美國真的有炒作台海戰爭議題嗎？如果有，其目的是什麼？

文：王臻明

是說近期美國的智庫學者、軍方將領、國會議員、甚至是前任政府官員，都不約而同地警告，中國可能武力犯台，並提出各式各樣的時間表。再加上中國於10月初派遣大批軍機擾台，讓兩岸接近開戰的傳言甚囂塵上。

不過中國與台灣的兩邊政府卻釋出完全相反的訊。習近平在紀念武昌起事110周年的講話中，重申「我們堅持『和平統一、一國兩制』的基本方針，堅持一個中國原則與『九二共識』，推動兩岸關係和平發展。」

而蔡英文則在雙十國慶致詞時表示「在兩岸關係的立場上，我們的善意不變，承諾不變，維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變。」若不知道目前兩岸的緊張情勢，單從雙方的演講內容來推敲，會以為風平浪靜，天下太平。

那這是美國在單方面炒作台海開戰的議題嗎？還真的有美國學者在今年4月時寫文警告過。而且這篇文章還是由三名長期研究台海議題的中國事務專家所聯名發表的。其一為卜睿哲，曾經擔任過美國在台協會的理事主席。另一位為葛來儀，美國智庫戰略與國際研究中心的主任，長期關心兩岸議題。第三位為何瑞恩，曾在歐巴馬政府擔任過國安會中國事務主任。

他們寫的文章〈不要炒作台灣的戰爭風險來幫助中國〉（中文報導、原文連結），發表在美國國家公共廣播電台上。他們的主要論點，是中國目前雖然對台灣展開各種文攻武嚇，但主要的目的在防止台灣走向法理獨立，在短期內並無意攻台，因為這付出的代價太高，不是目前中國與習近平所能承受的。外界炒作台海可能開戰的議題，反而會幫助中國恫嚇台灣民眾，造成反效果。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

站在今日的情勢，再回過頭來看這篇文章，其實有幾個可以討論的層面。第一是美國真的有炒作台海戰爭的議題嗎？如果有，其目的是為什麼？第二是中國真的不想打台灣嗎？那近期層出不窮的軍事動作，又做何解釋？第三是台灣社會真的會受到中國攻台議題的影響嗎？這會讓台灣更加厭惡中國，還是讓台灣民心崩潰？

就第一個層面來說，美國目前的確是有炒作台灣戰爭的動機。原因是美國在宣布反恐戰爭結束後，已經逐漸將戰略重心拉回到大國競爭的軌道上，俄羅斯與中國成為新的目標，其中又以國力快速崛起的中國，被美國視為是頭號的競爭對手。而美國是個民主國家，這樣的戰略轉移，需要國會與民意的支持，制定這個戰略的人，需要說服美國人，中國的確是最危險的敵人。

因此美國近來除了指控中國在新疆蓋集中營，迫害少數民族，也批評中國摧毀香港的自由與法制，鎮壓民主人士。在經濟上批評中國竊取美國的技術，以不公平的方式進行競爭，傷害美國的利益。在軍事則強調中國的野心擴張，已危害到西太平洋的自由與安全，其中對於台灣的長期文攻武嚇，更被美國拿來做為中國企圖以武力破壞和平的鐵證。這樣的氛圍宛如發動伊拉克戰爭前，宣稱海珊擁有大規模毀滅性武器，來說服國會與民意同意出兵一樣。

美軍過份強調假想敵的軍事實力，更是行之有年的手段，用以爭取參眾兩院會通過國防預算。比如在發動伊拉克戰爭前，美軍就宣稱伊拉克擁有百萬大軍，上萬輛主力戰車與近千架戰機，且經歷過8年兩伊戰爭，基層軍官能征善戰，再加上精銳的共和衛隊，美軍在短兵相接下並沒有充足的勝算。但真正開戰後的結果如何已不用詳述，伊拉克部隊根本不堪一擊，也從來沒有找到過大規模毀滅性武器。

再者，美國政府介入國外戰事，來轉移內政上的棘手難題，並不罕見。最有名的例子是柯林頓在醜聞纏身時，就曾發動飛彈攻擊，引來不少批評與質疑。同樣的情況，在疫情之下，操作中國威脅來轉移美國國內的焦點，恐怕是最有效也最簡單的方式，特別是在野的共和黨一向主張要對中國應該採取更強硬的手段，連英國媒體《BBC》都曾經以此來形容今日的拜登政府。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

而第二個層面，中國是不是真的想打台灣，則是個不折不扣的假議題。因為對中國任何一個領導人來說，完成統一大業，都是難以抵擋的誘惑，如果某一天奪取台灣如同探囊取物般容易，國際也姑息中國，那不論兩岸關係如何良好，中國都一定會立刻動手。

相反的，如果中國攻擊台灣，將付出極大的代價，甚至作戰失敗可能動搖共產黨政權，那中國無論如何都不會冒險。中國近來不斷進行繞島遠航或侵擾台灣的防空識別區，那是因為中國的空軍發展，已經有能力進行這樣的演訓。這是能不能，而不是想不想的問題。

至於第三個議題，美國炒作台灣爆發戰爭的風險，會不會影響台灣的民心士氣，這其實與第二個議題息息相關。無可諱言，台灣社會長期處於中國的文攻武嚇下，投降論在親中勢力的鼓吹下四處可見，甚至連國軍的諸多退役將領也公然唱和，說對民心士氣沒有影響是騙人的。但關鍵在於台灣長期被國際社會孤立，甚至連獲得先進的武器系統，都倍受刁難。這才是台灣民心士氣的最大危機。

國際社會如果能給台灣更多的支持，美國在提出中國可能攻台的警告時，也同時加大力道，協助台灣提升自我衛防能力，將有助於安定社會民心。令人欣慰的是國際對於台灣的聲援，在這幾年有逐步加大的趨勢，美國總統拜登也連續兩次公開承諾，若台灣遭到攻擊，將會出兵協防。但是這樣的力道，仍不足以全面扭轉過去所造成的深遠影響。

特別是美國在走向戰略清晰之時，仍小心謹慎地希望能維持一中政策，想要避免全面攤牌。但美國總統與白宮、國務院的官員，出現口徑不一致的情況，說好聽一點，是精算過的兩手外交操作，但說難聽一點，其實是在釋出彼此矛盾的訊息。而這種矛盾的訊息，就讓中國有操作台灣內部輿論的空間，也讓那三位學者的警告可能成真。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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