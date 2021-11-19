江青《念念》：我從投訴演變成控訴，希望亞裔不再做「啞」裔

文：江青

亞裔不再做「啞」裔

二○二一年二月中旬，終於排除萬難，由瑞典回到紐約，為的是探望九十九歲的母親，年初以來她身體欠妥兩次急診。不料在我探望她的前一晚又在浴室中摔斷了三根肋骨，疼痛難當。分離十七個月後的再聚有如隔世，不能擁抱只能相視微笑，一切盡在無言中。

之後，我每天去母親處陪她談家常，煮點可口易嚼的菜，又及時調整了用藥，一週後她的血壓開始回復正常，胃口也比先前好了，精氣神顯而易見的一天天進步。青霞跟我在微信中說何謂孝順？孝就會「順」！我想疫情中的孤寂，影響了一個人的精神和健康狀況，親情大概是最好的良藥。

我注意到紐約的蕭條：關門或零星星客人的餐館、歇業或冷清清的店舖、黑漆漆的辦公大樓、空蕩蕩的中國城、看到燈火熄滅的林肯中心像個黑洞，頓時我心中空了一大塊。眼前所見的「大蘋果」——紐約令人心碎！

疫情當前，無法跟朋友們見面，只能在電話中聊天，幾乎話題都在接種疫苗和亞裔的安全問題上。知情後，注意看媒體報導，才瞭解仇恨亞裔的火苗已經在全美國如火如荼的燃燒起。

回想起我在二○一九年九月寫過一篇〈投訴〉，起因是陪媽媽去老人中心用早餐時被人莫名其妙的羞辱了一番。節錄片段：

諾大的食堂幾乎客滿，意識到只有我們是亞洲人。 不遠的大桌只有一位男士在看報，於是走去問：「我們可以在這裡坐嗎？」他點頭。 我們邊用早餐邊談天。 半個小時後，男士突然問我：「妳是第一次來這裡嗎？」我點頭。 「下次妳如果再來，請不要跟我同桌！」 「有何不妥嗎？」 「你們嘰哩咕嚕說外國話，完全不懂得尊重人。」 「對不起！我剛剛從歐洲回來，跟媽媽很久沒有見了……」 打斷我：「你們是哪裡來的？」 「中國！」 「由中國來，就該回到中國去！」他大聲嚷，繼續說：「妳懂嗎？由哪裡來，就該回到哪裡去！」 「我來美國近五十年了，頭一次聽到這麼蠻不講理、豈有此理的話！」 「所以美國大選很重要……」說著他站起來，把餐盤弄得通通響，甩了椅子揚長而去。

結果我決定向老人中心辦公室投訴，促使我投訴的原因，是因為感到自從川普任總統以來，明顯感到對移民、難民、弱勢群體的欺壓，社會上白人至上、美國優先，諸如此類的口吻和現象，越趨嚴重。

投訴後我向負責人請教：「他所說『所以美國大選很重要』這句話什麼意思？」

「那再清楚不過了，他是川普的支持者，川普的移民政策妳是知道的，他在搞分裂。所以現在我們特別重視這種製造分裂、不尊重人權、扭曲人性的現象，絕不容忍姑且種族歧視的敗類，這些愚昧無知的人⋯⋯」負責人說得振振有辭、理直氣壯。

文章的最後一句：「我告訴負責人，在美國這是我第一次投訴，希望也是最後一次！」而不幸的是目前的現象於我的願望背道而馳，忍無可忍我從投訴演變成控訴！

二○二○年春天疫情開始後，疫情掀起的種族主義仇恨並不是源頭，這幾乎是美國歷史中固有的一部分。事態日趨嚴重的原因是民眾在美中激烈競爭的大前提下，敵意和嫉恨的情緒無可避免的加大，而前總統川普火上澆油，把這場疫情歸咎於「武漢病毒」、「功夫流感」。大選時此類不友好、詛咒性的字眼媒體上比比皆是，激起民眾對彼此的惡感升溫，政府之間的緊張關係到了劍拔弩張的程度。終於民眾不再收斂，把仇恨肆無忌憚的爆發出來。

