中國的駕照考試非常繁瑣，好不容易考到駕照卻只會開教練的那台車

開車已經是現代人必備技能之一，考駕照越來越普遍，流程也趨於成熟。但在中國考駕照過程其實非常繁瑣，我至今記得我曾經考駕照遇到多少麻煩事。因為我是樂山戶口卻在成都考駕照，所以必須先辦理成都的暫住證，要麼需要工作單位開證明，要麼需要房東開證明，然後去住房附近的派出所辦理。

拿到暫住證報考駕校以後，考試時間也很難約，幾年前在我駕考的時候，個人只能通過駕校預約，一切必須拜託教練幫忙。因為中國的駕考程序複雜、需要很大場地，駕考場地就會設在城市邊緣很遠的地區，所以考試當天通常很早就要出發到考場，條件不好的考場還要提前去場地附近的旅店住一晚，場地周圍人煙稀少連飯店都沒有，還必須自帶乾糧和水。

中國的駕考分為三個科目，科目一為理論考試，100道選擇題，得分超過90分才算合格。科目二是場地考試，考員獨自駕駛考試車在場地裡操作，內容包括坡上起步、直角轉彎、S型曲線、側方位停車和倒車入庫等。現在這項考試全程電子化，不管是壓線、熄火，都通過車上的機器來檢測。100分的滿分需要80分才能過關，坡上起步熄火、停車壓線都會導致直接零分，考試可謂十分嚴格。

科目三分為兩個部分，第一部分是開車上路，考試時會有考官坐在副座上發佈指令，包括打開信號燈、雨刮器，隨時左轉右轉等，總之就是讓考官看看考員是否具備開車上路的能力。科目三第二部分又是一次理論考試，為了好區分，很多人也喜歡稱最後一次理論考試為科目四。這次難度加大，從上千題庫中選擇50道多選題，一題兩分，90分及格。

每一項考試在當天都有兩次考試機會，如果兩次都不及格則需要另約時間再戰。每次補考根據科目不同，需要另外繳付70至230元人民幣的考試費。科目二、三只有五次考試機會，如果五次機會都考完還沒通過，則前面的科目成績作廢，從頭再來。而科目一和四不限考試次數，可以交錢補考到通過為止。

因為考試要求實在嚴格，所以考場都可以報名參加自費的「模擬測試」。所謂「模擬測試」，就是在考試當天提前到考場，由考場教練帶你在場地試開。因為中國考駕照都是場地統一提供考試車輛，所以模擬考一是可以提前熟悉車型，二是教練會親自指點一些「必過技巧」。

所謂「必過技巧」，就是提前看好考場的特定坐標，比如側方停車時，車前雨刮器對準某個坐標點時就立即轉動方向盤，這樣就能保證停好車、不壓線。這樣的模擬考試對於考試特別有用，一旦離開場地、更換車輛，真正要開車上路時卻毫無幫助。

曾經有一個關於中國駕考的笑話，有一個學員考到駕照後，打電話給教練，說想要買教練的車。教練好奇問為什麼。學員吞吞吐吐地說，學車時一直用教練的車練習，考試時也是同款車輛，現在除了教練的車，其他什麼都不會開。

這雖然是笑話，也是源於生活的真實笑話。

中國的小轎車駕照類型分為C1和C2，C1用於手動擋和自動擋小轎車，C2只用於自動擋車輛。雖然現在自動擋車輛已經很普及，但是駕校的車輛還是以手動擋車輛為主，所以大部分人以此練習，考完駕照後，卻發現自己家的車都是自動擋，一時間還有點不會開。

拿到駕照後，也不是從此高枕無憂了。中國的駕照會有初始12分，作為一年的分數。這一年中如果有違規就會根據情況扣分，不僅是超速、闖紅燈這類嚴重錯誤，在到處都是天眼的中國，開車時變道時不小心壓倒地上的黃白線，被拍下來也會收到罰款單。如果不到一年分數就扣完，則會暫停駕照，重新學習交通規則才能恢復。

另一邊，很多人到了年底發現自己今年還剩了很多分，就會去賣分，也就是替其他分數不夠用的人處理交通扣分，一分可以賣200到300人民幣，可謂是很好賺。不過近幾年為了禁止賣分，開始要求每輛車綁定一定數目的駕照，只能從所綁定的駕照上扣分。

交通安全一向是重中之重，違反交通規則的行為在任何一個國家都會受到處罰和罰款，中國政府用嚴苛的交通規則能夠維持安全固然是最好。不過，在駕考方面，流程若能更加簡化，考試內容更加貼近真實駕駛體驗，不要再出現考得到駕照卻不會開車的窘況就更好了。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航