《為何家會傷人》：每個人至少要經歷兩次「誕生」，第一次是從媽媽的子宮，第二次是戀愛

文： 武志紅

每個人至少要經歷兩次「誕生」。

第一次是從媽媽的子宮裡出生。子宮是嬰兒完美的居所，離開這個居所，是一個痛苦的分離過程。但這個痛苦卻換來了一個新生命。

第二次是戀愛。我們一生中會與許許多多人建立許許多多種關係，但戀愛是我們生命中能自主建立的最親密的關係。若論親密度，親子關係一點也不比戀愛關係遜色。

但是，親子關係是天賜的，好父母也罷，壞父母也罷，我們沒法選擇，只能接受，而戀愛關係卻是我們自己選擇的。

尋找理想父母的戀愛關係

「正是因為可以選擇，我們的人生才有了意義。」心理諮商師榮偉玲說；「戀愛是一種特殊的選擇。其實，我們無意識中都將戀愛當作了治療，目的是為了修正我們童年的錯誤。其表現就是，戀人多數時候都是我們選中的理想父母。現實父母或多或少讓我們不滿意，我們心中都藏著一個理想父母的原型，它是我們選擇戀人的基石。」

如果治療獲得成功，不僅童年的錯誤得以修復，我們還會真正成為一個有獨立人格的人，這是人格成長最重要的一步，也是與家分離的最後一步。

「戀愛，其主要意義不是讓我們找到一個能黏一輩子的伴侶，而是讓我們真正明白自己是一個獨立的人，伴侶是另外一個和自己一樣獨立、一樣重要的人。並且，我們還深深地懂得，這兩個相互獨立的人，又能無比親密地相處。」

戀愛關係，是童年經驗的復刻

「戀愛是親子關係的複製。」榮偉玲說，「如果童年幸福，我們更可能複製幸福，如果童年痛苦，我們更可能複製痛苦。」

當然，戀愛不是對親子關係的簡單複製。實際上，我們不會簡單地按照現實父母的原型去尋找戀人，我們其實是按照理想父母的原型去尋找戀人。

理想父母都有一個特點：能給予我們無條件的愛。我們自己需要這種無條件的愛，我們也知道戀人需要這種無條件的愛。所以，在戀愛前期，我們會積極地給予對方無條件的愛，或者用直白的方法，或者用狡猾的方法，總之都會讓對方感覺到：不論你做什麼，我都會一如既往地愛你，我的愛是沒有條件的。

獲得了足夠且無條件的愛之後，我們會變成孩子，戀人也會變成孩子，我們一起退行到童年。這時，我們互為對方的理想父母，又互為對方的孩子。這是戀愛的關鍵期，這個階段決定了我們是重複童年的錯誤，還是修正童年的錯誤。

戀愛不只是兩人現在的舞蹈，也是兩個家庭過去的舞蹈，因為我們的舞步是在童年時期學會的。

案例：我們經常重複著童年的錯誤

岳東（化名）是某電視台有名的花花公子，年過三十四歲的他，不知換了多少個女朋友。在二○一二年的最後一天，他陷入了崩潰狀態。他想起了初戀女友阿靜，有一種說不出的感覺觸動了他，他關上門、拔掉電話、關上手機，從早上一直哭到晚上。

這一天對他有很重要的意義，十年前的這一天阿靜（化名）離開他。從十九歲開始談戀愛，他們兩人一直相愛了五年，最後阿靜因為受不了岳東的挑剔而離開了他。

此後，英俊的岳東開始了他的風流史，到現在已記不清有過多少女友了。「誰都比阿靜漂亮，誰都比她學歷高、能幹、收入高。」岳東常對朋友們說，「你們別誤會，我常提到她，並不是在乎她，我要感謝她主動離開我，讓我現在過得這麼精彩。」

不僅這麼說，岳東自己一開始也是這麼想的，因為阿靜與他後來的女友們相比，的確算不上優秀。只是在二○一二年十二月三十一日那個晚上，他忽然夢到了和阿靜相處的日子。等凌晨從夢裡醒來時，岳東發現自己已泣不成聲。

她發誓要化解他心中的傷痛

他清晰地記得剛認識阿靜的那段日子。當時，十九歲的他剛上大一，在一所綜合性大學讀中文系，是系裡有名的「帥哥＋才子」，一次在與另外一個學校共同聯誼活動時認識了阿靜。阿靜不算漂亮，但很耐看，人很文靜，而且善解人意，岳東很喜歡去她的學校和她聊天。聊天的內容主要是半開玩笑的倒苦水。