在過去十幾個月中，對亞裔的仇恨犯罪越來越多的情況下，幾乎每天都能在媒体上看到亞裔被辱罵、被毆打，因此受傷甚至死亡的案件。拜登簽署了總統令要求停止歧視亞裔，並且講了重話：「這類暴行不符合美國價值觀，仇亞必須立即停止！」但隨著華盛頓與北京的關係日益惡化，香港、新疆的民主和人權問題引起的制裁戰更擴大延燒。

使人擔心的是疫情點著了火，怕疫情撲滅後，仇亞和暴力的怒火會繼續蔓延燃燒下去，已經打開了的仇亞的潘朵拉盒子恐怕一時半會兒關不上了。這幾天又看到了政府推出來新的舉措，旨在保護亞太裔安全，白宮辦公室與聯邦政府合作對抗對亞裔的暴行與偏見，司法部嚴打仇恨犯罪外，還撥款幫助受害者，並給針對預防和解決歧視作研究。措施：

設立「在線圖書架」（virtual bookshelf），提供多種資源介紹並表揚亞裔對美國的貢獻；指導國家科學基金會（National Science Foundation）投資關鍵研究，以防止和應對反亞裔仇外與偏見。

有關亞裔美國人遭攻擊和種族歧視的媒體報導氾濫，列舉報紙大標題：

Slap an Asian Challenge（搧亞裔耳光挑戰）煽動在公眾場合搧亞裔耳光 NBA發展聯盟，在球場上被運動員叫「COVID–19」（新冠病毒）

全美亞裔民眾膽戰心驚人人自危時，不料我也在光天化日之下碰到了類似的情況，上週在家附近無故被兩名非裔女孩明目張膽高罵髒話：「Fucking Chinese！」然後怪異挑釁似的咯咯大笑，我怕吃眼前虧只裝沒聽到，此類事情亞裔老者和女性是被當攻擊的箭靶。針對亞裔的仇恨犯罪升級之際，在場民眾鮮有人見義勇為挺身而出，以及執法人員袖手旁觀的冷漠態度，引發越來越多亞裔呈現恐懼或嚴重焦慮的心理問題，坦白的說我也屬其中一員。

就在前天，街道上一步之遙的距離，突然有人拿出了一個黑色的東西快速對準了我的臉，就在我失聲高叫之際，發現眼前反光，原來是相機鏡頭不是手槍。拍照的人轉身走了，而我驚魂未定，嚇得腿發軟、眼淚流了下來。

更痛心的是剛剛開始康復的年邁母親擔心我每天出入會遇到歹徒，天還沒黑就催促我趕快回家，回家後忘了報平安她也開始憂心忡忡，頻頻打電話查勤。我在紐約住了半世紀，非常習慣獨來獨往，從來沒有擔心過人身安全問題，但這一切，在無處不在的種族歧視、仇恨下，安全感喪失、自由平等的理想徹底幻滅。

二○二一年三月十六日美國亞特蘭大市發生槍擊案，襲擊「楊氏亞裔按摩店」，造成八人身亡，其中六名是亞裔女性。二十一歲的白人男子涉嫌作案。很明顯此次凶殺案針對的是亞裔女性，以及亞洲人在美國經營的企業。槍案引發全美怒火，亞裔醒悟過來不能再「啞」了，亞裔的沉默換來仇視的人更肆無忌憚的猖狂，必須挺身站出來反擊。

一般亞洲人做人低調，有把自己份內的事做好就行的習慣；遭受攻擊後不放心司法又害怕受報復，因此往往不敢報案，「忍氣吞聲、逆來順受」。但此路已經行不通了，反擊仇恨成了眼下的燃眉之急，必須向當前的仇亞浪潮怒吼：我們不是吞忍族、低頭沉默不是金、亞裔不再做「啞」裔！

江青提供。Photo Credit: 時報出版

「反仇恨亞裔暴力」示威活動開始在全美國串聯舉行，人們團結起來，紛紛譴責種族主義、仇外心態和暴力行徑，意識到必須站出來為自己與孩子發聲，為了下一代不用擔心走在街頭遭到攻擊和仇視，生活在恐懼中。

