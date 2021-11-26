除了NFT慈善拍賣與資料上鏈，區塊鏈的「社會影響力」還有很多可能性

區塊鏈技術日新月異，俗話說幣圈一日人間一年（或十年？），自從比特幣問世以來，短短十多年，已經吸收了人類幾百年金融史的精華，從單純的交易的功能，到更為複雜的股權／債權，衍生商品，以及那些傳統金融花了想當長時間才發展出來的機制，如量化交易，保證金交易，質押，開槓桿，做多與做空等操作，在區塊鏈上，通通已被「實驗」過了一遍。

這之中，有些只是一時的噱頭（如代幣發行ICO），有些直接被法規給綁死（如證券代幣STO），但也有些，卻持續成長，並隨著技術的推陳出新，以不同的商業模式吸引大眾的目光。

技術創新能夠引導經濟與商業的發展，而商業的目的自然是要賺錢，但在盈利之外，近年來興起無論是企業社會責任還是ESG標準，都揭示了企業與新創公司，在賺取合理利潤的同時，也可以兼顧社會公益，又或說得更明確一些，能夠再創新科技與商業模式的應用之下，落實聯合國17項永續發展目標（SDGs）。

行善致富，doing good by doing well，這聽起來很酷，以區塊鏈技術來說，它的本質是創造一個去中心化的環境，去除掉中間機構的壟斷與剝削後，從理論上來講，是可以讓事物本身的價值，公平的分享給所有這個系統中的參與者。當然，這裡所謂的事物，必須是要能以數位化形式呈現，例如交易的流程，數據傳遞與儲存，資產的驗證，或是其他能結合線上與線下的商業模式。

有了區塊鏈作為底層技術的參與其中，雖非必要，但確實有助於我們從移動式互聯網，走向智能互聯網的時代，並實現更廣泛利害關係人導向的資訊社會。2021年下半年紅起來的「元宇宙」（metaverse），多少也有點搭上這股風潮的味道。

不過，雖兩者的概念可以整合，但畢竟元宇宙跟區塊鏈還是兩個不同的概念，且都還處於相當早期的階段，離大規模商用尚待發展。回到創造影響力的討論上，究竟科技能帶來什麼樣的改變？

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聯合國已經開始進行「資料上鏈」的試點

區塊鏈大家已經不陌生，而所謂NFT，也叫非同質化代幣（non-fungible token），可以視作在數位世界中，特定權利義務的認證。這裡的權利義務，可以很單純的是身份/真實性驗證，也可以是所有權，使用權，乃至受益權等。

我們撇開稍微複雜的智能合約與協議不談，根本上，NFT與傳統大家熟知的比特幣，以太坊不同之處在於，前者具備唯一的特性，所以更適合作為某些具有價值的東西，無論他在實體世界中存續還是本就以虛擬的方式被創造出來，獨一無二的數位識別。聽起來有點繞口，但其實套用實際案例就不難理解了——例如一幅實體的畫作，或是電腦上的JPG／GIF檔案，都可以利用區塊鏈科技，賦予NFT的元素，進而產生不同的商業應用。

雖說到底有沒有這個必要，亦或是否NFT的導入，對改善交易效率，優化既有流程，能起到關鍵的助益，實屬見仁見智，也尚需更多實驗性質的項目，不斷嘗試並修正，或許才能找到真正有意義，且能大規模普及化的商業模式。

說起實驗性質，區塊鏈確實已經在不少地方有點成績，NFT也因為正趕在風頭上，逐漸在包含藝術等領域，出現一些有趣的應用。聯合國早在2017年底，就已經著手設計用分布式帳本技術，來登記難民身份（UNHCR的案子），以及利用區塊鏈不可篡改的特性，協助聯合國兒童基金會（UNICEF）管理部分的捐款，並讓金流紀錄可以上鏈追蹤。

此外，也透過試點計劃，整合糧食及農業組織（FAO），選定巴西，泰國，義大利，肯亞四個地方（一洲一個），整合區塊鏈技術與農糧產銷履歷，試圖降低食物產儲運銷過程中的耗損與浪費，並讓完整的資訊可被更好的共享，如此促成永續發展與社會影響力的具體實踐。

