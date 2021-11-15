遇煩惱？常霖法師：停一停，用心去呼吸

文：陳志樺｜圖：香港電台

禪。如是。人，想得太多，就不快樂。

友人自嘲社蓄，終於有點閒，想「禪」，就去打坐冥想、抄心經、燒香慢活、上西藏、wabi sabi……林林總總，至少寡欲、無多想、就暫別了煩惱。完後，友人返回現實受苦，又多想：若真的要快樂，難道就得浮世LOGOUT？求出家去了？

出家之前，常霖法師是位知名的攝影師。當初，以為出家應洗盡鉛華，就拾棄所有多年來的攝影器材與珍藏，攝影，也如愛別離。然而，向師父請教之後，攝影可造福眾生，能解其憂，就不執甚麼捨棄、割愛了。

「……不用去分辨那張拍得好、那張不好……如呼吸般自然，不用思考，跟著感覺，紀錄下來。」現在，常霖法師拍攝時，都是隨心與感覺，認為匠氣太過、反妨礙了創作。選景，也非別人眼中的打卡勝地，隨緣，常霖法師會走到繁街陋巷、頹垣、水滴之處……遇見平凡、卑微的「污漬」，鏡頭底下，都是不凡的藝術品。「……只要你內心的風景美，就看甚麼也美。」所謂乾淨、污漕、喜惡等等，只是一些概念，放下了，就有風景。

風景之美，「在看不見的那部份」。

常霖法師喜歡逆光的照片，看來更有立體感，喻作逆境的人生。人生中誰沒煩惱？只怕養成了習性、事無大小，都標貼成為「煩惱」，就自尋煩惱了。法門在哪？遇上煩惱，常霖法師建議凡夫，最簡單的方法就是「停一停，用心去呼吸」。當覺察情緒要來時，就感受呼吸，也可嘗試腹式「深」呼吸，從容、不刻意，日常要多多修習。平日走路，法師每一步、不止感受呼吸，同時，也覺察著腳底的感受，持之以恆，就自然放下了思維，世界就不同了。

「綠水本無憂，因風皺面。青山原不老，為雪白頭。」山白了頭，只因為下了白雪，山本來不怕老。怕老的、是看山的人吧。

並非出家之人、鄒銘樂（阿樂）與一班同修，在工廠大廈一個雅室，也有自己的解憂法門。他們定期聚會，學習正念呼吸與禪修，「正念，是一種心理狀態，去感受身心狀況，是放下過去，很有覺知地做這一刻的事。」他們實踐的方法：就是坐下來、有意識地呼吸，或透過進食等等活動，逐漸培養出慣性來。

阿樂與一班同修，在工廠大廈一個雅室內，也有自己的解憂法門。

間中，他們會回到大自然共修，喝茶、禪食、行禪、休息，以正念度過一天。活動中的每個小節、都仔細感受品嘗，溫柔又有意識地、把心、安在當下。多時止語，人與人之間，卻在靜謐氛圍裡，深深連結起來。修心，沒必要出走靈山聖地，當然，也不用斷了紅塵，「別創造憂慮，就不用解憂。」阿樂如是說。

他們實踐的方法：就是坐下來、有意識地呼吸，以正念度過一天。

常霖法師打趣，凡夫對出家人生活、有不少錯覺。「佛系」是整天躺著等緣份，其實，出家人的日常，甚有紀律，放鬆不是放「䠋」。他每天一早準四點半起床、然後打坐、動禪、再做「一百零八拜」——就是提醒自己：重視過程不重結果，Its Okay to be not Okay！

常霖法師連結「禪」與生活。出家人的日常，甚有紀律，他每天一早準四點半起床、然後打坐、動禪、再做「一百零八拜」。

現在，常霖法師不斷接引眾生，連結「禪」與生活，並常以攝影去紀錄、分享。攝影也是觀照，見樹木年輪，悟生命循環不息。年輪代表生命過程，樹倒了，歲月、仍繼續在上面留低痕跡，紀錄沒了沒完，變化就是永恆。認清變幻無常，就知道自在。

認清變幻無常，就知道自在。生活求簡單、基本、就自在。

自在是甚麼？常霖法師開示：「就是你開心的時候，很自在，就不會不斷追求開心。不開心的時候，你又很自在，即沒有不開心了……」生活求簡單、基本、就自在。總是知易行難，顛倒世界，我們的心都不自在，騷動、計較、分別、妄想。對於港人，自在與自肥之間，或寧選後者，自在就是旅遊浸溫泉滑雪。

也不要緊，深呼吸。我們雖是凡夫，但有選擇，可以停、想、深呼吸，再好好走下一步。

《香港故事：忘憂。日常》星期一（11月15日）晚上8時在港台電視31播出。各集內容及網上重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex