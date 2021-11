遇煩惱？常霖法師：停一停，用心去呼吸

文:陳志樺|圖:香港電台

禪。如是。人,想得太多,就不快樂。

友人自嘲社蓄,終於有點閒,想「禪」,就去打坐冥想、抄心經、燒香慢活、上西藏、wabi sabi……林林總總,至少寡欲、無多想、就暫別了煩惱。完後,友人返回現實受苦,又多想:若真的要快樂,難道就得浮世LOGOUT?求出家去了?

出家之前,常霖法師是位知名的攝影師。當初,以為出家應洗盡鉛華,就拾棄所有多年來的攝影器材與珍藏,攝影,也如愛別離。然而,向師父請教之後,攝影可造福眾生,能解其憂,就不執甚麼捨棄、割愛了。

「……不用去分辨那張拍得好、那張不好……如呼吸般自然,不用思考,跟著感覺,紀錄下來。」現在,常霖法師拍攝時,都是隨心與感覺,認為匠氣太過、反妨礙了創作。選景,也非別人眼中的打卡勝地,隨緣,常霖法師會走到繁街陋巷、頹垣、水滴之處……遇見平凡、卑微的「污漬」,鏡頭底下,都是不凡的藝術品。「……只要你內心的風景美,就看甚麼也美。」所謂乾淨、污漕、喜惡等等,只是一些概念,放下了,就有風景。

風景之美,「在看不見的那部份」。

常霖法師喜歡逆光的照片,看來更有立體感,喻作逆境的人生。人生中誰沒煩惱?只怕養成了習性、事無大小,都標貼成為「煩惱」,就自尋煩惱了。法門在哪?遇上煩惱,常霖法師建議凡夫,最簡單的方法就是「停一停,用心去呼吸」。當覺察情緒要來時,就感受呼吸,也可嘗試腹式「深」呼吸,從容、不刻意,日常要多多修習。平日走路,法師每一步、不止感受呼吸,同時,也覺察著腳底的感受,持之以恆,就自然放下了思維,世界就不同了。

「綠水本無憂,因風皺面。青山原不老,為雪白頭。」山白了頭,只因為下了白雪,山本來不怕老。怕老的、是看山的人吧。

並非出家之人、鄒銘樂(阿樂)與一班同修,在工廠大廈一個雅室,也有自己的解憂法門。他們定期聚會,學習正念呼吸與禪修,「正念,是一種心理狀態,去感受身心狀況,是放下過去,很有覺知地做這一刻的事。」他們實踐的方法:就是坐下來、有意識地呼吸,或透過進食等等活動,逐漸培養出慣性來。

阿樂與一班同修,在工廠大廈一個雅室內,也有自己的解憂法門。

間中,他們會回到大自然共修,喝茶、禪食、行禪、休息,以正念度過一天。活動中的每個小節、都仔細感受品嘗,溫柔又有意識地、把心、安在當下。多時止語,人與人之間,卻在靜謐氛圍裡,深深連結起來。修心,沒必要出走靈山聖地,當然,也不用斷了紅塵,「別創造憂慮,就不用解憂。」阿樂如是說。

他們實踐的方法:就是坐下來、有意識地呼吸,以正念度過一天。

常霖法師打趣,凡夫對出家人生活、有不少錯覺。「佛系」是整天躺著等緣份,其實,出家人的日常,甚有紀律,放鬆不是放「䠋」。他每天一早準四點半起床、然後打坐、動禪、再做「一百零八拜」——就是提醒自己:重視過程不重結果,Its Okay to be not Okay!

常霖法師連結「禪」與生活。出家人的日常,甚有紀律,他每天一早準四點半起床、然後打坐、動禪、再做「一百零八拜」。

現在,常霖法師不斷接引眾生,連結「禪」與生活,並常以攝影去紀錄、分享。攝影也是觀照,見樹木年輪,悟生命循環不息。年輪代表生命過程,樹倒了,歲月、仍繼續在上面留低痕跡,紀錄沒了沒完,變化就是永恆。認清變幻無常,就知道自在。

認清變幻無常,就知道自在。生活求簡單、基本、就自在。

自在是甚麼?常霖法師開示:「就是你開心的時候,很自在,就不會不斷追求開心。不開心的時候,你又很自在,即沒有不開心了……」生活求簡單、基本、就自在。總是知易行難,顛倒世界,我們的心都不自在,騷動、計較、分別、妄想。對於港人,自在與自肥之間,或寧選後者,自在就是旅遊浸溫泉滑雪。

也不要緊,深呼吸。我們雖是凡夫,但有選擇,可以停、想、深呼吸,再好好走下一步。

