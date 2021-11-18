《疫後零售大趨勢》：阿里巴巴靈活運用「新零售」與娛樂生態系統，與顧客搏感情

文：道格・史蒂芬斯（Doug Stephens）

阿里巴巴集團

在二○二○年十一月十一日中國雙十一光棍節（狂歡購物節），阿里巴巴集團商品零售額衝高到七百四十億美元。這大約相當於德國全民二○一八年所有線上花費。新冠病毒對阿里巴巴簡直是一項恩賜，它使該公司二○二○年三月三十一日公布的銷售額增長了三五％，集團並達成了商品交易總額（GMV）衝破一兆美元的五年目標。這大約比沙烏地阿拉伯年度國內生產毛額高出逾三○％。

在二○二○年第二季末，阿里巴巴營收躍升三四％，股價大漲八○％，市值衝上八千億美元。阿里巴巴電商平台有近八億活躍顧客，這使得它較不像典型公司，而較像是擁有龐大人口與經濟的主權國家。

阿里巴巴幾乎可說是亞馬遜的鏡像。亞馬遜當前主要收益來自雲端運算服務AWS。這不表示亞馬遜在零售方面沒賺錢。事實上，在過去兩到三年間，其龐大商品市場的獲利在公司整體利潤所占比例仍有所提升。然而，AWS依然是亞馬遜最大營收來源。另一方面，阿里巴巴的市場利潤相當可觀，營業利益率（operating margins）約達一八％到一九％，相較之下，亞馬遜營益率僅有個位數。

這有兩個原因。第一個是阿里巴巴不像亞馬遜那樣擁有、儲藏和運送自家產品，它在這些方面完全仰賴第三方。阿里巴巴不持有庫存品，也不經營物流，而是提供軟體平台給第三方商務夥伴，使它們能藉由整合的系統自行管理物流。第二個是，阿里巴巴沒有一個旨在滿足所有顧客需求的一體適用平台。事實上，它有五個主要平台：

阿里巴巴：這是企業對企業平台，它連結多國製造商與全球買家。

淘寶：這是商家對客戶和客戶對客戶平台，設計上類似亞馬遜和eBay。它也是中國最大線上購物網站，販售逾二十億項商品和服務，從消費品、食物到旅遊行程安排，幾乎應有盡有。此外，淘寶也是探索引擎，它使各品牌與主要意見領袖能以串流直播方式向用戶提供直購機會。此平台還向所有商家提供擴增實境等工具。據阿里巴巴指出，淘寶用戶平均每天在平台上流連半小時。它是一個免費平台，買家和賣家都不需支付手續費。淘寶營收來源依靠各品牌投放廣告，畢竟它們都想提高能見度和搜尋排名。

全球速賣通（AliExpress）：阿里巴巴著眼國際電子商務發展商機，於二○一○年啟動這個平台。它最初致力使中國國內中小型商家得以觸及境外消費者。如今它已擴展到足以媒合國際商家和國外顧客交易。這顯然是個有效策略。舉例來說，它目前已成為俄羅斯最受歡迎的電商網站。

天貓（Tmall）：它是一個專賣知名品牌真貨的商家對顧客交易平台─在充斥假貨的中國市場尤其必要。因此，它成了西方品牌進入廣大中國市場的基本管道，目前已有逾五億活躍用戶。

天貓奢品（Tmall Luxury Pavilion）：這是唯有受邀品牌與消費者能使用的平台。它目前提供超過一百五十個高檔奢侈品品牌產品，其中包括路易威登（Louis Vuitton）、香奈兒（Chanel）和古馳（Gucci）。在營運後第一年，天貓奢品顧客每人平均花費達十五萬九千美元。

天貓能成功部分出自專注於消費者從數位到實體的系列體驗歷程。天貓歐洲時尚與奢侈品部門主任克莉絲蒂娜．馮達娜（Christina Fontana）指出，顧客體驗可以被連結起來並且相互交織。她以天貓平台上一個時尚品牌來說明：「他們想在北京多個不同地點進行測試，以決定新門市店最佳位址，因此他們打造了優美的實體快閃店，而我們把它3D數位化並放上網路。他們想了解，那個街區的人流是否足夠撐起一家旗艦店。」於是該品牌運用自身與阿里巴巴的資訊，找出一些與線上快閃店互動的特定關鍵顧客，然後邀請他們參加實體快閃店開幕典禮，並向數百萬線上購物者廣泛宣傳這項活動。

基本上，她描述的是使特定顧客資料發揮槓桿作用的能力，藉此可找出高價值消費者、將他們帶到特定活動地點，然後透過串流直播讓數百萬顧客同時體驗這場活動。而阿里巴巴與品牌夥伴又可從這些線上互動獲得實用資訊。這形成一個媒體、娛樂、顧客互動、資料和洞見的循環生態系統。

商店作為介面

關於阿里巴巴這個全球數一數二的線上零售業者，最違反一般人直覺的事情是，它堅信實體商店是「數位轉型」過程不可或缺的一環。阿里巴巴經營的實體零售連鎖店主要有兩個：盒馬鮮生和銀泰百貨，後者是阿里巴巴在二○一七年收購。

阿里巴巴依據在地市場需求，共營運約二百多家兼顧多種形式的盒馬鮮生，其中包括熟食外賣店Pick’n Go，通常開在捷運通勤族必經路線。民眾可使用手機的盒馬應用軟體訂餐，然後到智慧型外賣自提櫃掃碼取餐。盒馬鮮生也提供其他多種選擇：

盒馬F2美食廣場。目標客群是年輕專業人士，通常開在例如上海等城市熙來攘往的商業中心。

Freshippo Farmers Market。這是現代版生鮮市集，在地消費者可在此大量採購，並讓店家於三十分鐘內送貨到家。主要客群為北京等一線城市外圍對物價較敏感的居民。

盒小馬。基本上是較小規模、以鄰里為基礎的盒馬鮮生，多數鎖定中國低端市場。

Freshippo Station。提供都市住民線上購物和半英里路程內快速到貨服務。

這些盒馬連鎖店家全面與盒馬行動裝置應用程式整合。消費者可使用手機軟體取得店內存貨資訊、訂購配送商品、選擇餐廳訂位和支付費用。

當西方零售業者憂慮購物中心將走向衰亡時，阿里巴巴正重新設計數位時代購物廣場，第一家數位化盒馬購物中心坐落於深圳，它有約六十個租店商戶，分別經營服飾店、餐廳、藥局、百貨業、美容院、兒童遊樂設施等。它們都與盒馬應用軟體結合，提供給消費者數位探索工具、手機結帳與方圓約兩英里內一小時送達等服務。

阿里巴巴於二○一七年提高實體零售賭注，收購了銀泰百貨，它在三十三個中國城市擁有近六十家連鎖百貨店。銀泰執行長陳曉東指出，銀泰百貨採行阿里巴巴營運策略初期，主要致力於確保一切都連上網路。店內各項商品必須能掃碼支付。系統前端與後端務求全面整合且渾然一體。

他也表示，顧客可透過多種方式在銀泰購物。某些人可能選擇使用銀泰應用程式在當地銀泰門市店採買。如果他們需要協助，也可直接聯繫銀泰銷售助理。而消費者也能使用軟體在線上購物，以免去提購物袋的麻煩。在完成付款後，他們選購的所有商品最快兩小時就會配送到家。

陳曉東說：「過去傳統零售業店家只能單向地對顧客播送訊息，如今在新零售模式下，我們得以與顧客雙向溝通。」

阿里巴巴主管們從商機角度看世界，我從他們的話語獲得鼓舞，同時也某種程度地卸下心防。他們並沒有受到傳統體系或過時典範太大的阻礙。他們的品牌、平台、技術和生態系統，就像黏土那樣具有可塑性，隨時準備模塑符合顧客需求的形式以取悅他們。而這一切購物體驗、系統、技術和商機都順應著新零售的特殊架構。

