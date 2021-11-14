從《SM調教事件簿》、《被停業的八大—地方小姐外送茶》兩檔節目談色情、情色與藝術展演

今年3月，劇場導演張吉米使用了自行開發的手機app「chito」，製作了《少年待在立法院的那幾天》的互動式演出。半年之後張吉米與另兩位策展人共同策畫了《迎頭趕上藝術節》[1]，集合了11組創作者，沿用chito平台的地理定位與互動特性，跳脫實體與線上的二元領域，嘗試在展演形式中找尋新的可能性。

在眾多節目中，有兩組以情色體驗為主體，分別讓觀眾體驗SM調教，與窺探外送茶小姐的日常生活，然而與多數帶有情色美學的展演不同，這兩個演出的主創者，為SM愛好者與情色產業相關人員，並同時為劇場編導與演員。

在體驗這兩個節目時，直白的色情訊息與戲劇敘事美學交替呈現，形成一種非常特殊且難以被定義新型態色情（情色）藝術。本文以2021年10月線上參與《SM調教事件簿》、《被停業的八大 — 地方小姐外送茶》兩個節目的經驗，與色情、情色與藝術形式等主題交互討論。

色情、情色與藝術

何謂色情，又何謂情色？今日性感的訊息大量充斥於我們的日常生活，從廣告媒體到藝術場域，跟性有關的大量訊息，直接或轉譯成了各種刺激媒介，不論是攝影、文字描述甚至聲音影像，時常可見明示或隱喻的性感元素，以情色想像來推銷的廣告產品越來越多，因為它與多數成年人的私人生活息息相關[2]。

然而，這些情色的符號，經由媒體產業與藝術家的包裝，往往並不直接呈現「性」，而是通過觀者情慾的轉換，將畫面中給予的刺激感，引導到其他創作者想呈現的情緒。

尤其在當代藝術中，裸體交纏的身影可能並非直白地表示性愛，也可能顯示激情、原始或是異體交融，若今天訪談藝術家，可能得到回答更為抽象與概念化，但鮮少會有藝術家會回覆「對，我就是要在舞台上呈現性行為的畫面，並且讓觀眾看了之後很興奮。」

而這就形成了一個有趣的討論，我們定義色情（pornography）與情色（erotic）的要點是否在於，這些舞台上的性符號，可否忠實地引發觀者的情慾，而或所謂的「性」只是一個代稱，一個可以集合為慾望、美麗、純粹、激情等等幾乎所有情緒性的借用符號。

在藝術史上有非常多關於色情與情色的討論，Levinson認為多數色情圖像含有較直接的影像，而情色藝術的性指示則較為曖昧[3]。而Eck則提出了「frame」的概念，這近似於分類法的方式，將情色物件以功能和脈絡加以歸納，並配合以適合呈現的「場域」。

在Eck的文中舉了一個案例，1991年黛咪摩爾（Demi Moore）以懷孕全裸的側身登上了《浮華世界 Vanity Fair》雜誌封面，在當時引起了社會上大量的討論；若以現今的美學標準來看，這類型的風格想必是稀鬆平常，但在當時對身體形象的標準還未能開放，並且作者在文中提出了商品化框架（commodified frame）的概念，浮華世界與一般呈現裸體的色情雜誌不同，在分類上它屬於一般雜誌，放置於收銀台旁邊，而不是貨架的後方[4]。

場域是一個極重要的因素，尤其在色情與情色的分類判斷中。若今天在街上一名裸女朝你走來，可能多數人都會感到驚訝，但若今天是在實驗劇場，就算舞台上所有的演員都裸體，可能觀眾也不會慌張。在這個觀念下，場域成為了判定色情與情色最關鍵的框架，似乎在所謂的「藝術場域」中，性相關的所有訊息包含身體與行為，都籠罩在藝術的光環下，神聖而不可侵犯。

「當人們去藝術博物館時，他們希望看到女性的裸體。 在古典藝術中呈現的女性身體並不會挑逗觀眾。 她擺好姿勢，並且有時會意識到觀眾的存在，正如她所凝視的方向。」[5]

