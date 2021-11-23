王溢嘉：與其撕裂大家，何不撕裂自己？

文：王溢嘉

我在LINE有一些群組，都是由以前的同學、同事、朋友、親戚相約而成立，平日交流一下近況，提供各種好玩、好吃、好看的資訊，增進彼此情誼與增廣見聞，倒也其樂融融。但近幾年，很多群組都開始出跟政治有關的貼文，雖然我點擊進去閱讀的次數不多，但從文章標題或露出的頭一兩句即可窺知，大抵是具有鮮明意識形態或黨派色彩的觀點。

這些貼文幾乎都是轉貼自他處。很顯然，轉貼者不僅個人認同這些觀點，而且還想在群組裡宣揚這些觀點，希望能廣為周知。但不久，就會有人發難，指出某些貼文其實是「假訊息」，或者轉貼觀點相反的貼文，彼此針鋒相對；由暗箭變為明槍，互相嘲諷、爭辯、反目，最後落得有人憤而退出群組，有人出面呼籲說群組是以聯絡感情為主，要談政治請大家到別的地方去談！

但在偃兵息鼓一小段時間後，通常就會有人按耐不住，又故態復萌地在群組裡藉轉貼文章宣揚他的政治觀點，或發洩他對某人某團體的敵意。

在LINE群組出現的這種現象，只是當今網路資訊傳播的一個縮影。在一個自由民主的社會裡，每個人都有自由表達其信仰、觀點的權利，而對不同的信仰與觀點，也都需要有包容的義務；如果能彼此坦誠交流、理性辯論，那就更加理想，因為它們是維持一個社會思想、信仰、價值觀、文化、生活方式的多樣性、豐富性、健全性與創造力的必要條件。

但衡諸現實，我看到的卻不是這回事。在LINE群組裡，我很少看到有人根據他個人的實際經驗去研判、思考而得到什麼觀點或推論，然後提出來和大家分享；幾乎全是轉貼網路上「別人」的文章或資訊，藉以間接表明他的立場和看法。

在我的觀察裡，發現這些轉貼文章大致可分為三類：一是針對某問題心平氣和地在就事論事，理性、客觀地分析不同方法的良窳、利弊，再推銷某特定觀點；一是強調他所說的是知情人士提供的「內幕」、「真相」，要為大家揭發某些人「真正的動機」、「陰謀」，說得頭頭是道，儼然是洞悉一切的「全知全能者」；一是立論相當偏頗，且充滿情緒性字眼，不是無情的謾罵、侮辱某些人或作法，就是給予肉麻的吹捧、歌頌。

第一類文章雖然能讓人多了解一些情況，開闊視野，以免「蔽於一枝」，可惜並不多見；第二類文章像在「寫小說」，看一看笑一笑也就算了；但第三類文章在比例上卻最多，而且讓人看了頗為鬱卒。鬱卒的並非大家的情緒為什麼變得這麼高昂？而是那些原本讓人覺得既善良又可愛的親戚、同學和同事，為什麼要在群組裡轉貼這樣的文章？是他們認同這樣的無情謾罵與肉麻歌頌？或是覺得這些說法才是在反映他們不敢表白的「真正心思」？

當然，在這個資訊爆炸的時代裡，一個訊息或一篇文章想要吸引目光，就得「語不驚人死不休」，使用偏激、重鹹、聳動的語彙和話術，已是司空見慣的伎倆，大家其實也不必大驚小怪。但從說服心理學來看，如果我們想和持不同觀點者溝通，說服他們理解、接納、甚至轉而贊同我們的觀點，應以「扣其兩端」的持平、客觀、理性的論述較有效果。

偏激的片面之辭、容易挑起愛憎情緒的聳動字眼，雖然能讓處於同溫層的支持者拍案較好、大快其心；但卻也會使持不同意見者感到嫌惡、鄙夷、憤怒。所以，這樣的表達方式很難有「增進彼此了解，尋求共識」的作用，難怪有人會認為，它反而是在為「撕裂社會、製造仇恨」推波助瀾。

多數以親戚、同學、同事為主體的LINE群組，是社會的縮影，成員不僅有不同的意識形態、統獨立場、政黨傾向，而且都是有了些年紀，思想觀念多已定型，很難再改變。在一個群組裡，不管你轉貼什麼色彩的政治性文章，固然有近半的組員會覺得「深獲我心」，但卻也會有另半的成員「無法苟同」，然後暗箭明槍，開始爭辯不休；雖有人出面提議休兵，但過沒多久，就又有人故態復萌，進入另一個惡性循環。

我想某些人的「按耐不住」，並非想要藉一再轉貼這些文章「企圖改變」老同學、老同事的政治立場，更非有意要在難得的群組裡「撕裂大家，製造仇恨」，那他們「到底是為了什麼呢？」另外，「為什麼」在群組裡看到某些老同學、老同事一再轉貼跟我們政治立場相左的文章時，我們又會產生異樣的嫌惡、鄙夷與憤怒呢？

先說後者。在LINE群組裡，當別的組員對旅遊、美食等提出跟我們不同的看法時，多數人不僅不會動怒，甚至還會感謝他們提供的資訊；但在看到或聽到跟我們相左的政治觀點時，為什麼就會不自主的「血壓上升、肌肉緊繃」呢？從生物學來看，那是因為我們受到了「威脅」；什麼「威脅」呢？

從心理學來看，並非只是我們的信念受到「挑釁」而已，更關鍵的是對方的言論踩到了我們的「心靈痛點」——在內心深處，我們對自己的政治信念「是否正確」，其實一直存在著「懷疑」與「不安」。

這就好像當有人說我們是「駝背」時，多數人會一笑置之，因為我們「確知」我們不是「駝背」。但當有人說我們是「傻瓜」時，多數人就容易動怒，而忍不住要與之爭辯；為什麼呢？並非覺得受到侮辱，而是對方踩到我們的「心靈痛點」，我們在內心深處對自己「是否是個傻瓜」（這是一個深奧的哲學問題）其實有相當的「懷疑」。我們之所以會對跟自己的政治信念相左的觀點感到嫌惡、鄙夷、動怒，多少也有這個意思。

其實，在政治議題上，到底是藍的好還是綠的好？是獨立好還是統一好？是自由民主好還是專制極權好？是資本主義好還是社會主義好？乃至於什麼是自由、民主、公義？每個人都各有主張，並形成信念，但所謂「一人一把號，各吹各的調」，每個人都說得天花亂墜，但「人人有信心，個個沒把握」。

在內心深處，我們知道我們所堅持的信念並非「絕對的對」，為了強化自己「對的信心」，除了拉幫結黨，「搜尋證據」，樂於看到跟它有關的正面訊息，並忍不住想在群組裡廣為傳播外；對具有否定、挑釁、威脅性的負面訊息，則會產生異乎尋常的嫌惡、拒斥與憤怒。

這就是我對最近出現在LINE群組裡一些「政治現象」的觀察與理解。某些人之所以會在群組裡一再轉貼政治文章、一再大動肝火地爭辯，他們其實不是想「改變」你或「撕裂」大家，而是他們不願「撕裂」自己，不願意反省、認識到自己的立場或信念「有可能是錯的」。

但在藉一再轉貼「別人」提供的訊息來強化自己是「對」的信心時，他們卻忽略了他們的這種「自我取悅」，已讓群組裡近半數的人感到「嫌惡」；這種行為所可能產生的最大功效是：對群組乃至社會帶來實質的「撕裂」。

其實，「撕裂」自己，認識到自己的立場和信念「有可能是錯的」，又有什麼關係呢？人生，說不定可以因此而免除不少重擔，變得更開闊。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航