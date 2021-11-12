「一塊牛排要花你多少個月薪水？」越南高官造訪「灑鹽哥」餐廳，大啖牛排畫面引發人民反彈

越南公安部長蘇林（To Lam）趁著前往格拉斯哥參加「COP26氣候峰會」造訪英國倫敦，除了參觀 《共產黨宣言》作者馬克思（Karl Mar，1818-1883）的墳墓，還前往被稱為「灑鹽哥」網紅廚師努斯雷特（Nusret Gokce）開設的餐廳。

努斯雷特在蘇林及其他越南高官用餐後，在其官方抖音（TikTok）帳號發布影片，影片中可看到越南官員們在餐廳大啖用金箔包覆的「24k戰斧牛排」；這道菜要價1450英鎊（約新台幣5萬5314元），而努斯雷特也親自接待貴客，秀了一段知名的灑鹽橋段，還切了牛排餵蘇林一口。

不過這支影片在上架30分鐘後就已從抖音上移除，而與努斯雷特相關的「撒鹽寶貝」（#saltbae）主題標籤，也在臉書上遭到封鎖。

目前抖音和努斯雷特對此事都並未回應，而已改名為「Meta」的臉書則發表聲明，表示「撒鹽寶貝」的標籤已於本週二解除封鎖，並正在調查被封鎖的原因。

Meta的發言人也向《路透社》指出，「撒鹽寶貝」主題標籤的封鎖，不僅是針對越南用戶，是全球臉書用戶都被封鎖。

《路透社》報導，越南在過去曾要求社群媒體審查被視為「反國家」的內容，去年（2020）年還曾威脅如果不刪除本地政治相關內容，就要關閉臉書，不過Meta並未回應這次是否有越南政府的施壓。

越南官員赴「灑鹽哥」餐廳的消息，也引發越南國內民眾反彈，質疑為何高官在國內疫情緊繃下有此高消費行為，而身爲越南公安部長、第13屆中央政治局委員的蘇林，其英文維基頁面上，也已記載了到「灑鹽哥」餐廳用餐一事。

一位擁有近15萬粉絲追蹤的越南網紅，就將其臉書頭貼改為「灑鹽哥」與高官的影片截圖，表示「你有看過吃灑鹽牛肉的影片嗎？你知道，這一塊牛排要花你多少個月的薪水嗎？」

《紐約時報》報導，住在河內的政治評論員Chinh Duong表示，越南官員在海外大手筆吃美食的畫面，與越南社會生活水準形成強烈對比，尤其是越南民眾在疫情期間為生存而辛苦掙扎，官員行為實在令人反感。

一位越南博客Pham Minh Vu表示「這還只是冰山一角」，「每個人都知道越南官員非常腐敗，所以當他們看到這樣的事件，就藉此機會表達憤怒」。

《南華早報》報導，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發後及隨之而來的封鎖對越南經濟影響甚大，今年8月份的工業產值和年初相比下降7.4%、出口下降5.4%，商品和服務零售額則下降了33.7%。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