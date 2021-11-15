台灣海峽守護台灣免於中共侵犯，也阻斷了蔣介石的「反攻大陸之夢」

文：野島剛

日本人擬定的「最初反攻計畫」

對蔣介石而言，反攻大陸可以說是他波瀾萬丈的一生中最後的夢想。1949年，在國共內戰中一敗塗地的蔣介石，把中華民國的國家運作機能完全遷移到台灣，以台灣作為據點，目標是重新統一全中國。而且，蔣介石把反攻大陸列為最優先的目標，打出「一年準備、二年反攻、三年掃蕩、五年成功」的口號。

中國共產黨也以「解放台灣」作為目標，所以國共兩黨是隔著台灣海峽伺機打倒對方。不過，從1950年代到60年代，在軍事作戰上欲積極付諸實行的是蔣介石一方。相反地，毛澤東深知就算想要動用武力統一台灣，也會受美國阻撓，因此並不認為這是短期內能夠實現的課題。

一直到1975年蔣介石逝世之前，台灣在這段期間擬定過大大小小、各式各樣的反攻大陸軍事計畫。其中，最初擬定的計畫實際上是出自日本人之手，計畫名稱為「光計畫」，而策劃人是由舊帝國陸軍參謀們組成的軍事顧問團「白團」。筆者在2021年6月出版了有關「白團」的紀實書之文庫版《拯救蔣介石的帝國軍人 台灣軍事顧問團・白團的真相》（暫譯），在白團成員的陸軍軍人戶梶金次郎的日記裡，可以看到從1952年到1953年的這段期間，經常出現有關「光計畫」的描述。

10月22日 上午 光計畫研究會 要如何戰勝共產黨？ 不要讓問題焦點模糊化。

10月25日 上午 昨天和白（富田）、師（山本親雄）、范（本鄉健）、秦（中島）一同討論未來的方針。總之，在革命戰要憑一己之力，並且以武力戰為中心來研究一事上，大家達成共識。

11月1日 光計畫 完成了大部分 傍晚和白團長提到小型船的事，他非常高興。

1953年6月11日，「光計畫」進入最後的統整階段，要向蔣介石報告的日子終於到來。戶梶在日記上如此記載：

「從0930到1230，在第一講堂向總統說明光計畫。」

除了蔣介石總統以外，還有正副參謀總長也出席聆聽。戶梶也寫道：「自去年九月以來的研究，總算有個成果，可以鬆一口氣了，沒有遺憾」。那一晚，也舉辦了由富田直亮團長（白團首任領導者，化名白鴻亮）主辦的成員慰勞會。

蔣介石日記也提及「光計畫」報告會

蔣介石日記裡的敘述也是一致的。6月11日，在日記上簡短寫道：

「九時半到實踐學社（筆者註：白團設立的教育機構），聽取白鴻亮等對反攻大陸光字計畫」

但是，不管在蔣介石日記或是戶梶的日記，都沒有提及光計畫的細節。

從以下筆者公開入手的國防部機密文件，可以比較具體得知關於這個時候白團提出的光計畫。

光計畫分為甲・乙兩案，1953年5月23日，根據軍學研究會主任的彭孟緝向蔣介石提出的內容，分別設定為甲案是單獨反攻，乙案則是接受美軍等的援助進行反攻。

甲案是「利用突襲作戰，把福建省作為作戰基地，主力部隊往廣東方面挺進，佔領華南地區需要4－6個月的時間」，首要目標是從台灣沿岸各個港口以迅雷不及掩耳的速度，派遣多數的登陸部隊渡海上岸。

另一方面，乙案的出兵規模遠比甲案小，首先是花上1－2個月佔領一半的福建省，接下來是「為下一步作戰佈局準備」，設定了1－2個月的作戰期間。

不過，這裡的問題就出在「渡海難度」。不管是哪一種登陸作戰，運輸通常是必須克服的最大難關。同時在戰鬥激烈的登陸作戰中，兵力損失也往往容易增加，也是之所以在很多軍隊裡會組織精銳的「海軍陸戰隊」，專門負責高難度登陸作戰的原因。

Photo Credit: 光計畫甲案（台灣國防部文書） / nippon.com

渡海運輸的難題

相隔在中國福建省與台灣之間的台灣海峽，南北有380公里長，在地圖上看起來是狹長的水道，但即使是最窄處也有130公里，較寬的地方則有160公里。在執行登陸作戰的過程中，被敵方發現的風險性高，並且必須在中國大陸設立登陸後的補給基地。因此，反攻大陸需要派遣大規模的登陸部隊，至少要一口氣確保多個作戰據點，將福建省沿岸地區要塞化。

國防部的機密文件裡，如此寫道：

「台灣海峽之渡海輸送，除依輸送艦外，採用以小型船的分散疎開渡海方式，及大規模之空運，在三軍緊密統合下，於全作戰期間期能確保萬全，因此，空軍以擔任確保制空權之簡介護衛為主，海軍以擔任直接護衛為主，又對於大型船隻搭載地登陸地防空機關之配置，各處施設應確保輪替警備，使無遺憾。」