岳東六歲時爸爸因病去世，十六歲時媽媽出車禍去世。他不留戀爸爸，因為爸爸在他心目中是一個「無能的暴君，自己沒本事，就愛拿我出氣」。他也不懷念媽媽，因為自爸爸去世後，她一直不斷地換男朋友，而且每一任男朋友似乎都比兒子更重要，她出車禍時，也是在去見男朋友的路上。「誰都不愛我，所以我只能靠自己。」他經常這樣對阿靜說。

岳東不僅才華橫溢，也頗有生意頭腦，早在高中時，就南下廣東從事販售電器的工作，賺了幾筆小錢，養活自己不成問題。

阿靜愛上了岳東。一九九七年十二月三十一日中午，她帶著麵皮、餃子餡和自己親手做的幾樣菜去岳東簡陋的家，和他一起包餃子過了這一年的最後一天。晚上，「一生中第一次感受到家的溫暖」的岳東懇求阿靜做他的女朋友，阿靜幸福地流著眼淚答應了，她發誓要好好照顧岳東，化解他心中的傷痛。

阿靜是這樣做的，在長達五年的戀愛中，她無微不至地照顧岳東。她很傳統，但當知道岳東晚上常做噩夢後，她主動要求和岳東住一起。此後，岳東很快胖起來，半年後，身高一百八十公分的他，體重從原來的六十公斤增加到了七十五公斤。細心的阿靜還把他的家收拾得乾淨溫馨，他冰冷的家終於有了生氣，岳東常對阿靜開玩笑說：「我現在終於知道什麼是蓬蓽生輝了，你讓我這個破家的每一個角落都有了光。」

你媽媽欠你，但我不欠你

但是，相處近一年後，岳東對阿靜變得越來越挑剔，而他自己也變得越來越邋遢。

原本他經常和阿靜一起做家務，但現在全成了阿靜一個人的事情。相處近兩年後，他對阿靜的挑剔變成了嘲諷。三年後，嘲諷變成了惡言惡語的攻擊，他將自己在文學上的才華用來侮辱阿靜，嘲笑她笨、難看、土氣。總之，他能敏銳地捕捉到阿靜的每一個缺點，然後加以無情的嘲諷。他對阿靜與其他男性的交往也非常敏感，經常跟蹤阿靜，那些與阿靜交往比較多的男同學，無一例外都遭到了他的仇視。

一開始，阿靜一直忍耐。到了最後兩年，她實在受不了了，幾次提出分手，但經不住岳東的懇求，又和他復合。直到二○○二年十二月三十一日，阿靜準備好和五年前一模一樣的餃子和菜，沈默不語地和岳東吃完「年夜飯」後，最後一次說了分手。岳東懂得她這一次的堅決，沒有糾纏，讓她離開了。

此後，他們再沒有聯繫過，岳東只是從朋友口裡知道，阿靜結婚了，生了個女兒，老公是一名碩士，長得普通，能力一般，但很愛阿靜。而岳東則開始了自己的風流史，他每三、四個月換一次女朋友，而上過床的女人更是不知有多少。

「她們每一個都比阿靜強，都比她漂亮。」岳東說。但是，他對女人卻越來越討厭，他說女人無一例外都是勢利眼，「女人都是靠男人養活，都不知廉恥，你見過有像男人一樣工作賣力又講義氣的女人嗎？」

但是，岳東內心深處知道，起碼有一個例外，那就是阿靜。在長達十年的日子裡，他幾乎從來沒有夢見過阿靜，但就在那天晚上，他夢見阿靜第一次拎著一個籃子，帶著那一堆熱氣騰騰的飯盒來到他家時的情景，只是阿靜走的時候卻變成了二○○二年十二月三十一日和他決絕分手時的樣子，她平靜地對他說：「你媽媽欠你太多，但我什麼都不欠你的。我喜歡你，仍然愛你。

我知道你想找一個理想的媽媽，我也試著去扮演這個角色。我盡力了，但是抱歉，我做不到。」

說完這句話，她轉身離去，夢中的情形和當時一模一樣。但轉身之後，阿靜的背影看起來那麼像他的媽媽，他在夢裡彷彿又聽到汽車刺耳的聲音—那是媽媽出車禍後經常折磨他的聲音。然後，他從噩夢中醒來，發現自己的枕頭已被淚水浸透。

從理想父母到現實父母

戀愛到深處，我們都會變成孩子。

這就彷彿是在做心理治療的時候，一旦心理醫生給足病人無條件的積極關注，病人的心態就會退行到孩童時代。許多心理問題都是在孩童時代造成的，這些源頭就彷彿是一個膿包，我們把那個傷痕包起來，眼不見心不煩。要治療這個問題，就必須去碰觸這個膿包。但是，我們知道，有人會出於惡意去碰我們的膿包，目的是為了讓我們疼。只有特別信任一個人的時候，我們才會讓他去碰觸這個膿包。只有心理醫生給予病人無條件的積極關注，病人才會相信心理醫生，不去製造任何障礙，讓他去碰觸它。

