從《SM調教事件簿》、《被停業的八大—地方小姐外送茶》兩檔節目談色情、情色與藝術展演

今年3月,劇場導演張吉米使用了自行開發的手機app「chito」,製作了《少年待在立法院的那幾天》的互動式演出。半年之後張吉米與另兩位策展人共同策畫了《迎頭趕上藝術節》[1],集合了11組創作者,沿用chito平台的地理定位與互動特性,跳脫實體與線上的二元領域,嘗試在展演形式中找尋新的可能性。

在眾多節目中,有兩組以情色體驗為主體,分別讓觀眾體驗SM調教,與窺探外送茶小姐的日常生活,然而與多數帶有情色美學的展演不同,這兩個演出的主創者,為SM愛好者與情色產業相關人員,並同時為劇場編導與演員。

在體驗這兩個節目時,直白的色情訊息與戲劇敘事美學交替呈現,形成一種非常特殊且難以被定義新型態色情(情色)藝術。本文以2021年10月線上參與《SM調教事件簿》、《被停業的八大 — 地方小姐外送茶》兩個節目的經驗,與色情、情色與藝術形式等主題交互討論。

色情、情色與藝術

何謂色情,又何謂情色?今日性感的訊息大量充斥於我們的日常生活,從廣告媒體到藝術場域,跟性有關的大量訊息,直接或轉譯成了各種刺激媒介,不論是攝影、文字描述甚至聲音影像,時常可見明示或隱喻的性感元素,以情色想像來推銷的廣告產品越來越多,因為它與多數成年人的私人生活息息相關[2]。

然而,這些情色的符號,經由媒體產業與藝術家的包裝,往往並不直接呈現「性」,而是通過觀者情慾的轉換,將畫面中給予的刺激感,引導到其他創作者想呈現的情緒。

尤其在當代藝術中,裸體交纏的身影可能並非直白地表示性愛,也可能顯示激情、原始或是異體交融,若今天訪談藝術家,可能得到回答更為抽象與概念化,但鮮少會有藝術家會回覆「對,我就是要在舞台上呈現性行為的畫面,並且讓觀眾看了之後很興奮。」

而這就形成了一個有趣的討論,我們定義色情(pornography)與情色(erotic)的要點是否在於,這些舞台上的性符號,可否忠實地引發觀者的情慾,而或所謂的「性」只是一個代稱,一個可以集合為慾望、美麗、純粹、激情等等幾乎所有情緒性的借用符號。

在藝術史上有非常多關於色情與情色的討論,Levinson認為多數色情圖像含有較直接的影像,而情色藝術的性指示則較為曖昧[3]。而Eck則提出了「frame」的概念,這近似於分類法的方式,將情色物件以功能和脈絡加以歸納,並配合以適合呈現的「場域」。

在Eck的文中舉了一個案例,1991年黛咪摩爾(Demi Moore)以懷孕全裸的側身登上了《浮華世界 Vanity Fair》雜誌封面,在當時引起了社會上大量的討論;若以現今的美學標準來看,這類型的風格想必是稀鬆平常,但在當時對身體形象的標準還未能開放,並且作者在文中提出了商品化框架(commodified frame)的概念,浮華世界與一般呈現裸體的色情雜誌不同,在分類上它屬於一般雜誌,放置於收銀台旁邊,而不是貨架的後方[4]。

場域是一個極重要的因素,尤其在色情與情色的分類判斷中。若今天在街上一名裸女朝你走來,可能多數人都會感到驚訝,但若今天是在實驗劇場,就算舞台上所有的演員都裸體,可能觀眾也不會慌張。在這個觀念下,場域成為了判定色情與情色最關鍵的框架,似乎在所謂的「藝術場域」中,性相關的所有訊息包含身體與行為,都籠罩在藝術的光環下,神聖而不可侵犯。

「當人們去藝術博物館時,他們希望看到女性的裸體。 在古典藝術中呈現的女性身體並不會挑逗觀眾。 她擺好姿勢,並且有時會意識到觀眾的存在,正如她所凝視的方向。」[5]

我有一個朋友,他是在電影裡看到親密橋段都會臉紅的人,但有一次觀賞舞劇,台上全裸的男女激烈且緊密的身體交纏,低聲喘氣,而他居然氣定神閒地看了一個小時。之後我問他為何不會感到害羞,他則回應,這是很嚴肅的藝術,每個動作都應該富有深意,不是用於表現原始情慾的。

當然,在這個事件中我們無從得知創作者真實的意圖,但以上的經驗卻也帶出了一個值得討論的:在藝術場域中我們期待看到一種冷靜且客觀的情色,在這裡性被創作的脈絡層層包裹,就算呈現的方式很激情,卻也引發不了他人的情慾。但如果創作者的最終目的就是想要激起觀眾的性慾呢?

《SM調教事件簿》的演出(其實我更想稱之為遊戲,它非常像以前的flash對話式網頁遊戲)由一通電話開始,一名男子要玩家與SM女王聯絡[6],並調查該SM組織,接著觀眾便選擇一個較像自己的個性描述,開始了一連串與女王通話並體驗調教的過程。

該劇的主創者黛拉為SM實踐者,在劇情推進之中不時穿插許多真實SM調教需要知道的規則與心態,而透過劇情的推進,也描述了SM愛好者可能會經歷的困境,包含家庭關係、法律與社會輿論。

與黛拉以往創作的舞台劇風格相似,除了細膩的描述角色內心對於SM、性別與伴侶的情緒感受,也有大量關於SM情慾除罪的倡議宣言。此互動作品由兩個主線故事構成,而整場體驗最特殊的橋段,應該就是兩位女王的電話語音調教。在片段中這兩位女王以真實SM調教的方式,命令聽者做出各種「動作」,像是綑綁自己、輕打自己等等,單段時程大約20分鐘。