示威遊行時高舉著牌子：

#Stop Asian Hate（停止仇恨亞洲）

#Hate is a Virus（仇恨是病毒）

四月四日週日，是復活節也是中國清明節，「亞裔維權大聯盟」和美國「亞裔社團聯合總會」在紐約組織「停止仇恨、反歧視、捍衛亞裔權益」大型集會和遊行示威，亞裔維權意識逐漸覺醒，四百多個社團、數萬民眾報名參加。在曼哈頓富麗廣場（Foley Square）開始聚集，經過市政廳，穿過布碌崙大橋（Brooklyn Bridge），抵達布碌崙Cadman Plaza。一路之上男女老幼齊心合力高喊「不要仇恨，要行動！」「亞裔的故事就是美國的故事！」「永不言棄的亞裔不會再沉默！」集會中也呼籲聯邦政府將四月四日定為「反仇恨日」。

欣慰的是獲悉紐約亞裔成立民間巡邏隊保護社區，開始自救行動，其中「紐約安全步行」（Safe Walks NYC）目前有超過一千八百人志願參加，護送有需要的民眾到達他們想去的地點，而大多數志願者是年輕的一代，他們擁有雙語能力。顯示了人們在自發地認識到強化一己之力、自力更生、互愛互助的重要，年輕人的實際行動讓人看到了希望。

近來看到林書豪與嫂嫂派翠西亞，共同署名的投書文章，三月二十二日刊登在《時代雜誌（TIME）》網站。對體育運動我不熟悉，但讚賞哈佛小子林書豪在籃球場內外待人接物的智慧和謙虛作風，對基督教虔誠信仰，樂意傳播教義並熱衷公益，然而行事十分低調，是個有教養的年輕人。

可以想像林書豪一路以籃球運動員身分走來，在球場裡外受到的排擠打壓、語言霸凌、冷嘲熱諷的凌辱可想而知。直到目前，他仍然沒有指名道姓說出是哪位在自家球場上惡意呼他「新冠病毒」，猜想他心存厚道想給人留後路，也是基督教教旨中的「寬恕」灌輸給他的修養。

文章中，林書豪首先自白心聲：「後悔與遺憾林來瘋（Linsanity）時期沒為亞裔發聲，九年前當自己成為全球聚光燈的焦點，但心裡想的只有打籃球，沒有認識到，亞裔族群層層的心理創傷和一代代承受系統性不平等。」也談到：「過去這一年來，我們看到某些心中最恐懼的事情發生了，社會中，某些最醜陋的部分在活生生上演。面對這一切，需要勇氣。」

同時他自省：「九年後的『林來瘋』，傾聽批評、自我沉澱，也呼籲人們暫時放下自我，反思自己是否無意間也犯不把人當人看的錯誤？當知道有一群人出來訴說苦難、尋求同情心的時候，自己是否能夠停下來聆聽？他期盼無論是來自哪一個族群，彼此都能得到充分理解，知道自己是誰！」

林書豪的自省，讀後特別有感觸，也引發了我的反思，亞裔不再做「啞」裔固然重要，控訴之外，發生的問題應該提出來探討。美國族群分裂現象、社會中歧視問題，從歷史上基本就沒有解決，反觀中國人的種族歧視，尤其對黑人的鄙視不也是根深蒂固地存在嗎？

就舉例我親身的經歷：

上世紀七十年代初我在加州柏克萊大學教舞蹈，班上有位華裔女學生和黑人談戀愛，兩人都喜歡打太極拳。那時亞裔與黑人出雙入對的罕見，於是校園中的中國學生背後議論紛紛，結論是：他們在一起不要緊，要緊的是千萬不能生孩子，黑黃混血的孩子，皮膚會是發霉的巧克力色。

一九七八年秋天紐約「江青舞蹈團」受邀參加香港市政局舉辦的「亞洲藝術節」，舞團成員是小「聯合國」——亞、歐、非裔。Rico是非裔男舞者，黑的黝亮、少言寡語、十分敬業，與舞團其他人相處融洽。大家十分興奮要「遠征」演出，尤其大部分團員沒有出過美國國門。

