日劇《昨日的美食》與三項心理食材：如果「性傾向的自我認同」是一道菜，如何料理得滿意又好吃？

文：張庭綱（看見心理諮商所-臨床心理師；心理食嚥室-主理人）

讀者是否會想：每天的飲食究竟跟「性傾向的自我認同」有何相干呢？

大受好評的日劇《昨日的美食》，近日推出劇場版。故事圍繞在男同志史朗，與伴侶住在同個屋簷下，透過下廚，以及與愛人共進晚餐為核心，消化生活中種種挑戰與議題，諸如：家人接納、職場出櫃、熟齡同志，與臨終安排等。是用輕鬆詼諧、觀眾可消化的方式，予以呈現的溫馨小品。其中，男主角史朗，其同志身分的自我認同與追尋，更是劇情推進的一大主軸。

同志的「自我認同」程度，跟個人的幸福感息息相關。因此本文透過心理學談「自我認同」的一種角度，跟讀者們共同思考「同志的自我認同」，協助讀者們更能了解身邊同志朋友的內在世界；也提供同志身分的讀者，一些促進「自我認同」的可行之道。

藉著《昨日的美食》，讓我們想像，如果「性傾向的自我認同」就是一道菜，如何把它料理得滿意好吃，符合自己的口味與愛好？（這也暗指「自我認同」是走在自己舒適的位置，對自己負責的事情，並沒有所謂的標準模板與菜單。）

自我認同是一項心理概念，筆者認為至少有三項「心理食材」能夠增添同志身分的自我認同，這三項「心理食材」分別從社會、人際、自我三個層次汲取而來。

心理食材一號：同志友善的社會文化與成長環境

影集中第八話，史朗與男友，跟另一對同志伴侶朋友到餐廳聚會用餐。店內放眼望去，滿坑滿谷一對對異性戀情侶。然而同桌的同志友人，毫不避諱各種話題，甚至替愛人拭去臉上菜渣的親密舉動。讓鄰桌路人議論紛紛、引來側目。這令史朗丟臉困窘，臉色大臭，對朋友表現得相當失禮。史朗也因此在飯局後對男友發了頓脾氣。

相較於先前，在同志族群出沒的新宿二丁目聚餐時（第七話），史朗活潑自在地與同桌同志朋友們暢聊自己熱愛的女藝人，史朗在這兩場飯局的行為表現，可說是天壤之別的反差。而這正是「環境友善接受度 X 自我認同狀態」兩個要素交錯之下的結果。

「社會」是複雜的系統概念，對於「多元性別與性傾向」的友善接受度，各個國家社會都有所不同；同一國家中的都市與鄉村也有不同。這個例子中，甚至連不同社區、場合也有區別。在性別友善的環境中，同志往往更能做自己。

友善社會環境與氛圍，此為第一項「相較有利於自我認同」的心理食材。而我們身在同婚合法的台灣，這也是有助同志族群自我認同過程中，減少阻力的一大優勢。

那麼如何將這項「有助於自我認同的心理食材」料理得好吃呢？具體做法是什麼？

社會實踐與社會行動的支持可說是必要的，同志大遊行已行之有年，還需要多鼓勵大家嗎？事實上不僅是同志議題，如果我們要創造一個性別友善的社會，那麼致力於讓任何弱勢，或待處理的議題被看見與重視，都是同樣重要的。

我們能期望一個會貶低女權的社會，可能尊重同志嗎？我們能期望一個對身障者或老人需求會漠視的社會，會重視少數性別認同族群的政策需求嗎？是故，平權與社會運動很難是一項自助餐，只選自己想要支持的，它是一種「關心、尊重與留意他人需要」總體社會氛圍的營造。我們無法預料哪天自己、自己的孩子、所關心的朋友，會成為某種特質少數的一份子（不只是性傾向）。因此支持任何值得被看見的弱勢或議題，促進公民意識，我們都在為「性別友善」直接或間接地出一分力。

心理食材二號：人際接納

愛下廚的史朗，意外地跟鄰居太太成為團購買菜的好友，某次與鄰居太太談到「家人對自己身為同志的接納度」這個話題，史朗不禁感嘆地說：「要是我媽就像妳一樣，能把我當一般人看待就好。」直率的鄰居太太聽了這話，不禁歪頭，對史朗表示：「你對我來說是外人啊，跟家人又不一樣。如果哪天我女兒跑來跟我說她是女同志，我也沒有自信可以那麼冷靜！」（第三話）