事後訪問主創者黛拉,她提到希望透過單方面的電話語音,與現場調教一樣能讓觀眾興奮起來。在那一小段時間裡,沒有太深奧的道理,而是每個人與生俱來能體會的,單純的性興奮、羞怯與愉悅。

可能鮮少有演出是像這樣,讓觀眾自己找尋自己的情慾開關,可見主創者意圖將本演出作為一種「試用包」,一面輕微的引導觀眾進行嘗試,另一面宣導正確的SM知識。

閱讀至此可能讀者會認為,這一段語音一定辛辣無比,但其實氛圍挺舒緩的,甚至有些許的心靈治療成份在。然而,若要將其分類,與其他不挑逗觀眾情慾的情色主題相比,《SM調教事件簿》絕對是個色情作品,除了試圖激起慾望的意圖,更鼓勵觀眾動手嘗試。

而我們要如何定義這種形態的演出?一個被放置於藝術場域中,活生生的色情作品?或許可以像「皮繩愉虐邦」剛立案時的作法,將演出的形式以藝術包裝,以減少公部門與社會的質疑。所謂「藝術」就像台階,把性的本能從人類身上抽出來並且墊高,在隔著一道布幕完全事不關己的激情之下,我們冷靜地觀賞眼前的藝術,而腦中可能還在想戲還有多長,晚上要吃什麼宵夜。

我們當然擁有真正的色情表演,包含真人秀與AV。而色情表演與藝術演出,似乎有著巨大且明確的徑界,同樣是在一個場地中,有人表演有人在看[7],在未來的藝術領域,當我們談論新媒體與後人類時,性與情慾是否會形成一種新的載體,或轉化為新型態的觀賞與互動方式;畢竟,多數人都擁有性慾,種族也因此而持續綿延,當其作為娛樂與藝術時我們應給予更多的關注與討論。

情緒勞動與虛擬情慾

《被停業的八大 — 地方小姐外送茶》則類似於線上講座,以一個酒店小姐的訪談為主,關於工作狀況、個人經歷、社會與家庭的目光,並以今年因疫情停業的影響,討論工會與政策環境。

接續著「停業」的前提,最後觀眾會聽到一段秘密錄音,是一名因疫情工作被取消的演員,轉而當外送小姐的外送實況,在該片段中觀眾可以藉由客人與小姐的對話,發現許多非常值得玩味的線索,包含安全性行為、殺價、隱私的窺探,而最關鍵的一點則是外送小姐的「情緒勞動」。

在錄音剛開始觀眾便可以感受到,小姐不太喜歡這個客人,當然以一個旁觀者只聽聲音來判斷,這個男客是有點盧而且很輕浮的,但小姐就在一種不太高興但強迫自己要耐住性子,好好地扮演一個可愛溫柔的情人,還不時地笑著拒絕殺價,並解釋一定要做防護措施這樣詭異的氛圍中,開始了一場感情與性慾的交易。

在整段30分鐘的錄音裡,性行為的時間大約只有10分鐘,而其他多數的時間,扣除洗澡與進出門總共不到5分鐘,其他的時間兩人都在聊天。

講聊天可能會令人誤解,讓大家誤以為你情我願氣氛融洽,比較精確地應該說「陪聊」;前文提到小姐一直努力地調整心態,在守住各種防線與表現柔順中拉扯,而在兩人結束性行為之後,男客的發言更直接將荒謬感推向了極致,在各種隱私詢問、要求小姐當女朋友、包養、來一起住家裡等等提議之後,小姐沈默了一下淡淡的回覆「我知道你是關心我,謝謝你啦。」所有在職場中那種尷尬又不失禮貌的微笑,濃縮在這短短的一句話中。

而在臨走時,前一秒說要包養小姐的男客又開始討價還價,連偷聽的我都想揮拳了,小姐還是笑笑的、淡淡的。在這段錄音中,小姐的性勞動可能是最輕鬆的。相比之下,同時需要條件談判、扮演溫柔、還需要有極高的情緒穩定性,其「情緒勞動」可能遠遠超乎於眾人的想像。

訪問該劇的主創者南西,她提及八大從業者很強調女友感的特質,客人除了購買性服務也會期待擁有戀愛時的心動感。這與近日廣泛討論的虛擬偶像議題或有關聯。

許多人或許無法理解,非實體的對象為何能成為情感投注的目標,以目前的科技還未能做到與虛擬人物進行體感的性愛,但在肉體之外的包含對話互動與個性呈現,一個在完美設定中產生的人格,若她(他)集合了溫柔可愛性感與各種客群喜歡的特質,能讓觀眾產生戀愛般的幸福感受,那她們的確可能會成為任何人的夢中情人;與經紀公司打造出的偶像類似,人們享受著這樣夢幻的沈浸,任何微小的訊息都形成了心理層面的滿足。

與黛拉、南西的訪問中另外提到兩點:關於人稱視角與網路社交模式。一般形態的演出或是影視作品,其視角都是以第3人稱來觀看,而《SM調教事件簿》在女王進行調教時是以聲音為傳達方式,觀眾直接以第一人稱的方式體驗,而且因為是線上演出,基本上觀眾應該是一個人獨自在聆聽(這一問題並沒有數據回饋,也有可能有觀眾是全家一起聽?)。

在現代人普遍習慣透過網路聯絡而非見面的方式下,以雲端進行情慾類型的體驗,可能是一種可發展的服務,而南西另提及早年流行的0204電話語音聊天,或許在雲端體驗技術日益發展的未來,色情/情色的展演型態能更多元,並能抽離單純二元的色情與情色,成為一種嶄新定義的藝術美學。

