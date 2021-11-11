白羅斯縱放3萬難民當「人肉武器」，波蘭部署上萬軍隊堅守邊境，國際同聲譴責盧卡申科、俄羅斯仍力挺

文：吳宗宜

白羅斯縱放難民當武器，波蘭堅決拒收

波蘭和白羅斯近來因難民與邊界問題，導致雙邊關係緊張，數月前波蘭已宣布關閉與白羅斯的過境點庫茲尼察，禁止所有的車輛及人員通行；10月中旬，波蘭議會更批准修建兩國邊境牆（總長183公里、高5.5公尺），因為據波蘭方面的統計，光今（2021）年就已有近3萬非法移民入境波蘭，試圖繼續前往德國。

11月8日，白羅斯境內數以千計來自伊拉克庫德人和敘利亞人聚集到與波蘭的邊境，他們用剪刀、鐵鍬、木桿試圖剪開、挖除鋒利的鐵絲網以非法翻越邊境，同時，波蘭軍警則在另一側高度警戒，使用催淚瓦斯試圖驅逐人潮。

波蘭政府發言人穆勒（Piotr Mueller）指出，共有3000至4000名移民聚集在與白羅斯的邊境：「我們擔心，難民在邊境的行動不久後可能還會升級，並上升到武裝性質。」並指責白羅斯特工是這些難民行動的幕後推手。

波蘭安全部門發言人扎林（Stanislaw Zaryn）也抨擊白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），是透過這些行動蓄意破壞波蘭和其他歐盟國家的穩定，試圖迫使歐盟等民主國家放棄對白羅斯的制裁：「白羅斯企圖利用大規模難民潮於對波蘭進行混合攻擊，而這才只是開始……這些難民完全由白羅斯安全部門和軍隊控制。」

波蘭邊境衛隊總部發言人托卡爾奇克（Michał Tokarczyk）告訴CNN：「白羅斯正在將大批難民轉移到波蘭邊境，我們正在等待他們進一步行動，我們已經為任何情況做好了準備。」

托卡爾奇克並指出，自8月以來，已有超過3萬名來自中東和非洲的難民試圖非法進入波蘭。波蘭政府已迅速向邊境增派士兵，以因應突如其來大規模難民潮，目前約有4500名邊防警衛和約9500名士兵駐紮在邊境。

波蘭政府在11月8日召開了緊急部長會議以應對難民危機，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）表示：「我必須強烈申明，我們東部邊境的安全正在遭到野蠻侵犯，這是30年來首次出現這種情況，可以說我們邊界的完整正在受到挑戰。波蘭共和國的邊界不僅僅是地圖上的一條線，它是神聖的，是波蘭人以鮮血世世代代保衛的。」

人權組織批評白羅斯政府，呼籲各國不要將難民武器化。聯合國難民署在一份聲明中表示：「來自白羅斯和波蘭邊境的圖片令人深感擔憂，我們一再表示，利用難民和移民來實現政治目的是不可接受的，這些行為必須停止。現在是時候採取行動了，我們呼籲白羅斯避免將難民的生命置於危險之中。」

聯合國難民署歐洲主任莫羅（Pascale Moreau）指出：「人們必須能夠在他們所在的地方行使人權，無論是在白羅斯、波蘭或是他們可能所在的其他歐盟國家，這必須包括尋求庇護、獲得法律援助、訊息和適當住宿的權利。」

國際同聲譴責白羅斯獨裁政府

面對這一波非法移民潮，歐盟強烈指控白羅斯總統盧卡申科是幕後的黑手，他精心策畫、利用難民作為對歐盟的混合戰爭的棋子，以報復先前西方國家對其侵犯人權、殘酷鎮壓反對派而實施的制裁。

自去（2020）年8月盧卡申科在舞弊爭議的總統大選中贏得第6個任期後，開始四處鎮壓白羅斯的異議人士，數千人被警察毆打或被判刑入獄，與西方民主國家的關係日趨緊繃。今年5月中旬，白羅斯出動軍機強迫民航機迫降，以逮捕異議份子的事件發生後，其與歐盟國家間的關係更是急速惡化。

當時，白羅斯當局出動米格-29戰機，迫使瑞恩航空（Ryanair）一架原訂飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的客機。轉降在其首都明斯克（Minsk），並藉此逮捕了流亡波蘭多時的白羅斯反對派人士普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）；明斯克機場則宣稱，班機是因為有炸彈威脅而必須緊急迫降。該事件引發國際一片譁然，歐盟、美國和英國都隨即宣布對盧卡申科政府實施制裁。

