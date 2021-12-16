少年孫策如何依靠親戚與朋友，下出人生的第一盤大棋？

文：阿前

對中國人來說，舅舅有著非同一般的地位。

以近代而言，舅舅是指媽媽的兄弟，但東漢不是這麼單純。東漢的「舅」，同時也是岳父大人的意思。比方大家很熟悉的獻帝國舅「董承」，就是岳父。但到了東晉就有丈人的稱呼……我猜跟賈南風很有關係，等哪天看到晉朝再來研究吧。

整體來說，「舅」指的應該是母親方的男性當家主。由於男子成年分家，叔伯跟小孩子的親屬關係，其實較疏。反而是當父親早逝的孤兒寡母，還能回去倚靠舅舅的力量。這件事跟王室有絕對關係，叔叔伯伯堂兄弟，是可以取代你成為帝王的，舅舅則不合法，只能幫你扛轎。

吳景，是孫策孫權的舅舅。孫策在父親死後，重新回到亂世舞台的第一個動作，就是去投靠舅舅。西元191年，孫堅在荊州戰死，留下了孤兒寡母。一如上所述，堂兄弟可以取代你，孫策的堂哥孫賁，理所當然繼承了孫堅的部隊，打道回府。

孫堅本身是袁術手下大將，比較類似同盟勢力。孫賁當時先把孫堅遺體送回，想來大家很是開了幾次會…… 最後，孫賁帶著大多數的部眾，投靠袁術，孫策什麼也沒有。 然而，史料指出，這並非孫賁與孫策不合，而是老孫家，開始下一盤很大的棋。

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這是真的。棋手只有三個人選：孫策本人，周瑜，還有吳夫人。然後我敢保證，核心策略是周瑜的計畫。不要看周瑜年輕，孫策少年時禮敬士人，就是從認識了周瑜開始， 而且是周瑜自己去接觸這個豫州刺史之子。

周公瑾很早就對自己的事業有所規劃。當時孫家部曲有三大頭領：孫賁，孫香，跟吳景。孫賁、孫香，都是孫策的堂哥，吳景則是孫策的舅舅。他們投靠袁術後，孫賁被任命為將軍、孫香為汝南太守、吳景則鎮守廣陵。

給你翻譯一下：孫香的位置，最安全，是袁術自家領地核心；吳景則有防守陶謙的作用；孫賁手握軍隊，是一把攻擊型的武器。在孫賁立下戰功後，袁術就直接讓他繼承孫堅的豫州刺史之位。到這裡，序盤的布局已經完成。

孫策寫信給這三個親戚，只說：「接下來，該攻打江東了。」吳景就去找了袁術。朝廷這時派了新的揚州刺史劉繇上任，吳景跟孫賁自行請纓，前往丹楊先占個位子，好與劉繇抗衡。袁術不疑，便任吳景為丹楊太守，孫賁為丹楊都尉。喔，孫香則從這裡就不配合孫策了。

孫策拜訪了江都名士張紘，把周瑜的計劃告訴張紘，並與之義結金蘭。將母親跟弟弟們託付給張紘後，孫策就動身了。孫策先前往壽春覲見袁術，跟袁術談論取回孫堅的部曲。袁術眉毛一挑：「你舅舅跟堂哥現在帶著你爸的兵馬，駐紮在丹楊，你去找他們要吧。」

孫策心想，一切都還算在計劃中……但計劃終究是周瑜擬的。如果周瑜在場，或是孫策先通知周瑜，也許周瑜就會發現，袁術也太過配合了…… 然而，就在這裡，孫策結識了小豪族呂範。兩人一拍即合，呂範就決定帶著自己的百人門客，與孫策同行。

到達丹楊後，孫策在吳景的支持下開始招募人手，並請呂範回江都把母親跟弟弟接過來。然而，就在孫策從涇縣招募了幾百人的時候，遭遇到了意想不到的襲擊。孫策根本沒有想到，他所招募的不全是義勇兵，有大部分都是山賊混在其中。

正當敵兵來襲，孫策指揮防守之時，哪料到身旁牽馬的大鬍子僕役，突然抽出佩刀，便往孫策斬來。孫伯符反應也是迅速，立即往後一仰，從馬背上翻了下來，一連在地上打了幾個滾，才穩住身形。這一刀，便只斬在馬鞍上，馬兒吃痛奔去。孫策的小部隊正在前方應戰，卻見主將坐騎狂奔，而主將不見蹤影，登時陣腳大亂。

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孫策勉強撐起身子：「無恥小人，報上名來。」 大鬍子哈哈笑道：「今日殺你者，祖郎是也。」 對大部分看三國的人來說，祖郎不是什麼有名的人。 但對孫策的人生而言，祖郎就是另一個太史慈，而且來得比太史慈更早。嚴格點說，太史慈是第二個祖郎才對。

為什麼山賊會假裝成義勇兵？孫策的腦子一團混亂。也就在同時，身在江都的呂範，被徐州的官兵團團包圍了。孫策萬萬沒想到，自己中了袁術的計。袁術暗中派人通知祖郎，要他除去孫策，並且到徐州放出風聲，讓陶謙以為有奸細潛入江都。「想要你爸的兵馬？到陰間自己跟他說去吧。」

所幸，袁術算得不夠深。袁術以為，孫賁跟孫策不合，所以才要孫策來丹楊，哪知道，孫賁的反骨，本來就是演的。孫賁得知祖郎的動態，連忙派弟弟孫輔帶兵救援孫策。祖郎眼見事情有變，孫策本人又武藝高強，不易收拾，隨即撤退。

而江都一方，年僅12的孫權立刻跟張紘討論，在呂範的門客中，挑選了幾個勇士劫獄。孫策等人險死還生，眾人在丹楊齊聚，均是恍如隔世，不勝唏噓。孫家兄弟互訴經歷，得出了結論：我們不是勝在謀略過人，也不是贏在武藝高強，真正讓我們活下來的，是人才，是敵人想不到的人才。

一個整體的力量再怎麼強大，敵人都可以找到突破口，但如果我們分散成各個小隊，不論敵人再難以擊破，也終有一支小隊能尋得一線生機。 江東軍的基本戰略，就在這個時候被確定下來，「化整為零」。

以孫權本人來說，除了合肥之戰他聚集了大軍去攻打，絕大多數的時間，他都遵循著這次跟孫策討論出來的原則。江東大亂時，孫權軍各種分散進攻，還有一支不為人知的朱桓部隊，起了關鍵作用。赤壁之戰，周瑜打烏林南郡，孫權張昭奇襲合肥，並引爆盧江叛亂，讓曹操首尾不能相顧。襄樊之戰，呂蒙對關羽，陸遜偷荊西。

孫家治理江東的方式，也一直都不是一個統一政權，讓敵人無法執行斬首戰術。未來這一切的改變，則是因為陸遜的出場……。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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