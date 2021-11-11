日本新任外務大臣林芳正稱「知中但不媚中」，避嫌宣布辭去「日中友好議員聯盟」會長

（中央社）日本首相岸田文雄昨（10）日被選為第101任首相，第2次岸田內閣上路，新外相林芳正被視為「親中派」。林芳正8日曾在電視節目中說，外相人選可以是知中派，但絕不能是媚中派。

9月底當上執政黨自民黨總裁（黨主席）的岸田於10月4日在臨時國會被選為第100任首相，10月14日解散眾議院舉行選舉，10月31日眾議院大選結果，岸田率領的自民黨大勝。岸田10日下午在特別國會被選為第101任首相，新內閣閣員僅外相換人，由林芳正擔任，其餘留任。

日本讀賣新聞報導，對於岸田任用林芳正擔任外相一事，自民黨籍前首相安倍晉三、自民黨現任副總裁麻生太郎持慎重看法，但岸田仍執意任命林芳正擔任外相。

林芳正知道自己與中國的「距離感」讓自民黨內部分人士感到不安，他8日上BS富士電視台節目時說：「外相人選可以是知中派，但絕不能是媚中派。深知對手總比不知對手還要好。」

報導說，有日本外務省幹部表示，林芳正不僅了解中國，也很了解自己留學過的美國，熟知對日本外交來說最重要國家的林芳正適合當外相。

擔任過5屆參議員的林芳正，於日前結束投開票的眾議院大選首度當選為眾議員，10日上午他在國會對媒體強調：「我負責外交這個重責大任，我會120％努力工作，好好地支持岸田政權。」

自民黨前幹事長甘利明在本屆眾議院選舉小選舉區制落敗，在就任黨幹事長一個月就辭去幹事長一職，由原本的外相茂木敏充接任。岸田當過4年7個月的外相，對於外相人選有自己的看法，認為林芳正深諳政策，也有豐富的海外經驗，9日晚上打電話給林芳正，探詢接任外相的意願。

岸田在茂木接任幹事長的隔天，也就是5日的傍晚打電話給安倍、麻生，表示想任用林芳正擔任外相，希望爭取兩位的理解，但兩人認為林芳正從2017年12月開始就擔任「日中友好議員聯盟」會長，如果林芳正擔任外相，在對中關係上可能會對國際社會釋放出錯誤訊息。

一般認為，林芳正是自民黨內岸田派的第2把交椅，岸田想從岸田派中拔擢人才任重要閣僚，以平衡內閣成員。內閣成員當中，官房長官、財務大臣是細田派或麻生派的人，岸田曾對周邊人士說：「盼能任用值得信賴的人入閣。」

目前在自民黨內，幹事長茂木、政調會長高市早苗被視為「後岸田」的候補人選，岸田延攬林芳正入閣擔任外相，可能想展現岸田派也有未來首相的人才。林芳正2012年9月參選自民黨總裁選舉，就公開過問鼎首相寶座的大志。

日媒：岸田起用林芳正，欲培養接班遠離派系實權

日本新任外務大臣林芳正的親中背景引發側目，傳出自民黨內大老安倍晉三與麻生太郎都不贊成此人事。不過日媒分析，首相岸田文雄有意培養林芳正接班，也藉此讓林遠離派內實權。

日本首相岸田文雄昨天被新國會選為第101任首相，第2次岸田內閣上路，因距離上次岸田組閣僅約1個多月，唯一異動的閣員只有外務大臣由林芳正出任，但林芳正的親中背景引發各界關注。

日本讀賣新聞報導，前任外相茂木敏充在眾院大選後回自民黨接任幹事長（秘書長），岸田本月5日傍晚打電話給前首相安倍晉三與麻生太郎，表示想任用林芳正擔任外相，希望爭取兩人的理解。

但安倍與麻生都認為，林芳正從2017年12月開始擔任國會中的親中組織「日中友好議員聯盟」會長，林芳正擔任外相，在對中國關係上，可能會對國際社會釋放出錯誤訊息。

報導分析，即使安倍跟麻生不贊同，岸田還是執意任用林芳正，原因在於想保持黨內派系平衡，因官房長官與財務大臣已分別任用安倍出身的細田派與麻生太郎領導的麻生派人士，林芳正則是隸屬岸田領導的岸田派（宏池會），且是派內第二把交椅。

此外，岸田也有意培養林芳正當接班人。自民黨內接班首相的有力人選，包括茂木敏充與政調會長高市早苗，岸田任用林芳正，希望在自己的派系內也培養有力的接班人選。

共同社報導，林芳正曾公開表示有意擔任首相，2012年9月參選過自民黨總裁（黨主席），比岸田還早，但當時林芳正的票數在5名候選人中墊底。

當時林芳正擔任參議員，但首相擁有眾議院解散權，許多國會議員認為無法支持參議員當首相，林芳正因此在今年轉換跑道，辭去當了26年的參議員，並在日前第49屆眾議院選舉當選，成為本屆新科眾議員。

岸田身邊人士透露，岸田任命林芳正當外務大臣，就是有意培養林芳正接班，讓林可與茂木等人競爭，延續岸田派執政權。

不過，報導指出，在另一方面，岸田此舉也是有意讓林芳正綁在內閣職位上，遠離派內的權力核心，不讓林掌握岸田派內主導權。

岸田派前會長古賀誠在2012年總裁選舉時支持林芳正，但岸田卻與古賀之間有所嫌隙；岸田派相關人士解讀，岸田讓林芳正入閣，是因為岸田要避免在自己無法專注經營派系時遭到暗算。

另外，安倍家與林家的選區都在山口縣，山口縣預計下屆眾院大選將減少一個選區，安倍晉三與林芳正的眾院選區有可能合併，兩人的關係趨於緊張；加上安倍被認為原本就對岸田的黨內高層與內閣人事安排頗有微詞，岸田任命林芳正擔任要職，恐將成為自民黨內訌的導火線。

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責任編輯：羅元祺

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