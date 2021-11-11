四大公投新黨「4個同意」、台灣基進「4個不同意」，侯漢廷批國民黨不敢全力支持重啟核四

各政黨近來紛紛對12月18日登場的重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁4項公投案表達態度立場，並展開宣講。新黨今（11）日呼籲各界對4項公投全蓋同意票，並強調若沒有核四重啟，按民進黨能源政策，台海一旦爆發軍事衝突台灣恐撐不到20天，還感嘆國民黨不敢支持重啟核四公投。

而台灣基進黨也在日前宣佈對4個案子都「不同意」，強調這4個公投案，是國民黨的惡意操作，會影響台灣與國際的連結，；今天早上台灣基進黨和作家馮光遠於台北龍山寺召開記者會，重申立場並進行掃街。

新黨：遺憾國民黨不敢全力支持核四

新黨今天早上在中央黨部召開記者會，指出目前根據多數民調皆顯示，四項公投都是同意者多於不同意者，這代表議題已超過黨派立場，成為多數民眾的共識，新黨呼籲各界全蓋同意票，並特別提醒，假如重啟核四公投未能通過，按照民進黨政府既有的能源政策，台海一旦爆發軍事衝突台灣恐撐不到20天。

新黨副秘書長侯漢廷表示，支持4項公投已是多數民眾的共識，然而國民黨內部分人士卻因對核能知識的欠缺，而不願支持重啟核四公投，他對此感到相當遺憾；他也批評，民進黨連吃萊豬都敢捍衛，面對多數民意力挺重啟核四，國民黨卻不敢全力支持，因此新黨是全台唯一一個大聲喊出「4票都同意」的政黨。

國民黨主席朱立倫日前喊出「4個同意」，但黨籍縣市長例如宜蘭縣長林姿妙，就對核四有不同意見，而新北市長侯友宜目前也對核四重啟這案態度保留，國民黨副秘書長、立委林為洲也表示，他個人認為是「3個同意1個尊重」，朱立倫今天早上前往立法院黨團開會時則重申，國民黨目標很清楚是4個同意，但對不同意見也予以尊重。

侯漢廷說明，核電不僅被美國及歐盟認證為潔淨能源，也是對台灣最安全且低廉的能源。依據台電2019年資料，一度電核能1.14元，燃氣3.26元，再生能源4.26元。核二廠年發電162億度，核三廠約156億度，而核四基本有200億度，倘若全然「以綠代核」，將每年憑空為發電燒掉約1616億。就算和燃氣比，核電一年就能為台灣省下約1098億。而天然氣不僅排放溫室氣體、造成高昂電價，全民埋單。侯漢廷痛批，蓋三接才是超級大錢坑，核四是非常經濟的發電方式。

新黨主席辦公室主任王萬邦則提醒，民進黨政府規劃2025年燃氣電力占比50％的政策風險太高，因為根據經濟部能源局的官網，到2025年就算三接完成，台灣的天然氣安全存量天數也才11天，儲槽容積天數才20天。因此倘若重啟核四公投未能通過，一旦台海爆發軍事衝突，只要天然氣運輸船被封鎖，過11天台灣就會開始缺電，恐怕撐不到20天就得被迫投降，「這種政策到底是愛台灣還是害台灣？」

王萬邦也質疑，反核者總說「沒有能力處理核廢料就沒有資格用核電 」，照這邏輯，台灣也沒有能力處理太陽能發電廢棄後所產生廢料（含周邊），那為什麼要用太陽能。日本在311福島核災後，雖然一度減少核能發電，但迫於現實，反而加碼核能電廠的發電量，要建立綠能、核能、燃氣、燃煤各1/4的能源計畫。新黨認為這是對台灣最好的電力配置，台灣不能只有一種發電方式，核四是台灣必要的能源之一，核四重啟台灣才會安全。

新黨輿情中心主任季節表示，反核人士說，台灣島面積小，發生核災後沒有地方逃生，但他們卻不敢面對，亞美尼亞和斯洛維尼亞這兩個面積才2萬多平方公里的國家，也都使用著核能發電的現實。回顧2018年以核養綠公投，所有縣市都是贊成票多於反對票，核一、核二與核三廠所在的鄉鎮區也如此，奉勸國民黨首長們不要被少數反核民意綁架，無視多數民意希望續用核電優先減煤的心聲。

台灣基進：國民黨操作公投是要斷絕台灣進國際

台灣基進黨7日在高雄舉行「四個不同意，台灣進國際」1500場地方走踏開跑記者會，宣告在全台將舉行1500場座談會、街頭宣講、市場說服等實體活動，向台灣公民懇託12/18公投投下四個不同意，保全台灣進入國際的機會。

黨主席陳奕齊表示，中國國民黨不斷濫用台灣的民主工具，以獲得政治利益，從陳柏惟罷免案，到本次的公民投票，皆是利用民主工具，試圖顛覆台灣的民主，中國就是要把台灣鎖進「兩岸關係」，因此台灣的首要目標就是走進國際，而本次公投最大的政治目的，就是它將斷絕台灣走進國際的機會。

今天台灣基進又到台北萬華舉行記者會，高呼「四個不同意，台灣進國際」口號；作家馮光遠也前往聲援表示，4個公投議題，可以看到台灣基進在台灣價值走向的位置，已經是非常清楚的了。他認為公投4案，應該只有公投綁大選他認為是技術的問題，應該可以再討論看看怎麼解決，其他幾案應該毋庸置疑，都是關乎台灣的未來發展方向。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

談到萊豬公投，馮光源表示，他在1980年代赴美求學時，吃了好幾年的美國豬，如果美國豬有問題，「我現在問題應該比大家都嚴重」；至於核四廠，反核電是他一直以來的重要價值；他也認為，台灣在這兩年是在全球產業鏈中扮演重要角色的國家，加上Covid-19的疫情肆虐，大家的生活方式和產業結構都改變，應該是個很好的轉往發展綠能的時機，如果現在還要商轉已是1990年代就開始蓋的老舊設施，他並不認同這個方向。

台灣基進秘書長王興煥表示，台灣外有中國威脅，內有統派蛀蝕，「我們民主沒有揮霍的本錢」。他直言，年底公投案不是沒有政治色彩的民生社會議題，結果可能陷台灣於外交與貿易困境、陷台灣於無止盡的民主機制濫用、陷台灣於能源災難，所以，台灣基進堅決主張四個不同意，用民主方式否定國民黨的亂政，捍衛台灣共同體的生存。

一位台灣基進的志工也表示，美豬進口他認為是公平貿易的議題，問題點不在進口而是出口，台灣豬肉要出口到國際，沒道理別的國家的豬肉不能進來，「台灣人的個性會這樣嗎？應該不會吧！」。監督的點應該是管理，不是阻擋，將進口的豬肉清楚的標示源，讓消費者做選擇，區隔市場，這是台灣與國際接軌進行自由公平貿易的基本。

自由貿易興起為全球健康帶來疑慮，要台灣人吞下美豬是難上加難

目前台灣主要的政黨都已對公投4案表態，民進黨和台灣基進黨一致主張「四個同意」；國民黨和新黨都主張「四個不同意」；而時代力量主張對核四重啟不同意，其他三案同意；民眾黨則主張對核四重啟和公投綁大選不同意，珍愛藻礁和反萊豬同意。

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核稿編輯：翁世航