近日不僅是波蘭，拉脫維亞和立陶宛的總理皆指責盧卡申科在邊境製造難民危機，試圖向歐盟施壓以解除制裁，白羅斯則否認此說法。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）呼籲歐盟27個國家延長對白羅斯的制裁：「將難民用於政治目的是不可接受的。」並表示歐盟還將研究如何對曾把難民運送到白羅斯的航空公司進行制裁。

德國政府發言人賽柏特（Steffen Seibert）也表示，歐盟應一致行動以因應當前的危機：「盧卡申科政府正在當人口販子，利用難民作為政策工具。」

德國內政部長傑霍夫（Horst Seehofer）說：「所有歐盟國家必須站在一起，因為盧卡申科在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的支持下，正在利用人民的命運以破壞西方的穩定。」

歐盟於11月9日收緊了給予白羅斯官員的簽證，部分暫停了與盧卡申科政府的協議。此舉將影響白羅斯政府官員、國會議員、外交人員等政府人員，他們需要提供額外文件以申請簽證，並支付更多簽證費用。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也對白羅斯的行為表示擔憂，並強烈譴責盧卡申科政府對弱勢群體的政治脅迫和剝削：「盧卡申科政府應立即停止策劃和脅迫非法移民越境進入歐洲，如果他們拒絕遵守其國際義務和承諾……我們將繼續施壓並究責。」

白羅斯政治分析師卡爾巴列維奇（Valery Karbalevich）告訴美聯社，莫斯科支持的盧卡申科政府似乎試圖利用難民嚇阻歐盟。「在白羅斯和俄羅斯簽署新軍事合作協議三天後，歐盟邊境發生了最大的移民潮，克里姆林宮知道正在發生的事情的來龍去脈。」

Insider報導，政治分析和預測中心執行長烏索（Pavel Usau）指出，盧卡申科希望西方做出讓步：「盧卡申科正在挑釁西方採取激進行動，但另一方面，他預計西方國家最終會屈服於壓力，被迫與他進行談判。」

盧卡申科（左）與普亭（左二）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

俄羅斯力挺盟友，白羅斯有恃無恐

白羅斯國防部回應，波蘭的指控是捕風捉影、毫無根據的，白羅斯國家邊境委員會（State Border Committee）更在一份聲明中反批，由於波蘭蓄意挑釁，使目前的緊張局勢升級。「靠近波蘭邊境的外國人，宣布他們打算進入波蘭，並行使其在歐盟申請難民身份的權利，這些人，包括婦女和兒童，都沒有構成安全威脅，也沒有侵略性。考慮到波蘭把武裝部隊集中到邊境附近的聲明，我們不排除波蘭單方面的挑釁行動，是為了證明對難民使用武力和特殊手段是合理的。」

白羅斯國家邊防委員會發言人比奇科夫斯基（Anton Bychkovsky）告訴美聯社，波蘭邊境的難民正在尋求行使他們在歐盟申請難民身份的權利，他們不是安全威脅。

盧卡申科告訴國家通訊社貝爾塔（Belta）：「我們不是在尋求衝突，我不是瘋子，我非常了解這事件會導致什麼後果，但我們不會因此退讓。」

白羅斯忠實的盟友，俄羅斯也以行動力挺友邦。在聯合國安理會會議上，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）駁斥了歐盟的指控，稱難民的目的不是要留在白羅斯，而是要前往歐洲：「那麼是誰在製造危機，誰用帶刺鐵絲網築起圍牆，並在邊境集結軍隊？」，並稱事實就是歐盟不想接受難民，「現在是停止玩互相指責遊戲的時候了。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指責西方，在中東的軍事介入與失敗，是導致難民潮的主因：「為什麼歐盟願意提供資金土耳其，防止難民前往歐盟，卻不能以同樣的方式幫助白羅斯？」

此外，根據俄國國防部指出，兩架俄羅斯戰略轟炸機10日飛越白羅斯領空。國防部表示，這兩架圖波列夫22M3型（Tu-22M3）戰略轟炸機在白羅斯領空巡弋，並協助測試白羅斯與俄國聯合防空系統。

俄羅斯總統普亭與白羅斯總統盧卡申科在11月9日，就白羅斯與波蘭邊界的難民問題進行通話，共同指出波蘭部隊對平民採取強硬行動格外令人擔憂。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「這是一個涉及白羅斯和波蘭的嚴重問題，我們當然非常擔心。我們看到白羅斯以非常負責任的方式在處理問題，我們希望這不會以任何型式轉變為對我們安全的威脅。」

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責任編輯：羅元祺

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