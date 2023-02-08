矯正署新任署長周輝煌提4大重點工作：詐欺犯賠償列假釋考量，精神疾病與老年人專業收容
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周輝煌表示，各監獄的毒品犯比例占5到6成，且再犯率高，尤其出獄後半年到一年的再犯率最高，希望增配心理師、社工師，加強管理輔導處遇，將多元處遇延伸到最為關鍵的社區銜接。
矯正署前署長黃俊棠上月退休，法務部指派屏東監獄典獄長周輝煌升任署長，周就任不到一個月，今（7）日在法務部進行業務報告，周輝煌提出「矯正科技新方向」，針對「詐欺犯罪不寬恕」、「毒品處遇再進化」、「精神醫療擴量能」與「高齡收容多照顧」四項重點工作，表示將帶領矯正署持續前進。
毒品犯應視為病患，強化社區的銜接
周輝煌今天說明未來的工作重點時提到，毒品犯處遇方面，由於吸毒犯也是病患，且沒有任何一種戒毒模式可適用所有人，因此必須多元化。將以「科學實證之毒品犯處遇模式」為基礎，介接更生保護、衛生福利部、勞動部等多元資源，以協助收容人戒除毒癮，重建生活，有效降低再犯。
周輝煌表示，各監獄的毒品犯比例占5到6成，再犯率高，希望增配心理師、社工師，加強管理輔導處遇，將多元處遇延伸到社區，尤其出獄後半年到一年的再犯率最高，一年後再犯率就降低很多了，因此關鍵的社區處遇銜接一定要做好。
周輝煌認為，吸毒是一種頭腦疾病，不能單純當成罪犯，應該要視為病人，如果有共病現象，比如憂鬱症跟吸毒共存，應先治療憂鬱症等心理疾病，再進行戒除毒癮，才不會事倍功半。
讓詐欺犯賠償詐騙金額，作為假釋重要參考
針對近來備受關注的詐欺犯，周輝煌說，詐欺犯誤用聰明、觀念偏差，期待不勞而獲，需要透過言行及觀念的矯正，使其痛改前非，重做新民；更需透過「修復式司法」的機制，促使犯罪人賠償被害人受詐金額，並達成和解。各矯正機關將依《受刑人假釋實施辦法》第3條規定，視宣告沒收犯罪所得之繳納及與被害人和解情形，列入假釋審核重要參考。
精神疾病和高齡化社會，未來走向專業收容
周輝煌也提到，因為假釋門檻提高、引進美國三振法案後，不少受刑人會從中年一路關到老年，日前發生震驚社會的高雄大寮監獄挾持事件，就是因6受刑人覺得沒有希望引發的。關久也易引發心理疾病和反社會人格，近年精神疾病有增加趨勢，尤其吸毒易有被害妄想症而產生攻擊行為。
周輝煌說明，現在在台中監獄已設置精神疾病療養專區，目前有30床，收治罹患須密集觀察或協助生活照護精神疾病的收容人，考量近年精神病犯人數增加，未來將通盤檢討精神疾病專區收治的量能。除了研擬在台中監獄擴大精神疾病收容專區，也可規畫在南、北部增設精神醫療專區。
另外周輝煌也提到，台灣約晚日本20年，2008年就正式邁入高齡社會，必定會面臨老年得受刑人問題，全國矯正機關約有2147名高齡收容人，占全體收容人的4%，可師法廣島刑務所設立老年人口專區作法，專責收容65歲以上有慢性病的受刑人；他說，日本的老人監獄甚至配有營養師，來處理老年受刑人的健康和飲食問題，矯正署會審慎評估及早規劃更完備的因應措施。
高科技管理監獄，降低獄政人員工時
周輝煌說，矯正署將提出安全網路建置計畫，包含「安全系統數位化與整合」、「矯正物聯網絡與中央指揮監控中心」、「資訊安全防護與數據應用」等核心項目，預期達到減低獄政管理人員監控工時50％的目標。
法務部長蔡清祥今天也說，周輝煌從基層做起，擔任過非常多監所的典獄長，另外他是日本明治大學碩士畢業，兼具實務經驗和學術的扎實基礎，因此他認為週輝煌非常適合擔任矯正龍頭，期許周接下來能打破舊思維、開創新格局。
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核稿編輯：翁世航
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