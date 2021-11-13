陳雨航《時光電廠》：學校比家裡自由，嘩的一聲，什麼小說都進來了

文：陳雨航

六〇年代的一個邊緣文青

像我這樣的一個文青如何啟蒙，著實一言難盡，或許用閱讀的環境和具體讀過的一些書，能拼湊出模糊的一個樣本。

《三國演義》、《亂離人》與《星星月亮太陽》

小學五年級的寒假，讀花蓮中學初一的哥哥寒假作業指定要閱讀《三國演義》，於是找我出資一半與他合買。大中國圖書公司印行的《三國演義》，上下兩冊，合購十二元，封面是鳳儀亭，呂布私會貂蟬，董卓怒擲方天戟那場戲。花了近一半壓歲錢的我，當然很認真的看完，後來幾年還翻看了許多回。

小六時，導師受教召十來天，代課的年輕女老師帶了許多本文藝書籍來教室，說我們成立一個小小圖書室吧。我在那些天看了兩本小說，孟瑤的《亂離人》和徐速的《星星月亮太陽》，算是我與文藝小說的邂逅。

那是六○年代的開始。

後來讀到許多人的回憶文章，他們多半很早就讀古典小說或文藝小說，我那時已經十一歲，比起來算是慢的。但以閱讀來說，或許我早兩年也開始了，學校有《國語日報》貼在閱報欄，教室後頭掛了許多集《三百字故事》，也曾一度有《兒童文摘》雜誌，我們家還訂了《中央日報》。相信在《亂離人》和《星星月亮太陽》之前，我已經從中央副刊那裡讀到許多文章和小說了。

不要懷疑，在七○年代之前，中副是各報文藝副刊的第一品牌。五○年代末和整個六○年代，我有許多長篇小說都是從中副的連載看來的，鍾肇政的《濁流》、《江山萬里》，楊念慈的《黑牛與白蛇》、孟瑤的《浮雲白日》，南宮搏的《大漢春秋》、《玄武門》等，短一點的中短篇有皮述民的〈最後一場牌戲〉……當然更不會漏掉臥龍生連載好幾年的武俠小說《玉釵盟》。

看小說是追求故事，同樣的理由吧，我也喜歡看電影，但當時的電影對我們來說是奢侈了些，一年難得有幾場看。沒得看就看廣告吧，我看報紙一定看電影廣告，經過戲院一定看劇照和海報，而且看得很仔細。

學校比家裡自由，嘩的一聲，什麼小說都進來了

進入中學後，生活變得比小學開闊了許多，雖然家裡還是管很嚴，同時有一些副業工作要幫忙。學校裡自由多了，上課以外的時間可以打球，穿堂貼滿各種報紙，圖書館有雜誌、書籍……

中學時代的我活潑好動，喜歡打球，不能打球的時候就看課外書，尤其是小說。圖書館的借書證一星期只能借一次，一次借一本，但借用同學的借書證，或者互相交換看，也能維持不斷糧，「食量」是兩三百頁的書一天超過一本。我在課間看，自修課看，上下學等車的時候看，回家躲著父母看。

都看了哪些呢？那時候以大陸來台的作家為多，加上政治形勢，主流便是抗日反共小說、戰鬥文藝了。但既是小說，抗戰懷鄉、男女私情的衷心與曲折，還是吸引了年少的我。除了初一的歷史老師胡楚卿的《長河》，我還看了楊念慈的《廢園舊事》，王藍的《藍與黑》、《長夜》，姜貴的《旋風》，潘壘的《上等兵》，孟瑤的《黎明前》、謝冰瑩的《女兵日記》，高陽尚未寫歷史小說時的《凌霄曲》、《花開花落》，馮馮四大冊的自傳體小說《微曦》……記得的作家還有林適存、郭嗣汾、王臨泰等人。

除了抗日反共小說，看得最多的是南宮搏的歷史小說，《漢光武》、《韓信》、《洛神》、《潘金蓮》、《武則天》……能找到的幾乎都看了，另外就是費蒙包含《情報販子》、《賭國仇城》在內的一堆小說，以及武俠小說，這部分當然大多是同學從租書店租來而分享的。

我也看瓊瑤的小說，《窗外》、《煙雨濛濛》、《六個夢》、《幾度夕陽紅》、《船》等早期的作品，還有一本厚厚的短篇集《潮聲》最為精采，風格和她後來的長篇殊異。我們有一位同學的父親在另一家公立中學任職，會把《皇冠》雜誌帶回家，我們常到他家，有幾本瓊瑤的小說和皇冠叢書就是從同學家借來的，包括茅及詮的《何處是歸程》。

