歐元區的脆弱性：歐洲央行漂亮拯救「歐豬」後，卻變成「直升機父母」

要理解歐洲經濟，就必須理解歐盟經濟體的內在脆弱性。

歐元區為什麼這麼脆弱，尤其自從金融海嘯以後，就每天一副林黛玉缺鐵缺鈣，隨時要暈倒的樣子呢？這個其實和歐元區創立的背景有關係。

歐元區的本質，真的有滿足「最優貨幣區」條件嗎？

歐元區的理論基礎，來自於「最優貨幣區」理論。

蒙岱爾（Mundell，1961）提出的「最優貨幣區」（Optimum Currency Area，OCA）是否符合歐元區的現況，一直以來都是學術界爭論的焦點。尷尬的是，有些學者認為在歐元區當中，只有最核心的國家，也就是經濟體質最強壯的那些人中龍鳳（像是德國、法國、荷蘭、比利時、丹麥和奧地利）才有資格組成一個最優貨幣區（Bayoumi and Eichengreen，1997）。

至於義大利、西班牙、葡萄牙和希臘等天線寶寶，經濟學家苦笑搖搖頭，因為政治不正確，以下言論屏蔽五百字。

既然如此，那麼問題就出現了：歐元區是什麼？事實上，這個問題長期以來都屬於科幻小說的範疇。從概念上來說，並不能否認歐元區具有一些OCA的屬性，但這就像泡麵包裝上的貼心提示一樣：「本圖案僅供參考，實際內容參見實物。」

歐元區的問題，很大程度上就來自OCA與歐元區現況的不匹配。

因此，關於歐元區是不是OCA的答案其實很簡單：就兩個字，不是。

要成為OCA，是必須滿足幾項條件的。

第一，國家之間必須有著相似但多元的生產與出口結構，這被稱為凱南條件（Kenen criterion），由彼得凱南（Peter Kenen，1969）提出。

第二，這些國家的經濟體必須是開放的。它們之間必須存在大量的貿易與投資關係，這被稱為麥金農條件（McKinnon criterion），由羅納德麥金農（Ronald McKinnon，1969）提出。

再來，國家之間還要有著相似的GDP和收入結構。並且，蒙岱爾自己也提出，國家之間必須要有著勞工的移動自由（Mundell，1973），同時保持勞工成本的彈性。

最後，也是最重要的，國家之間必須要有著相同價值觀和目標，確保行動一致，不會出現網內互打免費，互相指責的情形。另外，最好各國之間的金融體系也能夠具有高度相似性。（J. Ingram，1969）

目前的學界共識是，歐元區根本不滿足上述條件。包括魯汶大學的教授Tom Verbeke和Filip Abraham都認為歐元區應該縮小。也因此，歐元區理所當然的為了自身的缺陷而吃了不少苦頭。

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歐豬國家借不到錢時，歐洲央行開啟了精彩表演

在金融海嘯發生之前，歐元區各國的國債連動性非常高，相關係數幾乎都在98%以上。這意味著各國的國債彼此之間被視為可替代的資產（Substitute），換句話說，理論上來講，在歐元區這個大框架之下，持有希臘國債的風險應該是和持有德國國債的風險相當的。

然而2008年的金融海嘯沖垮了這個預設的常態。各國的債券利差（Bond spread）開始擴大，投資人開始恐慌，資金開始從金融體質較差的國家外逃。

在資本大逃殺面前，南歐國家的借貸變得越來越困難。

2009年7月，當希臘的國債市場還相對健康時，面值100歐元的三年期國債報價為104.39歐元，收益率2.57%；短短一年的時間，希臘的國債就開始表演史詩級的高空跳水，到了2011年5月，國債的價格收在60.88歐元，收益率達到驚天地泣鬼神的24.28%。最慘的時候，2021年5月7日，希臘的十年期國債收益率達到了匪夷所思的38.12%，與德國的利差比太平洋還要寬。（姚大慶，2016）

這意味著，以希臘為首的一眾歐豬國家很快將無法在市場上借到錢。鑒於此，歐洲央行（European Central Bank，ECB）迅速出手，成為了所謂的「最終貸款人」（Lender of last resort），受命於敗軍之際，開始了它的精彩表演。

相比於現在，德國的十年期國債收益率在-0.1，其他各國的收益率也都保持在附近。荷蘭0.06，法國0.29，比利時0.25，西班牙稍微高一些來到0.65，義大利1.18，經濟事實上在逐漸回歸穩定，至少可以明顯的感覺到利差在收斂（Convergence），可不像當年的滔天洪水，哀鴻遍野。

