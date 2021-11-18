《為工作而活》：就好像世上有人專門負責編造「狗屁工作」，只為了讓我們所有人都別閒著

文：詹姆斯．舒茲曼（James Suzman）

根據英國國家統計局（Office of National Statistics）的數據顯示，百分之八十三的英國勞動人口，如今受雇於定義越來越模糊的「服務業」或稱「第三級產業」。 服務業有時被稱為第三經濟，包括任何不涉及生產或收穫原料的工作，譬如農業、礦業和漁業，或是用這些原料製造如刀叉和核彈等實際物品。

英國擁有如此高比例的服務業勞動人口，在世上較富裕的國家中並不特殊。它還遠遠落後盧森堡和新加坡等國，在這兩個國家，幾乎每個有工作的人都受雇於某種服務業。但英國遙遙領先坦尚尼亞等多數發展中國家，絕大部分的坦尚尼亞人仍以務農為生。英國也比像中國這樣的國家領先一些，儘管中國服務業從業人口近年持續激增，中國仍有一半以上的人口從事農業、漁業、礦業和製造業。

服務業在許多經濟體中占據主導地位，是相對晚近才發生的現象。直到十六世紀歐洲各地農業生產激增之前，估計仍有四分之三的英國人是農民、採石工、伐木工和漁民。到了一八五一年，當工業革命一飛沖天，從事傳統工作的勞工比例下降到僅略高於百分之三十的水準，另有百分之四十五的勞動人口從事製造業，其餘百分之二十五則從事服務業。 這比例基本上保持不變直到一戰結束。

然後它再次緩慢攀升，因為家庭和工業開始直接從電網汲取能源，而且內燃機等新科技上線，進而催化各式各樣新事物的發明與製造，供積極進取的家庭和個人消費。這趨勢一直持續到二戰結束後的一九六六年，然後英國製造業進入一段穩定的陡降期。一九六六年，估計有百分之四十的勞動力受雇於製造業，這數字於一九八六年下降到百分之二十六，到了二〇〇六年則下降到百分之十七。

技術和自動化在將曾經為勞力密集型產業的製造業，轉變為資本密集型的過程中發揮了重要作用。全球化也是重要推力，因為勞力最密集的產業，漸漸開始輸給那些在勞動力比英國便宜的地區營運的製造商。

許多經濟學家認為，大規模工業化必然導致服務業快速擴張。這在今天也常被認為是「後工業社會」的招牌特色。至少經濟學家科林．克拉克（Colin Clark）的觀點是如此，他對今天眾所皆知的「三級產業分類法」（three sector model）做出了很大的貢獻。

一九四〇年，克拉克在一篇文章中便準確預測了服務業在英國這類經濟體接下來八十年間的擴張。他評論，隨著資本增長、科技發展和生產力提高導致經濟體的總財富增加，其對服務的需求也必然增加，從而抵消漁業、農業和礦業（統稱為「一級產業」）消失的工作機會。

克拉克是一位具有社會意識的經濟學家。他認為，在努力創造一個穩定且多產的經濟之外，經濟學家有道德責任幫助實現「財富在個人和群體之間的公平分配」。即便如此，他的後工業化模型自那時起一直受到嚴厲批評，尤其是經濟左派的評論員；他們認為克拉克的模型是一個支持「資本主義發展」的模型，但偽裝成人類發展模型。

Photo Credit: 八旗文化出版

克拉克在其著名的三級產業分類模型中，描繪了三個產業在不同階段的關係演變，準確反映了西歐、日本和美國經濟的真實寫照。包括中國在內的其他經濟體，似乎也沿著克拉克預測的道路前進，亦即服務業的穩定上升和農業的衰退成等比，以及製造業的重要性逐漸下降。但我們很難將服務業的版圖大幅擴張，解釋成對人們實際需求的回應，甚或是廣告商和網紅為了說服我們相信其重要性所付出的努力。