被認為是言情小說代表，金杏枝的《悲歡人生》、《勿忘我》，禹其民的《籃球情人夢》等也都沒有漏掉，還有記不得作者是誰的《一山紅葉為誰愁》等等。學校裡有一位年輕的林慕華老師，聽說她也是位言情小說作家，可惜我沒機會看到她的作品。

當時最喜歡的作家是郭良蕙，她的小說對人性觀察的深刻和犀利的語言在在使我著迷。初中看了《青青草》、《琲琲的故事》等，這都是圖書館沒有的，不知道是不是《心鎖》遭禁而連累？《心鎖》我要到高中時才在租書店租到。

其時，《現代文學》已經創刊了，但我完全沒聽說過，當然也不知道白先勇、王文興何許人，直到高二時一位同學到英語老師王禎和家，借了幾本書出來，我看到《現代小說選》，看了王老師的〈鬼．北風．人〉，叢甦〈盲獵〉等幾篇，弄清楚它是《現代文學》的叢書已是多年後的事。從王老師家借出來的書有一本《張愛玲短篇小說集》，同學讓我帶回家看了，那是我的第一本張愛玲。

學校裡也有章回小說可借，《儒林外史》、《水滸傳》之外，還借了《二刻拍案驚奇》，《紅樓夢》則是從校外的朋友那裡借來的。可能機緣不巧，一直沒看過《西遊記》。

《麥田捕手》、《西線無戰事》與《第三帝國興亡史》

初一時，班導師用我們的班費訂了一份文學雜誌《作品》月刊，曾經連兩期用了半本的大篇幅刊載了一部長篇小說《頑皮少年》，後來知道它最普遍的譯名叫《麥田捕手》，這大概是我最早看的翻譯小說之一。陸續還看了瑪格麗特．米契爾的《飄》，屠格涅夫的《父與子》、托爾斯泰的《戰爭與和平》……還看過一本《莎氏樂府本事》。我後來看了雷馬克的《生命的光輝》，追讀了他的《凱旋門》、《流亡曲》，很著迷，他的名作《西線無戰事》學校沒有，要等高中畢業到台北補習時才讀到。

《西線無戰事》背景是一戰，但雷馬克另外多部作品背景則是二戰，加上當時距二戰結束未遠，許多戰紀文學或與二戰相關的書都可以找到。《第二次世界大戰簡史》、《第三帝國興亡史》、《麥帥回憶錄》等都是高中那幾年看的。《麥帥回憶錄》是《中央日報》連載，威廉．夏伊勒的《第三帝國興亡史》第一冊是我買的，說是要出五冊，但好像沒出齊，原因大概是同書節譯本的《納粹德國史》全一冊已經上市的關係。我也看了二戰背景下的日本翻譯小說，五味川純平的《人間的條件》，另外一本沒注意到原作者的《太平洋戰爭祕聞》，多年以後，我根據內容研判應該是大岡昇平的《野火》。

不記得學校有日本小說，《人間的條件》和《太平洋戰爭祕聞》以外，只看了當時轟動一時《聯合報》連載後出版的《冰點》，都是來自朋友或租書店。

六○年代花蓮市也有幾家書店，東部書局文具占比高，可以逛的僅有中原書局、光文社和如今已經忘了在哪個位置的江南莊，找到機會也只能去翻翻。亙中學六年，我只買過四本書，《琲琲的故事》是初中時，參加學校有獎徵答獲得的代金券從書店換來的，其他是高中三年買的，除了《第三帝國興亡史》第一冊，另外兩本是《美國短篇小說選》和余光中的《逍遙遊》。買來的書讀得特別仔細，又畫線又眉批，當然，有些眉批多年後自己看了不免臉紅。

最難過的時候是寒暑假，父親上班去了，漫漫長日卻無書可看。有一次騎車到村外田間一戶獨立家園找高我三屆的學長，在犬吠聲中學長出來有點驚訝，雖然常在等候通學巴士時見面，其實不是那麼熟。問明來意後，他想了一下，進屋找出一本封面已不存的章回小說借我，好幾年以後我才知道那是「蘇三起解」的故事。我還書以後沒能再借，因為那是學長家裡僅有的一本課外書。