新零售

「新零售」是阿里巴巴董事長馬雲於二○一六年創造的名詞，當人們提到它時，西方零售業主管們通常會點點頭，並露出心領神會的表情，彷彿是說：「新零售！我懂！當然了！」然而，事實上，許多人並不了解新零售的確切意思，卻又不願意承認。更糟的可能是，他們想當然地認為，新零售簡單說就是「全通路」（omnichannel）策略布局和執行。我要率先承認，全通路和新零售這兩個概念的差異十分微妙，而這細緻入微的差別也格外深刻。根據作家暨顧問麥可．札克爾（Michael Zakkour）的看法，如果我們混淆這兩種觀念將會導致災難。

我在二○一八年春天於聖地牙哥就零售業未來發表演說時，認識了札克爾。他當時告訴我，中國電商扮演的角色是零售業未來發展焦點。事實上，他曾寫書闡述這個主題，而且當時正著手另一本有關中國新零售模式的書。書中說明何以中國正發生的事是西方品牌理當了解的關鍵要務。

經由我們當天的互動，我充分地了解他對零售瞭如指掌。是的，札克爾曾在湯普金斯國際公司（Tompkins International）領導中國與亞太地區數位化及客服部門近十年，此期間並主管跨地區客戶數位轉型業務。他目前經營自己創立的5 New Digital公司，幫助各家企業實踐新零售各項原則。

我們持續相互聯繫，當他的新書《新零售：源自中國、進軍全球》（New Retail: Born in China Going Global，暫譯）在二○一九年七月上市後，他寄了一本送我。此後，我數度就此主題與他進行訪談對話。

札克爾說，在新冠肺炎疫情爆發前，西方品牌對亞洲市場正發生的事意興闌珊。而受到疫情衝擊後，它們第一手見證中國零售業迅速復甦，並紛紛尋求札克爾指點迷津。

那麼，在疫情期間，為何中國零售業者服務顧客的能力遠勝過西方同業？據札克爾指出，理由很單純：「因為超市零售形同中國電商一切行動的先鋒部隊。」這聽起來與亞馬遜進軍超市的策略奇妙地相似，而兩者絕非巧合。我們稍後再來談這件事。

新零售是什麼？

札克爾說：「我們正從通路與電商的世界走向生態系統和棲地的世界。」這些生態系統與棲地是全盤重新思考零售業如何與顧客互動的產物。札克爾指出，要了解新零售與全通路的差異，最好的方式是認清在全通路世界裡，公司以自身為中心，提供給顧客各式互動管道。全通路單純意味著把各種通路交織在一起，使它們更加一致、相容和天衣無縫。而問題在於它是以公司為核心。

至於新零售則是把顧客放在生態系統中心，使他們與具備多種形式、體驗和平台的系統全然融合為一體。生態系統本身基本上有許多讓顧客購物、娛樂、建立社交網絡和支付的棲地。這個生態系統著重於提供顧客便利和客製化服務，並接納來自顧客的回饋與互動；回饋循環能促使顧客提供重大訊息給品牌，而品牌把這些不可或缺的資訊善用於價值主張，可為顧客增添更多價值。

以阿里巴巴的生態系統為例，它包含多個札克爾所稱的「棲地」：淘寶、天貓、天貓奢品、螞蟻集團（阿里巴巴旗下金融服務公司）等。顧客可在任何棲地裡活動，並能借助科技輕易地在這些棲地間穿梭自如。札克爾說，新零售各品牌甚至不去考慮通路，而主張「我們在單一生態系統內建構大量棲地，它們彼此經由軟體、促銷活動、科技、資料科學全面相互連結。我們不必在意顧客於旅程中從何處進入這個生態系統。因為系統中分別存有上百個入口閘道和出口閘道」。

札克爾說，阿里巴巴是最佳範例，因為他們建立了世界上最穩健的系統。「看看天貓、天貓國際、淘寶、盒馬鮮生和銀泰百貨，它們全都絕對百分百與資料科學系統相連。」他指出，這個系統使阿里巴巴擁有超過五十個接收點（包括實體店），它們會把顧客資料即時傳送給阿里巴巴。「顧客仰賴這個全然沉浸式的、幾乎超然世外的系統，並把它當成生活的作業系統。」

