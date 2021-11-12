美國會議員訪台，是促進台美關係還是加劇兩岸緊張？

文：李宗憲

美國參眾議員週二（9日）搭軍機赴台灣訪問，這是拜登（Joe Biden）上任後，美國議員二度訪問台灣，此行台灣官方十分低調，有學者解讀為台美關係更加緊密，但也有學者直指，這是美國內政的延伸，並擔憂華盛頓可能加大反中力道，使兩岸緊張，台灣威脅加劇。

他們分析，在台灣社會普遍維持穩定和平的情況下，蔡英文政府親美抗中路線，恐怕會陷入尷尬處境。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）被問到此事時向媒體表示，國會代表訪問台灣十分正常，這類訪團使用美方軍機並不罕見，但並未說明訪團有哪些成員。

中國外交部發言人汪文斌週三（10日）對此表示，此舉嚴重違反「一個中國原則」等規定，中方已提出嚴正交涉，要求美方立即停止與台灣開展任何形式官方往來，中國國台辦發言人朱鳳蓮週三則表示，反對美國與台灣任何形式的官方往來和軍事聯繫，並說稱「民進黨當局倚美謀獨注定失敗。」

據台灣媒體報導，訪台的議員包括美國共和黨籍參議員康寧（John Cornyn）及麥克・李（Mike Lee）等人等參眾議員共6位，另外還有軍官及助理等十多人，將會與台灣總統蔡英文見面，但台灣外交部不願證實訪問台灣的美國議員，是否都是共和黨籍，僅稱「行程是由美國在台協會台北辦事處（AIT）協調安排。」

訪台目的為何？

台媒披露的訪台議員之一康寧，日前才與共和黨籍參議員里施（Jim Risch）在美國聯邦參議院與參議院外交委員會上，提出「台灣威懾法（Taiwan Deterrence Act）」草案，要授權國務院在2023至2032財政年度間，每年提供20億美元的「外國軍事融資」給台灣。

台媒也指出，美國參議員一行人週三（10日）到台灣國防部聆聽有關中共解放軍對台灣的威脅，以及台灣在印太戰略位置的重要性，並稱這是美國國會議員首度進入國防部聽取相關簡報。

美國德州山姆休士頓州立大學（Sam Houston State University）政治系副教授翁履中向德國之聲表示，康寧所提出的「台灣威懾法」草案，內容包括台灣每年必須達到符合美國所制定的自我防衛標準，若確定這次訪台的議員都是共和黨籍，那目的明顯與國防安全有關，是要瞭解台灣的國防實力。

然而，他也認為這是美國變相對台灣施壓，「也就是美國是老師，每年要來檢查台灣軍事國防實力是否進步了，才會撥款給台灣」，他認為這是變相對台灣施壓，並說：「美國現在要反中，制約中國，就希望台灣變成組一個戰隊裡面的戰士及角色，從平民變成戰士。」

抗中親美路線

翁履中認為，這對台灣就比較尷尬，因為台灣大部分的民眾希望兩岸和平穩定，可是蔡英文政府又要靠親美以得到更多支持，就必須背負來自美國的壓力。

他說：「現在美國決定抗中的力道可能比台灣原本想像的更大，變成台灣箭在弦上，若美國力挺台灣的方式是要穿上軍裝備戰，這是台灣能接受的嗎？」

不過，針對這個說法，台灣東吳大學政治學系助理教授陳方隅並不認同，他表示，台灣一直處在面對中國威脅的第一線，並未因為美國抗中力道增加而改變。他認為，台灣處境會越來越危險，是因為中國崛起、野心變大，且不斷挑戰美國，與美國對抗中國的力道毫無關係。

他向德國之聲說：「台灣當然希望兩岸關係好，但兩岸關係好不好絕大多數都取決於中國，不是台灣，也不是美國。」

美國內政延伸？

台美關係近年日趨緊密，翁履中認為，美國議員這次訪問台灣是美國內政的延伸，並向德國之聲表示，美國共和黨到台灣訪問有自身的盤算，並說：「上週維州州長選舉結果共和黨大勝，因此士氣高昂，而共和黨在抗中力度上比民主黨強勢，在拜登民調低迷的情況下，為了得到民意支持，可能會被迫在抗中問題上跟著共和黨走。」

他並強調，美國考慮的是自身國家利益，「在判斷兩岸及美中關係時，不會想到台灣可能面臨前線比較緊張的時候」，他們的判斷是時機點，「像是現在是六中全會，他們可能認為現在中國無暇關注兩岸情勢，因此這個時間點是訪問的好時機，也在試探底線，要看中國的反應。」

不過，台灣學者陳方隅則持不同看法，他表示，美國外交政策有高度延續性，拜登是延續川普（Donald Trump）的反中路線，只是手段不同。並稱，美國議員訪問台灣純粹顯示美台關係緊密，與美國政黨或抗中路線沒有關係。

川普執政時期，美國衛生及公共服務部長阿札爾（Alex Azar），2020年8月9日率團搭乘美國空軍C-40行政專機訪問台灣，是1979年美台斷交以來訪台層級最高的美國內閣官員。拜登上任後，美國參議員首次訪台則是今年6月。

陳方隅對德國之聲說：「這是兩國關係正常化，以前很少高調訪問，又或是國會助理訪台，但最近幾年的美國官員訪台趨勢越來越多，行政團隊會來都來，國會議員不來沒有道理。」

他並強調，台灣駐美辦事處人員與美國國會關係良好，平常互動也很多，加上美國國會正值休會期間，議員訪問台灣不用過度解讀。

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