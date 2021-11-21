膽固醇過高都是吃蛋惹的禍？破除數值迷思和教你如何遠離高血脂

文：鄭崇佑（吉安醫院醫療副院長／吉安醫院家醫科主治醫師）

雞蛋是我們日常中常使用的食材，不只在料理上能有許多變化，營養價值也很高。然而，當我們看到醫院檢查報告上顯示膽固醇過高的時候，大家第一時間便會聯想到「是吃不是吃蛋黃引起的？」，因此吃蛋的時候還會特別把蛋黃挑掉只吃蛋白。然而，單只是雞蛋真的會造成我們膽固醇過高嗎？膽固醇過高又會對我們身體造成什麼影響？

首先，我們要先了解什麼是膽固醇以及建立起判讀膽固醇數值的概念。

膽固醇是什麼？數值過高的話，當心罹患心血冠疾病及增加中風風險！

膽固醇大部分由肝臟製造，除了是組成細胞膜的主要成分，同時也是用於製造重要激素和維生素不可或缺的物質，因此在維持我們身體機能上扮演著重要角色。然而，當膽固醇含量過高的時候，會在血管內形成斑塊（plaque），一旦長期堆積就會造成動脈粥樣硬化（atherosclerosis），也會因為這些在血管內壁形成的膽固醇斑塊導致血管變窄，造成冠心病，因而增加心臟病發作和中風的風險。所以雖然身體需要一定份量的膽固醇，然而過高就會對我們的身體造成負面影響，因此，定期檢查膽固醇的數值十分重要。

膽固醇的分類與數值

膽固醇的分類可分為低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）及高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）兩種。一般而言，我們會視低密度脂蛋白膽固醇為壞的膽固醇，因為它黏稠性高，會附著在血管壁上，導致動脈硬化產生。而高密度脂蛋白膽固醇則是好的膽固醇，它會將膽固醇從週邊組織輸送到肝臟代謝。也就是說，低密度膽固醇是會造成血管硬化的元兇，而高密度膽固醇則是在我們的身體扮演清道夫的角色。

那麼膽固醇的標準值為何？一般來說，當我們的總膽固醇超過240mg/dl，便屬於膽固醇過高，尤其如果低密度脂蛋白膽固醇在160mg/dl以上或高密度脂蛋白膽固醇在40mg/dl以下時，就要特別注意。再做進一步的診治。

比起飲食中膽固醇的攝取，遺傳、缺乏運動及大量菸酒才是膽固醇過高的元凶

那麼，到底「膽固醇過高」是不是吃太多蛋黃引起的？其實，人體的膽固醇只有三分之一是來自於飲食，大部分都是由身體自行合成的。而食物中主要使膽固醇合成的則是飽和脂肪和反式脂肪，這些成分是來自於像是豬油、奶油、油炸食物及甜點等等。一般人每天食用的膽固醇上限為300毫克，而一顆雞蛋的膽固醇含量則約為260毫克，因此比起來我們更需要注意的是少吃含酥油糕點、內臟和用過多油炸的食物。

除了飲食之外，其實基因遺傳才是造成膽固醇容易過高的最大主因，同時也和我們後天的生活習慣息息相關。所以，別再視雞蛋為膽固醇過高的元兇，而放棄了這個能夠幫助我們獲得豐富營養來源的食物。

遠離高血脂：飲食改善、養成運動習慣

雖說家族基因遺傳，對膽固醇過高的影響甚大，然而，若是養成良好的生活習慣及改善我們的飲食選擇，仍是減少發病機率及惡化的不二法門。

1. 少吃含飽和脂肪酸、多攝取含單元不飽和脂肪酸

以植物油取代動物性油脂、白肉取代紅肉，另外鮭魚鯖魚等魚類也可以幫助我們補充omega-3脂肪酸。

2. 多補充膳食纖維

像是五穀類的紅藜和燕麥、奇亞子、豆類、葉菜類蔬菜，都是很好的選擇，同時也能促進腸胃蠕動。要注意的是每日建議攝取25-35毫克的膳食纖維，不宜過量。

3. 多運動

藉由耐力性的運動像是有氧，可以促進血液循環，藉此讓血脂化為能量消耗，達到降低膽固醇的效果。

4. 戒菸

抽菸除了會讓血管硬化形成斑塊，也會讓高密度膽固醇降低，而且戒菸除了可以改善膽固醇，也能降低發生心血管疾病的機率。

5. 少喝酒

酒精的熱量很高，並會轉為脂肪儲存，適量的飲酒能夠避免造成高血脂。

6. 放鬆心情

當壓力過高的時候會分泌壓力荷爾蒙，它會刺激三酸甘油脂，因此避免過度壓力也能防止膽固醇的形成。

已經被檢查出膽固醇過高了，那是不是就要吃藥？聽說開始吃藥就要一直吃下去？

一般治療膽固醇過高，是使用口服藥物治療。其中最常見的就是史他汀（Statins）類藥物，它是一種HMG-CoA還原酶抑制劑，能夠達到降低血中膽固醇含量的效果。要降膽固醇並非短期用藥就有效，需要長期的控制得以改善。

若是已經吃藥控制到標準值，則可以和醫師討論是否要調整劑量或服用的頻率。一定要切記不要自行停藥，避免停藥後血脂又回到異常值，並且也要繼續定期追蹤，以維護身體健康。

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航