這都是ECB一番操作後的畢業成品發表。

反觀捷克與匈牙利因為背後沒有ECB的保護，只能依靠自己的貨幣政策單打獨鬥。市場用腳投票，兩國的利差相比歐元區內部顯得相對巨大。捷克的收益率是2.69，利差達到276個基點；匈牙利更慘，收益率是3.97，利差是力拔山兮氣蓋世的407個基點。

拿起麥克風，向全世界表示「從今以後我就是需求曲線」

早在20世紀末，學術界就已經論證過「最終貸款人」的重要性（A. Shleifer and R. Vishny，1997）。歐元區的利差所以收斂，秘密就來自於ECB職能的轉變。

一開始ECB的任務主要是監督各國的央行，調控通貨膨脹，還有控制M2的數量。

但當歐債危機發生之後，ECB迅速的從裁判變球員，親自下場參與比賽。

面對內外交困的危局，歐盟的政治與金融圈的精英們在經過了艱苦的辯論後終於達成共識：破壞市場，我們有弱化歐元區的風險；然而摧毀市場，我們則會迎來一起完蛋的結局。無論如何，一拍大腿，歐豬五國必須救。

德拉吉（Mario Draghi）出面宣稱「將不顧一切的拯救歐元區」，為這場悲壯的計畫定下了基調。風蕭蕭兮易水寒，有什麼工具就用什麼吧，ECB出牌，使出大絕招「直接貨幣交易」（Outright Monetary Transactions，OMTs），硬是把市場風險交由歐元區的信譽消化了。

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不得不說OMT真的是一個毒辣的計畫。什麼是OMT？就是ECB直接承諾將要購買歐元區成員國的短期國債。聽說你們的信用已經慘烈到沒人願意買國債了是吧？沒關係，ECB老大哥拯救你。因為國債的利率與價格呈反比，當國債價格跌到谷底的時候，就意味著這些主權國家必須向市場承諾一個更高的利率，作為這些「勇士買家」的風險對沖（Risk Premium）。

這對國家來說是一個惡性循環：國家就已經窮到要賣機場賣小島了，如果借錢時還要支付更高的利息，那還不如選擇躺平等死。ECB很敏銳的捕捉到這個棘手的問題。

如果要保證歐元區的穩定，就必須先想辦法控制各國的國債利差；想要控制各國的國債利差，就必須先降低金融海嘯受災戶們的借貸成本。

ECB一出手，便知有沒有。當ECB堂而皇之的承諾將會為成員國「保底」，吸收它們滯銷的國債後，市場馬上嗨起來。因為ECB這麼做，等於拿著一個大喇叭向市場宣布：「經濟學最基本的自由市場供需曲線失效啦！從今以後我就是需求曲線！」，讓原本歐豬各國人見狗嫌的壁紙國債煥發新生，重新回到誘人可口的狀態。

2018年，鼻青臉腫的希臘好不容易才停止了為期八年的救助計劃，重返國際債券市場；2019年8月取消資本管制，9月時資本流動已經基本恢復；2020年1月才終於首次於危機後發行國債；而2021年增發35億歐元的十年期國債時，市場的認購情緒已經無限高漲，才開賣沒多久國債就被搶購一通。這就是ECB的神力。

阿拉丁神燈不是童話故事，ECB正是一盞阿拉丁神燈。

ECB基本上吸收了市場上所有的風險資產，而且經過它們的信譽加持後，歐豬國家的垃圾債一下子佛光滿面，變成天空中最亮的那顆星。

無條件購債的結果，卻也讓歐洲央行變成「直升機父母」

故事還沒完。為因應2020年的疫情，歐盟還啟動了緊急疫情資產購買計劃（Pandemic emergency purchase programme，PEPP），截至2021年10月底，已經花出去1.459兆歐元，每週的購債量在187億歐元左右。

ECB的大掃貨，讓這些原本應該爛在倒楣投資機構手裡的資產背後一下子多了整個歐盟經濟實力的支撐，變得價格堅挺，誘惑力十足。除此之外，金融機構手上的超額準備金更是達到誇張的3.57兆歐元，屬於歐元錢淹腳目的狀態。

而且歐盟的基準利率也不遑多讓：主要再融資利率（Main Refinancing Operations，MRO）維持在完美的0%；存款機制利率（Deposit Facility，DF）設定在-0.5%；邊際放款利率（Marginal Lending Facility，MLF）則是0.25%。

ECB基本上扮演著一個熱心王員外的角色，樂善好施的，來者不拒。不但把貸款成本壓到幾乎和海峽中線一樣不存在，更盡自己最大的努力在提供流動性（Liquidity）。

必須注意的是，PEPP的購債是沒有條件的。ECB無條件的買入各國的短期國債，無條件的拯救大家。這背後隱藏的危機值得深思。

如果今天父母笑瞇瞇的和孩子說：「無論你出了什麼事，我們都會盡最大的努力把你救出來。」對於壞小孩來說，他們馬上可以舉一反三：「所以無論我吸毒，還是酒駕，還是賣軍火，你們都會想辦法撈我對吧？」

