新加坡停止支付不願施打疫苗者醫藥費，疫苗接種差異化管理是否有效？

近期新加坡平均每天新增超過3千宗COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診個案，雖然接種率高達85%、18%民眾已施打加強劑，但仍有14%民眾未完成疫苗接種。8日，新加坡衛生局發文告宣佈，為了減低醫療保健體系的壓力，12月8日起將不會為拒絕接種疫苗者支付染疫醫療費用。

新加坡政府一向會全額支付近期沒有外遊紀錄、染疫入院的新加坡公民、永久居民或長期簽證持有人的所有醫療費用。衛生局表示，未接種COVID-19疫苗者佔醫院重症治療者很大的比例，嚴重增加醫療資源的負擔。新加坡衛生部長王乙康說明，即便他們不想開帳單給染疫患者，但發布這側消息是想呼籲符合條件的民眾接種疫苗。

新加坡實施COVID-19疫苗接種差異化管理，除了醫藥費自付以外，適合但不願接種者將禁止餐廳內用、進入購物中心、電影院等場所，也不被允許參加團體活動或進行需要摘口罩的活動。

根據《聯合早報》報導，網民的留言對這項新規定大多表現贊同，留言說道：「如果不接種疫苗也是政府支付，那不是會使更多人不去接種疫苗？」、「早該如此！適合但不打，大家尊重你的意見，但也請你尊重多數打疫苗者生活的權利。」但也有少數民眾對這項政策抱有疑慮，擔心執行方面會有困難，一則留言說：「如果付不起醫藥費呢？難道棄在路邊見死不救嗎？」

疫苗假消息

反疫苗者一直都是阻礙國家達到群體免疫的一大原因，世界公共衛生局向來積極宣傳關於疫苗假消息的知識，希望民眾不要被錯誤觀念誤導。新加坡一群由反疫苗者組成的「真相戰士（Truth Warriors）」在網路上散佈假消息，說明接種疫苗最多的國家每百萬人口的病例和死亡人數最多及疫苗無效防止COVID-19。真相戰士也稱伊維菌素（Ivermectin）能有效治療COVID-19，孕婦也能安全食用。

新加坡政府在官方網站上澄清，伊維菌素未被新加坡衛生科學局證實有效預防或治療COVID-19，也沒有足夠的證據顯示該藥物在懷孕期間服用的安全性。伊維菌素是一種專門治療寄生蟲的處方藥，並非抗COVID-19藥物，胡亂服用將可能導致嘔吐、腹瀉、胃痛等副作用。新加坡政府強烈建議民眾不要擅自服用藥物，施打疫苗才是正確的抗病的方法。

此外，有關誤用伊維菌素的消息也盛傳於新加坡鄰國馬來西亞，在今年8月發生一名母親讓孩子食用伊維菌素，導致孩子出現喉嚨痛、皮疹、呼吸急促等症狀。馬來西亞衛生總監諾希山嚴厲譴責反疫苗者行為，勸戒民眾勿相信相關消息。不僅如此，坊間也經常傳出民眾為了獲得允許外出的「通行許可證」開價馬幣1000元（月台幣6700元）賄賂醫生、宗教老師因荒謬理由不願施打疫苗等反疫苗行為，這令國家達到群體免疫的路程似乎遙不可及。

馬來西亞衛生部長凱里在上個月强烈抨擊反疫苗者，表示那些不接種疫苗者只會讓日子不好過。凱里在IG上更不客氣對反疫苗者「開戰」，截圖反疫苗者的虛假言論並修正。他說明政府早已公開有關疫苗的科學證據，「你們叫我惡魔也沒關係，我必須堅定我的立場。」

Nak kata kerajaan tidak cukup bagi penerangan tentang vaksin tidak betul. Kita dah kemukakan segala bukti saintifik tentang keberkesanan vaksin COVID-19 dari awal lagi. Dan kita terus memberi penerangan.

I’m sorry I have to be firm on this issue. Call me dajjal or whatever. https://t.co/eSPsByvQ7Z — Khairy Jamaluddin 🇲🇾🌺 (@Khairykj) October 18, 2021

為何不肯接種疫苗？

目前馬來西亞已有近2500萬人接種疫苗，佔國人的76.1%，但依然有少數民眾不願接種疫苗。除了坊間流傳的「猶太人注意」、「影響月經週期」、「植入微晶片」等疫苗陰謀論之外，《東方日報》助理新聞編輯譚心靖評論道，反疫苗者的思想是源自於對現代醫療體系的不信任。他表示，一些受教育的反疫苗者寧可相信透過自己搜集的資料與判斷，也不願「被醫生牽著鼻子走」。

BBC也整理出反疫苗者拒絕疫苗的心理因素，除了科學家推出的「5C理論（註）」，反疫苗者之所以不願接種疫苗是因為他們的思想中存在認知偏差。認知偏差中的「樂觀偏差」，可能會讓人專注於疫苗帶來的副作用，同時認為自己染疫的機率不高，對自己健康有安全感，從而降低接種意願。而「確認偏差」則是說明那些主動搜查有關疫苗資料的人，會以先入為主的主觀意識去搜集資料，如「疫苗有危險嗎？」、「接種疫苗死亡人數」等，因此查詢資料以後通常會對疫苗更沒信心。

註：5C理論分別為信心（Confidence）、集體責任（Collective Responsibility）、限制及便利性（Constraints or Convenience）、計算（Calculations）和自滿（Complacency）。

圖表製作：駱芷萱

世界上反疫苗者無所不在，是讓每個國家都非常頭痛的問題。BBC在文章中也建議，各國衛生當局除了提供淺顯易懂的消息資料外，也應該傾聽反疫苗者的疑慮和擔憂。開啟友善的對話，強化反對與贊同疫苗者之間的連結才是溝通最好的方式。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