不過，在當時的國際局勢下，尤其是來自美國的壓力，這項光計畫遲遲無法付諸行動。雖然美國支持「反共」，並且協助強化台灣軍力，但是無意再度挑起可能引發第三次世界大戰的國共內戰爭端，因此一貫採取消極態度。比起「反攻大陸」，美國的真正目的是對「防衛台灣」的重視，也就是說蔣介石與美國處於同床異夢的狀態。

聯合公報也無法阻擋蔣介石的野心

1958年，蔣介石和美國國務卿杜勒斯（John Foster Dulles）發表了「聯合公報」，承諾不憑藉武力收復大陸，這被美方宣傳為成功壓制住熱衷於反攻大陸的蔣介石，也容易被誤會台灣也同意了這一點，但是根據最新的看法顯示，蔣介石根本沒有放棄反攻大陸的念頭，反而是暗地裡鍥而不捨地擬定作戰計畫。

之後也浮現了大大小小、各式各樣的計畫，後來卻又不了了之。包括五五〇四計畫、凱旋計畫、中興計畫、田單計畫等，這些計畫名稱均留下了紀錄。

其中，最具規模且統整性高的軍事作戰計畫，甚至差一步就要執行的，是61年開始積極籌措的國光計畫。

根據最近出版的五十嵐隆幸著作《反攻大陸與台灣 中華民國的統一構想和挫折》（暫譯）一書，中國因大躍進政策失敗引起了混亂，蔣介石把它視為反攻大陸的絕佳時機，所以在國防部設置「國光作業室」，擬定了國光計畫。當中，陸軍有20個軍團就要投入16軍團參與，非常具體，而台灣與澎湖諸島的防衛就要依靠美國幫忙。

但是，美國的甘迺迪（John F. Kennedy）政權雖然在表面上展現出協助蔣介石的態度，但是實際上是一貫維持著阻止發動戰爭的立場，甚至在63年讓台灣不得不放棄執行。

Photo Credit: 光計畫乙案（台灣國防部文書） / nippon.com

屢遭美國反對的反攻計畫

關於台灣要反攻大陸一事，蔣介石確實是認真的，也有差一步就要發動的時期。然而，屢屢遭到扮演「煞車器」的美國反對，以致前功盡棄。以防衛台灣為主要目標的美國，與想要光復大陸、重返榮耀的台灣，兩者的戰略目標完全不同的情況下，這樣的結果是可想而知的。

這樣一來，單獨反攻是唯一的方法，但是如何克服台灣海峽成為一大難關。台灣要獨自運送龐大兵力和物資渡海上岸困難重重，勢必需要美國的協助。得不到美國的支持，蔣介石也不敢恣意妄為，遲遲無法正式發動反攻計畫。

之後，1965年發生的小規模海戰（史稱「八六海戰」），台灣的海軍突撃隊被中國軍隊徹底擊沉，證明了台灣要憑一己之力實現反攻大陸根本是不可能的，蔣介石似乎也不得不認清這項事實。到了70年代，蔣介石的身體狀況欠佳，國光作業室也被裁撤，政策焦點轉移到國內的經濟發展，反攻大陸的夢想也變得越來越遙不可及。

從「攻勢作戰」到「攻守並進」的戰略轉變

其實，到了蔣介石的繼任者・蔣經國時代仍沒有放棄反攻大陸的想法，但是提出了「七分政治、三分軍事」的概念。這是中國大陸若發生政治崩壞，最終手段是發動軍事作戰的主張，從過去的「攻勢作戰」戰略轉變為「攻守並進」戰略，把重點切換成建設並且充實台灣這座「反攻基地」。

在那背後，美國一方面持續摸索著與共產中國共存的方式，而台灣也基於蔣經國對現狀的冷靜判斷，認為國軍撤退來台已經過20年之久，軍事實力已經不夠應付反攻大夢。關於這一點，五十嵐如此描述道：「『攻守並進』的戰略轉變是在維持『正統中國』的原則下，為了因應現實的嚴峻考驗而做的選擇。」

台灣海峽是中台兩岸關係的「防波堤」

繼蔣經國之後上任的李登輝總統，致力於推動民主化運動，在1990年代已經實質上放棄了反攻大陸。自此以來，台灣軍隊從反攻中國大陸的軍事行動改為防守台灣的防衛性質，時至今日。

相隔在台灣與大陸之間的台灣海峽，作為兩岸關係的「防波堤」，一面守護著台灣，免於來自大陸的侵犯，相反地，也牽制住蔣介石反攻大陸的勃勃野心。現在，中國軍隊針對台灣而進行的軍事威脅成為各方面熱烈討論的議題。然而，即使如此，想要全面佔領台灣，在作戰上的難度頗高，這個觀點在軍事專家之間依然根深蒂固。

最大理由就在於台灣海峽的存在，它讓台灣這座「絕海孤島」成為易於守衛，不易進攻的「不沉的航空母艦」。

本文經《nippon.com 繁體字》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航