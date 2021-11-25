關於天然保健食品的五個不天然真相：有效成分不到1％，其餘99％必須是添加物

文：胡廷岳藥師的醫病故事集

養生說來簡單。但其實喝水、生酮減醣、中藥西藥、運動，都是同時有好處與副作用的。所以任何方法都好，請早點找到適合自己長期使用的養生方法，是我寫這篇文章的用意。

「如果有少數中藥總是強調天然植物提煉，完全不提其副作用，那麼這是一種欺騙的行為。」——黃瑽寧醫師 2014。

追蹤我很久的夥伴應該都知道，我很擔心自己的家人生病、臥床需要照顧，但又怕他們不懂判斷怎麼樣才叫正確的健康。所以我環島公益演講、也很喜歡用白話文介紹各類健康選擇的優點缺點。

廢話不多說，今天會揭開五項「天然保健食品」都不願意說的「不天然」真面目，當然也會說說好處，提供給各位健康夥伴，幫自己做最適當的選擇。

就連一片甘草、一棵人參，沒有研磨而且整顆都是植物的藥品補品，夠天然吧！都依舊有所謂的禁忌症、所謂的副作用了（不相信可以去問你的中醫師）。更何況那些「號稱天然」的保健食品。

五項天然保健食品的「不天然問題」

有效成分（營養素）一定不到1％，其餘99％必須是添加物。 營養素可透過一般飲食攝取，一般飲食反而還有更多未知營養素。 所謂天然食品級，一樣要用化學方法才能提煉變成錠或膠囊。 會引發一定比例的人過敏（畢竟99％是添加物）。 為了砸錢廣告，會故意訂出貴得離譜的價格銷售。

1. 有效成分不到1％，其餘99％必須是添加物

這應該是保健食品最大的詬病了。

人體消化道很複雜：胃是酸的、小腸是鹼性的，血管是脂溶性的、血液是水溶性的。若沒有任何添加物，吃下去的營養素會原封不動的從排泄物裡拉出來。俗稱好貴的大便。

所以為了平安讓身體得到所有的營養素，不會吃什麼拉什麼，就必須要有添加物。

於是你砸了大錢，購買了一罐「有效成分（天然營養素）不到1％，再加上99％添加物」的天然保健食品。

2. 透過一般飲食攝取，反而還有更多未知營養素

原理同上，保健食品需要添加物來幫助吸收。但一般飲食就沒有「吸收不良」這樣的困擾，老天爺本來就是發明這些蔬果蛋魚肉營養素給我們吃的。

甚至，根據化學提煉的邏輯：我們人類只能提煉出「那些已知的營養素」。所以你會看到保健食品一直推誠出新：苦瓜胜肽、山竹營養液、磷蝦油等等等，這是因為食物裡的營養素本來就太多了，而我們只能提煉出已知的。

於是，一般食物裡面，未知的、更好的千千萬萬種營養素，都因此被化學提煉給忽略了。保健食品根本無法取代食物原本的功能。欠了什麼營養，其實只要照顧好牙齒、然後虛心請教營養師，他們就會教你很多。

3. 所謂天然食品級，一樣要用化學方法提煉

說到化學提煉，你有沒有想過「天然維他命C」都是怎麼提煉出來的？用人工的方式腳踩橘子、然後曝曬太陽的百年工法嗎。怎麼可能？就算來源真的是天然橘子，接下來一定是用強鹼剝皮、石油有機溶劑提煉、最後再用強酸酸鹼中和阿。

4. 會引發一定比例的人過敏（畢竟99％是添加物）

大家一定會好奇吃了那些99％的添加物會怎麼樣。我跟各位說，不會怎麼樣，就是添加物代謝會浪費肝腎功能、然後有可能誘發過敏罷了。什麼？！過敏？

像這樣子的「添加物過敏反應」在藥丸的領域也很常見，你有沒有遇過「原本對止痛藥過敏，但換個止痛藥牌子就不會過敏」的人？這是因為很不巧他對那個牌子的添加物過敏，而不是對那個藥的成分過敏。所以換一家止痛藥的製造工廠就不會藥物過敏了。

是的沒錯，所以為了讓人體吸收，保健食品一定會使用跟藥丸差不多的添加物。但我從未看過保健食品說明自己的過敏處理程序、副作用是什麼、禁忌症是什麼樣的族群、腎不好能不能吃。一定沒寫！因為標出來就沒有人要買了！

但吃藥卻必須要有很多明確的處理過敏程序、通報程序、保證能治療身體的功效、也已經對副作用提早做好準備。出現問題隨時都會通知醫護人員下架。但保健食品辦的廠商到嗎？

覺得很有道理嗎？我爸媽也是這樣被我說服的。身為兒女的我們都需要一些能力，讓爸媽健康變老。點此免費下載：3步驟幫爸媽遠離「慢性臥床」可能性 - PDF

5. 為了砸錢廣告，會故意訂出貴得離譜的價格銷售

隨著廣告越來越貴，看看電視上、網路上剩下什麼廣告，就知道什麼產品利潤最好了。（所以詐騙廣告也很多）

畢竟老闆總不能虧錢？所以廣告越大的產品，賣越貴。知道為什麼保健食品都要號稱自己天然萃取、然後噱頭、產品越來越多了吧。

結語

看到這裡，你一定需要一點時間緩和一下情緒。保健食品的發明並沒有錯，只是不是特地發明給健康的人吃的。

很多生病的人、牙齒不好營養不良的人、長期高壓熬夜挑食的人，總會缺乏某些營養素，甚至看起來病懨懨的樣子，我就會推薦這些人吃些保健食品。這群人吃保健食品很划算，畢竟他們已經沒有能力讓自己維持基本的健康，這樣一來，讓他們負擔上述的缺點都還可以接受。

倒是比起這些「迫不得已」的人們，我們這些一般四肢牙齒健全的夥伴們，既然都有餘韻思考營養夠不夠了，那我覺得也要關心肝腎功能的每天負荷量。因為台灣的醫療很棒，台灣人的平均壽命一直拉長，活的越久，相對的我們的肝腎功能也要撐到那時候才是。對吧？

老話一句，25歲是腎功能巔峰。想要健康呷百二的你，是該好好想想怎麼保養對自己長期來說最好。畢竟你我都不想最後的那幾年臥床、吃藥、插3管，躺床躺到自然死亡。

自然餘命增加的同時，不想讓「不健康餘命」增加，那就要更加小心翼翼了不是嗎？

減藥最好。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航