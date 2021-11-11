11月29日前維持二級警戒，16日起開放八大陪侍服務，春節入境檢疫新增「7+7」第三方案

中央流行疫情指揮中心11月11日公布國內新增9例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

此外，本日記者會中，指揮中心宣布將維持二級警戒，並發布針對八大行業開放、移工入台與春節返台隔離的更新規範，指揮官陳時中也針對近日流傳的唱歌影片進行解釋。

11月29日前維持二級警戒

有陪侍服務的合法娛樂場所將可開放

指揮中心表示，雖然國內疫情趨緩且穩定控制，但國外目前仍在流行，與相關單位溝通討論及評估後，決定11月16日至11月29日維持疫情警戒標準為第二級，並繼續現行配戴口罩的相關規定。

此外，自11月16日起，有陪侍服務的合法休閒娛樂場所，若能符合防疫措施得開放營業，相關措施包括：

符合共通性原則：實聯制、量體溫、除飲食等例外情形外，全程戴口罩、從業人員健康監測、良好通風、充足清消設備、每日至少兩次環境／物品清消等。 從業人員之接種篩檢：均應至少接種一劑疫苗滿14天；首次服務前應提供3日內的抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。 提出申請並經地方政府核准：提供餐飲、民俗調理、美容美體、視聽歌唱等服務或營業項目者，須另依相關指引辦理。

相關業者也須接受復業後管理，包括：

未完整接種兩劑疫苗滿14天之從業人員，須每週一次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗。

完整接種兩劑疫苗滿14天之從業人員，則無須每週一次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗。

顧客進場應提供至少接種一劑疫苗證明，且滿14天之證明。

指揮中心提供

春節期間入境檢疫方案，新增「7+7」第三方案

即日起開放移工專案引進

有鑑於指揮中心宣布台人春節返國「10+4」方案後遭到反彈，今日指揮中心也宣布將在12月14至2月14日間新增「7+7」方案，屆時入境者若完整接種疫苗滿14天，入境後7天即可返家篩檢，但仍須於第10天自費家用快篩，滿前1天也得進行PCR檢測。

自此，「春節期間入境檢疫方案」已有「14天都入住防疫旅館或集中檢疫所」、「前10天需入住防疫旅館或集中檢疫所，後4天可返家檢疫」、與前述的「7+7」三種方案。

指揮中心提供

指揮中心也提醒，不論是哪一種方案，結束檢疫後，都需進入7天自主健康管理。

此外，由於國內疫情已較為穩定，為兼顧產業及照顧人力需求，自11月11日起，在落實相關防疫措施之前提下，指揮中心亦同意開放移工專案引進。

指揮中心表示，移工入境前須PCR檢測及登機前72小時一人一室隔離，入境於機場採深喉唾液及PCR檢測後，至集中檢疫所檢疫14日，檢疫期滿前再次PCR檢測，並於勞動部指定地點銜接自主健康管理7日。另配合春節專案，自12月15日起暫緩或減量引進移工。

唱歌喝酒影片流出

陳時中：非發生在三級警戒時，依稀有感覺是政治鬥爭

針對近日流傳的指揮官陳時中與多人飲酒唱歌之影片，記者會中陳時中表示，有些人說這是「在三級警戒時候喝酒唱歌」，但與事實不符。該影片是在去（2020）年6月15日錄製，屆時台灣剛滿連續56天零確診。

針對記者對於參與成員有誰、倒酒女子是否為陪侍、地點是否為招待所等疑問，陳時中說，當天除了邀約他的人之外，其他的人都是第一次見面「我都不認識」，當時是因為台灣剛滿連續56天零確診，大家想加油打氣，因此「氣氛比較好一點。」

Photo Credit: 中央社

陳時中也強調，該地點不是招待所是餐廳，也提到自己「本來就會參加公開或私人的行程，主持人都會要求我致詞和唱歌，都會配合。」

被問到影片來源和動機意圖，陳時中表示從時間序和發生的一些事情，「看起來蠻詭異，但我沒有證據可以指控任何人」，也透漏「依稀有感覺」是政治鬥爭的操作，但沒有證據所以不能指控。

記者會中，除了一再強調影片裡的人都是第一次見面，陳時中也表示「錯的不是影片而是標題」，錯誤訊息澄清之後如果再轉傳或有各種錯置，則會讓法制組處理，但未直接表示會向刑事局報案。

針對名嘴對於陳時中在聚餐活動室內吸菸的指控，陳時中則沒有正面否認，僅表示「我本來就會抽菸，有沒有抽菸記不起來」，也笑稱抽菸的情況要改，但一直改不掉。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航