克拉克模型的另一個問題是，雖然全國從事服務業的人口占多數顯然是個新現象，服務業其實和最古老的城市一樣歷史悠久，即使其服務範圍並沒有超出城牆太遠。製造業就算在羅馬這種如此了不起的古代城市，也是相對低階的行業，而炫耀性消費是最富有的貴族與商人的專屬享受。在烏魯克這樣的古城想必也是如此；在這裡，祭司、行政人員、會計師、士兵和酒保（原因顯而易見）占了人口結構的絕大多數。但是，我們很難將服務業在烏魯克、孟斐斯、洛陽或羅馬等古城占據，歸因於製造業生產力激增導致人們對服務的需求飆升。

若以更長遠的眼光看待人類與工作的關係，我們會看到隨著經濟體變得越來越「後工業化」，也許還有其他角度能說明服務業的快速擴張。

其一是意識到，許多（但絕不是全部）服務都是由人類的基本需求催生的，因為這些需求也是人類演化遺緒的一部分。當人們離開緊密相連的小型社會共同體時，這些需求在城市中不容易被滿足，需要有其他人提供服務來滿足這些需求。

譬如，醫生之所以存在，是因為我們想要活著，因為我們不喜歡痛苦；藝術家和藝人之所以存在，是為了帶給我們快樂；髮型師之所以存在，是因為我們當中有些人想看起來體面，或是需要一名有同情心的人傾聽自己的聲音；DJ之所以存在，是因為我們喜歡跳舞；官僚之所以存在，是因為哪怕是最熱血的無政府主義者，也希望公車按時間表運行。

對此類服務的需求，不是因為製造業的進步而增加。這些需求一直都存在。事實上，一旦農業與製造業的生產力足以使許多人不必將大量時間和精力用於生產或製造後，這些其他基本需求就會被放大。

另一種對服務業擴張的解釋，是從農業革命以來根植於我們心中的工作文化來看。這個文化讓我們無法容忍白吃白喝的寄生蟲，並把有報酬的工作奉為人與人之間社會契約的基礎，即使許多工作充其量只是讓人們保持忙碌而已，沒有實際作用。這又恰恰道出了生命、能量、秩序和熵之間的基本關係。就好像織雀和園丁鳥用剩餘能量修築複雜且往往沒有必要的鳥巢結構，當人類持續獲得剩餘能量時，也總是會把能量投入到某個有意義的事情上。

從這個角度來看，許多古老的服務行業的出現，純粹是因為每當有大量的、持續多出來的剩餘能量，人們（和其他生物）總是會以有創意的方式把能量拿去做工。以人類為例，這過程涉及發展無數各不相同的出色技能，而學習及施展這些技能通常會給我們帶來極大的滿足。這就是城市向來是藝術、陰謀、好奇心和新發現的熔爐的原因。

如今，服務業複雜多樣，包括神經外科醫生、大學講師、銀行家、漢堡煎台手和量子振動密宗占星家（quantum-vibration-tantric astrologers）等都可以納入服務業的範疇。因此，對於試圖了解就業市場起伏的分析師而言，僅關注服務業已不再是有效的做法了。這也是為什麼學者們現在認為克拉克的產業分類法已經過時一事，是可以理解的。

有些人提議專為電腦、程式編碼、研究及其他尖端高科技產業（如基因體學），再增添一個新的「四級產業」。但這也有問題，畢竟數位科技已經大幅改變了其他產業。因此，多數分析師喜歡根據行業功能，再把服務業劃分得更細，例如餐旅、金融服務、醫療保健等。

另外有一些人則提議對服務業及整個經濟做更激進的重新構想。有些想法可追溯到西方經濟體的戰後時代，當時的政府更傾向於設計好的社會政策，然後研究如何為這些政策買單，而不是制訂出好的經濟政策，然後想著它們能為社會提供什麼樣的福利。重點是，市場分配價值的方式，很少能公平地反映多數人的做法。

舉例來說，我們依賴教師去教育我們的下一代，生病時則依賴照護工照顧我們，但這些人今天的收入遠低於那些教富人如何避稅人，或是那些千方百計地發送數不清廣告郵件給我們的人。因此，有些分析家主張廢除服務業，以便讓人更有感地瞭解不同工作所創造的各種非貨幣價值——比如健康或幸福。

