《為工作而活》：原始人類面對資源稀缺所發展出的工作模式，形塑了當代人的經濟生活

文：詹姆斯．舒茲曼（James Suzman）

自從亞當斯密於一七九〇年去世以來，史學家、神學家和經濟學家不停地翻閱他的著作，想釐清他是不是有宗教信仰的人。多數人同意，假如亞當斯密真有信仰，他充其量只是位不冷不熱的信徒，總是會先透過理性、而不是教條，來理解周遭的世界。即便如此，他顯然確信世上存在一些人類可以描述與分析、但無從具體解釋的奧祕。

亞當斯密認為，人類基本上是一種自私的生物。他相信「人只在乎自己的利益」。可是他也相信，當人為自己的利益行事，所有人有時候都會因而莫名受益，就好像有「一隻看不見的手」指導著他們的行動。這隻手比「人」更有效率地促進社會利益，即便人們真的有意造福社會，其效率也無法超越這隻手。

亞當斯密這個推理的參照點是十八世紀歐洲的市集城鎮（market town），那裡的貿易商、製造商和商人努力創造個人財富，但他們的共同努力也豐富了他們的城鎮和社區。這導致亞當斯密總結，不受監管干預的自由企業，將在無意間為所有人創造財富，從而確保「生活必需品被平均分配」，而且「如果土地是被分割成許多等分，以分配給所有的居民，這就是有可能達成的事」。

亞當斯密既沒有義無反顧地擁護人類自私的本性，也沒有像使徒一樣推崇不受監管的市場，儘管他最嚴厲的批評者和最狂熱的粉絲，分別將他描繪成上述兩種形象。而且，即使目前仍有些人將亞當斯密的「看不見的手」奉為圭臬，卻沒有多少人會為其並未與時俱進的解讀做出辯護。亞當斯密本人想必會搶先承認，他在思考自利商業行為造成的意外好處時，他所想像的「商人和小販」居住的世界，和今天擁有複雜衍生性金融商品且資產價值不斷膨脹的當代經濟世界，是兩個截然不同的環境。

事實上，根據他的哲學著作，我們不難想像他肯定會支持美國的〈休曼反壟斷法案〉（Sherman Act）這類東西。這是一八九〇年，即亞當斯密去世一個世紀後，由美國國會一致通過的法案，目的在於打破鐵路與石油的壟斷，這些壟斷現象在當時正緩慢但持續地扼殺美國工業的生命。

但諷刺的是，即使亞當斯密所說的看不見的手不太適用於晚期資本主義，自私和嫉妒在採集社會中的社會角色卻顯示，他相信人人追逐私利就可以確保「生活必需品」得到最公平的分配的看法是正確的，儘管只限於小規模的遊群社會（band societies）。因為在芎瓦西人這樣的社會裡，由羨慕驅動的要求分享，確保「生活必需品的分配」比任何市場經濟的分配情況更加公正。

換句話說，像芎瓦西人這類採集者的「極端平等主義」（fierce egalitarianism），是在高度個人主義、流動的小規模社會中，人們代表自身利益彼此互動的有機結果。這些社會沒有統治者、沒有正式法律，也沒有正式制度。這是因為在小規模的採集社會，自利總是受到如影隨形的「嫉妒」所監督，而這確保人人都得到應得的分額，而且個人會根據公平與否來調節他們的欲望。

它還確保具有天生領袖魅力的人，非常謹慎小心地運用他們與生俱來的權威。因為在要求共享之外，狩獵採集者用來維護其「極端平等主義」的武器就是嘲弄。在芎瓦西社會，以及許多其他有充分文獻記載的狩獵採集社會，人人都被公正地賦予了嘲弄他人的權利，雖然這種嘲弄往往很尖銳、刀刀見骨，但幾乎都不是惡毒的、惡意的或刻薄的。

在階層社會中，德不配位的惡霸往往會嘲弄他人。但嘲弄也是弱者的工具，是一種公開批評掌權者並要求他們負起責任的手段。在芎瓦西社會中，「侮辱獵人捕到的肉」的傳統慣例，就是最好例子。

芎瓦西採集者認為，脂肪、骨髓、肉類和內臟是所有食物中「最強的」食物。肉類富含採集而來的堅果、根莖類和水果有所不足的能量、維生素、蛋白質和礦物質，因此吃肉以及無肉可食，都是少數可能讓他們之中最冷靜的人失去平常心的一件事。

這也意味著，當獵人將肉帶回營地，他們從不期待、也從未得到讚揚。相反地，他們預期自己狩獵的成果會受到嘲弄，而且前來分食的人會抱怨說獵物太瘦了，或是說不管獵人帶回來的成果多了不起，也一定不夠分給每個人。就獵人而言，眾人期待他在呈現獵物時幾乎要心懷慚愧，而且對自己的成就始終保持謙遜。

