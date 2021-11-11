「台電奇異核四仲裁案」經2年調查，監院通過糾正經濟部、台電：核四仍有23項目、上千問題未解決

年底四大公投在即，其中「重啟核四」一案備受各界矚目。不過監察委員田秋堇等人歷時2年調查「台電奇異核四仲裁案」，發現核四至今尚未通過完整測試，有超過上千個問題未能解決，但2014年時任經濟部長張家祝卻開記者會宣布，核四所有設備都符規格要求，安全無虞。監察院今（11）日召開記者會，正式糾正經濟部。

本案由監委田秋堇、蔡崇義、賴振昌進行調查。

時任經濟部長張家祝在2014年7月30日公開表示，核四在封存前完成安檢測試，可立即裝填燃料程序，不過隔年9月奇異公司向國際商會（International Chamber of Commerce）國際仲裁願提出第一次仲裁，向台電求償1.66億美元，台電遂於2015年12月對奇異日立公司提出「43項反請求」。

監委田秋堇說明，2019年5月，她看到台電發布新聞稿，奇異公司向台電提出2次仲裁，國際仲裁院結果是，台電要付給奇異公司56億，雖然錢是追不回來，但她好奇新聞稿裡提到，之所以會有仲裁，是因為奇異公司交付台電的設備不符規範要求，未完成驗收或無法驗證性能，所以台電尚未付款。

她本想單純調閱相關資料，但發現資料皆被台電列為機密，必須依「監察法」正式立案，才能調閱相關列密文件，因此於2019年7月立案。

田秋堇說，這些資料是她在立法院11年從來沒要到的資料，結果讓她大吃一驚，台電針對奇異公司履約缺失提出的43項「反請求」要求，至今還有23項未解決，進一步發現，23項問題有近7成於2014年張家祝開記者會前就已經發現，但當時並未坦承告知社會大眾；監委蔡崇義說，台電當時開記者會時，就已經知道這些問題都存在。

田秋堇質疑，為什麼在這樣的情況下，2014年經濟部長張家祝說核四安全無虞，通過安檢，進入可立即裝填燃料的程序，核四設備完全符合要求，但後來會有設備未完成驗收或無法驗證性能的問題？田秋堇也質疑，2014年經濟部宣布核四通過安檢，但當時經濟部組成的安檢小組是臨時性的，只進行文件審查，不符合核四品質的正式流程作業，安檢報告效力何在？核四是不是真的安全？

2014/7/30 ━━ ━┥ 時任經濟部長張家祝宣布，核四所有設備都符合規範，安全無虞 2015/9/22 ━━ ━┥ 奇異公司向國際商會仲裁院提出第一次仲裁，向台電求償1.66億美元 2015/12/4 ━━ ━┥ 台電提出43項反請求，羅列奇異公司提交的核四設計、設備不符規範等問題 2017/12/22 ━━ ━┥ 奇異公司提出第二次仲裁，向台電求償6600萬美元 2019/3/5 ━━ ━┥ 台電新聞稿指出，第一次仲裁案台電須支付奇異公司1.58億美元，奇異公司則需修復4項有瑕疵的服務設備 2019/5/30 ━━ ━┥ 台電新聞稿指出，第二次仲裁案奇異公司已交付的設備，因未完成驗收或無法驗證性能，所以尚未付款，經過折衝最後將以2250萬美元達成和解 2019/7/29 ━━ ━┥ 監察院立案調查

田秋菫指出，台電提出33頁的反請求內容查了2年，因為內容包羅萬象，其中問題超過上千個，且多為系統性問題。43項反請求至今尚未解決的還有23項，其中第43個項目竟包含897個問題（825個設計瑕疵，72個設備不符），而核四廠內最重要的DCIS（分散式控制暨資訊系統），有7項問題至今還沒解決。

此外，3位監委發現「反請求內容」也顯示台電審查能力不足，任令承包商予取予求，未能及時監督改善，核有怠失，如核四不符合規格的零組件，經台電清查招標案，確認不符合輻射劑量（可承受輻射劑量累積180天，台電依奇異公司建議擅自下修為100天）的設備，高達1292個。另外穿越孔填封材料數量問題，原先有2318個穿越孔要求使用包囊式密封，但發包採購後才發現，只需要114個，導致2204孔不須使用，材料無法退回，亦無他處可用。

田秋堇呼籲，核電廠各種設備設計程序非常複雜，如果不透明，各界不了解實情，難以理性溝通討論，台電應該適時公布訊息，台電過去一直到現在都把仲裁案當作機密，外界無從了解，一直到監察院啟動調查才解密。

田秋菫強調，這不是針對張家祝，沒有彈劾或約談任何人，而是針對那場記者會，經濟部在2014年宣稱核四安全無虞，可以進行裝填燃料，顯有誤導及疏失，應予糾正，並函請經濟部督促台電檢討改善。

這不是監察院第一次針對核四疏失提出糾正案。監察院過去針對核四不按圖施工、違法變更設計等工安紀錄，就糾正過19次。

重啟核四公投領銜人黃士修：核四2014年已通過試運轉

監察院今日揭露調查結果，恐影響年底公投。重啟核四公投領銜人黃士修表示，核四DCIS設備在2013測試完成，核四廠於2014通過試運轉測試且沒有問題，台電對奇異反請求案中的DCIS議題，與DCIS性能、是否完成驗收毫無關聯，只是台電認為有些測試是台電人員執行的，就這部分人工費要求奇異支付。黃士修說，監察院的調查意見，根本是監委個人反核意見，田秋堇憑空捏造，太過卑劣。

國民黨主席朱立倫上午拜會立院黨團大會，針對監察院糾正核四一案，朱立倫說，尊重監察委員職權，但不管是核一、二、三、四，安全永遠是使用核先決條件，國民黨長期堅持沒有核安就沒有核電，一定要做好核安的工作。

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核稿編輯：翁世航