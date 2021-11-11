2021/11/11,
藝文

第2屆創意內容大會開幕，李永得談〈玻璃心〉：反共比舔共更有市場

第2屆創意內容大會開幕，李永得談〈玻璃心〉：反共比舔共更有市場
Photo Credit: 亞洲通文創提供

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TCCF由文化內容策進院主辦，共分內容交易市場、國際趨勢論壇及未來內容展3大主軸，今天上午由行政院長蘇貞昌、李永得、文策院董事長丁曉菁、加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹、法國在台協會主任公孫孟等人，共同為TCCF開幕。

（中央社）第2屆創意內容大會（TCCF）以當紅話題「元宇宙」為主題，文化部長李永得今天表示，以黃明志的〈玻璃心〉為例，可知創意加上科技，能讓文化作品流傳更廣、市場更大。

TCCF由文化內容策進院主辦，共分內容交易市場、國際趨勢論壇及未來內容展3大主軸，今天上午由行政院長蘇貞昌、李永得、文策院董事長丁曉菁、加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹、法國在台協會主任公孫孟等人，共同為TCCF開幕。

TCCF創意內容大會開幕（2）
Photo Credit: 中央社
由文化內容策進院舉辦的2021創意內容大會 （TCCF）10日起在松山文創園區登場，行政院長蘇貞昌（左2）、文化部長李永得（右2）、文策院董事長丁曉菁（左）、文策院院長李明哲（右）共同為系列活動揭開序幕。

李永得致詞表示，未來媒體科技發展與人們生活習慣、影視作業習慣和創意內容，其實都有很大的改變，因此本屆TCCF籌辦許多相關論壇。他也透過〈玻璃心〉及《魷魚遊戲》2個案例，分享他對文化創作的觀察，指出創作要有「感動力」及「洞察力」。

李永得表示，〈玻璃心〉製作成本不是很高，但馬上得到2000萬以上觀眾點閱，透過NFT還僅花半小時就賣出新台幣2400多萬元，證明創意加上科技能讓文化作品流傳更廣、市場更大，「但是他的核心是什麼？核心叫作反共比舔共更有市場」，而這正是靠洞察力，唱出大多數人的心聲，讓更多人分享。

至於全球暴紅的《魷魚遊戲》，李永得表示，其中所展現的洞察力，就是透過戲劇、電影、創意的方式，將韓國人民在龐大資本主義生活陰影之下所處的心境表達出來，透過科技協助，進而引起全世界迴響，尤其是資本主義越高度發展的地區反應越強烈；如何運用洞察力及科技協助去創作出台灣作品，相信會更有國際性。

李永得出席2021創意內容大會開幕
Photo Credit: 中央社
李永得

蘇貞昌表示，過去很多人說台灣市場小，但在全球OTT平台發展下，每個作品面對的都是全球市場、國際競爭，台灣的在地故事也可以賣到全球，讓全球觀眾看見，而台灣科技十分發達，也是一個自由國度與開放的社會，TCCF是個好機會，也是台灣展現文化內容實力的契機。

第2屆TCCF即起至14日，於松山文創園區各場館登場。

蘇貞昌：台灣自由開放有利創意 政府全力支持
Photo Credit: 中央社
蘇貞昌

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航

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