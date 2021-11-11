藍綠聯手通過台北市恢復普發重陽敬老金，柯文哲稱「30天內提覆議」，苗博雅批民眾黨自己先棄守

北市議會昨（11）日以48人同意、4人反對、5人棄權通過卡案許久的《重陽禮金致送自治條例》（又稱敬老金條例）。大會表決時，排富條款修正動議案遭否決未通過，而重陽禮金納入敬老卡和悠遊付等，其他黨派議員未有意見，順利通過。

投下反對票的無黨籍議員邱威傑、黃郁芬、林亮君和社會民主黨籍苗博雅等人認為，國民黨提出修正案太臨時沒辦法好好討論，而且台北市政府自己未派人到場說明、民眾黨議員也沒投票，對於通過感到遺憾。台北市長柯文哲今日坦言看到國民黨、民進黨團結在一起「蠻驚訝」，但他已下定決心，「就算有損選票，要抹黑，我還是照我政治理念去做，反正30天內我們會選適當時間覆議。」

《台北市重陽節禮金致送自治條例》最後依市議會法規委員會版本通過。草案共10條，草案規定，發1500元敬老金給滿65歲以上長者，或滿55歲以上原住民長者，依年齡採分級距，由北市社會局及原民會編預算。

藍綠議員聯手通過，5位青年議員反對

台北市議會昨天下午開定期大會，審議卡案許久的敬老金條例。國民黨團提出修正動議，內容包含增加排富條款，將申報所得稅率達40%的長者、或扶養人申報所得稅率達40%以上者排除發放；以及重陽禮金納入敬老卡和悠遊付。但議會大會表決時，民進黨以及國民黨的友黨新黨黨團皆反對排富，排富條款修正動議案遭否決未通過，而重陽禮金納入敬老卡和悠遊付等，其他黨派議員未有意見通過。

《風傳媒》報導，柯文哲上任後停發每年1500元的重陽敬老金，不但讓自己在年長者的支持度重挫，2018年市長連任選戰時，就屢有長者在市場或街頭痛罵柯文哲，而國民黨和民進黨更是從未放棄恢復重陽敬老金之舉，台北市議會昨日通過重陽敬老禮金致送自治條例，就是在2022台北市議員選舉前兩黨聯手的傑作。

反對發放重陽敬老禮金的「台北市議會改革政團」成員包括苗博雅、林亮君、林穎孟（但因現場出狀況未成功投反對票）、黃郁芬與邱威傑都對此不滿，苗博雅表示，此案在政黨協商沒有結論，本來期待今天有公開討論，但討論時間並不充分，國民黨團提排富修正動議時，他們想知道到底多少人會被排富門檻所排除，現場完全沒答案。

苗博雅表示，自從柯文哲市長執政以來，老人福利相關支出節節攀升。若重新發放敬老金，會不會減少其他社會福利、造成預算排擠效應、會不會發了敬老禮金卻減少健保費、乘車金、共餐、長青樂活旅遊等其他老人福利；一塊餅就這麼大，這裡多切一塊，哪裡會少一塊，如果通過老人福利反而減少了，「不是對不起台北市的長者嗎？」這些問題，都應該先說清楚，不能打迷糊仗。

邱威傑也表示，在2015年砍掉重陽敬老金預算後，老人福利預算只有增沒有減，也就是這七、八億現金並沒有因此消失，只是拿去做了更有意義的事。而現在為什麼又要重啟這這沒意義的政策呢？當然是受到今年市政府補發1500敬老儲值金的影響，成了國民黨重啟談判的破口。市府曾保證過敬老儲值金為一次性的補償措施，他願勉為其難地同意通過，但每年普發的重陽敬老金，他不會同意這項政策。

黃郁芬、林穎孟也都在臉書上說明，他們反對重陽敬老金政策，但這並非「反對老人福利」。

《中央社》報導，民進黨團總召梁文傑在議場表示，重陽禮金自治條例紛擾許久，經議會法規委員會討論後，已做出共識，接受法規會草案內容，像是未設排富條款等，當時議會法規會討論時，民進黨有派代表到場，支持法規會版本，且自治條例也給市府很大彈性，像是發放金額標準由市府視當時財政決定費用。

國民黨團書記長王欣儀會後接受聯訪，當時討論重陽禮金自治條例時，因其他黨籍議員有意見，這次要法制化，所以設排富條款，但最後未通過。

柯文哲：30天內提出覆議，苗博雅反嗆：自己先棄守

《中央社》報導，柯文哲今天出席活動時表示，沒有政治人物敢出來說反對發放重陽敬老金，但沒有任何一個社會福利、公共行政的學界人士敢出來說要齊頭式的發放重陽敬老金。

他說，台北市「一學區一日照」的目標還沒達成，住宿型長照機構與許多老人硬體建設也還沒做完，但大家卻很熱衷發重陽敬老金，就是為了短期選票考量，所以為了國家長遠發展，他已經下定決心要照他的政治理念去做，會在30日內擇適當時間提覆議案。

北市府發言人陳智菡表示，此自治條例違反財政紀律、不符合社會福利應偏向弱勢者原則，北市府立場堅定，反對發放齊頭式重陽禮金，將於30天內提覆議。

苗博雅今天則在臉書上表示，台北市議會61席議員，國民黨＋新黨＝31席，昨天國新全員到齊，已掌握過半席次。再加上無黨但親藍的議員就更多。若要擋下此案闖關，改革政團5席＋民進黨18席＋民眾黨1席，只有24席，尚未達到半數。換言之，要擋下重陽敬老金闖關，「一票都不能少」是基本條件。而柯市府的政策，副市長不來捍衛市府提案版本，民眾黨的議員林國成更是直接躲起來，「有什麼資格怪其他黨沒跟市府站同一陣線？」

依《地方制度法》第39條規定，直轄市政府對於決議案，若認為窒礙難行，應在決議案送達後的30天內，提出理由並送議會覆議。若決議案採表決，要有2分之1議員同意；覆議時，需有3分之2議員同意，才能維持原決議案。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航