沒有人懷疑醫生、護理師、教師、廢棄物回收業者、水管工、清潔工、公車司機和消防員提供的非貨幣價值。雖然每個人對於什麼算是娛樂的看法各不相同，大部分的人都同意藝人、廚師、音樂家、導遊、旅館經營者、按摩師，以及其他帶給別人快樂或鼓舞的工作也非常重要。

人類學家格雷伯在二〇一三年寫的一篇短文中，提出了一種最別開生面的方法，以重新分類服務業內的各種角色。這篇短文後來在網路上瘋傳，最後讓格雷伯以其為基礎，另寫成了一本專書。文中，他區分了真正有用的工作，譬如教育工作、醫學、農業和科學研究，以及除了讓人有事做之外並沒有其他明顯用途的無數工作，包括企業律師、公關主管、健康與學術管理者，以及金融服務供應商。格雷伯將這後一類工作稱為「狗屁工作」（bullshit jobs），並定義為「完全沒有意義、多此一舉或有害的就業機會，就連員工也無法為它的存在辯解」。

「就好像世上有人專門負責編造毫無意義的工作，只為了讓我們所有人都別閒著。」他如此論稱。

對於正在從事所謂的狗屁工作的人來說，如果有人覺得自己在職場做的是狗屁工作，那麼當然也會有人仍然從中獲得滿足、動力和成就感。即便如此，職場民調不斷發現更多人對他們從事的工作不滿意，這個事實顯示對工作滿意經常只是一種「應付機制」。這種機制是我們這個物種的獨特之處，綜觀人類的演化過程，就會發現我們深受追求目標與意義的需求影響。

在後工業社會中，迅速發展的服務業中湧現了大量無意義的工作。這是後工業社會的特色，而格雷伯絕非第一個注意到的人。組織型官僚機構膨脹的趨勢有時被稱為帕金森定律（Parkinson’s Law）。該定律以西里爾．諾斯科特．帕金森（Cyril Northcote Parkinson）的名字命名，他在一九五五年發表於《經濟學人》（The Economist）的一篇挖苦文章中提出了這個定律。

帕金森以他在無比鬆散的殖民地公職機構的親身經歷為依據，提出了這個與他同名的定律，指出「不論有多少時間可完成工作，工作注定會膨脹到將一個人所有可用的時間填滿」。 因此，政府官僚總是會產生夠多的內部工作，讓自己看起來顯得忙碌且重要，以確保他們能繼續存在或壯大，而不用在產量輸出方面有相應的增長。

雖然很明顯的是，帕金森在撰寫本文時不帶有這樣的意圖，但他文中的語言令人不禁聯想到科學家如薛丁格在描述工作、能量和生活三者之間的關係時所使用的語言。根據帕金森定律，官僚機構要想生存和壯大，必須不斷地以錢的形式蒐集能量，然後做工，即使那些工作只是為了消耗能量，就像精力充沛的織雀。

帕金森定律現在也許僅偶爾被執行長們在公司裁員時，和財政赤字的政府在要求加倍緊縮時援引，但這定律終究是許多擔任管理職的人憑直覺就能察覺到的，即使他們不知道怎麼稱呼它。畢竟，在許多組織中，被視為「頂尖人才」的人所需的其中一項主要技能，就是能夠雄辯滔滔地爭取到高額預算，以及派遣更多員工執行格局宏大但毫無意義可言的專案計畫，而預算沒花完則會被視為在職場上顏面盡失之事。

官僚機構過度膨脹的證據無所不在，但唯有透過觀察它如何影響大學這樣的組織和機構時，它的嚴重性才會變得清晰。幾世紀來，大學的基本宗旨都沒有可觀的改變。

美國最古老的大學哈佛大學成立於一七三六年，其學費經通膨調整後，現在平均是一九九〇年的兩到三倍。 英國最古老的大學則可以追溯到十二世紀，其高等教育不僅在一九九八年之前對本國居民是免費的，而且多數學生還會在地方當局做完經濟狀況調查後，獲得公家發放的助學金，這些補助金足以讓他們生活得相對舒適，不必在學期間打工賺錢。但自一九九八年開收學費以來，學費已經上漲了百分之九百。在美國和英國，除了最富有的準新生之外，所有人都清楚自己畢業時，可能會背上需要數十年才能還清的債務。