芎瓦西人解釋，他們這樣做是出於對獵人的「嫉妒」，也擔心如果某些人經常負責分發肉食，可能會獲得過多的政治資本或社會資本。

「當一名年輕人捕獲很多獵物，他會開始覺得自己是首領或大人物，而且認為其他人都是他的僕人或手下，」一位口才特別好的芎瓦西男子向李解釋道，「這是我們不能接受的……所以我們總是把他獵到的肉嫌棄得一文不值。如此一來，我們就可以澆熄他的狂妄，讓他冷靜下來。」

被侮辱，哪怕只是半開玩笑的隨口說說，並不是優秀獵人必須為其辛勞與狩獵技術付出的唯一代價。

由於肉食能激發如此強烈的情緒，人們在分配它的時候格外小心。假如獵物體型相當龐大，每個人都可以隨心所欲地吃肉吃到飽，就沒有分配的問題。可是假如分量不夠分給每個人，誰分到什麼部位、分到多少量，就成了一大挑戰。雖然獵人一向根據行之有年的既有標準程序來分配肉類，不過有人可能會對自己得到的分額感到失望，從而用嫉妒的語言來表達這些情緒。雖然肉食吞下肚時使人狂喜無比，獵人常認為分肉壓力給人的困擾簡直大到不值得。

芎瓦西人有另一個處理這問題的祕技。他們堅稱，肉的實際所有者並不是獵人，而是擁有殺死動物的箭頭的人，而後者也是要負責分配肉的人。絕大多數時候，這個人會是某個獵人。但活躍進取的獵人向意興闌珊的獵人借箭頭，就為了擺脫分肉的負擔，絕不是什麼不尋常的事。此外，這也代表老人、近視的人、有著先天性畸形足的人和懶惰的人，偶爾也有機會成為眾人關注的焦點。

並非每個有充分記載的狩獵採集社會，都像芎瓦西族或哈德札族一樣厭惡階級制度。

大約十二萬年前，有些智人冒險穿越非洲和亞洲之間的陸橋（今天被蘇伊士運河一分為二），到中東地區另立門戶。我們目前仍不確定這些人口後來是在什麼時間點從氣候溫暖的地帶擴張到中歐與亞洲。但取自古代骨骼與牙齒的基因體顯示，大約在六萬五千年前，現代智人開始移動並擴張，使得除了非洲人口以外，大部分人口的基因組成都來自現代智人。

當時是末次冰期的高峰，全球的平均氣溫比今天低了五度，而且冬季冰原迅速向南擴張，將整個斯堪地那維亞、大部分亞洲和北部歐洲（包括不列顛半島和愛爾蘭）蠶食鯨吞，結果導致一些地方的苔原延伸到法國南部，而現代義大利的大部分地區、伊比利半島和蔚藍海岸（Côte d’Azur）則更像是東亞寒冷的乾草原，而不是像今天這樣陽光普照的旅遊勝地。

同樣的基因體數據也顯示，這波擴張潮的先遣部隊首先朝日出的方向前進，最終在四萬五千到六萬年前之間的某個時間點抵達澳洲。向西和向北擴張到冰封歐陸的速度則要慢得多，這代表一直到約四萬兩千年前，伊比利半島都還是由尼安德塔人獨占。一如美洲之於過去三個世紀的歐洲移民，美洲對我們的智人祖先也是全新的世界。當第一批現代人類在一萬六千年前遷徙到北美，現代人類已經在非洲南部生活與覓食超過二十七萬五千年了。就像許多後來踏上新世界土地的人一樣，第一批美洲人可能是搭船來的。

部分在歐洲、亞洲及其他偏溫帶氣候帶地區定居的採集者，其生活、工作和組織社會的方式大致和他們的非洲表親相似。但也有例外情況。

相較於在潮濕的熱帶和亞熱帶氣候的非洲及其他地區採集者，在相對嚴寒的氣候帶定居下來的人更能感受到顯著的季節更迭。這使他們不得不採取不同的工作型態，至少一年中有部分時間得如此。有些人類學家認為，在某些方面，他們一定更像美國西北岸那些更為複雜的狩獵採集社會，像是約四千四百年前開始出現、一直蓬勃發展到十九世紀晚期的夸夸嘉夸族、海岸薩利希語族和辛西安族（Tsimshian）。