演出前後我們在香港要待十天。不料還沒入劇場，Rico找我表示他要儘快離開香港，不能參加演出的原因是他受不了中國人的白眼和歧視。我只好盡量安撫他希望他以演出為重，隨後請Rico去了一家小館晚餐。不料餐館伙計不來招呼我們坐下，一臉不屑的神色，我只好自便找位置坐下。我要菜單時，伙計大言不慚高聲：「哎呀——妳現在怎麼變得這麼墮落？居然跟黑鬼在一起！」我不屑答腔。

Rico忙問：「他說什麼？」

「他說他以前是我的影迷。」

「哦——?!」

我如釋重負，快速點菜要伙計送上來好早點離開，看伙計上菜時一副不情願的模樣，我既氣又好笑。但不能說給Rico聽，以免他又要「罷演」。

華裔圈子在紐約，適婚年齡的人不少，但單身族群隊伍更龐大，親友認為我識多人廣，不止一次拜託我給兒或女介紹對象，大多數開出條件：首先不能是黑人，堅決不行！說得斬釘截鐵。

最近我看了個相關報導：大陸某地一女孩，曾經與非裔黑人談戀愛，分手後與中國男孩交往，並到談論婚嫁階段，結果男方意外得悉女方曾經與非裔同居，感到奇恥大辱，經過女方表白後才漸漸釋懷。不料，男方父母認為女方是不乾淨的女人，終於決定取消婚事。而女方父母認為女兒丟盡了祖宗的臉面，甚至要斷絕關係。

不禁要問：究竟愛情錯在哪裡？種族歧視的觀念才是特錯大誤！

再進一步想，中國人不但歧視黑人，也歧視其他有色人種，就是中國人之間，不同民族、區域的人，也會有互相歧視、瞧不起的現象，當然跟歷史、社會條件、階層、出身等等都有關係。這裡我暫且作「啞」，但希望有識之士，能夠關注並深入全面的挖掘，研究這個錯綜複雜，嚴肅、嚴重的課題。

美國除了原住民印第安人之外，其實全是由外來的移民組成。然而族群之間、黨派之間爭權奪利的情況實質性的存在；種族歧視問題惡性循環，長久以來沒有得到改善、解決。不再做「啞」裔是美國亞裔邁出去的一大步，通過此次美國在針對亞裔的種族主義甚囂塵上、令人震驚之時，需要所有人接受教訓團結起來，攜手並肩共勉。努力省思自身是不是對任何人都一視同仁？

認識自己是誰，然後認識他人的不同、並平心靜氣接受不同；公平、平等對待、接納任何與自己不同文化、族群、膚色的人。地球上的每個公民都需要居住在安全、安定、安樂、安康，可以安居樂業的地方。無論是誰、屬於哪個國籍、種族；無論膚色、文化、教育、貧富上的差距，我們都是生存在地球村中的「人」！

（二○二一年四月十日於紐約）

江青提供。Photo Credit: 時報出版

書籍介紹

本文摘錄自《念念》，時報出版

作者：江青

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寫人，寫故事，用文字追憶，

張毅、李名覺、傅聰、余英時、李行，心心念念——心不捨、念之情！

蔡瀾、周龍章、高行健、艾未未、夏陽……

那些曾經深刻的情感，一種生命的溫暖、光暈！

一個時代印記！

他們的成就與失落、歌哭與歡笑，

無不是一代菁英華人世界想像共同體的抽樣。

永遠沒有來不及的愛——張毅

就像他們在人生中始終崇尚的「仁」字的組合，人在一邊、而另外一邊是一上一下成了二，那豈不是人與人相處的哲學，這種帶有宗教意味的「仁」字，貫穿在他們日常生活中也貫穿在他們的作品中，成就彼此、彼此成就。他們用心血熬成了最美的琉璃藝術，用時間向世人證明了最美的不渝愛情！