儘管一些外部經濟因素加速了英國學費的大幅上漲，但學費上漲的主要理由，是需要為日益膨脹的行政團隊提撥預算。以加州州立大學為例，管理職和專職行政人員的總數從一九七五年的三千八百人增加到二〇〇八年的一萬兩千一百八十三人，而教職總數僅從一萬一千六百一十四人增加到一萬兩千零一十九人。這相當於教師人數增加了百分之三點五，而行政人員卻增加了百分之兩百二十一。值得注意的是，幾乎所有擴編的行政人員都是坐辦公室的官僚職位。但事實上，文書、服務和維修的工作數量在同一時期減少了近三分之一。

在大學和許多其他組織裡的一些新行政職缺，不僅重要，而且有用。運作良好的官僚機構也有助於培養政策專家、技術專家和各種專家，他們在各自職位的奧祕中得到極大滿足，要不是有他們，一切會陷入停頓。但我們也很難忍住不質疑許多職位之所以重要，單純是因為在任者很懂得讓自己和他人相信他們很重要，或是因為他們只是為了觀察、衡量和評估正在做重要事情的其他人而存在。

很多學者無疑都抱持這樣的觀點。相較於讓他們能騰出更多時間做研究和教學，他們現在幾乎是眾口一致地表示，他們花在行政庶務的每週工時比例，遠比二十年前要高得多。他們還指出，雖然許多行政職不如學術職專業，工作競爭也不那麼激烈，但這些職位的薪水經常比學術職要高得多。以英國為例，在二〇一六年，據說每十位學者中有四位考慮辭去帶給他們使命感，而且是辛苦多年才得到的工作。

毫無疑問，許多人（其中包括那些從事「無意義」工作的人）在工作中得到了滿足，或者至少享受到了工作給他們的生活帶來的友誼和條理。即便如此，問題在於世上絕大多數的勞工都沒有從工作中獲得太多滿足感。蓋洛普公司在二〇一七年的「全球職場年度報告」（Gallup’s State of the Global Workplace report）中揭露，只有極少數人認為他們的工作有意義或有趣。

報告嚴肅地指出：「根據蓋洛普於二〇一四、一五和一六年在一百五十五個國家蒐集的全球總數據顯示，全世界只有百分之十五的員工很投入工作，三分之二的人不投入，百分之十八的人則完全談不上敬業。」不過，蓋洛普公司也注意到人們對工作投入程度在不同地區之間有顯著的差異。

美國和加拿大分別有百分之三十一和二十七的勞動力樂在工作，是「職場敬業度」的世界領先者。相較之下，只有百分之十的西歐勞工樂在工作，但至少他們比日本、中國、韓國、香港和台灣的勞工快樂。在這些地方，每一百名勞工只有五到七人抱持一片熱忱投入工作。

服務業的不斷崛起，可能是人類透過發明新工作，把那些被越來越自動化且高效率的製造業生產線淘汰的勞工吸收到服務業裡所致，因而是一種集體創意的展現。然而，在創造可能讓人覺得有意義或能給人成就感的工作方面，我們顯然不是太聰明。更重要的是，我們現在根本沒辦法確定，服務業是否能容納即將被下一波自動化浪潮判定為冗員的所有人。在後工業時代，自動化的浪花已拂上這片職場男女最後的庇護海岸。