生理上的膿包很容易碰觸，但心理上的膿包卻很難。心理醫生要想搞明白膿包的位置和狀況，病人就必須退行到受傷害時的狀態。如果是童年受的傷，就必須退行到孩子時的樣子。

戀愛是同樣的道理。「無意識中，我們都將戀愛當成了治療，希望戀人能扮演理想父母的角色，將我們治好。」榮偉玲說。我們將這個願望投射到戀人的身上，如果戀人很在乎我們，他就會主動去滿足我們這個來自無意識的願望，去扮演理想父母的角色。一旦我們覺得戀人的確符

合自己理想父母的形象了，我們就會變成孩子。

但問題是，有好孩子，也有壞孩子，而且必然是，健康家庭會養出好孩子，糟糕的家庭會養出壞孩子。

重複錯誤是因為渴望被治療

岳東和阿靜的戀愛過程正是如此。

阿靜在一個相對健康的家庭長大，她的父母都很愛她，她小時候和所有的孩子一樣將父親當作偶像來崇拜，但長大了一些之後，她發現父親其實非常平凡，他相貌普通，能力一般，並不很受人尊重，而且也缺乏一些精彩。這些發現讓阿靜感到失望，她心中逐漸產生了一個「理想父親」的原型：才華橫溢、英俊瀟灑。而岳東正好符合這個原型，所以她第一次見到岳東就愛上了他。

阿靜正好也符合岳東「理想媽媽」的原型。岳東對媽媽非常失望，她雖然漂亮、能幹、富有才華，但怠忽母職，而且他覺得她一點都不關心自己，他的「理想媽媽」應能給他溫暖、安全和無條件的愛。

阿靜也正是這樣，她非常愛岳東，所以一開始就扮演起了岳東理想媽媽的角色，無微不至地照顧他，無論他怎樣對她，她仍一如既往地愛他。等她給足了岳東無條件的愛之後，岳東很快退行到了孩童時代，變成了一個「小孩子」。

但問題是，對於阿靜來說，這個小孩子實在太糟糕。

「現實媽媽」欠他太多，他現在要「理想媽媽」來還債；「現實媽媽」感情不專一，他現在也懷疑「理想媽媽」會一樣；他對「現實媽媽」懷有很多憤怒的情緒，現在他將它們發洩到了「理想媽媽」身上。

在心理治療中，這種現象被稱為「移情」，即病人將親子關係的模式轉移到他和醫生的關係上來。移情是心理治療的契機，有經驗的心理醫生會利用這個契機將病人拉出無意識的陰影，將他帶入光明。如果阿靜是一名心理醫生，她就會知道，岳東將自己的膿包呈現在她面前了，她可以對這個膿包下手術刀了。但是，只有經過專業訓練的人才懂得這一點，才知道怎樣下手術刀，而阿靜不是。最後，她只好退卻。

「我們之所以會在戀愛中重複童年的錯誤，是因為我們無意識中想得到治療，」榮偉玲治療師說，「只是，如果病得又重又缺乏改變的動機，我們就不是好的病人，再優秀的心理醫生對此也無能為力。」

岳東的童年太過悲慘，他病得太重。最主要問題的是，他缺乏改變的動機。阿靜是他最理想的戀人了，他以後那些數不清的戀人沒有一個能像阿靜這樣愛他，沒有一個肯去扮演他理想中的媽媽。本來，在這麼好的條件下，如果他也試著去反省自己的人生，去主動改變他的行為模式，那麼這會是他被拯救的關鍵機會。但是，他不想改變，他認為父母應該對他的人生負責任，而他沒有責任，他常說：「我的人生太不幸了，我成為這個樣子不是我的錯。」

「在心理治療中，只有當病人有強烈改變的動機後，心理醫生才可能發揮作用。」榮偉玲說，「在戀愛中也一樣。」

書籍介紹

本文摘錄自《為何家會傷人：讓愛不再是負擔》，幸福文化出版

作者：武志紅

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知名心理學家、百萬暢銷書作家武志紅

以多年心理諮商的相關經驗

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成長的傷害，表面看似無傷，但就像是痼疾，往往隱隱作痛。生命經驗裡的錯誤，找不到解答，不斷的重複。我們需要回到原點，從家庭中去找尋解方。

「分離」和「愛」同等重要，它們是生命中最重要的兩個主題，它們一起作用，讓一個人成長，讓一個人成為他自己。

Photo Credit:幸福文化

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航