札克爾表示，了解新零售要從其關鍵結構面向和「新動力來源」著手。一家品牌一旦啟動新動力來源，新零售即可能應運而生，「一體化商業」（Unified Commerce）模式可望成形。他說：

新商業意味顧客得以多種不同方式與各品牌和線上其他顧客密切互動。這包括線上對線下、線下對線上、企業對客戶、顧客對顧客和企業對企業雙向互動。

新媒體和娛樂涵蓋串流體驗、擴增實境或虛擬實境、現實世界各種活動、電玩和社交購物。

新物流與供應鏈使先進科技與物流系統發揮槓桿作用，好經由供應鏈與最後一哩配送服務迅速遞交貨品。它的所有決策都是基於資訊，並且知會整個價值鏈的利害關係人。

新數位、金融與資訊科技提供系統、平台與服務，以協助消費者和店家取得所需支援、財務管理和資訊。

那麼，當這一切融合為一體將是何等光景？我們可以從阿里巴巴影業製作、發行的電影《三生三世十里桃花》一窺其面貌。它始於一齣在阿里巴巴旗下優酷（Youku）影音網站播放的電視連續劇（中文名稱相同，英文題為Eternal Love），因該劇大受歡迎而於二○一七年拍成電影。電影資金來自阿里巴巴群眾募資（眾籌）平台娛樂寶（Yulebao），並透過阿里巴巴影業旗下網路平台淘票票（Taopiaopiao）售票。

相關行銷並使天貓售出逾三億人民幣（約四千四百萬美元）商品。靈活運用娛樂生態系統以推動商業，正是阿里巴巴與顧客密切互動的核心關鍵。它不是單純地做廣告，而是創造互動、可分享且可促進購物的媒體體驗。

另外值得一提的是，如果我是在不到十年前寫成本書，我會告訴各位，亞洲零售商大體上是向西方創新方法取經，並將其移植到東方世界。好吧，時移勢轉，如今的局面是亞馬遜、沃爾瑪等西方零售商紛紛採行新零售模式。確實，亞馬遜最近進軍奢侈品零售就是直接效法天貓奢品。

正如札克爾的觀察，所有試圖與阿里巴巴一較高下的品牌可行的策略選項將實質縮減，「他們將須使各項工具、基礎設施和觸及巨型市場顧客的管道發揮槓桿作用。」此外，「他們理當創造自己的迷你生態系統。」

書籍介紹

本文摘錄自《疫後零售大趨勢：零售未來學家的關鍵報告，線上、實體零售業如何站穩腳跟，布局未來？》，商業周刊出版

作者：道格・史蒂芬斯（Doug Stephens）

譯者：陳文和、洪世民、鍾玉玨

★零售業的世紀大挑戰，現在最需要的一本書★

比台灣先走過封城到解封的美國零售業，

帶給台灣哪些啟示？

零售業者在疫情下有不同的命運，

有的折損、有的壯大，

為什麼？未來又該怎麼走？

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國際暢銷作家和未來學家道格‧史蒂芬斯的《疫後零售大趨勢》道出危機時期前所未有的大崩盤，還有一幅零售重生的路線圖。從危機內部進行即時的細緻研究，提出一幅全面而驚人的願景，新冠肺炎將如何重塑消費者生活的方方面面，包括購物的本質。

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全書帶領讀者從更長期、全面的角度認識疫後零售的未來，你可以學到：

三級警戒，實體店怎麼因應？

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電商龍頭把疫情變助力，善用消費者資料價值

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強調體驗的演唱會、藝廊、營隊，該怎麼轉型？

【例】WHO推出抗疫線上演唱會，結合影音串流技術和預錄，聚集各地巨星同台，吸引兩千萬觀眾、募款一億三千萬美元。

《疫後零售大趨勢》詳細討論了領先品牌如何戰勝疫情，甚至趁勢受益，以及實體店面如何能迅速加速數位能力並維持消費者參與。想知道零售業的未來往哪裡走？本書必讀。

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Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航