相關書摘 ►《為工作而活》：原始人類面對資源稀缺所發展出的工作模式，形塑了當代人的經濟生活

書籍介紹

本文摘錄自《為工作而活：生存、勞動、追求幸福感，一部人類的工作大歷史》，八旗文化出版

作者：詹姆斯．舒茲曼（James Suzman）

譯者：葉品岑

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傳統經濟學思維告訴我們：「工作即謀生！」

但本書要你跳脫經濟學思維，以跨學科的觀點，全面理解工作的意義！

《人類大歷史》作者哈拉瑞盛讚！

原始社會物資匱乏，人類祖先卻能悠閒過活，每週只要工作15小時？

反觀現代社會技術發達，我們卻加班過勞、甚至害怕被未來AI取代！

是人類主宰工作，還是工作支配了生活？

大量湧現的工作真有存在意義嗎？

我們今天是否為了滿足社會的期待，導致人們為了忙碌而忙碌？

織雀勤奮築巢、也勤奮拆巢，這看似無意義的工作竟是演化所需？

狩獵採集者從不擔心糧食匱乏，為什麼改當農夫後卻拼命囤積糧食？

為什麼有人的職業是遛狗？學校裡的行政人員人數怎麼會超越教職員人數？

古代人習慣把工作轉嫁給水牛和奴隸，現代人為何害怕被機器人搶走飯碗？

綜觀人類三十萬年的歷史，我們幾乎從來不曾像今天這樣，把工作看得如此重要。那麼，人類是從何時開始將工作視為生活的核心？

跳脫經濟學思維，以跨學科的觀點，全面解讀人類工作的意義！

人類學家詹姆斯．舒茲曼長年研究狩獵採集民族，他好奇的是，儘管人們認為狩獵採集社會物資匱乏，但他們每週卻只要工作十五小時，就能過上閒暇的生活；反觀，現代人的生活空前富裕，卻經常無止盡地工作，甚至加班到過勞、懷疑人生，更害怕自己有一天會被機器取代。為什麼會這樣？

實際上，人類工作最原本的目的，是為了獲取維持生命所需的能量。隨著學會用火、務農到工廠林立，人們除了找到更省時、更有效率的工作方式，也開始確認工作的意義，並且得到滿足感。換句話說，工作不僅讓人們成為「適者」而生存下來，工作也形塑了人們對周遭世界的理解與互動方式。

然而，隨著城市興起，人們有多餘精力追求地位、財富與物質享受，同時也導致了競爭意識、階級制度及其造成的不平等隨之出現。另一方面，在工業革命以後，城市規模迅速擴大、全球人口逐年增加，有限的資源再也無法滿足人類無窮的欲望，使得人們變得越來越忙碌，只為了追求工作所帶來的安全感。

當工作成為義務，人們卻創造更多無意義的工作，把自己推入窮忙的火坑？

在作者的觀點中，我們的工作觀長期以來被經濟學家把持，始終圍繞著資源分配與生產力問題。但工作成為人類生活的重心，僅始於一萬兩千年前的農業革命。值得注意的是，自從農業革命以來，我們的工作文化越來越無法容忍不勞而獲的人。相較於狩獵採集社會強調有能力者有分享的義務，農業社會更重視有付出才有收穫，並且把工作視為每一個人對社會的責任。

也就是在這樣的情況下，由於人人都要有工作做，才導致今天的服務業如此複雜多樣、社會分工越來越細，甚至出現大量無意義的工作。為什麼有人的職業是遛狗？創意總監究竟在監督什麼？學校裡的行政人員人數怎麼會超越教職員人數？凡此種種都不禁讓人思考，我們今天是否為了滿足社會的期待與共識，才為忙碌而忙碌。

發明新工作是人類創意的展現，但當科技日新月異，重複性高且內容單純的工作被機器取代，也是大勢所趨。只不過，我們往往以為與機器人競爭是現代人獨有的挑戰，從未想過類似的挑戰與焦慮其實存在已久。例如，我們如今害怕人工智慧有一天會轉而攻擊主人，但早在西元前兩百年的羅馬，被視為「非人類」的奴隸在就業市場上的競爭力，就讓當時較為貧窮的公民傷透腦筋。

本書結合人類學、考古學、生物學、物理學和經濟學等多學科的觀點，從人類誕生一路談到AI時代，解讀不同時代驅使人類工作的動力。本書也點出，我們今天之所以把工作看得比狩獵採集祖先還要重要，就在於我們的工作模式與工作觀，隨著文明變革發生了多次改變。然而，如果我們曾經不為工作而活，那麼如今的我們究竟是為了自己而工作，還是甘願被工作綁架？

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九