他們優雅的雪松長屋和村莊通常是數百人的家園，而且曾點綴著太平洋西岸的海灣和入海口。從北邊的阿拉斯加，穿過加拿大不列顛哥倫比亞省和美國華盛頓州，再到俄勒岡州，他們的雕刻圖騰守護著隔開星羅棋布的島嶼和美洲大陸腹地的水道網。除了這些社會同樣以狩獵、採集和捕魚養活自己，而且也相信環境的慷慨餽贈之外，他們與芎瓦西族這類採集者，幾乎沒有明顯的共同之處。

不管他們是否被稱作「複雜的狩獵採集者」或「行延遲報酬經濟的狩獵採集者」，他們其實更像某些最具生產力的「農耕社會」。他們住在大型的永久聚落、儲存大量食物，而且非常專注於提升社會地位（透過大手筆贈送禮物之舉）。他們之所以這樣做，是因為他們居住的地方有極為豐富的季節性食物來源，例如從春季盛產至秋季的漿果、蘑菇和香蒲。但使一切變得不同的，是他們對海鮮的喜愛和捕魚的技能。

在一整年的時間裡，他們吃從海中捕撈到的黑鱈魚、龍躉魚、角鯊、比目魚、鯛魚、貝類和鰈魚，以及來自內陸河流和湖泊的鱒魚和鱘魚。在這裡，鯡魚和蠟魚這種富含油脂的魚類，會成群結隊游到離岸幾英里處的海域，而且每年從初夏到秋季都會有五種鮭魚朝當地河流洄游產卵，數量高達數百萬條。短短幾週之內，人們就可以捕獲十足驚人的漁獲量，並且能夠保存起來，足以供應他們吃到隔年。因此，正是因為環境如此豐饒，他們才拋棄了芎瓦西族這類採集者的撙節態度。

他們的漁場有明確的季節性，因此在絕大多數月份，這些社會裡的人花大把的時間精力發展豐厚的藝術傳統、玩政治遊戲、舉行精心策劃的儀典，以及主辦奢華的盛宴——誇富宴（potlatch）。在這種宴會上，主人會試圖以慷慨的贈禮行為把其他人比下去。它反映主人在物質上的富裕程度，也經常被人描繪成炫耀財富之舉，有時甚至會出現象徵性地損毀財產的行為，包括焚燒船隻和殺奴作為慶祝。當客人乘著滿載魚油、精美編織毯、曲木箱和銅盤等贈禮的獨木舟回家，主人通常會開始結算自己為提供足以換取渴求地位的奢華贈禮而帶來的可觀債務。

目前，沒有跡象顯示約五萬年前起在亞洲中部、北部，以及歐洲定居的採集者，在物質先進的程度上，是否接近西元前一五〇〇年至十九世紀晚期在北美洲西北海岸蓬勃發展的文明。我們不懷疑他們居住的環境是永久性的大型社區。但我們可以有把握地說，他們和北美洲西北海岸的人相似，所做的工作也有很明確的季節性，而這就代表他們組織社會的方式和生活在溫暖氣候帶的小規模採集者很不一樣。

首先，定居在亞洲酷寒大草原這類地方的人，必須比非洲採集者做更多工作才能生存。他們不能一年四季光著身子走動或睡在星空下。為了度過漫長的冬天，他們必須精心製作服飾和耐穿的鞋，並且為了生火而蒐集更多的燃料薪柴。他們還得尋找或建造足以抵禦冬季暴風雪的堅固庇護所。

因此，建造近乎永久性結構與住宅的最古老證據，就出自人類在末次冰期最天寒地凍那些年（大概介於二萬九千年和一萬四千年前之間）落腳的最寒冷之處。在烏克蘭、摩拉維亞、捷克共和國和波蘭南部等地的遺址，人們發現了以數百根沉重、乾燥的猛獁象骨搭建而成的堅固圓頂。在過去，這些圓頂很可能以獸皮覆蓋，使其防風、防水。它們當中最大的一座的直徑超過六公尺，而建造圓頂需投入的大量精力，暗示其製造者每年都會回來居住。

目前已挖掘到的最古老遺跡，被證實建於兩萬三千年前；不過我們有充分理由相信，類似結構也被搭建在其他地方，很可能是使用了耐用程度不如猛獁象骨的材料，如木頭。

生活在這樣的環境中，人們不僅必須做更多的工作，而且必須以不同的方式組織他們的工作時間，至少在一年中的部分時候得如此。他們準備過冬時得做的規畫，遠遠多過非洲採集者。搭建一間以猛獁象骨建成的房子，並用生皮將獸皮綁在上面，絕不是第一場冬季風暴侵襲之後就能做完的事情，狩獵和準備獸皮與皮毛做冬季服裝也不是。對他們而言，全年靠隨興工作幾個小時找新鮮食物果腹，也是不切實際、甚至不可能的事。

