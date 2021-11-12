指揮中心剛宣布暫緩青少年BNT疫苗打第2劑，基隆暖暖高中450名學生已在10月底全打完

中央流行疫情指揮中心於前（10）天宣布，12-17歲青少年第2劑輝瑞BNT疫苗暫緩施打，但基隆市議員指出暖暖高中約450名學生已於10月29日施打了第2劑輝瑞BNT疫苗。

基隆市衛生局表示有依照中央指示通知學校和醫療院所暫緩施打，校方則回應未收到這樣的通知。衛生局表示，目前學生都沒有通報不良反應，後續也會加強對學生的健康監測。

暖暖高中依原定時程接種，國一女學生48天內最多挨4針

（中央社）青少年接種輝瑞BNT疫苗因有心肌炎疑慮暫緩接種第2劑，但基隆市暖暖高中約450名學生卻已接種第2劑。衛生局說，10月中有通知延後施打，僅暖中依原定時程接種，衛生局會檢討。

基隆市議員林旻勳11日下午在議會施政總質詢表示，中央流行疫情指揮中心10月29日時尚未明確宣布12歲至17歲青少年是否能接種第2劑輝瑞BNT疫苗，但暖中學生卻在當天就接種第2劑輝瑞BNT疫苗，引起家長恐慌，質疑全市就只有暖中學生先施打第2劑輝瑞BNT。

此外，林旻勳指出，暖中國中部一年級女學生，9月24日接種第一劑輝瑞BNT疫苗，隔2週後又施打子宮頸疫苗，接著10月29日接種第2劑輝瑞BNT疫苗，原本預定11月10日還要施打流感疫苗。

林旻勳表示，家長擔心孩子身體會出狀況，他接獲陳情後，立即聯繫衛生局喊停延後施打。他身為2名孩子的父親，對於家長的憂慮感同身受，要在48天內要挨4針，大人都不見得受得了，更何況是12、13歲的學生。

基隆市衛生局長吳澤誠向《中央社》記者表示，暖中原本就排定9月24日施打第一劑BNT疫苗，10月29日接種第2劑，10月中旬因疫苗調度問題，中央將青少年施打BNT疫苗從4週放寬到10週，衛生局依中央指示通知學校和醫療院所，但基隆市所有學校卻只有暖中依時程施打。

吳澤誠說，目前世界各國第2劑COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗都是間隔4週施打，暖中高中部和國中部約有450名學生接種第2劑BNT疫苗，目前學生都沒有通報不良反應，對於這次疏忽，衛生局除會從各方面檢討外，也會加強流程管理，並對學生加強健康監測。

記者詢問，醫療院所是否有疏失？吳澤誠並未正面回應，僅表示衛生局拜託醫療院所進入學校施打，醫療院所人員其實很辛苦。對於女學生差點在48天內挨4針，吳澤誠說，依中央規範是可以的，中央的規範一定有科學論據，心理上感受又是另一件事，他來自於醫療，如果是他的小孩，也會依照中央規範施打。

莊人祥證實此事，校方稱未接獲衛生局通知延後施打

（中央社）青少年接種輝瑞BNT疫苗，因有心肌炎副作用疑慮，目前暫緩接種第2劑。不過，指揮中心發言人莊人祥11日證實，基隆某中學約400名學生已接種第2劑疫苗，目前健康無虞。

美國統計顯示，青少年接種第2劑輝瑞BNT疫苗後發生心肌炎的機率比第1劑高出10倍，香港、英國等地陸續調整青少年疫苗施打策略。

指揮中心指揮官陳時中10日宣布，12歲至17歲青少年第2劑疫苗暫緩施打，將再觀察2週，並檢視先前案例，即校園開打後10週後再評估。

但指揮中心發言人莊人祥11日在疫情記者會上證實，經詢問基隆市衛生局，基隆市某中學有約400名學生，於9月24日接種第1劑輝瑞BNT疫苗，10月29日又接種第2劑。

莊人祥說，先前輝瑞BNT疫苗接種間隔為4週，但校園接種未宣布要在4週後開打第2劑，需先觀察18歲以上接種狀況。基隆市衛生局表示已與校方說明，校方回應，並沒有改成10週後再評估接種的資訊。

莊人祥表示，目前這400名學生並未發生健康問題，後續會持續與基隆市衛生局了解，並請衛生局提出改善措施。

媒體提問，18歲以上未滿20歲民眾，接種疫苗是否需要家長同意書。

莊人祥說，《民法》雖下修成年年齡至18歲，但是從民國112年元旦起實施，因此目前接種仍須家長簽具意願書。 媒體另追問，目前青少年暫緩接種第2劑，但春節檢疫方案要如何1人1室。對此，陳時中回應，春節方案距今仍有一點時間，因此仍要待2週後，經專家會議一併討論。

《中央社》報導，陳時中10日在立法院接受備詢時表示，專家委員已討論過，最後委員決定暫緩施打第2劑，並決定再觀察2週，期間會就目前國內接種輝瑞BNT疫苗後16例出現心肌炎的青少年個案，由專家與衛福部疾病管制署防疫醫師進行整體檢討，是否符合疫苗接種後心肌炎副作用，最後再決定是否施打。

陳時中說，同時也會參考國際間資料，基本上目前國外12至17歲青少年幾乎都接種2劑疫苗，僅英國與香港接種1劑。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航