這使得ECB成為了直升機父母。當ECB向市場承諾：「無論出了什麼事，我都會拯救歐元區」時，基本上就是在鼓勵投資人戴眼罩賭博，喝伏特加開車。反正不管出了什麼事，總會有人出來收拾殘局。

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歐元區最大的矛盾是，ECB並沒有成員國的財政權。根據歐盟的法律規章，ECB就是個管家（Article 127(1) TFEU），法蘭克福的主要工作就是穩定物價，但並不能干預各國的經濟發展。這意味著，只要有成員國願意胡鬧，把自己的經濟玩的一團糟，這個經濟惡果必須由所有成員國一起吞下，ECB一點辦法也沒有。

這就使得ECB的存在變得很弔詭。它永遠都只能等到出事後再來打掃現場，而不能從源頭阻止問題的產生。

為此，歐盟必須深化整合。用著名經濟學家格勞韋的話來說：「如果政治聯盟無法更進一步，那沒有歐元區就不會有未來，甚至沒有多少機會生存」（Paul De Grauwe，2008）。

只有讓歐盟擴大行政權力，從國家間主義（Intergovernmentalism）繼續向超主權主義（Supranationalism）加速狂奔，歐元區才有希望。因為只有如此，ECB才有可能用更強勢的態度約束各成員國的財政紀律。

不過，歐元區內是還是有「家法」的

要加入歐元區，首先，政府開支不可以超過GDP的3%；第二，國債規模不可以超過GDP的60%；最後，通貨膨脹率不可以超過三個最佳成員國的1.5%。要是做不到這幾點，想加入歐元區，門都沒有。

但小小八卦一下，就這些條件，成員國也沒成功遵守過幾次。希臘最幽默，它之所以能夠加入歐元區，單純是因為找了號稱金融界小霸王的高盛（Goldman Sachs）幫忙作假帳。不得不說高盛的業務水平真高，希臘作弊的醜聞一直到金融危機爆發後才被抖出來。

不過，也有學者對於歐盟的家法《穩定與增長公約》感到嗤之以鼻。為什麼國債規模的限制是60%？沒有人知道。為什麼政府開支不可以超過GDP的3%？為什麼不是2.95%？不是5%？也沒有人知道，可能是巷口算命攤算出來的。這不過是德國出於對通貨膨脹的恐懼所憑空想出的數字。許多學者認為這限制了歐洲經濟的發展，讓歐元區不但先天發育不全，還經過後天努力變得更一瘸一拐，行動遲緩，顏面神經失調了。

歐元區應該要讓財政手段變得更靈活多變，來調整各國之間的收支問題，才有可能慢慢達到OCA所設想的條件。想當然爾，會這麼說的經濟學家只可能來自新凱因斯主義，他們是大名鼎鼎的約瑟夫史蒂格里茲（Joseph Eugene Stiglitz，2016）還有保羅•克魯格曼（Paul Krugman，2011）。

鑒於歐元區根本不是OCA的事實，歐元區內的經濟是很不穩定的。為此，歐盟在新的財政刺激大禮包The Next Generation EU（NGEU）裡開始嘗試新玩法，「歐盟債」這個概念開始出現，而不是單純的希臘國債、義大利國債、還是西班牙國債了。歐盟再次使出偷雞摸狗整合術。

在危機面前，幾乎不會有人在這個節骨眼和紓困資金過不去，這是歐盟嘗試擴張權力的一個明顯例子。

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總的來說，歐元區有兩大問題：

第一，歐元區從來就不是OCA，卻使用著OCA的架構。不能說是沐猴而冠吧，至少也是趕著投胎。若要改善，要麼有些成員國必須退出，要麼就得調整當初歐元針對OCA的政策設計。

第二，歐元區完全依賴ECB的信用。市場和投資人的膽子被養的太肥了，ECB早已把市場「寵壞」。而如果ECB一定要當最終借款人，就一定要把各國的財政權收歸己有，這是ECB現在還沒有辦法做到的。ECB只有貨幣權，並不具備財政權。

這是歐盟和歐元區未來必須面對的主要問題。如果找不到答案，那就不是OCA，是OHCA了（到院前死亡，Out-of-hospital cardiac arrest）。

沿著這條邏輯，看歐盟執委會（European Commission）決策時，理解起來就會更輕鬆一些。他們怎麼分配預算、為什麼疫情時要推出這麼多花樣百出的紓困計畫、甚至為什麼要這麼積極的解決各國的財政危機，都與這兩個核心問題相關。

畢竟傻孩子，等我把你的財政問題解決了，你的財政權也就是我的了。

歐盟的征途是星辰大海。歐盟杯酒釋財權的故事，未完待續。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航