在大地被冰雪覆蓋的數個月裡，採集幾乎不可能，狩獵也變得更加不可預測。可是，連續好幾個月生活在鋪天蓋地的冰凍環境，也有一些好處。這代表食物不會腐爛，因此在第一波霜降期間宰殺的肉，可能幾個月後開始融雪時仍可食用。而若不是為了創造剩餘糧食，我們很難理解為什麼證據顯示他們會例行性地捕獵猛獁象這種危險的龐然大物。

嚴冬期間，人們生活和工作的節奏，隨著氣溫漸冷而緩了下來。除了偶爾打獵或為補充薪柴庫存而出行，他們大概很多時候都是蜷縮在火堆旁。忙碌的頭腦把注意力分散在故事、儀式、歌曲和薩滿通靈旅程。靈活的手指則會在培養與掌握新技能的過程中得到滿足。考古學家和人類學家曾認定，歐洲與亞洲藝品的繁榮暗示智人跨越了關鍵的認知門檻，但這種繁榮很可能就是漫長冬季帶來的產物，而且不太可能只是巧合。

此外，這些藝術創作許多都是在遮風避雨的洞穴內部、在火光的照耀下繪製而成，例如法國肖維岩洞（Chauvet Cave）的牆壁上、已有三萬兩千年歷史的猛獁象、野馬、洞熊、犀牛、獅子和鹿的濕壁畫；但在非洲與澳洲這些地方發掘的壁畫，往往位於比較會受風吹雨淋的地方，也不太可能只是碰巧。

有很多證據說明了過去的人們在冬天圍著火堆所做的事情，譬如歐亞各地遺址就出土了古老的骨頭、鹿角和猛獁象牙雕刻，以及構思巧妙的精密珠寶。其中最著名的，是在德國霍倫斯坦—施泰德洞穴（Hohlenstein-Stadel）發現的世上最古老具象雕塑，也就是「獅人」（Löwenmensch）。這尊雕塑可以追溯至三萬五千至四萬年前；它提醒我們，採集者不僅認為自己與動物鄰居的關係在存在意義上是流動的，而且他們已經開發並掌握了一系列技術與工具，來處理使用象牙媒材時會遇到的問題。

不過，有關這些人等待最艱苦的冬天過去時都在忙些什麼，線索則出自一九五〇年代在俄羅斯城市弗拉基米爾（Vladimir）東緣的克里亞濟馬河（Klyazma River）泥濘河岸發現的松吉遺址（Sunghir）。除了石器和其他更常見的零碎發現，考古學家還挖到了幾座墳墓。其中最引人注目的，莫過於同時埋著兩名小男孩的華麗墳塚；他們約在三萬到三萬四千年前的某個時候被一起埋葬，身旁擺著一根截彎取直的猛獁象牙長矛，身上的衣服飾有近一萬顆精心雕琢的猛獁象牙珠，以及一條用從一百多隻狐狸頭骨拔下的牙齒裝飾的腰帶。

由於考古學家估計光是雕刻這些象牙珠可能就要花費長達一萬小時（約相當於一個人全職工作五年，每週工作四十小時），有些人認為這兩名男孩肯定擁有類似貴族的地位，因此其墳塚就暗示了這些採集者之間存在形式上的不平等。 但這充其量證實了制度性階級可能存在，畢竟像芎瓦西族這樣的平等主義採集社會，也能製作出精美程度相當的物品。可是，製作猛獁象牙珠和其他物品需要花的時間和技能顯示，他們和北美洲西北海岸的原住民一樣，整年的工作週期會隨著季節變化，而在冬季，人們常將精力集中在更具藝術性的室內愛好。

透過偶爾儲存食物，並配合顯著的季節更迭來安排一整年不同時期的工作，歐洲和亞洲的採集人口邁出了重要的一步，開始發展某種更著眼於長期、注重未來的工作模式。在這個過程中，他們也逐漸形成了一種截然不同的心態來面對資源稀缺，而這種態度在某些重要面向上形塑了當代人經濟生活。

然而，即使他們比住在溫暖氣候帶的採集者更需要未雨綢繆，他們對環境（或者說隨著季節變化的環境）的庇佑，依然相當有信心，認為大自然仍舊會慷慨地贈予食糧。有點諷刺的是，人類其實是直到一萬八千年前地球開始變暖時，才開始在糧食生產方面跨出決定性的第一步。這奠定了人類物種的基礎，也使人類的能量足跡和對工作的執念水漲船高。

