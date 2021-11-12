不甘做「中共第5代領導人」，習近平藉由歷史決議自我加冕為「中共新時代第1代領導人」

（中央社）中共19屆六中全會通過黨史第3份歷史決議。全文雖未公布，但會議公報已能看出梗概：習近平開創了「新時代」，地位高出毛「時期」，更遠超過鄧、江、胡三人的共同「時期」。

也就是說，習近平不甘於只被列為「中共第5代領導人」，藉由這份歷史決議，他自我加冕為「中共新時代第1代領導人」。至於開啟新時代地位的伸展台，便是2022年下半年的中國共產黨第20次全國代表大會（中共二十大）。

至於中共在習近平執政9年來的成就，根據公報，一如先前中共政治局所提到的決議概述，被定調為「中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。」也就是說，透過中共，習近平成了讓中華民族「強起來」的領路人兼「飛躍的推手」。

但鄧小平在文革後確立的「集體領導」原則呢？就形同決議摘要的會議公報內容來看，雖然還是強調「以習近平同志為核心的黨中央」、「習近平同志為主要代表的中國共產黨人」等看似並非一人獨治的字眼。但在整份文件中，習近平的意志仍然貫穿全文，看不到集體領導的半點蹤影。

公報中，中共百年黨史被分為「新民主主義革命時期」、「社會主義革命和建設時期」、「改革開放和社會主義現代化建設新時期」，並給予總結。接著便進入了習近平執政以來的「中國特色社會主義新時代」。

也就是說，毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤等前4名領導人，帶領中共渡過了91年的3大時期。而從習近平開始，3大時期便告結束，進入了他自我定義的「中國特色社會主義新時代」。

如果「中國特色社會主義新時代」果真被寫進第3份歷史決議，那麼毛、鄧、江、胡4人及他們的時期，可說被正式宣告「俱往矣」。習近平從此成為帶領中共承先啟後、繼往開來的領導人。而且不只是「中共第5代領導人」，還是「中共新時代第1代領導人」。

公報中用了2大段，分別敘述毛澤東治下的「新民主主義革命時期」及「社會主義革命和建設時期」，且都強調了「以毛澤東同志為主要代表」的字眼，完全正面地表述了毛澤東掌權時期的功績，沒有看到文革的描述。

至於「改革開放和社會主義現代化建設新時期」，則以4大段描述，鄧小平、江澤民、胡錦濤各占1段，第4段則是對這一時期的總結。當然，對3人的評價也完全正面，對中共及中國的發展也各有貢獻。

此後，公報卻以同樣4大段，但字數多出許多倍的篇幅，以中共18大為界，敘述「中國特色社會主義進入新時代」以來，習近平執政9年以來的種種成就。雖然「古少今多」是敘史的通例，但9年對上91年，在敘述上卻是驚人的反差。

這一歷史決議為習近平造勢的另一部分，還體現在公報提到的百年展望裡。內文說，黨團結帶領中國人民，又踏上了「實現第二個百年奮鬥目標新的趕考之路」。而毛澤東1949年初將黨中央移入北京時，「進京趕考」正是他的名言。

決議中重提「進京趕考」，還搭配上了「全黨要牢記中國共產黨是什麼、要幹什麼這個根本問題」，接著給出了「絕不在根本性問題上出現顛覆性錯誤，以咬定青山不放鬆的執著奮力實現既定目標，以行百里者半九十的清醒不懈推進『中華民族偉大復興』。」

這意味著，習近平也要像毛澤東般，帶著全黨「趕考」，考題則是他自己設定的「中華民族偉大復興」。

至於要讓習近平做好「新時代第1代領導人」，媒介則是2022年的中共二十大。為此，公報裡正式給出了二十大的定位，即是「我們黨進入全面建設社會主義現代化國家、向第2個百年奮鬥目標進軍新征程的重要時刻，召開的一次十分重要的代表大會，是黨和國家政治生活中的一件大事。」

由此可以證明，中共這第3份歷史決議，是習近平自詡「中共新時代第1代領導人」的政治宣言。而為達目的，他需要的，便是中共二十大這個供他開創時代、超越毛鄧江胡的舞台。

第3份決議無檢討，中共：改革開放以來方向正確

中共中宣部副部長王曉暉今天說，中共第3份歷史決議，與前2份決議主要總結黨的歷史教訓、分清歷史是非不同，理由是改革開放以來，總體上黨和國家的「前進方向是正確的」。

中共中央上午在北京舉行記者會，說明中共19屆六中全會通過的「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」（第3份歷史決議）。王曉暉在答詢前介紹這份決議內容時，作上述表示。

王曉暉說，這份決議內容主要是總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，與前2份歷史決議主要總結「黨的歷史教訓、分清歷史是非」不同。從中共建黨到改革開放之初，黨的「歷史上的重大是非問題」，前兩個歷史決議「基本都解決了」，其基本論述和結論「至今仍然是適用的」。

他強調，改革開放以來，儘管黨的工作中也出現過一些問題，但總體上黨和國家「事業發展是順利的，前進方向是正確的，取得的成就是舉世矚目的」。

王曉暉表示，中共11屆三中全會召開20、30、40週年時，都作過了系統總結。有鑑於此，這項決議突出的是「中國特色社會主義新時代」這個重點，用較大篇幅總結18大以來的「原創性思想、變革性實踐、突破性進展和標誌性成果」。

他強調，現在距離中共第1份歷史決議制定已過去76年，距離第2份歷史決議制定也過去了40年。40年來，黨和國家事業及黨的理論和實踐都大大向前發展。站在新的歷史起點上，回顧過去、展望未來，對黨的百年奮鬥歷程、特別是改革開放40多年的奮鬥歷程進行全面系統的總結，既有客觀需要，也具備主觀條件。

王曉暉說，這份決議把著力點放在總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗上，符合實際，有利於推動全黨「增長智慧、增進團結、增加信心、增強鬥志」。有利於引導全黨全國各族人民「進一步堅定信心、聚焦我們正在做的事情，以更加昂揚的姿態邁進新征程、建功新時代」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範