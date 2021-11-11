不滿雲朗海軍基地工程貪腐與中國介入，美國宣布制裁兩名柬埔寨高級軍事官員

文：莉雅

隨著中國對柬埔寨影響力的日益加深，拜登政府對這個東南亞國家的態度也日趨強硬。星期三（11月10日），美國財政部宣布對兩名涉嫌腐敗的柬埔寨高級軍事官員進行制裁。與此同時，財政部、國務院以及商務部聯合發布了一份商業警示，告誡目前在柬埔寨或正考慮在柬埔寨經營的美國企業注意與涉及腐敗商業行為、犯罪活動和侵犯人權的實體的接觸。美國還在考慮取消對柬埔寨的貿易優惠政策。

美國財政部星期三在一份聲明中宣布對柬埔寨國防部軍事技術裝備總局局長邵彼倫（CHAU Phirun）和柬埔寨皇家海軍司令翁桑坎（Tea Vinh）進行制裁，指稱這兩人在2020年和2021年和其他柬埔寨官員合謀，抬高了雲朗海軍基地一個建設項目的成本，然後計劃從中中飽私囊。

「當腐敗官員以犧牲柬埔寨人民的利益為代價謀取個人利益時，美國不會袖手旁觀，」美國財政部外國資產控制辦公室主任安德利亞・加奇（Andrea Gacki）表示。

雲朗海軍基地位於西哈努克省的泰國灣沿岸。柬埔寨國防大臣迪班（Tea Banh）6月間證實，中國正在幫助在雲朗海軍基地建設基礎設施。在他講這番話的幾天前，美國常務副國務卿謝爾曼（ Wendy Sherman）在金邊與柬埔寨首相洪森（Hun Sen）會晤時對此提出了關切。

美國國務院當時說，謝爾曼還要求柬方澄清在沒有通知或解釋的情況下拆除美國出資在該基地修建的兩座建築的問題。她說：「（中國）在柬埔寨設立軍事基地將損害其主權，威脅區域安全，並對美柬關係產生負面影響。」

不過，柬埔寨一直否認中國在柬埔寨設立軍事基地。柬埔寨政府發言人派西潘（Phay Siphan）以及國防部發言人春速傑（Chhum Socheat）將軍此前在接受美國之音採訪時都表示，柬埔寨的憲法不允許外國軍隊在柬埔寨設有基地或進駐柬埔寨。

Photo Credit：AP / 達志影像 圖為今年9月12日，洪森邀請王毅出席中國援建的柬埔寨國家體育場竣工交接儀式。

在美國宣布制裁柬埔寨官員的同一天，美國財政部、國務院與商務部聯合發布一份商業警示，警告目前在柬埔寨或正考慮在柬埔寨經營的美國企業注意與涉及腐敗商業行為、犯罪活動和侵犯人權的實體的接觸。

「柬埔寨最近的事態發展，包括系統性的腐敗、跨國有組織犯罪和侵犯人權，威脅到美國的國家安全利益和柬埔寨人民的基本自由，」美國國務院發言人內德・普萊斯（Ned Price）在一份聲明中說。「美國官員經常向柬埔寨領導人提出這些關切，然而令人遺憾的是，沒有出現任何有意義的變化。」

這份聲明說，美國貿易代表辦公室將對柬埔寨從美國獲取「普惠制」（GSP）待遇的資格進行評估。根據這個貿易優惠項目，美國允許發展中國家多達5000種產品免稅進入美國，目的是促進這些國家的經濟成長。

歐盟有關部分取消給予柬埔寨「除武器以外一切產品」（EBA）都可以免關稅出口到歐盟的貿易優惠的決定在2020年8月開始生效。

有分析人士認為，歐盟與美國取消對柬埔寨的貿易優惠政策只會使柬埔寨政府更加依賴中國。

本文經美國之音授權刊登，原文請見：美國宣布制裁兩名柬埔寨高級軍事官員，並發布針對柬埔寨的商業警示

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範