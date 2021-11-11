中國考慮放寬房地產借貸限制，並允許國有企業接手，地產業者得到一線生機

今（11）日中國監管機構擔心其設下房地產融資限制，將會使中國房市風險蔓延，正在考慮放寬規定，讓陷入困境的開發商可以通過出售資產，來避免出現債務違約對經濟造成更嚴重的打擊，中國知情人士強調，監管單位放寬政令限制，房地產業者就有一線生機，不再是死路一條。

中國的「三條紅線」成為房地產流動性問題的關鍵

近日屢傳債務危機的中國恆大（China Evergrande Group）就是因為受到了「三條紅線」（債務上限）的限制，讓集團的財務出現了問題。《華爾街日報》報導指出，這一項限制損害了中國地產開發商出售資產以償還債務的能力。

中國高層消息人士向《華爾街日報》透露，中國央行正在考慮為資金緊繃的地產公司開闢一條解套的途徑：放鬆房產業者嚴格的借貸限制，並允許買家（國有企業）接手企業。

報導稱，這一個措施凸顯中國政府面對龐大房地產問題，已經感受到兩難困境。起初中國監管單位就是為了遏止房地產公司過度借貸，恐導致金融槓桿過大，才制訂出三條紅線的政策；如今，地產、建築等相關行業嚴重下行的情況，又不得不放寬了借貸的種種限制。

《關鍵評論網》訪談位於文山區房地產業者分析，三條紅線是為了已經過度膨脹、發燙的中國房市降溫，若以穩定長期房市而言，這個政策不見得不好，反而能協助控制業者負債與降槓桿。

他進一步說明，中國房地業者已經走了多久的「多頭」，已經十多年，沒有一個產業可以無止盡地好下去，北京當局體認到了這一點，用人為（三條紅線）的方式讓它降溫。他說：「人為降溫，總比到後面破掉（泡沫）好，目前看起來中國還是有能力可以處理（房地產），只是時間問題」。

《華爾街日報》引述消息人士表示，中國限制房地產業者借貸的限制，可能會實施長達4年，直到房市泡沫化危機完全解除。這也凸顯中國國家主席習近平日前毫不掩飾地表達要打擊泡沫化的決心。

中國房市泡沫化危機

在華人的世界中，房地產多寡象徵貧富差距。根據中國金融研究院統計顯示，今（2021）年年初，廣東省深圳市的住宅價格，是中國民眾平均年收入的57倍，北京市也達到55倍。

這樣的數據非常驚人，《日本經濟日報》報導指出，即使是泡沫期的1990年的東京也僅為18倍，這顯示了中國大城市房價並非老百姓能夠買得起。

在這樣的背景下，金融機構以外的民間債務近5年中，以每年逾1成的速度增加，中國民間（民眾負債）總體突破35兆美元（新台幣980兆元）；其中房地產領域，銀行的相關貸款餘額在5年裡增至2.1倍。

報導稱，中國民間債務餘額與國內生產總值（GDP）之比達到220％，已經超越日本當年泡沫化時的218%。日本當時泡沫化時期，資金除了流向房地產，也流入股市；而中國卻較集中在房地產。

《日本經濟日報》報導強調，以房價不斷上漲為前提的中國經濟，意味著利用貸款買房的情況將必須一直增加；否則房價下跌將打擊房市業者的資金周轉，一併讓建設陷入低迷。

「拿日本跟中國比還是不太一樣，」受訪業內人士不諱言的說，中國的地產制度跟日本、美國甚至台灣有很大的不同，中國土地還是控制在當地政府手上，而且還有眾多國企可以幫忙（分攤風險），這也代表法規（三條紅線）、資金以及各種資源均能被北京徵召、利用的情況下，要談泡沫化還太早。

中國金融學者賀江兵也強調，中國並不會因為房地產問題，引發系統性金融崩潰，因為中國還沒有金融系統（缺少衍伸性金融商品），本次會引發動盪的根本原因是中國監管單位。

如今，中國監管單位已經開始「放寬」紅線，力圖穩定市場。《華爾街日報》引述消息人士點出癥結點，為了防止國企不願意（無能力收購）槓桿過大的地產業者，正逐一審查案件和放貸種種限制。他說這為房地產業者提供了一線生機，不再是死路一條。

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核稿編輯：翁世航