相關書摘 ►《為工作而活》：就好像世上有人專門負責編造「狗屁工作」，只為了讓我們所有人都別閒著

書籍介紹

本文摘錄自《為工作而活：生存、勞動、追求幸福感，一部人類的工作大歷史》，八旗文化出版

作者：詹姆斯．舒茲曼（James Suzman）

譯者：葉品岑

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傳統經濟學思維告訴我們：「工作即謀生！」

但本書要你跳脫經濟學思維，以跨學科的觀點，全面理解工作的意義！

《人類大歷史》作者哈拉瑞盛讚！

原始社會物資匱乏，人類祖先卻能悠閒過活，每週只要工作15小時？

反觀現代社會技術發達，我們卻加班過勞、甚至害怕被未來AI取代！

是人類主宰工作，還是工作支配了生活？

大量湧現的工作真有存在意義嗎？

我們今天是否為了滿足社會的期待，導致人們為了忙碌而忙碌？

織雀勤奮築巢、也勤奮拆巢，這看似無意義的工作竟是演化所需？

狩獵採集者從不擔心糧食匱乏，為什麼改當農夫後卻拼命囤積糧食？

為什麼有人的職業是遛狗？學校裡的行政人員人數怎麼會超越教職員人數？

古代人習慣把工作轉嫁給水牛和奴隸，現代人為何害怕被機器人搶走飯碗？

綜觀人類三十萬年的歷史，我們幾乎從來不曾像今天這樣，把工作看得如此重要。那麼，人類是從何時開始將工作視為生活的核心？

跳脫經濟學思維，以跨學科的觀點，全面解讀人類工作的意義！

人類學家詹姆斯．舒茲曼長年研究狩獵採集民族，他好奇的是，儘管人們認為狩獵採集社會物資匱乏，但他們每週卻只要工作十五小時，就能過上閒暇的生活；反觀，現代人的生活空前富裕，卻經常無止盡地工作，甚至加班到過勞、懷疑人生，更害怕自己有一天會被機器取代。為什麼會這樣？

實際上，人類工作最原本的目的，是為了獲取維持生命所需的能量。隨著學會用火、務農到工廠林立，人們除了找到更省時、更有效率的工作方式，也開始確認工作的意義，並且得到滿足感。換句話說，工作不僅讓人們成為「適者」而生存下來，工作也形塑了人們對周遭世界的理解與互動方式。

然而，隨著城市興起，人們有多餘精力追求地位、財富與物質享受，同時也導致了競爭意識、階級制度及其造成的不平等隨之出現。另一方面，在工業革命以後，城市規模迅速擴大、全球人口逐年增加，有限的資源再也無法滿足人類無窮的欲望，使得人們變得越來越忙碌，只為了追求工作所帶來的安全感。

當工作成為義務，人們卻創造更多無意義的工作，把自己推入窮忙的火坑？

在作者的觀點中，我們的工作觀長期以來被經濟學家把持，始終圍繞著資源分配與生產力問題。但工作成為人類生活的重心，僅始於一萬兩千年前的農業革命。值得注意的是，自從農業革命以來，我們的工作文化越來越無法容忍不勞而獲的人。相較於狩獵採集社會強調有能力者有分享的義務，農業社會更重視有付出才有收穫，並且把工作視為每一個人對社會的責任。

也就是在這樣的情況下，由於人人都要有工作做，才導致今天的服務業如此複雜多樣、社會分工越來越細，甚至出現大量無意義的工作。為什麼有人的職業是遛狗？創意總監究竟在監督什麼？學校裡的行政人員人數怎麼會超越教職員人數？凡此種種都不禁讓人思考，我們今天是否為了滿足社會的期待與共識，才為忙碌而忙碌。

發明新工作是人類創意的展現，但當科技日新月異，重複性高且內容單純的工作被機器取代，也是大勢所趨。只不過，我們往往以為與機器人競爭是現代人獨有的挑戰，從未想過類似的挑戰與焦慮其實存在已久。例如，我們如今害怕人工智慧有一天會轉而攻擊主人，但早在西元前兩百年的羅馬，被視為「非人類」的奴隸在就業市場上的競爭力，就讓當時較為貧窮的公民傷透腦筋。

本書結合人類學、考古學、生物學、物理學和經濟學等多學科的觀點，從人類誕生一路談到AI時代，解讀不同時代驅使人類工作的動力。本書也點出，我們今天之所以把工作看得比狩獵採集祖先還要重要，就在於我們的工作模式與工作觀，隨著文明變革發生了多次改變。然而，如果我們曾經不為工作而活，那麼如今的我們究竟是為了自己而工作，還是甘願被工作綁架？

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九