史朗在大都市中工作與生活，相較之下有更多機會接觸到其他同志，與對同志友善的人群。「志同道合」往往能讓人感到不被孤立與格格不入。

然而如同鄰居太太說的，不同的關係，有不同的立場與影響力。在不同的關係位置，像是：家族家庭、學校職場、生活社區，如果都能存在對「各種性傾向」友善的人，那麼對於同志走「性傾向自我認同」這條路來說，會走得更順。

現況下的確有許多人困在無奈處境中，比如說家族的恐同氛圍中，出櫃可能失去繼承家業與教育成長的資源；傳統產業職場封閉的特性，出櫃可能承受了隱性歧視、差別待遇、無法升遷的風險。

是故自我認同以及決定出櫃與否，在哪些場合出櫃，沒有單一標準的答案。就算不是同志，我們也要小心留意尊重親友的出櫃意願，還沒穿好衣服就被拉出門是件令人困窘的事情。也許做人處事未能處處周全，但是能把這件事情放在心中，就會很好。

那麼「人際接納」這項心理食材，如何料理得好吃？

首先，若我們在職場中有權力，有說話的份量，此時表達對「性別友善」議題的重視與支持。那麼同志朋友在身邊，將能更有條件、更有安全感地選擇，決定要展現多少自己的不同面向。

第二，以同志自身來說，多跟「自己心目中」，已經處在「理想自我認同狀態」的人相處，能夠有效的親身經驗與學習，幫助自己也更趨近這樣的認同狀態。

比如有的人藉由參與同志熱線、接觸同志父母愛心協會等，慢慢地打開自己，或學會各種跟父母出櫃的策略；參與同志友善的扶輪社、登山社、同志友善的教會；又或者，有困難時尋求同志友善的醫師、心理師協助。我們可以在工作、社交、娛樂、信仰方面，找到合適的同儕與人際接納。得以學會在面對不友善的情境與待遇時，如何有智慧的化解這些挑戰。

心理食材三號：自我內在（心理狀態與性格）

某日，史朗受到老闆所託，讓女實習生跟著見習。由於史朗在職場沒有出櫃，可說是「偽單身」的帥氣黃金單身漢。史朗自己也幻想如果對女實習生太溫柔，會被對方誤會在展現好感，或運用職權優勢性騷擾。

這個過程中，「強烈的焦慮感」驅使史朗誤判對方的心思，誤以為女實習生喜歡上自己。為了阻止對方「愛上自己」，史朗反而說出了不合宜的話——詢問對方「妳有男朋友了嗎？」。結果真的讓女實習生誤會「史朗對她告白」，史朗擔心的事真的實現。（第六話）

從心理治療的角度來看，史朗有著「相當在意與臆測他人心思」的性格特質。這個性格特質，平時能夠讓他展現善解人意，做事嚴謹不出錯等好處。然而在遇到性別與感情議題的情境時，會大力引發史朗內在的焦慮，使得他過度解讀、錯誤解讀，進而採取過頭的行動。

這是我們臨床心理工作常看見的困擾呈現。

那麼「自我內在」這項心理食材，如何料理？

透過自省、朋友開導、心理諮商，看見事件背後「焦慮的本質」為何，認識自我的內在狀態，將能夠緩解焦慮。

以此例來說，史朗若能看見，原來自己焦慮的不只是「被女實習生誤會」，還包括「在職場上被發現自己是gay」的擔憂與恐懼。甚至背後可能還藏有「為何我不敢坦率展現自我性傾向」的生氣與懊惱。

若能看見這些「自我的內在狀態」，史朗會明白，為了防範「自己性傾向被發現」的焦慮，自己的言行舉止容易變得矯枉過正。心中小劇場過度上演，也容易曲解他人心思。當史朗能夠正視與理解這些內在議題，史朗便能將焦點放在安定自己的內心，而非手忙腳亂地讓別人不要誤會自己。焦點與方向對了，心事才能有出路。

結語

本文從三個層次，來思考與理解「性傾向的自我認同」：

藉著支持性別議題與弱勢群眾，創造友善社會氛圍。 人際方面的作為，諸如：運用話語權，表露對多元性別的友善態度；與自己欣賞的「自我認同狀態」的人往來；親近性別友善的社群。 透過自省、與他人對話，促進對自我（性格與內在議題）的認識與疏通。焦點與方向對了，心事才能有出路。

無論是性傾向，或各種方面的身份認同、價值認同，「自我認同」都不會是一兩天的事。飲食是每天事，每餐吃每餐消化，好吃難吃皆是生活日常；自我認同這條路也是，需要大環境與個人內在的同步修練，好走難走都得走，慢慢走，才能逐漸走到自己舒適自在的認同狀態。願你我在這條路上一同前行。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航