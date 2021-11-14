「被自願」交出業務數據給美國，台積電還會是台灣的護國神山嗎？

文：烏凌翔（台大電機系畢業，美國密西根大學電資碩士，現為台灣大學政治系博士候選人）

台灣民眾中對台積電「被自願」交出業務數據而感覺美國政府很惡霸的人似乎不少，雖然，美國並非僅憑全球第一強權的政治力壓迫台灣的「護國神山」，它與日、歐等盟國，確實極大比例掌握了設計晶片線路所需的工業軟體、製造晶圓所需的設備與化學材料。

即使同屬一國，如果產業上游擁有此種優勢，也可能以類似的高壓態度「頤指氣使」被它掌控的產業下游，以獲取自身最大利益，何況是一個大國因為缺乏小小晶片導致重要產業停擺，情況已嚴重到影響國安，出手掐住崛起大國中國的脖子都理直氣壯，遑論壓迫一下弱小盟友的一家企業。

美國還會繼續出題？

然而，繳出跟客戶有關的資料，終究會令台積電不安：萬一美國質疑資料中某一種、某一批次、某一數量的晶片，曾在某一時點出貨給某一家與中國解放軍可能有關的企業，因而要求提供更明確的客戶資料，台積電該如何回應？尤其類似事件已發生過。

今年4月，美國商務部下令把飛騰訊息技術（Phytium Technology）等七家中國大陸企業列入貿易「黑名單」，禁止美企或使用美國技術製造產品的外國企業與其來往，理由是飛騰用於超級電腦的晶片被轉給解放軍研發超音速飛彈，而飛騰的晶片由台灣掛牌公司世芯KY設計再委託台積電製造。台積電立刻對世芯關上大門。

如果美國商務部「體諒」台積電的難處，不公開索求資料，情況可能更糟，因為台積電若秘密交出資料，反而落一個「洩露客戶機密」的把柄，日後可能隨時被老美利用；何況天下沒有不透風的牆。無論如何，未來台積電要維護三十多年來穩健成長的最重要基礎——「客戶信任」——可能益發困難。

也許有人會說毋需反應過度，美國商務部並非針對台積電，畢竟晶片的主要使用者與其它製造商，也都被要求「自願」提供資訊。但如果瞭解晶圓代工的製程，就知道即使不是針對台積電，它受到所謂「透明度調查」的潛在傷害也最大，只因台積電是全球代工市場佔有率高達55％的霸主，其它各地諸侯都無足輕重。

台積電失去「保家」功能？

譬如，即使全球代工亞軍的三星市佔率也僅17％，其主要產品又是種類品項相對單純的記憶晶片，有如一家只做5種餡料水餃的中央廚房。而台積電提供廣泛、特殊製程及先進封裝等281種技術、為510位客戶代工生產1萬1617種晶片，相當於一家從滿漢全席到排骨飯都有能力供應的中央廚房，其生產排程與派工組合已是天文數字，必需依靠人工智慧技術才能處理。

台積電的這些know-how，部份就隱藏在美國商務部要求的資訊中，對於剛剛加入代工行列、呼籲拜登（Joe Biden）政府不要補貼台積電亞利桑那廠，又急於奪回王冠的英特爾或剛掛牌的代工廠Global Foundry可能很有「啟發作用」。當然，沒有證據，也不能抹黑美國商務部是為了「自己人」來蒐集「敵情」，但是，萬一相關資訊也「透明」了，台積電控告美國商務部容易嗎？

再者，台灣業界傳言有稱，奉「ICIC」：Integrity, Commitment, Innovation, Customer Focus（誠信、承諾、創意、客戶至上）為公司經營圭臬的台積電，這回交出的答卷，偏重「對岸客戶」資料，因為這是老美「最欲知的」。雖然我們無法查證此傳言真偽，但也顯示明白人都知道，美國在意的除了期望本土擁有最先進晶片製程與足夠產能——所以才要求台積電赴美設廠——之外，還力求中國大陸「買不到、造不出」所需的晶片，華為、中興通訊、飛騰與中芯（SMIC）都是此一戰略的打擊目標；台積電必需「自證清白」。

在各強權紛紛驚覺晶片是新世紀的戰略物資，必需在自己國內保有先進製程與足夠產能之後，身懷絕技的台積電被迫提早在異鄉建立「子神山」，是否能滿足美方需求，尚待觀察，但肯定沒有保護家鄉的功能，原來「母神山」的保護力也會被削弱，而來自美方的進一步要求，也不見得會就此打住。

這個漸入險境的過程不知會延續多久，但交出數據很可能是使其不可逆轉的關鍵節點。

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