我有一個朋友，他是在電影裡看到親密橋段都會臉紅的人，但有一次觀賞舞劇，台上全裸的男女激烈且緊密的身體交纏，低聲喘氣，而他居然氣定神閒地看了一個小時。之後我問他為何不會感到害羞，他則回應，這是很嚴肅的藝術，每個動作都應該富有深意，不是用於表現原始情慾的。

當然，在這個事件中我們無從得知創作者真實的意圖，但以上的經驗卻也帶出了一個值得討論的：在藝術場域中我們期待看到一種冷靜且客觀的情色，在這裡性被創作的脈絡層層包裹，就算呈現的方式很激情，卻也引發不了他人的情慾。但如果創作者的最終目的就是想要激起觀眾的性慾呢？

《SM調教事件簿》的演出（其實我更想稱之為遊戲，它非常像以前的flash對話式網頁遊戲）由一通電話開始，一名男子要玩家與SM女王聯絡[6]，並調查該SM組織，接著觀眾便選擇一個較像自己的個性描述，開始了一連串與女王通話並體驗調教的過程。

該劇的主創者黛拉為SM實踐者，在劇情推進之中不時穿插許多真實SM調教需要知道的規則與心態，而透過劇情的推進，也描述了SM愛好者可能會經歷的困境，包含家庭關係、法律與社會輿論。

與黛拉以往創作的舞台劇風格相似，除了細膩的描述角色內心對於SM、性別與伴侶的情緒感受，也有大量關於SM情慾除罪的倡議宣言。此互動作品由兩個主線故事構成，而整場體驗最特殊的橋段，應該就是兩位女王的電話語音調教。在片段中這兩位女王以真實SM調教的方式，命令聽者做出各種「動作」，像是綑綁自己、輕打自己等等，單段時程大約20分鐘。

Photo Credit: 作者提供

事後訪問主創者黛拉，她提到希望透過單方面的電話語音，與現場調教一樣能讓觀眾興奮起來。在那一小段時間裡，沒有太深奧的道理，而是每個人與生俱來能體會的，單純的性興奮、羞怯與愉悅。

可能鮮少有演出是像這樣，讓觀眾自己找尋自己的情慾開關，可見主創者意圖將本演出作為一種「試用包」，一面輕微的引導觀眾進行嘗試，另一面宣導正確的SM知識。

閱讀至此可能讀者會認為，這一段語音一定辛辣無比，但其實氛圍挺舒緩的，甚至有些許的心靈治療成份在。然而，若要將其分類，與其他不挑逗觀眾情慾的情色主題相比，《SM調教事件簿》絕對是個色情作品，除了試圖激起慾望的意圖，更鼓勵觀眾動手嘗試。

而我們要如何定義這種形態的演出？一個被放置於藝術場域中，活生生的色情作品？或許可以像「皮繩愉虐邦」剛立案時的作法，將演出的形式以藝術包裝，以減少公部門與社會的質疑。所謂「藝術」就像台階，把性的本能從人類身上抽出來並且墊高，在隔著一道布幕完全事不關己的激情之下，我們冷靜地觀賞眼前的藝術，而腦中可能還在想戲還有多長，晚上要吃什麼宵夜。

我們當然擁有真正的色情表演，包含真人秀與AV。而色情表演與藝術演出，似乎有著巨大且明確的徑界，同樣是在一個場地中，有人表演有人在看[7]，在未來的藝術領域，當我們談論新媒體與後人類時，性與情慾是否會形成一種新的載體，或轉化為新型態的觀賞與互動方式；畢竟，多數人都擁有性慾，種族也因此而持續綿延，當其作為娛樂與藝術時我們應給予更多的關注與討論。

Photo Credit: 作者提供 《SM調教事件簿》

情緒勞動與虛擬情慾

《被停業的八大 — 地方小姐外送茶》則類似於線上講座，以一個酒店小姐的訪談為主，關於工作狀況、個人經歷、社會與家庭的目光，並以今年因疫情停業的影響，討論工會與政策環境。

接續著「停業」的前提，最後觀眾會聽到一段秘密錄音，是一名因疫情工作被取消的演員，轉而當外送小姐的外送實況，在該片段中觀眾可以藉由客人與小姐的對話，發現許多非常值得玩味的線索，包含安全性行為、殺價、隱私的窺探，而最關鍵的一點則是外送小姐的「情緒勞動」。