那樣的年紀，知道外面有廣大的世界，又覺得到臨無期。高中畢業後到台北補習，看到滿街的文學書、軍事書，看了那時候流行的王尚義的《野鴿子的黃昏》、《荒野流泉》……接續我來台北前剛看過的於梨華《又見棕櫚．又見棕櫚》，又看了吉錚《海那邊》、尹雪曼《海外夢迴錄》那樣的留學生文學，夏目漱石《哥兒》、安部公房《沙丘之女》那樣的日本翻譯文學作品，還有許多存在主義的著作，令我大開眼界，越發對照了我生活過的時空之貧瘠，我們的思想與文化都是那麼邊緣啊。

從「地下活動」走到文字工作之路

進入中學以後，過去優異的成績和表現都褪色了，除了數學和作文。過了一年，連數學的光環也失去了，只剩下作文。很多年以後，我在《中國時報》「人間」副刊工作，同事王宣一認識的一位生活版專欄作家慧心齋主來辦公室找她。慧心齋主其實是位年輕小姐，她的專欄是談命理的，很受讀者歡迎。我不信命理，但事後王宣一轉述她的一句話卻讓我記憶深刻。

她們倆到餐廳吃飯時，穿過一個滿是記者與編輯的大辦公室，慧心齋主說：「他們一個個都是天上文曲星轉世的。」文曲星轉世，我只能接受它的美感，但我自己將之延伸的意義卻是：不管寫得怎麼樣，每一個吃文字這行飯的，都是從小就在使用文字上比別人出色，然後慢慢歷練出來的人。

與我日後遇見的許多寫作或編輯同儕一樣，我這成績普普的學生往往在一兩篇作文之後就讓國文老師認識了。在文字表達方面有了些自信，也就寫些東西向外面投稿。我投稿的最大動力是希望稿費能解決零用錢的不足，譬如說能讓我看更多的電影。

家裡對文藝是非常不贊成的，我看所謂的「閒書」都要偷渡了，何況是寫作投稿，因此這些都是我的「地下活動」。中學六年，我從不向家裡聲張作文比賽的成績，投稿則是借用同學家的地址。這樣壓抑的環境，做著被家裡否定的事，心裡自然是徬徨和苦悶的。

就在徬徨苦悶中，蹉跎了一些光陰，來到六○年代的最末一年，經歷了談不上革命的「改變」吧，我把「地下活動」公開化，違背父親的期望，進入大學讀文科，結束了一個邊緣文青的六○年代。

書籍介紹

本文摘錄自《時光電廠》，時報出版

作者：陳雨航

老文青的逝水流年，飛返記憶元年，與往事乾杯。

縱谷牧羊童，少年球痞，異地人文旅程，編輯時光……

是陳雨航的光陰故事，也是時代的縮影。

收錄作家孫梓評專訪特稿

我們都只是時光與天地的旅人。世上事有變與不變，如果你在乎，記憶或許能為你留住一點什麼。在記憶毀壞之前，那樣就很好。——陳雨航

隔著清水溪谷與白色電廠斜斜相望，在東部河谷台地上帶眷宿舍，就是記憶初始的世界。從五歲的記憶元年開始，溪裡的鱸鰻成為美味紅燒上桌；搬遷宮前，開始養羊放牧的少年時光，偶爾批發冰棒，賺點進影院看戲的票錢，還有那場未能成行的籃球之約，成為縱谷私記憶裡的一抹美好想像；默默的地下閱讀與寫作中，成就了縱谷青年的邊緣文青生活。五、六○年代的日常縮影，如電影般的噠噠上演，當時未及留駐的，日後乘著記憶鄉返鄉飛行，已非舊時模樣。

穿過山海林木河流，衣角獵獵作響，工作後的幾次出差與行旅，有歸鄉的呼喚，前輩文人的歌與夢，還有異地的種種人文歷史饗宴。在溶入與淡出中，王禎和、王宣一、鄭清文、副刊同事們……許多故事在歲月裡無聲流逝，似在呼喚旋即隱身而去。當昔日鬥牛的球痞，已成「公園阿伯」，二十幾年的編輯生涯，換成書房裡有著輕重不等來歷的書海，附著過往的時光氣味，令人身心安適。

生命裡的重逢、分離、歡樂、哀傷……雖為舊事，仍覺美好。陳雨航以知識與情感厚實的積累，慎重其事寫下時代與人們的故事，他在記憶中捕捉微小回音，為過往的時光，留下濃厚的溫情與真心。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航