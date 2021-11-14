2021/11/14,
藝文

一場被陷害的比賽，薩克斯先生成功讓薩克斯風打入法國音樂市場

一場被陷害的比賽，薩克斯先生成功讓薩克斯風打入法國音樂市場
Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain

我們想讓你知道的是

隨著法國軍樂隊的採用，西元19世紀中期之後，薩克斯風也陸陸續續成為了其他歐洲國家軍樂隊的標準樂器，逐漸聞名於歐洲，甚至是全世界。

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

薩克斯風（Saxophone）的發明者，哈哈，薩克斯先生（Antoine Joseph Adolphe Sax，1814－1894），11月6日知名壽星。

誕生於比利時，父親乃專業樂器製造商，算起來是富二代一位的薩克斯，是在西元1840年間，也就是大約26歲的時候，研發設計了薩克斯風這款樂器。當時他的初衷，是希望新發明能夠憑藉著靈活的吹奏感，與得以輕鬆在戶外進行演出的方便攜帶性，打入普羅大眾市場。

後來薩克斯亦進行了正式的樂器發表會。受邀前來替薩克風進行宣傳的代言人，可是鼎鼎大名的法國古典音樂作曲家，也就是他的好朋友白遼士（Hector Louis Berlioz，1803－1869）。

而且喔，當年白遼士的介紹詞還蠻有趣的⋯⋯

嗯，薩克斯風是一種…改造過的開孔大號樂器吧。

到了西元1845年時，法國國家軍樂隊有意汰換掉舊式的樂隊樂器，並採公開招標方式來決定新的供應商，薩克斯先生於是積極地向時任法國國防部長等高層們毛遂自薦產品的優勢。當然，也就正面槓上了傳統的樂器製造商。

誰都不讓誰，大家都想要吃…標下此重要的採購案，但雙方沒有請出立委或議員，更不會出現「慶記」或消波塊。而是彼此來個君子之爭，決定用一場公開音樂比賽，由薩克斯風樂隊挑戰傳統軍樂隊，並交由現場的觀眾們來進行公平的決選，好定奪最後的訂單鹿死誰手。

比賽當天：

咦？說好的公正公開呢？很意外的，薩克斯所領導的新樂隊，居然有幾位團員藉種種古怪的因素而不克出席，所謂「被陰掉了」⋯⋯眼見情況不妙的薩克斯先生，情急之下乾脆自己跳下場，拿起了兩支薩克斯風，一人當兩人用，卯足全力吹奏兩個聲部。一方面好湊些人頭，另一方面也禱告場子不要太難看。

但是喔，嘿嘿，沒想到現場觀眾根本不在意你人多還是人少，反而是深深地被這種新式樂器所吹奏的動人聲色給吸引住了。因此通通一面倒，給予薩克斯先生和他的薩克斯風樂隊熱烈的掌聲與喝采。

最後，薩克斯風如願正式成為了法國國家軍樂隊的制式樂器之一。

西元1846年，他進一步取得了法國政府給予薩克斯風的發明製造專利，他也開始於法國巴黎設廠，正式量產這款新樂器。但薩克斯也不斷推陳出新，前後陸續推出了14款不同音域的薩克斯風。隨著法國軍樂隊的採用，西元19世紀中期之後，薩克斯風也陸陸續續成為了其他歐洲國家軍樂隊的標準樂器，逐漸聞名於歐洲，甚至是全世界囉。

老師請下音樂⋯⋯

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航

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