不過，以上也都還只是試驗性質的專案，在與傳統中心化運算與資料儲存的方式相比，區塊鏈雖開啟了一個新的可能，卻不見得在交易複雜度，成本，資安，甚至使用便捷度等方面，更具備優勢，至少就現況來看，還有很大的進步空間。

NFT慈善除了拍賣捐款外，也在嘗試不同的可能性

另一方面，根據市場調查，慈善藝術與區塊鏈的結合正在逐步獲得更多的關注，例如2021年討論度相當高的NFT作品之一：推特創辦人Jack Dorsey以290萬美元的價格將他的第一條推文作為NFT出售，並將拍賣所得款項，全數捐贈給GiveDirectly——一家慈善機構，主要協助在疫情期間，受到影響的非洲家庭提供急難救助金。

這樣的案例，確實在社會影響力方面做出貢獻，你仍然可以批評這根本用不著NFT與區塊鏈，傳統的做法不也可以募集善款，捐助給NGO／NPO嗎。然而，我們無須對新的技術太過苛刻，很多我們如今習以為常的事物，例如信用卡和電子郵件，在上個世紀中剛提出雛形，小規模進行試點的時候，也被主流輿論譏笑為不可行且無用，時至今日，當代社會中大部分的人，幾乎每天都要用到。

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NFT與市場的結合，也進一步啟發不少創作者，藝術展館，博物館等，開始嘗試使用區塊鏈技術，於虛擬的平台上展出，或拍賣他們的作品（這裡與其說有元宇宙的意味，倒不如說是虛擬實境更為貼切一些），讓藝術與作品的呈現有了嶄新的方式，甚至在所有權／使用權碎化（拿房產做比喻，就好比多個所有權人共同持有一間房產）等，都可以玩出新花樣，增加資產的流通性，以及降低持有與交易的門檻。

除了直接使用區塊鏈技術，整合到永續議題的專案之外，NFT本身不僅可以與慈善目的結合，也能換個方式，協助推動SDG的各項目標，諸如關懷弱勢，減少碳排放，促進公平與正義等。我們把焦點轉回台灣，10月份由好事交易所（Good Point Exchange）發起的「公民群募，為地球種下1萬棵樹」活動，透過訂閱制與視覺畫呈現的設計，也將每筆植樹證明直接上到區塊鏈上。

此外，更是聚集一群新銳藝術家與創作者，提供作品並予以NFT化，拍賣所得全部捐給「公民森林永續行動」，並期待能吸引更多的價值創造者，加入永續行動。

區塊鏈與新興科技在社會影響力的角色，還有很大的發展空間

我們有理由相信，NFT或區塊鏈並不會是達成碳中和，拯救貧窮或提升平權的最終解決方案，因為要能做出改變，需要的仍是商業模式本身具備社會影響力（social impact）。

同時，我們也不可否認，區塊鏈及其衍伸應用，的確可以作為工具，無論是在募資與資產管理，或是讓各種「紀錄」（例如碳排，碳匯，綠電等）更為透明且可證，以及因為去中心化應用的普及，能夠讓分散式民主制度落實在各個組織層級（例如DAO），凡此種種，哪怕段期內還看不出太大的區別，但假以時日，某些成效勢必會隨時間發酵。

撰寫這篇文章的時候，正逢召開氣候變遷高峰會COP26，各國領袖齊聚英國格拉斯哥，討論2050年淨零碳排的重大議題。在會場周邊，不乏看到許多環保團體，NGO界的朋友，以各種形式表達對環境永續的想法，以及希望更多人可以承諾，對下一代負起責任。

藝術與藝文創作絕對是其中一種極具影響力的表達形式，它不僅紀錄了一個時代的起承轉合，也有機會喚起一定的輿論與討論。我們且看區塊鏈與新興科技，究竟能夠在之中，可以扮演什麼樣的角色吧。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航