揮手自茲去——送傅聰

聊天時唉聲嘆氣是傅聰一貫的情緒表達，他早已養成習慣，習以為常不自覺，他在人生的歷程中，憂心的事、在乎的人、承載的包袱、內疚的心結、家庭的巨變、追求的完美，都太沉重、太龐大、太繁多、太勞累……但有幸的是他對音樂的「愛」以及對愛的毫無保留地謙卑和奉獻，精神和理想上無止境的追索支撐了他的一生！

致敬舞台設計泰斗——李名覺

我熟悉李名覺創作，是因為那些年他為瑪莎・葛蘭姆舞蹈團（Martha Graham）、喬佛里芭蕾舞團（the Joffrey Ballet）、艾利舞蹈團（Alvin Ailey）設計了許多重要作品。此外，李名覺為雲門舞集設計了多部作品，其中包括我偏愛的林懷民一九九三年創作的屈原詩集《九歌》，舞蹈語彙有獨創性之外，令我讚嘆感動不已的舞台設計是台前的樂池中蓄滿了水，上面漂浮著荷花；《九歌》尾聲由近千支點燃的蠟燭匯成燭海流動著，大氣磅礡、寓意深長。

余思余念——悼余先生英時

中國傳統文化中的「人情」，余先生向來看得很重，雖然他在世界知識文化界德高望重，仍然帶著使命感的關懷文化、社會、時局，年輕學子去余家有如上廟堂，希望得到余先生指點。給我的印象他幾乎是有求必應，無論是流亡在外的知識人，或是來美國開會的兩岸三地學者前去拜訪，他家大門總是敞開著。有次我向余先生建議：出本專集，收羅他為他人出版寫的序和題簽，我看過不少篇余先生為學人和作家寫的序，可以感到他是認真對待，仔細看過後才下筆，為伸張正義、為弘揚文化，更多的是為需要他拔刀相助，不得不「仗義」為之。

念舊——緬懷李行導演

李行導演本人一直以「電影義工」自居，終生為電影奉獻。對台灣電影的貢獻與提攜後進，忘我的熱情有口皆碑；為兩岸電影的合作和交流奠下基石做了很多稱得上改變電影史的工作，創辦了「兩岸電影展」，去世前仍然擔任「兩岸電影交流委員會」主任委員；十三年來他親力親為不忘電影使命，在他的協調下「兩岸三地導演會」每年定期舉辦，成為兩岸三地電影人一個聚會交流的重要平台。

作者簡介

江青

一九四六年生於北京，十歲在上海小學畢業後，入北京舞蹈學校接受六年專業訓練。此後她的工作經驗是多方面的：演員、舞者、編舞、導演、舞美設計、寫作。

一九六三至一九七○年在香港、台灣從事電影，主演影片二十九部，並參與數部影片的編舞工作，於一九六七年獲台灣電影最佳女主角金馬獎。

一九七○年前往美國，開始接觸現代舞，一九七三年在紐約創立「江青舞蹈團」（至八五年），舞團和她的作品不斷地在世界各地巡演，並應邀參加國際性藝術活動。

一九八二至八四年應邀出任香港舞蹈團第一任藝術總監。

先後任教於美國加州柏克萊大學、紐約亨特大學、瑞典舞蹈學院以及北京舞蹈學院。

一九八五年移居瑞典，此後以自由編導身分在世界各地進行創作和獨舞演出，並經常擔任歌劇和話劇的編導工作。她的藝術生涯也開始向跨別類、多媒體、多元化發展。其舞台創作演出包括：紐約古根漢博物館、紐約大都會歌劇院、倫敦Old Vic劇場、瑞典皇家話劇院、維也納人民歌劇院、瑞士Bern城市劇場、柏林世界文化中心、北京國家大劇院歌劇廳、羅馬歌劇院等。

近二十年，作者勤於筆耕，創作多部舞台和電影劇本，其中《童年》獲一九九三年台灣優秀電影劇本獎。

出版著作：《江青的往時．往事．往思》、《藝壇拾片》、《故人故事》、《說愛蓮》、《回望》、《我歌我唱》、《食中作樂》、《舞文》。

現居瑞典、紐約。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九