【一圖看懂】2021台灣綜合零售＆電商產業趨勢地圖，誰是第一大通路？

零售各業態規模成長具有長期趨勢性，一旦出現轉折變化將帶來重大影響。台灣綜合零售通路過去20年來均以百貨產業規模居首，其次依序為超商、量販、超市等產業別。不過，在近10年電商產業高速成長及2020年後COVID-19疫情帶來的影響下，台灣綜合零售通路正歷經劇烈的產業地殼變動。

近年綜合零售通路地殼變動點包括：電商產業規模於2019及2020年相繼超越超市及量販產業，成為第三大綜合零售通路，並於2021年快速逼近因疫情而陷入衰退的百貨產業；其次，2020年超商產業規模首度超越百貨業，成為第一大綜合零售通路業態，而超市產業也在同年度首度超越量販業，使2020年成為綜合零售產業規模排名重新洗牌的特殊時點。

產業規模變化具有長期趨勢性及延續性特徵，為企業擬定長期策略與目標的重要評估要素。未來流通研究所提出「2021台灣綜合零售＆電商產業地殼變動」，分析近10年綜合零售與電商產業整體變化，並歸納重點發展方向做為參考基礎。

Photo Credit: 未來流通研究所

2019-2020電商產業超越超市與量販，成為台灣規模第三大綜合零售通路

台灣電商產業2010年營業規模僅新台幣1,021億，與綜合零售各次產業相較敬陪末座。

不過，近10年電商產業CAGR高達9.0%，其中3年成長幅度突破雙位數外，2020年成長表現更寫下16.1%的新高，帶動電商產業規模於2019及2020年陸續超越超市及量販業，成為規模第3大的綜合零售通路業別。不僅如此，2021年在疫情影響下，消費行為向線上轉移，使電商產業規模快速逼近百貨業，比較今（2021）年1-9月兩者產業規模可以看到，兩項產業營業總額僅相差117億，差距僅為同期電商產業規模的5.8%。

零售產業界限模糊化，多角化跨業布局成為企業共通性策略

進一步觀察台灣大型零售與電商集團過去10年布局策略，更能夠全面理解整體零售產業特色與產業版圖地貌。

全通路及OMO布局已成為全球零售產業主要發展趨勢，台灣零售與電商產業在大型企業集團的積極布局下，也逐步打破各類型零售業態及虛實通路間的界線。

例如，超商設立大型店及複合店，突破傳統小型門店SKU的界線，並導入生鮮、鮮食與低溫食品販售，使超商與超市產業銷售品類界線模糊化；而量販店則藉由開設中型社區店，精選簡化商品品類並縮短消費者購物里程，打破消費者對於量販及超市產業的認知界線。

此外，台灣前10大實體綜合零售企業已全數開設自有電商平台，同時搭配「線上訂購、門店取貨」以及門市宅配等多元便利物流方案，其中好市多及家樂福更已成為台灣月均流量前20大的綜合電商平台，大型實體零售企業已成功跨界線上電商銷售。

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跨業併購＆聯盟競合加劇，領頭企業規模與經營範疇快速擴張

台灣零售產業領頭企業近年積極應用極具優勢的規模經濟、整合能力與資本實力，成為零售產業跨業併購主體，也強化了零售產業強強合併、大者恆大現象，促使零售與電商產業領頭企業規模快速擴張。

例如2020年家樂福併購惠康百貨，若加計當年度惠康百貨營收，家樂福營收規模一舉由新台幣738億成長至874億，一躍成為台灣第四大零售企業。因此，做為台灣量販業市佔率第二高的通路企業，2021年家樂福釋股更成為整體零售產業關注焦點。

若由遠東集團收購，則遠東百貨、愛買（遠東企業）加計家樂福營收後將達1,317億，成為繼統一超商、全聯實業後台灣第三家營收超越千億量級的零售企業。若由本土電商龍頭業者momo（富邦媒）收購，則雙方營收合計將達1,410億，成為台灣首家營收突破千億的電商企業。若由目前集團持有40%家樂福股份的統一超商進行收購，則統一超商營收規模將大幅擴增至2,419億，不僅守住台灣零售業領導地位，更將成為第一家綜合零售營業規模超越2,000億元的巨型企業。

* 上述營收計算基礎均為2020年企業個體營收，不包含合併營收。

本文經未來流通研究所授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航