾乎沒離開過英倫海峽。他的火砲配置則受累於初期阿姆斯壯砲欠佳的安全性而多所改動，最後搭載了26門68磅砲、10門110磅砲、四門40磅砲。

由於法國的鍛鐵技術欠佳，法國人的鍛鐵裝甲即便是厚達六英寸，也擋不住英國68磅砲的射擊，更糟的是法國人還沒有比同時期英式68磅砲更好的火砲來反擊。更快的速度、更好的機動性、更多的燃料酬載、更好的火砲與裝甲（4.5英寸厚）、更耐久的船材——戰士號是全鐵殼船外裝鐵甲——使得法國人的野心相形見絀。

不僅僅是單艦對比起來傲人，挟著強大工業產能作後盾的不列顛海軍造起後續艦隻也更加奢侈。由於鐵產量不足，能供應法國海軍建造的鐵殼船每年就1 艘，因此絕大部分法蘭西產鐵甲艦都是木殼鐵甲。相較之下，英國新造了清一色的鐵殼鐵甲艦。

法蘭西的鐵甲艦幾乎全以光榮號為模範（只有2艘例外），後續艦沒太大更動，後造的15艘船艦排水量全介於6000－7000噸之間。相對地，對鐵甲艦抱持懷疑的英國人就嘗試了許多不同的構型逐步改良，好比說增加裝甲的覆蓋區域、增加桅杆或者加裝撞角。

所謂的阿奇里斯（Achilles）級艦共建造5艘，因為撞角的關係又被稱為「蒸氣撞角艦」（steam ram）。為了發揮巡防艦的功能，風帆面積也不能少，阿奇里斯級艦插上了四支桅杆，擁有史無前例不列顛海軍當中最大的風帆面積。

而阿奇里斯級艦之後的牛頭人級（Minotaur）甚至用上五支桅杆。這些後續艦的噸位從最小的6070噸到最大的10780噸都有，反正最小不會比法國人小，只會更大。所以說雖然英國的後續艦也新造了九艘、改造了六艘木殼戰列艦，貫徹了法國有多少英國就有多少的原則，總噸位卻大得多。

這也就是說，新一輪的軍備競賽結果揭曉，法國又輸了。1861年以後整整4年法國不再建造新艦，而下一批法國鐵甲艦下水已經是1870年代的事，但欺負其他國家還是綽有餘裕。

第二次義大利統一戰爭期間（1859）法國還沒有一艘鐵甲艦服役，但駛往亞得里亞海的法軍艦隊帶去的三艘浮動砲台，已足夠嚇阻奧地利海軍，並且引起義大利——此時還是薩丁尼亞，尚未統一——與奧地利之間在亞德利亞海的小規模鐵甲艦競賽。

義大利幾乎是與法國同步關注鐵甲艦，在光榮號尚未完成的1860年就搶先向法國船廠下單，造艦兩艘（鐵殼），1861年又向美國船廠下單兩艘（木殼）；而奧地利海軍只靠自己位於的里亞斯德的造船廠，1860年先建造了兩艘、1861年又鋪下了3艘木殼鐵甲艦的龍骨以資抗衡。

同樣是在1861年，西班牙、俄羅斯也開始建造自己的鐵甲艦，分別成為第五、第六個鐵甲艦俱樂部成員。於是，截至1862年，歐洲列強已建成、未建成的鐵甲艦總數來到了46艘（見下表），鐵甲艦的時代來臨了。

國家 英國 法國 義大利 奧地利 西班牙 俄羅斯 已建成 2 4 建造中 14 12 4 5 2 3 總計 16 16 4 5 2 3

不過，鐵甲艦時代的開端是一段長時間的渾沌期；船艦的角色定位不明確，風帆戰艦時代的遺產——舷側砲位與撐掛帆布的桅杆——如何與威力更強的火砲、馬力更強的蒸氣機匹配並存，還要困擾設計者許多歲月。

而大約同時期發生的美國內戰、第三次義大利統一戰爭中的海戰，與其說是指明了戰場上的實際需要，不如說是令鐵甲艦的發展前景更加晦暗不明。

一直要到1870年代中期，以砲塔為主、完全拋棄風帆、純粹依賴蒸氣機的現代戰艦，才真正具備了雛形。而在此之前，是一段五花八門爭奇鬥豔，各種奇葩設計橫空出世百景紛陳的歡樂年代。

延伸閱讀

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航