在錄音剛開始觀眾便可以感受到，小姐不太喜歡這個客人，當然以一個旁觀者只聽聲音來判斷，這個男客是有點盧而且很輕浮的，但小姐就在一種不太高興但強迫自己要耐住性子，好好地扮演一個可愛溫柔的情人，還不時地笑著拒絕殺價，並解釋一定要做防護措施這樣詭異的氛圍中，開始了一場感情與性慾的交易。

在整段30分鐘的錄音裡，性行為的時間大約只有10分鐘，而其他多數的時間，扣除洗澡與進出門總共不到5分鐘，其他的時間兩人都在聊天。

講聊天可能會令人誤解，讓大家誤以為你情我願氣氛融洽，比較精確地應該說「陪聊」；前文提到小姐一直努力地調整心態，在守住各種防線與表現柔順中拉扯，而在兩人結束性行為之後，男客的發言更直接將荒謬感推向了極致，在各種隱私詢問、要求小姐當女朋友、包養、來一起住家裡等等提議之後，小姐沈默了一下淡淡的回覆「我知道你是關心我，謝謝你啦。」所有在職場中那種尷尬又不失禮貌的微笑，濃縮在這短短的一句話中。

而在臨走時，前一秒說要包養小姐的男客又開始討價還價，連偷聽的我都想揮拳了，小姐還是笑笑的、淡淡的。在這段錄音中，小姐的性勞動可能是最輕鬆的。相比之下，同時需要條件談判、扮演溫柔、還需要有極高的情緒穩定性，其「情緒勞動」可能遠遠超乎於眾人的想像。

Photo Credit: 作者提供

訪問該劇的主創者南西，她提及八大從業者很強調女友感的特質，客人除了購買性服務也會期待擁有戀愛時的心動感。這與近日廣泛討論的虛擬偶像議題或有關聯。

許多人或許無法理解，非實體的對象為何能成為情感投注的目標，以目前的科技還未能做到與虛擬人物進行體感的性愛，但在肉體之外的包含對話互動與個性呈現，一個在完美設定中產生的人格，若她（他）集合了溫柔可愛性感與各種客群喜歡的特質，能讓觀眾產生戀愛般的幸福感受，那她們的確可能會成為任何人的夢中情人；與經紀公司打造出的偶像類似，人們享受著這樣夢幻的沈浸，任何微小的訊息都形成了心理層面的滿足。

與黛拉、南西的訪問中另外提到兩點：關於人稱視角與網路社交模式。一般形態的演出或是影視作品，其視角都是以第3人稱來觀看，而《SM調教事件簿》在女王進行調教時是以聲音為傳達方式，觀眾直接以第一人稱的方式體驗，而且因為是線上演出，基本上觀眾應該是一個人獨自在聆聽（這一問題並沒有數據回饋，也有可能有觀眾是全家一起聽？）。

在現代人普遍習慣透過網路聯絡而非見面的方式下，以雲端進行情慾類型的體驗，可能是一種可發展的服務，而南西另提及早年流行的0204電話語音聊天，或許在雲端體驗技術日益發展的未來，色情／情色的展演型態能更多元，並能抽離單純二元的色情與情色，成為一種嶄新定義的藝術美學。

Photo Credit: 作者提供 《被停業的八大 — 地方小姐外送茶》

備註

[1]《迎頭趕上藝術節》，使用原創手機app “chito”，串連地理定位系統與互動模式的新型態展演形式，本次藝術節共11個作品，於2021年10月進行演出。https://ketchup.truefantasy.tw/。

[2]Schroeder, J. E., & McDonagh, P. (2013). The logic of pornography in digital camera promotion, Sex in consumer culture: The erotic content of media and marketing, pp.219–242.

[3]Levinson, J. (2005). Erotic art and pornographic pictures, Philosophy and Literature, 29(1), pp.228–240.

[4]Eck, B. A. (2001). Nudity and framing: Classifying art, pornography, information, and ambiguity. Sociological Forum, Springer.

[5]Berger, J. (2018). Ways of seeing, Routledge.

[6]SM來源於sadomasochism。其中S代表Sadism，指性施虐者，M代表Masochism，指性受虐者。

[7]概念來自於Peter Brook「A man walks across this empty space while someone else is watching him, and this is all that is needed for an act of theatre to be engaged.」

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航